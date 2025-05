OPPO stopt patentstrijd met Nokia waardoor het minder telefoons uitbracht in EU

OPPO en Nokia stoppen met hun juridische strijd rond patenten. Dat hebben beide bedrijven bekendgemaakt. Het is onbekend of OPPO zijn telefoons nu weer volop in de EU gaat uitbrengen, want mede door de juridische kwestie trok de fabrikant zich deels terug.

De overeenkomst geldt wereldwijd voor 5G-patenten, melden beide bedrijven. De precieze voorwaarden van de overeenkomst blijven geheim. OPPO vermeldt niet of het nu zijn telefoons weer volop gaat uitbrengen in de EU. Door de juridische strijd met Nokia trok de fabrikant zich terug uit Duitsland en sindsdien kwamen onder meer de Find X-modellen niet langer uit in Europa. Sommige andere modellen van OPPO bleven wel uitkomen in de Benelux.