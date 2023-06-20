Smartphonemerk realme gaat weg uit Duitsland

Smartphonemerk realme gaat weg uit Duitsland, vanwege een juridisch gevecht met Nokia. Daarmee volgt realme zustermerken OPPO, Vivo en OnePlus, die zich alle drie al eerder terugtrokken uit Duitsland.

Realme gaat weg uit Duitsland en richt zich in plaats daarvan op andere Europese markten, zegt het bedrijf tegen Nextpit. De reden voor de terugtrekking is het juridische conflict met Nokia rond octrooien. De patenten, eentje over pitch lag estimation en de andere over discontinue communicatie, zijn onderdeel van standaarden en Nokia moet dus tegen redelijke voorwaarden licenties verstrekken.

Realme is net als OPPO, OnePlus en Vivo onderdeel van BBK Electronics en Nokia kreeg gelijk in de rechtszaak tegen OPPO en OnePlus. Vivo trok zich later terug uit de Duitse markt en nu volgt dus ook het laatste merk van de Chinese fabrikant. Er zijn voor zover bekend voorlopig geen gevolgen voor de Nederlandse en Belgische markt.

Realme GT Neo 5
Realme GT Neo 5

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 20-06-2023 18:07 35

20-06-2023 • 18:07

35

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Reacties (35)

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Linksquest Moderator Spielerij
20 juni 2023 18:23
Wat ik niet snap, en misschien is dat omdat ik er te weinig van weet. Maar waarom zou je gewoon zonder toestemming iemand anders zijn patent gebruiken, met het risico dat je dus op je vingers word getikt. Zijn die rechten om die patenten te mogen gebruiken dan zo door dat het zich niet loont ofzo?
feuniks @Linksquest20 juni 2023 19:27
Dat hangt een klein beetje af van hoe wat waar en waarom.

Als het een onderdeel zou zijn, dan zou alles heel gemakkelijk zijn. Ik heb dat onderdeel nodig in mijn machine. Jij maakt dat onderdeel (en bent de enige die dat kan / mag maken), dus ik koop bij jou dat onderdeel en we zijn allebei klaar.

Maar zo gemakkelijk is het niet. Sommige patenten zijn op zijn zachts gezegd een beetje vaag. De vraag is dan of je wel of niet licenties voor dat patent moet betalen is niet altijd duidelijk. Als jij het patent zou hebben op het wiel, wanneer maak ik dan nog inbreuk op jouw patent? Als ik er een achthoek van maak? Een rupsband? Of is het voldoende als ik mijn wiel van andere materialen maak? Moet ik om geen inbreuk te maken op je patent misschien wel een luchtkussenvoertuig ontwikkelen? En als ik iets wat op een wiel lijkt gebruik als stuur? Is dat nog inbreuk op het patent? Dit voorbeeld is uiteraard veel te simpel uitgedrukt, maar soms zijn de nuances heel belangrijk.

Je hebt ook wel eens een twist of een bepaald patent nog betaald moet worden, omdat je het onderdeel waarop het patent zit bij een derde partij hebt gehaald. Dan is weleens de vraag wie moet betalen voor het patent, de leverancier van het onderdeel of de uiteindelijke fabrikant van het eindproduct. Het kan zelfs voorkomen dat je meerdere onderdelen van meerdere leveranciers koopt, die ieder voor zich geen patent hebben, maar samen in een bepaalde configuratie wel.

Dan zijn er de licentiekosten of zelfs de onwil van een partij om een licentie uit te geven. Sommige laten het tot een rechtszaak komen in de hoop dat de rechter vindt dat de eisende partij lagere kosten of een licentie moet aanbieden aan de gedaagde.

Soms vind een partij dat een bepaald patent niet geldig is. Een patent op het wiel zou moeten worden afgewezen op basis van prior art: het wiel is immers al vele generaties bekend en in gebruik.

En sommigen nemen gewoon de gok dat de eisende partij de zaak niet doorzet, omdat de baten niet opwegen tegen de lasten. Wellicht dat daarom Nokia in Duitsland is aan het procederen. Het is een grotere markt en dus wellicht een grotere omzet. Het niet betalen van licentiekosten betekent uiteraard dat de kostprijs van het toestel lager is.

