Veldhovense chipmachinefabrikant ASML bestaat veertig jaar

ASML bestaat maandag veertig jaar. Op 1 april 1984 begon de chipmachinemaker in Eindhoven met 40 werknemers. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot belangrijke wereldspeler met meer dan 40.000 mensen in dienst.

In 1984 begon ASML als samenwerking tussen Philips en ASM International. De eerste chipmachine van de fabrikant kostte destijds 1 miljoen gulden, zegt Jos Vreeker, die er vanaf het begin werkt, tegen Omroep Brabant. Dat is omgerekend bijna 454.000 euro. Ter vergelijking: de huidige high-NA-euv-machine kost meer dan driehonderd miljoen euro. Erg succesvol was de eerste chipmachine nog niet, maar een deel van de technologie wordt in een doorontwikkelde vorm vandaag de dag nog altijd gebruikt.

In 1986 kwam een nieuwe machine op de markt, waarna het bedrijf langzaam aan steeds serieuzer genomen werd. In die tijd was er sprake van veel concurrentie. Er waren een stuk of vijftien bedrijven die soortgelijke machines maakten, waaronder Nikon en Canon. De Veldhovense chipmachinefabrikant zou diverse keren op het randje van faillissement hebben verkeerd, maar uiteindelijk wist ASML de concurrentie achter zich te laten. ASML splitste zich bovendien af van Philips toen laatstgenoemde zich steeds meer met andere zaken ging bezighouden.

ASML is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke mondiale speler. Het is het enige bedrijf dat in staat is om euv-lithografiemachines voor chipproductie te maken. Tweakers interviewde cto Martin van den Brink over de obstakels van het bedrijf. Het Nederlandse demissionaire kabinet wil de chipmachinemaker graag in Nederland houden. Het kabinet en regio Eindhoven trekken dan ook 2,5 miljard euro uit om het ondernemingsklimaat voor de chipsector te verbeteren.

ASML-cleanroom euv
Een cleanroom van ASML.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 01-04-2024 11:12 106

01-04-2024 • 11:12

106

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Reacties (106)

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slaay 1 april 2024 11:21
Het blijft wel heel dubbel voelen die 2,5 miljard die uitgetrokken wordt om ASML in Nederland te houden.

Net als een commerciële voetbalclub die geld leent van een gemeente om bijvoorbeeld een stadion te kunnen verbouwen. Waarom zou je publiek geld gebruiken voor een commerciële onderneming?

Maar zoals Arjan Lubach laatst al terecht liet zien is gevoel en realiteit niet hetzelfde bij die investering van 2,5 miljard om ASML in Nederland te houden. Gevoel zegt; commercieel bedrijf dus daar geef je geen publiek geld aan uit! Maar kijk je naar wat het oplevert dan is het realistisch om daar publiek geld aan uit te geven.
5pë©ïàál_Tèkén @slaay1 april 2024 11:38
Er zijn ook zaken waarvan je niet wilt dat ASML hier geld aan uitgeeft. ASML is een bedrijf, en bedrijven hebben een heel andere taak, missie & visie in een land dan een overheid. Ik wil niet dat ASML wegen gaat aanleggen, gemeentegrenzen verlegt, woningcomplexen bouwt of onderwijsinstellingen neerzet. In dit land hebben we die taken bewust verdeeld omdat anders een partij te veel invloed heeft (op een regio). Daarom zijn er ook gemeenteraden, provenciale staten en een landelijke regering - deze sturen zaken aan met een andere invalshoek. Stel je voor dat ASML een flat mag bouwen, dan kunnen zij deze als drukmiddel gebruiken naar Veld/Eindhoven ('doe dit of we zetten 2.000 mensen uit hun woning'). ASML heeft al heel wat in de pap te brokkelen omdat ze zo groot zijn. Dat ze de politiek 'doen bewegen' om 2,5 miljard te doen investeren en dit vervolgens wordt geframed als 'belastinggeld naar privaat bedrijf' is natuurlijk veel te kort door de bocht. Maar, feit blijft wel dat overheden door hun monopoliepositie 'wel eens' wat extra motivatie nodig hebben om in actie te komen (toeslagenschandaal, gaswinning, stikstofdossier etc). Tja, om dat dan te bereiken moet dit spelletje weer via de voorpagina's worden gespeeld.

Ik vind dat dit toneelstukje steeds populistischer wordt. 'Men' moet er wat van vinden en iedereen moet er van weten. De afweging van belangen is al complex genoeg, moet daar ook nog de (ongenuanceerde) mening van Jan en alleman bij? Ik wil dit ASML verwijten, maar weet inmiddels ook wel dat dit nou eenmaal nodig is helaas.
xxs @5pë©ïàál_Tèkén1 april 2024 13:14
Wat denk je dat de Nederlandse overheid in de Randstad, Rotterdamse haven etc. geïnvesteerd heeft? Brabant, maar ook Limburg en Groningen, zijn altijd een ondergeschoven kindje geweest. Nu wordt er ook net gedaan of dat geld in de zakken van ASML terecht komt maar het is een investering in de regio.
metalmania_666 @xxs1 april 2024 15:57
Nu ook met Nedcar. Ruim 4.000 banen weg, en de overheid heeft niet hard gelobbyd. Maar als Tata Steel piept komen ze wel over de brug, want ja, veel banen
zwahiel Moderator HK/SG1 @metalmania_6662 april 2024 07:52
Dat lag heel anders. En de overheid heeft dat zeker nog veel geld in geïnvesteerd. Maar wanneer je als fabriek geen klanten meer hebt houdt het op.

