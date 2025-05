ASML leverde vorig jaar 53 euv-systemen

De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft vorig jaar 42 euv-machines geleverd en haalde omzet uit 53 euv-installaties. In 2022 waren dat er 40 en in 2021 ging het om 42 euv-machines. Ook leverde het bedrijf de eerste high-NA-testmachine.

De omzet uit euv groeide met 30 procent naar 9,1 miljard euro, schrijft ASML in de presentatie van zijn jaar- en kwartaalcijfers. Daarmee leverde duv nog altijd meer op, want de omzet daaruit groeide met 60 procent naar meer dan 12 miljard euro. ASML leverde 396 duv-machines.

Op het gebied van euv verwacht ASML geen groei komend jaar, maar wel in 2025. Over het hele jaar gezien haalde ASML een omzet van 27,6 miljard euro, 30 procent meer dan in 2022. Het netto-inkomen kwam uit op 7,8 miljard euro.

ASML leverde de eerste high-NA-testmachine aan Intel in december, zo liet het bedrijf toen al weten. De high-NA-systemen zijn de volgende generatie van ASML's euv-machines, met een hogere numerieke apertuur om de chipdichtheid te verhogen. Uiteindelijk moet hyper-NA volgen, een systeem met een nog hogere numerieke apertuur om nog kleinere chips te produceren. Tweakers sprak eerder dit jaar met cto Martin van den Brink over de toekomstdoelen van ASML.