En zo zullen er nog wel redenen zijn waarom een fabrikant geen licentie neemt en toch het product maakt.
FransFenzel @feuniks21 juni 2023 09:47
Helder uitgelegd Feuniks, dankjewel.
Linksquest Moderator Spielerij
@feuniks20 juni 2023 19:57
Bedankt voor de uitleg, weer wat wijzer geworden.
TWeaKLeGeND @Linksquest20 juni 2023 18:33
Dat dit alleen in duitsland speelt zegt in ieder geval al iets.
AFT0570 @TWeaKLeGeND20 juni 2023 20:02
Dat is iets te simpel gedacht: Nokia is door heel Europa octrooien die standaard-essentieel zijn voor 4G en 5G aan het handhaven. Zie o.a. hier en hier twee vonnissen van Nokia op basis van andere octrooien tegen Oppo/OnePlus.

Dit soort procedures spelen eigenlijk altijd door heel Europa.
Verwijderd @Linksquest21 juni 2023 13:49
Lange uitleg: Feuniks
Korte uitleg: Chinese bedrijven hebben vaak geen moreel kompas. Stelen en kopieren is aan de orde van de dag. Van elkaar en ook van bedrijven uit andere landen. Het is een business-model.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:36]

mrtl 20 juni 2023 18:16
Tja, als je als bedrijf zelf niet meer innoveert en/of goede producten maakt, dan kan je net zo goed troll worden met betrekking tot patenten uit het jaar kruik.
asdfqwerty @mrtl20 juni 2023 18:20
Hoe kom je erbij dat nokia geen goede producten meer maakt?
lololig @asdfqwerty20 juni 2023 19:34
Omdat ze weg zijn uit de telefoonwinkel en veel mensen zich niet realiseren dat de afdeling met zendapparatuur nog gewoon bestaat
THE_BASE
@lololig21 juni 2023 11:16
Zie er maar eens tussen te koken met het geld en subsidies wat Samsung aan telefoonwinkels betaald. Je hebt geen idee hoeveel daar in omgaat. Dat geld hebben Nokia en Motorola niet, om maar wat voorbeelden te noemen. In Duitsland mag deze constructie niet, waardoor je daar wel andere merken ziet en doorgaans lagere prijzen die direct worden doorberekend naar de consument.
Torpedohoofd @THE_BASE21 juni 2023 13:02
Is dit de reden dat er in een bepaalde rode elektronicazaak nagenoeg alleen maar Samsungs en iPhones in de winkel liggen?
THE_BASE
@Torpedohoofd21 juni 2023 14:05
Zou kunnen. Je moet je voorstellen dat de marketingafdeling van bijvoorbeeld MediaMarkt een flinke zak geld krijgt. Maar ook providers krijgen dat. Daardoor zijn toestellen vaak of ik de aanbieding of met een contract voordeliger. Of denk aan de cashback-acties. Ik weet niet of ze er nog zijn, ben al een tijdje weg uit de branche, maar voorheen kreeg je bij launch van de high-end toestellen tot 100 euro retour. Maar de verkoopprijs was hoog. Na een maand of twee verviel de Cashback en zag je de verkoopprijs zakken. :) Wat iPhones betreft is dit absoluut niet aan de gang, die verkopen zichzelf en de marge is daarop een stuk dramatischer.