Nedcar had geen klanten meer, ze hebben hard gewerkt om nieuwe klanten binnen te halen maar dat lukte keer op keer niet meer. Wat behoor je dan als overheid te gaan doen? Er is geen Nederlands automerk date kunt laten produceren. Daar ga je dan.
Rolf @xxs1 april 2024 15:06
Misschien heb ik het fout, maar ik dacht dat er netto geld uit de randstad naar buiten de randstad stroomt. Niet andersom. De arbeidsproductiviteit in de randstad levert Nederland als geheel iets op.

Overigens helemaal niet gek of erg. Stedelijke omgeving rendeert vaak enorm goed. In de VS wordt het meeste geld ook aan de kust verdiend.

[Reactie gewijzigd door Rolf op 22 juli 2024 17:59]

zircondan @Rolf1 april 2024 15:16
Zeg dat maar tegen de Groningers waar decennia geld uit de grond werd gehaald. Volgens mij ligt dat toch echt buiten de randstad. Zo ook met de mijnen vroeger in Limburg.
Frame164 @zircondan1 april 2024 16:44
Daarvan is ook weer heel veel teruggegaan naar Groningen in de vorm van sociale voorzieningen. Die waren en zijn in Nederland op een behoorlijk hoog niveau o.a. door de gasinkomsten. En wat in de grond zit is van de Staat der Nederlanden, niet exclusief van Groningen.
Caelorum @Frame1641 april 2024 16:46
Maar nog steeds netto meer uit die regio richting de rest van het land ;)
cariolive23 @Frame1641 april 2024 18:05
Alleen jammer van die scheuren in de muren van je huis. Helemaal jammer dat niemand voor die kosten wil opdraaien en jouw huis niets meer waard is. Gelukkig zit de rest van Nederland er warmpjes bij
HuisRocker @Frame1641 april 2024 19:19
Daarvan is ook weer heel veel teruggegaan naar Groningen in de vorm van sociale voorzieningen.
"Nederland heeft de gasbaten uit Groningen en de andere velden altijd gebruikt voor algemene uitgaven op de Rijksbegroting, zoals uitkeringen, zorg en onderwijs. Tussen 1995 en 2010 ging een deel van de inkomsten - via het Fonds Economische Structuurversterking (FES) - naar grote infrastructuurprojecten als de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn."

Ja, ook Groningers kregen van de totaal 454 miljard euro (tussen 1966 en 2022) aan gasbaten dus 'iets terug' in de vorm van uitkeringen, zorg en onderwijs. Maar om dat nou "heel veel" te noemen gaat echt (heel veel) te ver!
Martinez- @Rolf1 april 2024 16:57
De Randstad is medegerealiseerd door het leeghalen van de wingewesten, o.a. Limburg en Groningen.

Het is mooi dat er op termijn eindelijk eens geld de andere kant op vloeit ;) .
Lapa @Rolf1 april 2024 16:57
Dat klopt waarschijnlijk voor randstad versus de rest van Nederland, maar niet randstad versus Brabant. Ik heb de cijfers niet paraat maar durf er wat om te verwedden dat Brabant ook een netto betaler is als je zo gaat rekenen. Mede dankzij de tech industrie natuurlijk.
RAAF12 @xxs1 april 2024 20:58
Nou Groningen was een wingewest, zonder dat aardgasveld zat NL op het BNP van Belgie. Maar er zijn geen garanties dat ASML alsnog weg gaat nadat het rijk 2 miljard in de regio heeft gepompt. ASML wil verdubbelen dat moet maar lukken in Veldhoven en omgeving.
m_snel @RAAF121 april 2024 23:15
Ik denk dat dit eigenlijk niet geheel juist is, er kwam veel kritiek op het uitbaten van grondstoffen. Er is zelfs een economisch model naar vernoemd. Maar daar zijn we al lang overheen gestapt.
Mr.Armageddon @5pë©ïàál_Tèkén1 april 2024 19:25
Omdat het niet alleen om transactionele termen gaat maar ook gewoon om zoiets als de rechtvaardigheid dat we gastarbeiders minder belasting laten betalen dan hun directe Nederlandse collega's die hetzelfde werk doen. Waarom kennen we daar überhaupt verschil in.
Madshark @5pë©ïàál_Tèkén1 april 2024 19:58
Ik wil niet dat ASML wegen gaat aanleggen, gemeentegrenzen verlegt, woningcomplexen bouwt of onderwijsinstellingen neerzet.
Dat is nou precies wat Philips voor Eindhoven heeft gedaan in de vorige eeuw. Ze hebben feitelijk Eindhoven gebouwd van wat het nu is.
Infrastructuur aangelegd, complete wijken gebouwd, kraanwater voorzieningen, energiecentrale neergezet, meerdere onderwijsinstellingen gestart inclusief wat nu TU/e heet, drogisterijen en bakkerijen opgezet (Etos), flink aantal sportverenigingen met ditto voorzieningen (oa. PSV), ziekenhuizen gebouwd, huisartsposten in de wijken gezet, en zelfs Eindhoven Airport (toen Welschap) is door Philips opgezet.
En toch heb ik geen enkele Eindhovenaar horen klagen over de invloed van Philips op Eindhoven.
m_snel @Madshark1 april 2024 23:17
U deel uw mening, als je nu zegt dat ASML huizen bouwt dan krijgen ze weer kritiek. Terwijl men decennia lang de bouw voor werknemers als een zege zag.
Hagdos @slaay1 april 2024 11:29
Die 2.5 miljard wordt gestoken in woningen en infrastructuur in de regio Eindhoven. Dat zijn publieke zaken, maar randvoorwaarden om te kunnen groeien voor ASML.
Rogers @Hagdos1 april 2024 11:34
Ben benieuwd hoe dat geld in woningen word geïnvesteerd zonder dat het terecht komt als extra winst in de zakken van aannemers of kopers (heb hier al meermaals voorbeelden van gezien). Sociale huur is niet de markt waar ASML medewerkers wat aan hebben.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 22 juli 2024 17:59]

