Renders tonen Motorola G85-smartphone met gekromde schermranden

Er zijn renders verschenen van de nog onaangekondigde Moto G85-smartphone van Lenovo-dochtermerk Motorola. Ten opzichte van de huidige G84 valt op dat de telefoon gekromde schermranden heeft.

De G85 heeft dunnere schermranden dan de G84, zo is te zien in de renders van EvLeaks, een pseudoniem van telecomjournalist Evan Blass. Aan de achterkant zijn twee camera's te zien, waaronder een 50-megapixelcamera met een sensoroppervlakte van ongeveer veertig vierkante millimeter. De functie van de tweede camera is onbekend. De G84 heeft er een camera met ultragroothoeklens bij zitten; dat ligt ook het meest voor de hand voor de opvolger.

Volgens eerdere geruchten komt de G85 binnenkort uit met een Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3-soc, 12GB werkgeheugen en een opslag van 256GB. Die configuratie zou in Europa rond 300 euro gaan kosten, meldt GSMArena. Lenovo zou de telefoon binnenkort willen presenteren.