[Reactie gewijzigd door THE_BASE op 22 juli 2024 14:36]

JT @Torpedohoofd22 juni 2023 08:35
Ja. Voor een mooi merkeiland in een groot filiaal kunnen ze wel een ton ontvangen. Bij het behalen van bepaalde omzetten van dat merk komt er dan ook nog eens een mooie bonus bij. De zogenaamde rebate. In de winkel laten ze op het scherm zien wat een zielige marge ze hebben waardoor er echt geen korting vanaf kan. Wat ze niet vertellen is dat de verkopen van dat spul dus naast de directe verkoop nog tonnen extra in het laatje brengen, soms voor een enkel merk.
Andre72 @lololig20 juni 2023 22:51
Nokia verkoopt nog steeds telefoons
https://www.nokia.com/phones/nl_nl
Guru Evi @Andre7221 juni 2023 01:07
Android klonen, ze hadden vroeger toch een beter OS (Maemo) die op Linux gebaseerd was, dat was het laatste Nokia (N900) toestel die ik gekocht had, echter een jaar later hebben ze de ontwikkeling stopgezet. Een beetje jammer want het was een ‘echt’ Linux systeem met toegang tot de onderliggende lagen.
Aerkhanite @Guru Evi21 juni 2023 11:50
Klonen? Het zijn gewoon Android-phones.
RRRobert @Aerkhanite21 juni 2023 12:05
Het zijn producten van een Chinese telefoonmaker die een licentie heeft om er voor een vaste periode de Nokia merknaam op te mogen afbeelden. In wezen ook niet anders dan bijvoorbeeld de huishoud-, beeld- en audio apparatuur met een Philips logo.
Aerkhanite @RRRobert21 juni 2023 14:43
Dat maakt het nog steeds geen kloon.
De Android-versies zijn nog steeds gewoon gelicentieerd (sommigen hadden gewoon Android One (schoon). De telefoon zelf is, zoals je zelf zegt, uitbesteed aan een Chinese fabrikant, zoals o.a. Philips doet. Maakt het nog steeds geen "kloon" van andere telefoons, het zijn gewoon normale Android-telefoons.
HMD is trouwens wel een Foxconn-dochter, maar wel met hoofdkwartier in Finland met Finse oud-Nokia medewerkers die de bemannen.
Guru Evi @Aerkhanite21 juni 2023 18:11
Ik noem ze klonen omdat ze toch enorm op de Samsung Galaxy lijken (https://versus.com/en/nokia-g300-vs-samsung-galaxy-a13-5g) en net zoals de meeste "Chinese" Android foons gewoon een kopie zijn qua vorm met een goedkopere batterij/chipset om op prijs te concurreren.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 14:36]

JBVisual @mrtl20 juni 2023 18:30
Nokia maakt misschien zelf geen consumenten telefoons meer (ze hebben hun naam wel wel aan een ander bedrijf in licentie afgegeven hiervoor)

Maar ze maken nog steeds chips, communicatie apparatuur (met name voor telecom providers) en ontwikkelen nog daadwerkelijk smartphone technologie.

Zeker als je je bezig houd met de ontwikkeling van nieuwe technieken dan mag je er ook best iets aan verdienen.

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door JBVisual op 22 juli 2024 14:36]

Gamefan Gaming 20 juni 2023 20:25
Ik heb zelf een Realme 7 Pro, gekocht in 2020 omdat het een telefoon was met een goede prijs-kwaliteit verhouding en die binnen mijn budget viel.

Ik vind dit dus wel jammer, maar ik snap niet dat Realme niet bereid is om die patenten te betalen. Als de kosten laag zijn, wat is dan het probleem?
gocuk 20 juni 2023 23:57
Is een uitspraak in Duitsland niet gelijk van toepassing in heel EU? Zo'n patent wordt meestal op EU niveau aangevraagd.

Overigens terecht dat de Chinezen worden aangepakt. Ze zijn groot geworden met stelen van IP en de Chinese overheid blijft bedrijven stimuleren om dat te blijven doen. Geen idee over dat hier ook van toepassing is. Maar het is in ieder geval een staatsbeleid.
MulltiSPG @gocuk28 juni 2023 19:05
Er is geen EU patentsysteem. Een patent moet je voor elk land individueel aangevraagd en gehandhaaft worden.

Soms is er niet duidelijk dat het patent overlap heeft met bepaalde technieken of producten. Tevens kan het zijn dat bv. Apple een patent in licentie heeft van Nokia met exclusiviteit. Dan kan Nokia dus geen patent aan BBK geven.