Robbierut4 @Rogers1 april 2024 11:49
Sociale huur is niet de markt waar ASML medewerkers wat aan hebben.
Daar denkt ASML zelf toch anders over. Ze hebben namelijk geïnvesteerd in een project voor goedkope woningen om de woningdruk te verlagen.
Napo @Robbierut41 april 2024 11:56
Wel een kleine connotatie, ze maken woningbouw mede mogelijk door financieel garant te staan, niet door er zelf direct in te investeren. ASML onderkent de impact die ze hebben op de lokale samenleving en doen middels deze garantstelling wat terug.

Goed dat ze het doen, risico is laag en de 1,8m garantstelling is natuurlijk een peulenschil met de winst die ASML maakt.
T-Forever @Napo1 april 2024 13:45
En zo zie je dat PR heel goed werkt, en blijft hangen in de discussie puntjes.
tweaker2010 @Robbierut42 april 2024 00:13
[...]


Daar denkt ASML zelf toch anders over. Ze hebben namelijk geïnvesteerd in een project voor goedkope woningen om de woningdruk te verlagen.
Wat is jouw definitie van goedkope woningen? Beetje expat vangt 2x modaal bij ASML dus die huizenprijzen gaan door het dak heen.
Robbierut4 @tweaker20102 april 2024 09:45
De woningen zijn met nadruk niet bedoeld voor de expats, een deel van het project is sociale huurwoningen, de rest zogenoemde middenhuur.
cariolive23 @Rogers1 april 2024 19:03
Een aannemer die wil werken zonder de kans op winst, daar zijn er niet zo veel van. Er zijn überhaupt weinig bedrijf die zonder winstoogmerk werken én succesvol zijn.

De winst van vandaag, is de investering van morgen... 8)7
Rogers @cariolive231 april 2024 19:13
Let op het woordje extra.
cariolive23 @Rogers1 april 2024 19:51
Dat kan ik doen, maar wat is dan "extra" ? Ik verdien het ene jaar ook meer dan het andere jaar. En soms ook wel heel veel meer.
De meeste aannemers en andere bouwbedrijven scoren namelijk tussen de 2 en 5% winstmarge. Een van de grootste bouwbedrijven in Nederland bijvoorbeeld, VolkerWessels haalde in 2021 een winstmarge van 2,7%.
Zelfs wanneer VolkerWessels de winst verdubbelt, behalen ze nog geen grote winstmarge.

Komt nog bij dat de woningbouw momenteel heeft te maken met enorme fluctuaties in materiaalkosten. Doe je het goed en heb je een beetje geluk, maar je flink winst, doe je het iets minder goed of heb je net pech, draait het uit op een verlies. En mogelijk faillissement.
Hagdos @Rogers1 april 2024 16:38
Als je alleen wilt investeren zonder dat er iemand financieel op vooruitgaat zul je eerst het kapitalistisch systeem moeten afschaffen denk ik. Of op z'n minst hele bedrijfstakken nationaliseren. Dat lijkt me een iets te hoge eis.

