Smartphonemerk realme gaat weg uit Duitsland, vanwege een juridisch gevecht met Nokia. Daarmee volgt realme zustermerken OPPO, Vivo en OnePlus, die zich alle drie al eerder terugtrokken uit Duitsland.

Realme gaat weg uit Duitsland en richt zich in plaats daarvan op andere Europese markten, zegt het bedrijf tegen Nextpit. De reden voor de terugtrekking is het juridische conflict met Nokia rond octrooien. De patenten, eentje over pitch lag estimation en de andere over discontinue communicatie, zijn onderdeel van standaarden en Nokia moet dus tegen redelijke voorwaarden licenties verstrekken.

Realme is net als OPPO, OnePlus en Vivo onderdeel van BBK Electronics en Nokia kreeg gelijk in de rechtszaak tegen OPPO en OnePlus. Vivo trok zich later terug uit de Duitse markt en nu volgt dus ook het laatste merk van de Chinese fabrikant. Er zijn voor zover bekend voorlopig geen gevolgen voor de Nederlandse en Belgische markt.