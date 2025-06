Motorola introduceert edge 50 neo: kleiner, geen kromme randen en 5 jaar updates

Lenovo-dochter Motorola introduceert vier nieuwe smartphones in de Benelux: de midrange-edge 50 en -edge 50 neo, en de betaalbare G35 5G en G55 5G. Het neo-toestel heeft compactere afmetingen en een beter updatebeleid dan andere edge-telefoons.

De edge 50 en edge 50 neo zijn vanaf vandaag verkrijgbaar. Ze worden gepositioneerd onder de edge 50 pro en edge 50 ultra, maar boven de edge 50 fusion, drie toestellen die al sinds dit voorjaar verkrijgbaar zijn. De nieuwkomers hebben net als de andere toestellen in de edge 50-serie een IP68-waterdichte behuizing met een kunstleren achterkant. De edge 50 en edge 50 neo zijn, samen met de nieuwe motorola g-telefoons, de eerste toestellen van de fabrikant zonder oplader in de doos. Volgens Motorola is dat vanwege Europese regelgeving.

Edge 50 Fusion Edge 50 Neo Edge 50 Edge 50 Pro Edge 50 Ultra Formaat 161,9x73,1x7,9mm 154,1x71,2x8,1mm 160,8x72,4x7,8mm 161,2x72,4x8,2mm 161,9x72,4x8,6mm Gewicht 175g 171g 180g 186g 197g Scherm 6,7"-poled,

2400x1080 pixels,

144Hz



Gorilla Gl. 5 6,36"-ltpo poled,

2670x1200 pixels,

120Hz



Gorilla Gl. 3 6,7"-poled,

2712x1220 pixels,

120Hz



Gorilla Gl. 5 6,7"-poled,

2712x1220 pixels,

144Hz



Gorilla Gl. 5 6,7"-poled,

2712x1220 pixels,

144Hz



Gorilla Gl. Victus Camera primair

50Mp f/1.9, OIS, DPAF



ultragroothoek

13Mp f/2.2, AF primair

50Mp f/1.8, OIS, DPAF



ultragroothoek

13Mp f/2.2, AF



tele (3x)

10Mp f/2.0, OIS, PDAF primair

50Mp f/1.8, OIS, DPAF



ultragroothoek

13Mp f/2.2, AF



tele (3x)

10Mp f/2.0, OIS, PDAF primair

50Mp f/1.4, OIS, DPAF



ultragroothoek

13Mp f/2.2, AF



tele (3x)

10Mp f/2.0, OIS, PDAF primair

50Mp f/1.6, OIS, DPAF



ultragroothoek

50Mp f/2.2, AF



tele (3x)

64Mp f/2.4, OIS, PDAF Soc Qualcomm SD. 7s Gen 2 Mediatek D. 7300 Qualcomm SD. 7 Gen 1 Qualcomm SD. 7 Gen 3 Qualcomm SD 8s Gen 3 Geheugen/opslag 8GB/256GB

12GB/256GB

12GB/512GB 12GB/512GB 12GB/512GB 12GB/512GB 16GB/1TB Accu/laden 5000mAh

68W bedraad 4300mAh

68W bedraad

15W draadloos 5000mAh

68W bedraad

15W draadloos 4500mAh

125W bedraad

50W draadloos 4500mAh

125W bedraad

50W draadloos Prijs € 224,99 € 499 € 599 € 379,99 € 599,99 Release Mei 2024 29 augustus 2024 29 augustus 2024 April 2024 Mei 2024

Motorola edge 50 neo

Gekromde schermranden zijn vanaf het begin het designkenmerk van de motorola edge-serie, maar de edge 50 neo heeft een vlak scherm. Met 6,36" is het scherm kleiner dan dat van de andere modellen, wat zich ook vertaalt in een compactere behuizing; het toestel is net iets groter en zwaarder dan de Samsung Galaxy S24. Het ltpo-oledscherm van de edge 50 neo heeft een '1200p'-resolutie, een variabele refreshrate tot 120Hz en een beloofde piekhelderheid van 2800cd/m². Voor het scherm zit Gorilla Glass 3; het frame is gemaakt van plastic.