Zelfs treinrails kun je niet leggen zonder aannemer.
bobsnl @Rogers1 april 2024 21:34
Wellicht, maar sociale huur is wel iets waar medewerkers van toeleveranciers van ASML iets aan hebben en ook de algemene vraag naar woniningen in de regio helpt wat ook mede in het belang van ASML is. Zo zouden ook bijvoorbeeld studentenwoningen van belang kunnen zijn, maar direct voor een (huidige) werknemer van ASML, maar wel voor een potentiele student aan de TU/e of Fontys Hogeschool.
m_snel @Rogers1 april 2024 23:09
Het is natuurlijk al decennia onmogelijk om ook maar een cent te verdienen aan sociale koop of huurwoningen. Dat weet bijna iedereen die enige kennis heeft.
Als je een paar sociale huurwoningen wil bouwen moet je daar misschien met tuin op zuiden , recht tegenover koophuizen neerzetten. Dan vraag je vele tienduizenden euro’s meer voor die koopwoning, zodat je anderen blij kan maken met een woning die dus ver onder de prijs wordt geleverd. En dan heb je als bewoner ook nog recht op huurtoeslag, begrijpelijk maar niet in verhouding natuurlijk.
wvdburgt @Hagdos1 april 2024 18:46
Het is ook wel nodig. Mijn trip door eindhoven met de bus van huis naar werk is 1 uur en 20 minuten terwijl de auto in 40 min kan. In Limburg is het nog vele malen erger. 1 uur en 40 min of 20 min met de auto. Jaren lang is Brabant en Limburg een geldboom geweest. Tijd dat het geld eens hier blijft.
cariolive23 @wvdburgt1 april 2024 19:11
Het is ook wel nodig. Mijn trip door eindhoven met de bus van huis naar werk is 1 uur en 20 minuten terwijl de auto in 40 min kan.
Nou ben ik geen groot liefhebber laat staan gebruiker van het OV, maar volgens mij valt een verdubbeling van de reistijd wel mee. Even snel gecontroleerd, Amstelveen - Wassenaar is met het OV 1 uur en 12 minuten, met de auto 31 minuten. En dat is toch echt Randstad.

Hier in LA kom je met een reistijd van een uur helemaal nergens, Big City is net iets anders dan die dorpjes in Nederland 8-) Al ga ik tot ongeloof van vele medewerkers eigenlijk altijd met de fiets naar kantoor, mits ik niet naar een klant toe moet.
wvdburgt @cariolive231 april 2024 21:38
Dat is volgens 9292ov.nl Ik zelf rij al jaren auto met een goede reden. Naar het centraal station is alleen al een uur met de bus toen ik nog op school zat.
Hagdos @wvdburgt1 april 2024 19:24
Haal je die 40 minuten in de spits ook nog?
wvdburgt @Hagdos1 april 2024 21:37
in de spits is het 50 minuten maar ik rij via de noordkant om Eindhoven heen naar werk. Door het centrum is het een drama.
m_snel @wvdburgt1 april 2024 23:13
Als ik u goed begrijp dan wordt daar het grote geld verdiend, maar bent u teleurgesteld dat mensen ergens anders misschien ook mochten leven.
Mij persoonlijk maakte het niet uit dat ik ooit meer dan 50% belasting betaalde. Ik daarin tegen gun anderen wel het licht in de ogen.
grun93 @slaay1 april 2024 11:43
Misschien dat voor ASML een betrouwbare regering met een lange termijn visie belangrijker is dan een zak met geld. Regeren is per slot van rekening vooruit zien, maar Rutte had geen enkele visie en was daar nog trots op ook. Van de nieuwe club, ongeacht wie het wordt, verwacht ik weinig verbetering.
Voor ASML rolt ieder land de rode loper uit. Misschien zijn ze beter af in Azie (Zuid-Korea) of in de USA. In beide landen zijn de belastingen gunstiger en is er voldoende personeel te vinden.
Neocortex-re @slaay1 april 2024 14:37
Wanneer 2,5 miljard wordt geïnvesteerd ten behoeve van ASML is dat twijfelachtig. Wanneer we het bedrag investeren in verbetering van onze technologie infrastructuur dan kan ik dat beter begrijpen. Ik ben ervoor om het begrip regio wat breder te trekken dan 'Eindhoven'.
Bijvoorbeeld door op academisch niveau niet zozeer de TUE te vergroten maar door de oprichting van een apart technologie-instituut, of bijvoorbeeld versterking van de beta-poot van de Nijmeegse Universiteit. dat komt ook NXP ten goede.
Woningbouw en kleine infra is natuurlijk iets wat gewoon uit de regio kan komen. Daarvoor hoef je geen groeifonds aan te spreken. Dat is ook belangrijk om keuzes te maken: weg met de intensieve landbouw in die regio. Weinig toegevoegde waarde en de lucht is nergens zo slecht. Als we dat naar rijksniveau trekken dan blijft de provincie dwars liggen.
Conrado @slaay1 april 2024 23:00
Ik snap dit soort reacties niet zo: we baggeren toch ook de Rotterdamse haven uit voor nog grotere containerschepen, of bouwen een compleet spoor door de Betuwe? Of wéér een regeling voor Schiphol.
Of gaat ‘t er om dat het buiten de randstad is?
moonlander @slaay1 april 2024 12:22
Het is helemaal dubbel als over 5 jaar wordt besloten toch naar het buitenland uit te breiden. Overigens heeft Nederland niks te zeggen over ASML. Dat hebben China en de VS namelijk wel.
Rogers @moonlander1 april 2024 12:57
Het zou niet de eerste keer zijn. ASML is al eerder deels naar België vertrokken omdat die meer subsidie gaven. https://www.ad.nl/wetensc...s-nederland-weg~a3d3ed06/
Blokmeister
@Rogers1 april 2024 15:39
Misschien goed om te zeggen dat dit meer een spin-off was onder de naam Lighthouse. Voor zover ik het heb meegekregen wilde de overheid niet zo'n faciliteit in Nederland hebben, maar België wilde dat wel. Ik weet niet in hoeverre dat nog echt met ASML verbonden was.
lighting_ @moonlander1 april 2024 14:03
China heeft er niks over te zeggen.
VS levert cruciale onderdelen en zij hebben besloten om geen (indirecte) onderdelen te leveren aan China
Populistisch gepraat. De relatie met VS is eenmaal belangrijker dan met China.
m_snel @moonlander1 april 2024 23:21
Geef ze eens ongelijk, de SP stond tijdens de verkiezingen Shell en Unilever uit te kafferen, terwijl ze allang de benen hebben genomen. Die betalen nu gewoon in het VK.
Verder hebben we natuurlijk duizenden brievenbus firma’s die hier een bescheiden belasting betalen. Die moeten we ook kwijt, beter dat ze gewoon eerlijk in de VS betalen, en dat wij hier de arbeiders zwaarder belasten.
Risce @slaay1 april 2024 11:26
Je kunt wachten op de eerste artikelen over belastingontwijking op Follow the Money

