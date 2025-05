Lenovo en Motorola krijgen verkoopverbod in Duitsland vanwege patentschending

Lenovo en dochterbedrijf Motorola mogen in Duitsland geen apparaten met wwan-functionaliteit meer verkopen. Het gaat onder meer om smartphones, tablets en laptops. De bedrijven zouden met deze apparaten het patent van het Amerikaanse InterDigital schenden.

Volgens InterDigital maakt Lenovo gebruik van zijn gepatenteerde technologie omtrent wwan-modules, terwijl het bedrijf hier niet genoeg voor zou betalen. Wwan staat voor wireless wide area network en wordt gebruikt in smartphones, tablets en laptops om verbinding met mobiele netwerken mogelijk te maken. De prijzen die InterDigital vraagt voor licenties om hun patenten te mogen gebruiken, zijn volgens Lenovo te hoog.

De rechtbank in München heeft in het voordeel van InterDigital geoordeeld, waardoor Lenovo in Duitsland een onmiddellijk verkoopverbod krijgt opgelegd voor producten die wwan-compatibel zijn. Het verkoopverbod geldt ook voor apparaten van dochteronderneming Motorola. Zowel Lenovo als Motorola heeft de betrokken producten daarom uit de Duitse webshop gehaald. Producten die nog in de schappen van fysieke winkels liggen, mogen nog worden verkocht. Detailhandelaars mogen de voorraad echter niet meer aanvullen als die is uitverkocht. Daarnaast moet Lenovo een schadevergoeding betalen aan InterDigital, schrijft het Duitse zakentijdschrift WirschaftsWoche.

In een reactie laat Lenovo weten het niet eens te zijn met de beslissing van de Duitse rechter. Het bedrijf vindt dat InterDigital zijn 'eigen wettelijke verplichtingen heeft geschonden' om de technologie onder eerlijke en redelijke voorwaarden te licenseren. Lenovo vindt dat innovatie zowel toegankelijk als betaalbaar moet zijn en stelt dat InterDigital Duitse klanten benadeelt door het vragen van onredelijke tarieven.

Lenovo kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de Duitse rechter. Of er sprake is van een permanent verkoopverbod is nog maar de vraag. Lenovo kan ervoor kiezen om te schikken met InterDigital en alsnog een hogere vergoeding betalen voor de patentlicenties. In dat geval zou het bedrijf weer producten met wwan-compatibiliteit mogen uitbrengen op de Duitse markt. Eerder vertrokken ook de smartphonemerken realme en vivo uit Duitsland, na een juridische strijd met Nokia. Ook OPPO en OnePlus stopten met de verkoop van smartphones in het land na een verloren rechtszaak.

Update, 18.25 uur: Reactie van Lenovo toegevoegd.