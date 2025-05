Vivo mag van Duitse rechtbank geen smartphones meer verkopen in Duitsland

De Chinese smartphonefabrikant vivo mag van een Duitse rechtbank geen smartphones meer verkopen in Duitsland, omdat het bedrijf gepatenteerde Nokia-technologie gebruikt, zonder hiervoor te betalen. Vivo's zusterbedrijven OnePlus en OPPO verkopen al niks meer in Duitsland.

Vivo gebruikt voor zijn smartphones 4G- en 5G-technologieën die eerder door Nokia zijn gepatenteerd. Hier had vivo een licentie voor, maar deze verliep eind 2021. Sindsdien waren vivo en Nokia in overleg om deze overeenkomst te verlengen, schrijft WinFuture. Vivo claimt dat Nokia hierbij een hoger bedrag wilde dan eerlijk was. Omdat het essentiële patenten zijn om smartphones te kunnen verkopen, moet Nokia volgens de wet 'redelijke' tarieven eisen.

De twee bedrijven konden geen overeenkomst afsluiten, daarom besloot Nokia naar de rechtbank van Mannheim te stappen om een verkoopstop af te dingen. Die rechtbank ging mee met Nokia en zei dat het gevraagde bedrag eerlijk is. Vivo mag daarom volgens de uitspraak geen smartphones meer verkopen in Duitsland.

De Chinese smartphonefabrikant zegt in een reactie zich te hebben voorbereid op zo'n verkoopstop, maar zegt nog niet daadwerkelijk te stoppen met de verkoop van smartphones in Duitsland. Het bedrijf zegt een hoger beroep voor te bereiden 'en andere opties te overwegen'. Ondertussen blijft het bedrijf in gesprek met Nokia over de patentlicenties. Vivo zegt zich nog steeds te willen richten op de Duitse markt.

Het vonnis heeft geen gevolgen voor de verkoop van smartphones in andere landen. De uitspraak werd al verwacht; eerder won Nokia een vergelijkbare rechtszaak tegen vivo's zusterbedrijven OPPO en OnePlus. Daarom worden sinds augustus vorig jaar geen telefoons van deze twee merken meer verkocht in Duitsland.