https://www.rtlnieuws.nl/...lasting-ontwijking-vnoncw

[Reactie gewijzigd door Risce op 22 juli 2024 17:59]

m_snel @Risce1 april 2024 18:39
Beetje jammer z’n reactie natuurlijk. ASML betaalt een kleine miljard aan winst belasting en daarnaast natuurlijk nog een veelvoud aan werkgevers lasten, en de werknemers gewoon premies en loonbelasting
The Zep Man
@Risce1 april 2024 11:43
Dat artikel noemt:
Ruim 40 Nederlandse bedrijven beloven dat ze geen belasting meer zullen ontwijken. Onder meer Shell, ABN Amro, Philips en ASML ondertekenen een nieuwe gedragscode. Daarmee moet ook duidelijker worden wat hun belastingstrategie is en hoeveel belasting ze daadwerkelijk betalen.
Verder is ontwijking wettelijk toegestaan. Ontduiking niet. Het lijkt mij dat ASML zich hiermee aan zowel wet- en regelgeving als publiekelijke verwachting houdt.

Als Nederlanders willen dat bedrijven anders belast worden dan moeten ze anders stemmen.
kcRogue @Risce1 april 2024 14:58
Heb je ook een bron dat het geld rechtstreeks naar ASML gaat?
Risce @kcRogue3 april 2024 12:46
Ja hoor, ze zeggen het zelf https://www.accountant.nl...25-miljard-in-techsector/
Risce @cariolive233 april 2024 12:47
Er is een duidelijk verschil hoe de belastingen omtrent bedrijven zijn geregeld en hoe er omgegaan wordt met individuele burgers. Daarnaast gaat het over een heel andere schaal. En krijg ik niet een persoonlijk stimuleringsfonds van een paar miljoen voor mezelf van diezelfde overheid.
cold_as_ijs @1234567y1 april 2024 12:55
Ga je aub even inlezen ipv die populistische uitspraken te doen. De 2.5 miljard wordt geïnvesteerd in publieke zaken in de regio zoals woning en wegenbouw. Er gaat geen cent naar ASML
Risce @cold_as_ijs3 april 2024 12:47
Zou toch nog eens goed lezen wat er afgesproken is: https://www.accountant.nl...25-miljard-in-techsector/
cold_as_ijs @Risce3 april 2024 14:23
misschien kan ik niet lezen, maar waar in dit artikel staat dat er direct geld naar ASML gaat?
Eerder werd al bekend dat de kapitaalinjectie de titel 'Project Beethoven' draagt. Het kabinet wil onder meer in infrastructuur en talentontwikkeling investeren, maar ook de hele regio aantrekkelijker maken voor buitenlands talent. Daarnaast moet de regio aan de slag met capaciteitsproblemen op het regionale stroomnet, wat momenteel uitbreiding van bedrijven in de weg zit.
Risce @cold_as_ijs3 april 2024 20:17
Volgens het bedrijf is dat wel "op voorwaarde dat de uitbreidingsplannen worden ondersteund door gunstige bedrijfsomstandigheden zoals de beschikbaarheid van hoogwaardig talent, infrastructuur, huisvesting en door een sterk algemeen ondernemingsklimaat".
Er is natuurlijk een verschil met 2,5 miljard overmaken naar de girorekening, maar ASML is leidend in dit project en dat is gek want het is gemeensschap geld. Zij bepalen waar dit aan uitgegeven wordt met als dreigement dat ze anders vertrekken.
cold_as_ijs @Risce3 april 2024 22:39
Dus gaat er nog steeds geen enkele cent naar ASML!
Risce @cold_as_ijs4 april 2024 12:00
Ja zo kun je proberen je gelijk te krijgen, maar als jij voor je woning het voor elkaar krijgt dat ze een exclusieve rijbaan aanleggen zodat jij niet in de file hoeft, er een gratis extra verdieping bovenop bouwen voor je hobbykamer en de buren vertellen dat ze niet meer mogen zeuren omdat jij zo belangrijk bent voor de wijk.... dan kun je toch moeilijk volhouden dat er geen gemeenschapsgeld naar jou gaat.
cold_as_ijs @Risce4 april 2024 12:46
Maar er wordt geen exclusieve rijbaan aangelegd. Er gaat 450 miljoen naar scholing in de regio, er worden 20 000 huizen gebouwd en de infrastructuur wordt verbeterd. Ja daar profiteert ASML natuurlijk van, maar de godganse gemeenschap ook. Er wordt geen exclusieve rijbaan aangelegd, er worden problemen aangepakt waar iedereen in de regio werkelijk last van heeft. Ik weet niet waar jij het idee vandaan haalt dat er exclusieve zaken worden geregeld voor ASML!
Risce @cold_as_ijs4 april 2024 14:37
Denk dat deze discussie voorbij is. Feiten zijn dat het hele plan, alle 2,5 miljard voorgelegd is aan ASML, dat zij hierover hebben kunnen meepraten en dat het dreigement van het vertrek van dit bedrijf de aanleiding is. De infrastructuur én de woningen worden gebouwd met in het achterhoofd medewerkers van ASML.