Motorola edge 50 neo

De cameraopstelling van de edge 50 neo lijkt op die van de edge 50 pro. De hoofdcamera, voorzien van een optisch gestabiliseerde f/1.8-lens, heeft een andere sensor. Deze Sony Lytia 700C heeft wel dezelfde 50-megapixelresolutie en 1µm-pixelgrootte, voor een oppervlakte van ongeveer 48mm². Aanwezig zijn verder een 13-megapixelcamera met ultragroothoeklens, die tegelijk als macrocamera dient, en een 10-megapixeltelecamera met optische stabilisatie die ongeveer 3x vergroot. De frontcamera is er een van 32 megapixel. De camera is voorzien van dezelfde Photo Enhancement Engine-beeldverwerking als duurdere edge-telefoons, en dankzij de integratie met Google Foto’s zijn features als de Magic Eraser, Magic Editor en Unblur beschikbaar.

De edge 50 neo heeft een MediaTek Dimensity 7300-soc. Hier in de Benelux wordt het toestel alleen met 12GB ram en 512GB opslag verkocht, in de kleuren donkerblauw, grijs, rood en gebroken wit. De 4300mAh-accu kan met 68W bedraad en met 15W draadloos worden geladen. Het toestel draait af fabriek Android 14, en Motorola belooft vijf OS-upgrades en vijf jaar securityupdates. De 499 euro kostende edge 50 neo heeft daarmee de beste 'updatebelofte' van alle motorola-smartphones tot nu toe, inclusief topmodellen zoals de edge 50 ultra en razr 50 ultra.

Motorola edge 50

De motorola edge 50 heeft een 6,67"-120Hz-oledscherm met ongeveer dezelfde resolutie als bij de edge 50 neo, maar de voor de edge-serie gebruikelijke gekromde zijranden. De geclaimde piekhelderheid bedraagt 1900cd/m². Dat is dus lager dan bij de edge 50 neo, maar dit scherm is voorzien van luxer Gorilla Glass 5, waarbij het frame is gemaakt van aluminium. De cameraspecificaties zijn precies hetzelfde als bij de edge 50 neo, inclusief softwarefeatures, zoals de Photo Enhancement Engine.

Motorola edge 50

De edge 50 heeft een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1-soc, plus 12GB ram en 512GB opslag in het model dat hier wordt verkocht. In dit toestel zit een 5000mAh-accu met 68W bedraad en 15W draadloos laden. De Android 14-smartphone krijgt upgrades tot en met versie 16 en vier jaar securityupdates. Er komen drie kleurvarianten beschikbaar, die alle 599 euro gaan kosten: turquoise, perzik en grijs. De laatste heeft een suèdeachtige afwerking.

Motorola g55 5G en g35 5G

De twee toestellen in de goedkopere g-serie die Motorola presenteert, hebben allebei een full-hd-lcd met een 120Hz-refreshrate. Die van de g55 is iets kleiner dan die van de g35: 6,49" om 6,72", maar heeft een maximale helderheid van 1000 in plaats van 800cd/m². Beide toestellen hebben stereoluidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning, een spatwaterdichte, volledig plastic behuizing en een vingerafdrukscanner in de powerknop. Naast de 50-megapixelhoofdcamera met Omnivision-sensor, zijn een ultragroothoekcamera van 8 megapixel en een 16-megapixelfrontcamera aanwezig. Alleen bij de g55 5G heeft de hoofdcamera optische stabilisatie en kan de ultragroothoekcamera worden gebruikt als macrocamera.

Motorola g55 5G (links) en g35 5G

De moto g55 5G beschikt over een MediaTek Dimensity 7025-soc, 8GB ram en 256GB opslag. De G35 5G wordt aangedreven door een Unisoc T760, en heeft 4GB ram en 128GB opslag aan boord. Beide toestellen hebben plek voor een microSD-kaartje om de opslag uit te breiden en in het laatje passen ook twee simkaarten. De 5000mAh-accu kan bij de g55 5G met 33W worden opgeladen en bij de g35 5G met 18W. Beide toestellen komen uit met Android 14 en krijgen twee OS-upgrades; de g55 5G ontvangt vier jaar securityupdates, de g35 5G drie jaar.

De moto g55 5G komt in de tweede week van september beschikbaar in de kleuren zwart, grijsgroen en paars. Alleen in de laatste variant is de achterkant van kunstleer; de andere kleuren hebben een gladde, plastic achterkant. Het toestel gaat 250 euro kosten. De moto g35 5G verschijnt eind september in de kleuren donkerblauw, turquoise, donkergroen en roodoranje, waarbij alleen de eerste een achterkant van glad plastic in plaats van kunstleer heeft. De adviesprijs van dit model bedraagt 180 euro.