Kans is het grootst dat het om een piepklein ding gaat en Nokia er te veel geld voor vraagt.
gocuk @MulltiSPG28 juni 2023 22:08
Kans is het grootst dat het om een piepklein ding gaat en Nokia er te veel geld voor vraagt.
Oh ja? Waar haal je dat wijsheid vandaan?
herrsmit
20 juni 2023 18:12
Ik hoop dat het geen gevolgen voor de Nederlandse markt gaat hebben, heb nu mijn Realme voor ongeveer 1,5 jaar en ben er hartstikke happy mee.
Zo happy dat de volgende een Realme of Oppo wordt, en dat zegt wel wat na jaren van Nokia vind ik zelf. :)
Martijn.C.V @herrsmit21 juni 2023 10:15
Het is wel een beetje kortzichtig om dat zo hardop te zeggen. Dus omdat jij tevreden bent met je ("illegale") toestel, moeten we maar hopen dat de "illegale" praktijken wel mogen?

Dat is natuurlijk een glijdende schaal. Regels die niet gehandhaafd worden, tellen niet. Zoals ik wel eens vaker zeg: Principes tellen pas als het moeilijk wordt om ze aan te houden. En hier heeft Realme je eigenlijk dus voor de gek gehouden. Ze hebben een gok genomen in de hoop wat meer te verdienen, en jij betaald daar de prijs nu voor (bijv. geen service meer), eigenlijk zou je wel een beetje boos op ze mogen worden.

Los daarvan hoop ik dat je telefoon gewoon lekker blijft werken, gelukkig heeft Android aardige support zonder fabrikant tegenwoordig :)

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 22 juli 2024 14:36]

thePiett 20 juni 2023 18:49
Balen
Northside 20 juni 2023 23:29
Heb een Realme GT en ben daar eigenlijk heel tevreden mee. Heel veel (harde) waar voor je geld en ik denk niet dat ik ooit nog terug kan naar een telefoon zonder supersnel laden. Hoop dat ik de komende jaren gewoon Realme telefoons kan blijven kopen.
Martijn.C.V @Northside21 juni 2023 10:18
Maar je hebt dus veel hardware voor een mooie prijs, omdat Realme besloot niet netjes iedereen te betalen voor hun bijdrage zodat ze wat meer konden verkopen. En nu zijn ze betrapt en betaal jij nu de prijs omdat je straks een toestel zonder echte support overhoud, vanwege kun keuzes.

Het toestel kan prima zijn, maar de principes deugen niet helemaal en zijn nu jouw probleem.
Northside @Martijn.C.V21 juni 2023 10:30
Ja, ach, ik kan me ook nog wel wat rechtszaken tussen Apple en Samsung over patenten herinneren bijvoorbeeld. In mijn ogen is Realme niet slechter dan de andere grote techbedrijven op dit gebied.
Martijn.C.V @Northside21 juni 2023 10:41
Maar zou je conclusie dan niet juist moeten zijn dat ze allemaal eens fatsoenlijk moeten gaan doen? I.p.v. dan maar allemaal accepteren? Dat er misschien een groter overkoepelend probleem is waar we aandacht aan moeten besteden?
Northside @Martijn.C.V21 juni 2023 10:56
In theorie is dat inderdaad de conclusie, maar ik heb geaccepteerd dat dat in de praktijk nooit zal gebeuren. Bedrijven doen alles om hun winst te maximaliseren, dat is hun aard. Alleen externe prikkels kunnen dat in toom houden, maar zo lang handhavers (bijv. overheid) slechts halfslachtig reageert op excessen gaat dat ook niet veranderen.
dotternetta 21 juni 2023 12:36
Ik heb nog nooit zolang een telefoon gehad. Na Oneplus te duur werd overgestapt naar Realme.
De X2 Pro voldoet na bijna 4 jaar nog steeds erg goed. Er is nnm ook nog geen goede reden om een nieuwe te kopen, maar een opvolger zal waarschijnlijk ook weer Realme worden
DLSS 21 juni 2023 15:48
Ik hoop stiekem altijd op een aankondiging van een nieuwe switch 😅

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