Het is allemaal prima, maar ik vraag me dan wel af wat ASML terug gaat doen voor Nederland.

https://www.rtlnieuws.nl/...astingvoordelen-nederland

Groetjes.
cold_as_ijs @Risce4 april 2024 15:59
Het is allemaal prima, maar ik vraag me dan wel af wat ASML terug gaat doen voor Nederland.
7 200 000 000 * 0.15 = 1 080 000 000 betaalde winstbelasting in 2023.
20000 mensen werken er direct bij ASML en nog eens 100000 mensen bij de toeleveranciers.
Dit zijn feiten ;)
lighting_ @1234567y1 april 2024 14:00
Noem eens een concurrent die met EUV chips fabriceert?
Chips zijn belangrijk in het hedendaags tech periode waar we in leven en jij vindt dat we voor ASML niet een stapje extra moeten zetten om ze te behouden?
Alle andere landen rollen de rode loper uit als ASML wilt vertrekken.
Een marktwaarde van 350 mld en een economische motor in Eindhoven?
wildpicture 1 april 2024 11:43
Bij ASML blijf ik een dubbel gevoel houden. Enerzijds trots op een Nederlands bedrijf dat dit bereikt. Er zijn al genoeg schitterende Nederlandse bedrijven verkocht of de vernieling in geholpen toen de marketeers het van de echte visionairs overnamen en alleen nog maar shareholder-value zagen.

Maar bij ASML zie ik dit ook. In hoeverre hecht die topman aan het Nederlandse belang? Volgens mij interesseert het hem echt geen donder. Hij wil zoveel mogelijk winst maken voor zijn aandeelhouders (en dan blijft er voor hem ook genoeg over). Nu is hij dus aan het dreigen en chanteren om zoveel mogelijk belastinggeld te krijgen voor zijn bedrijf. Daar profiteren in eerste instantie de aandeelhouders van. Zolang dat zo loopt, wil hij best in Nederland blijven. Maar als er meer te verdienen valt in een ander land, is hij ook zo vertrokken. Als ze genoeg bieden zou hij zelfs naar China vertrekken. Deze bedrijven worden vooral geregeerd door de portemonnee en niet door morele principes...
HuisRocker @wildpicture1 april 2024 13:16
Als ze genoeg bieden zou hij zelfs naar China vertrekken.
ASML mag zijn EUV-lithografiemachines en de meest geavanceerde DUV-machines niet aan China verkopen, waar haal jij het idee vandaan dat het hele bedrijf wel naar China zou mogen vertrekken?
loki504 @HuisRocker1 april 2024 13:24
omdat bij het eerste deel ze aan de NL wet moet houden. bij het 2de punt is er geen wet die het verbied. Dus zouden ze het mogen doen. net zoals ik als NL bepaalde dingen niet aan Rusland mag verkopen maar er geen geen verbod om naar rusland te verhuizen en daar mijn producten te maken.
lighting_ @loki5041 april 2024 14:06
Nee. ASML kan niet zomaar naar China vertrekken. ASML is namelijk afhankelijk van unieke leveranciers in VS. Als zij van VS overheid hun unieke onderdelen niet meer mogen leveren kan ASML geen EUV machines meer fabriceren.
loki504 @lighting_1 april 2024 14:22
Nee ze kunnen nog steeds verhuizen alleen kunnen ze hun huidige werk niet doen. Maar het bedrijf staat vrij om te verhuizen.
HuisRocker @loki5041 april 2024 14:50
... alleen kunnen ze hun huidige werk niet doen.
Goh, echt waar joh? :+
Laat (de mogelijk tot uitbreiden van) "hun huidige werk" nou net letterlijk de enige reden zijn om verhuizen überhaupt te overwegen!
loki504 @HuisRocker1 april 2024 14:56
Ja echt dan had je dat duidelijk moeten maken. Je deed het nu overkomen als Nederland de macht had om een verhuizing naar China kon blokkeren. Maar die macht hebben ze niet.
Caelorum @loki5041 april 2024 16:55
Mwoah, zeg het niet te hard. De Nederlandse overheid doet wel vaker dingen "voor het landsbelang" waarvoor ze later door de rechter wordt teruggefloten. Westelijk macht hebben en macht uitoefenen zijn twee verschillende dingen.
ASML is van dusdanig belang dat de overheid er best wel eens wat voor wilt steken als zo'n bedrijf naar buiten de EU zou willen verhuizen.
Overigens is het in dit geval niet nodig. De Nederlandse overheid kan simpelweg vragen aan de VS om er een stokje voor te steken. Daar is de politieke wil er (vooralsnog) nog wel om verregaande maatregelen te nemen. Succes met het maken van je machines zonder de lasers. Of anders kan de Duitse overheid nog wel de levering van de machines om die lasers te maken blokkeren richting de VS.
loki504 @Caelorum1 april 2024 17:00
En hoe wil de NL overheid dat doen? Mensen guizelen bij het vliegtuig? Als een bedrijf wil verhuizen dan gaan ze verhuizen ja daar kunnen leverings problemen mee gemoeit gaan. En een blockade Maar als ze echt willen gaat een bedrijf gewoon. Tenzij het land waar ze naar toe willen een probleem van maakt maar dat zie ik China niet doen.
Caelorum @loki5041 april 2024 18:33
Tuurlijk kunnen ze. Maar waar denk je dat die vertrekboetes en zo op gestoeld zijn? Je kan gewoon de een extra heffing geven als ze weg gaan, extra importheffingen, etc. Economisch gijzelen dus.
loki504 @Caelorum1 april 2024 18:37
Tja je kan ook gewoon niet meer leveren dan aan NL of het westen.
Net zoals dat de enigste manier om bedrijfsovernames kan tegenhouden maar aan het eind van de rit kunnen ze het alsnog gewoon doen als ze willen alleen zijn ze die landen kwijt dat is een keuze die een bedrijf moet maken.
lighting_ @loki5041 april 2024 16:52
waarom zou je verhuizen naar China als je verstokt wordt van cruciale onderdelen?
loki504 @lighting_1 april 2024 16:55
Daar gaat het niet om. Er staat dat ze niet naar China mogen verhuizen. Maar ze mogen wel verhuizen alleen kunnen ze dan niet hun huidige bedrijfsvoerings behouden genoeg bedrijven die verhuizen en daar een totaal andere bedrijf worden.
lighting_ @loki5041 april 2024 17:13
daar gaat het WEL om. Ze mogen verhuizen waar ze willen maar je kan GEEN enkel EUV machine produceren in China. Het vlaggenschip waar elk klant om zit te wachten
Wat is het nut dan van je argument?

