Veldhovense chipmachinefabrikant ASML bestaat veertig jaar

ASML bestaat maandag veertig jaar. Op 1 april 1984 begon de chipmachinemaker in Eindhoven met 40 werknemers. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot belangrijke wereldspeler met meer dan 40.000 mensen in dienst.

In 1984 begon ASML als samenwerking tussen Philips en ASM International. De eerste chipmachine van de fabrikant kostte destijds 1 miljoen gulden, zegt Jos Vreeker, die er vanaf het begin werkt, tegen Omroep Brabant. Dat is omgerekend bijna 454.000 euro. Ter vergelijking: de huidige high-NA-euv-machine kost meer dan driehonderd miljoen euro. Erg succesvol was de eerste chipmachine nog niet, maar een deel van de technologie wordt in een doorontwikkelde vorm vandaag de dag nog altijd gebruikt.

In 1986 kwam een nieuwe machine op de markt, waarna het bedrijf langzaam aan steeds serieuzer genomen werd. In die tijd was er sprake van veel concurrentie. Er waren een stuk of vijftien bedrijven die soortgelijke machines maakten, waaronder Nikon en Canon. De Veldhovense chipmachinefabrikant zou diverse keren op het randje van faillissement hebben verkeerd, maar uiteindelijk wist ASML de concurrentie achter zich te laten. ASML splitste zich bovendien af van Philips toen laatstgenoemde zich steeds meer met andere zaken ging bezighouden.

ASML is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke mondiale speler. Het is het enige bedrijf dat in staat is om euv-lithografiemachines voor chipproductie te maken. Tweakers interviewde cto Martin van den Brink over de obstakels van het bedrijf. Het Nederlandse demissionaire kabinet wil de chipmachinemaker graag in Nederland houden. Het kabinet en regio Eindhoven trekken dan ook 2,5 miljard euro uit om het ondernemingsklimaat voor de chipsector te verbeteren.