Lenovo brengt Motorola Moto G71 en G41 toch in Nederland uit

Lenovo brengt de Motorola Moto G71 5G en G41 toch in Nederland uit. Het bedrijf kondigde de telefoons in november vorig jaar al aan, maar zei toen niet te weten of en wanneer de modellen in Nederland zouden verschijnen. Dat gebeurt over een paar weken.

De Moto G71 neemt een nieuwe plek in de line-up in. Afgelopen voorjaar kwam de Moto G60 uit, maar dat is een groter toestel met 120Hz-lcd, in plaats van het 60Hz-oledscherm van de G71. Bovendien is de capaciteit van de accu van de nieuwere, kleinere telefoon ook iets minder, namelijk 5000mAh in plaats van 6000mAh. Hij kan met 30W laden en dat is iets sneller.

Ook de Moto G41 neemt een nieuwe plek in, omdat er geen G40 in Nederland uitkwam. Elders is er wel een G40 Fusion verschenen. Er was ook vorig jaar geen Moto G-telefoon met die prijs. De G41 heeft hetzelfde scherm als de G71 5G, maar beschikt over een andere soc en andere camera-set-up.

De Moto G200, G51 5G en G31 kwamen in november al uit in Nederland en nu komen daar de G71 5G en G41 bij, zo meldt Lenovo. Beide telefoons komen uit over drie weken. De G71 5G kost 299 euro, terwijl de G41 voor 269 euro in de winkel zal liggen. Dat is iets hoger dan de in november genoemde adviesprijs van 249 euro. Dat komt volgens Lenovo, omdat het in Nederland de 6GB-versie uitbrengt, in plaats van de 4GB-versie.