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 17:59]

loki504 @lighting_1 april 2024 17:17
Omdat huisrocker zegt ze mogen x product niet verkopen aan China waarom mag het hele bedrijf dan wel verhuizen?

Daar draait het om. Stel het telen en verkopen aan NL burger wordt legaal. Dan mag je bedrijf weed.inc niet verkopen aan China van NL maar als jij met je bedrijf naar China verhuist heeft NL daar weinig over te zeggen. En daar ging het om ze mogen wel maar kunnen niet dat zijn 2 verschillende dingen.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 17:59]

Conrado @wildpicture1 april 2024 23:06
Nee, de overheid maakt het in rap tempo moeilijk om hier te groeien. Den Haag zag bedrijven iets te gemakkelijk als pinautomaat en buitenlandse werknemers als ongewenst. Alleen, daar draait wèl onze economie op en dus ook ons BNP.

Ik vind het prima dat ASML het voortouw neemt in stop, tot hier en niet verder.
pirke @wildpicture1 april 2024 12:10
Hij denkt enorm aan het Nederlandse belang. ASML levert enorm veel geld op voor elke Nederlander, in directe en indirecte zijn. Direct: winstbelasting en inkomstenbelasting vh personeel. Indirect: loon vh personeel wordt voornamelijk uitgegeven in Nederlandse economie: restaurants, bakkers, kinderopvang, etc, etc. Dat levert btw inkomsten op, en die ondernemers betalen ook weer winst en hun personeel inkomstenbelasting. Al die mensen die zo geld verdienen hebben geen uitkering nodig.

Daarbij werken er nog 100.000 man in regio Eindhoven in de toeleveringsketen. Voor hun geldt hetzelfde: allemaal betalen ze veel belasting, geven ze lokaal hun geld weer uit, betalen btw en inkomstenbelasting, etc.

100.000 man * 100k bruto salaris = 10 miljard per jaar wat de samenleving instroomt, waarvan het grootste deel bij de overheid eindigt (linksom of rechtsom). Dat is zo'n 500 euro per Nederlander per jaar, en daar komt de daadwerkelijke winstbelasting vd bedrijven zelf nog bovenop.

Dus ja, het is enorm in het voordeel van heel Nederland, en een eenmalige investering van 2,5 miljard is in een paar maanden alweer terugverdiend.

Waarom denk je dat het buitenland zo zit te springen om dergelijke bedrijven naar zich toe te trekken? Dat zijn gouden melkkoeien, die wil je hebben en vasthouden.
Madshark @pirke1 april 2024 20:05
En misschien nog het allerbelangrijkste, al dat geld wat ASML binnenharkt, komt uit het buitenland. Het is dus geld wat aan onze economie wordt toegevoegd.
cold_as_ijs @wildpicture1 april 2024 12:57
Welk belastinggeld krijgt ASML dan volgens jou?
Mr.Armageddon @cold_as_ijs1 april 2024 19:22
nieuws: NOS: kabinet maakt miljard euro vrij om techbedrijven in Eindhoven te... inmiddels is het bedrag gestegen tot 2,4 miljard.

Tevens betaald een aanzienlijk deel van hun werknemers veel minder belasting dan hun Nederlandse directe collega's wat ook al erg raar is.
david-v
@Mr.Armageddon1 april 2024 20:20
Ofwel ASML krijgt geen belastinggeld en wat je roept over het minder betalen van de werknemers is een expat regel die voor alle bedrijven en expats in Nederland van toepassing is. Misschien het artikel lezen wat je zelf post...
The Realone @Mr.Armageddon1 april 2024 20:08
En je bent zelf niet verder gekomen dan het lezen van de inleiding van het artikel dat je post?
socialhugo @wildpicture1 april 2024 23:06
Klopt helemaal. Ze zetten een land onder druk zodat ze subsidie en verminderde belastingdruk krijgen
Gewoon ordinaire chantage door hebberige aandeelhouders. Bijna alle grote bedrijven zijn zo tegenwoordig. Alles voor de winst
Mitchelllll @wildpicture1 april 2024 23:24
Hulde aan het kapitalisme.
milte001 1 april 2024 20:19
Kan iemand mij uitleggen wat een cleanroom is? Ik heb het woord opgezocht in de van Dale en kon het niet vinden. Weet iemand misschien een woord dat wij kunnen lenen uit het Vlaams? Misschien dat we dit kunnen gebruiken om een fatsoenlijk Nederlands woord te introduceren. Ik ben het idee dat een schone ruimte niet helemaal de lading dekt.
bobsnl @milte0011 april 2024 21:38
De ASML site zegt het vrij duidelijk:"
Cleaner than clean

These machines don’t need oil and grease to keep production going – they actually need the opposite. Our manufacturing facilities are called ‘cleanrooms’ because cleanliness is their most important feature, measured using internationally agreed standards (ISO) of cleanliness to quantify particulates.

For example, at Goddard Space Center in Maryland, the cleanroom where NASA engineers assembled the James Webb Space Telescope is classified as an ISO 7 environment. This allows 352,000 half-micron-size particles in every cubic meter of air. ASML cleanrooms in the Netherlands, however, abide by the ISO 1 standard, allowing only 10 particles of just one-tenth of a micron per cubic meter, and no particles of any size larger than that.

It’s strict because it has to be. A single particle of dust can be catastrophic in the chipmaking process. If even the smallest speck of dust lands on the chip pattern, once light passes through and is reflected onto the silicon wafer, it becomes a large spot that renders the chip completely useless. By the time it is discovered, hundreds of chips will have been ruined.

In our cleanrooms, workers gown up from head to toe in special ‘bunny suits’ – looking like high-tech manufacturing astronauts – to ensure they don’t introduce any dirt into the environment.
ikbentochniegek @milte0011 april 2024 22:16
Een cleanroom is gewoon eeen cleanroom, en dat is een leenwoord uit het Engels.
Of gebruik je thuis geen computer, en noem je het een rekending?
Idem met smartphone.
Prutser1337 @ikbentochniegek1 april 2024 22:55
Je zou het kunnen vertalen als een (gesteriliseerde) "stofvrije ruimte", dus een schone kamer ('clean room') die bovendien stofvrij (en steriel) is. Verder heb ik voor mijn satirische vertaling de vrijheid genomen om de woordcombinatie "Absoluut Superieure Microchip Litografiebedrijf" (ASML) te verzinnen als waar de afkorting van de Nederlandse A.S.M.L. vandaag de dag voor lijkt te staan: https://www.reddit.com/r/...kistmakerij_asml_bestaat/

Wat denk jij daarvan?

[Reactie gewijzigd door Prutser1337 op 22 juli 2024 17:59]

uiltje @Prutser13372 april 2024 02:53
Zeg maar een incubator voor chips ipv babies :)
ikbentochniegek @Prutser13373 april 2024 18:53
Mmmmm, Reddit wil dat ik de app installeer maar daar heb ik niet zo'n zin in.
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Wat betreft je ASML afkorting, ik geef je een 6 voor de moeite. 😉
Onze taal wordt al jaren beïnvloed door buitenlandse woorden. Trottoir, toilet, douche, cadeau om maar een paar Franse woorden te noemen. Daar zeurt niemand over omdat we het gewend zijn. Talen veranderen.
Dus voor cleanroom hoeven we echt geen Nederlands woord te verzinnen. Als we maar weten wat er bedoeld wordt dan is het goed. En ik weet wat er mee bedoeld wordt, heb er genoeg van binnen gezien. Taal is er om te communiceren, zolang de boodschap overkomt is het doel bereikt.
tedades @milte0011 april 2024 21:57
Een steriele ruimte is het dan volgens mij. Een 'witte ruimte' is een niet gecertificeerde variant, dus mogelijk is het dan een gecertificeerde steriele ruimte.
Kain_niaK @milte0012 april 2024 01:53
Weet iemand misschien een woord dat wij kunnen lenen uit het Vlaams?
Keurigkot

[Reactie gewijzigd door Kain_niaK op 22 juli 2024 17:59]

wildhagen
1 april 2024 11:16
Gefeliciteerd. Mooie mijlpaal van toch één van de mooiste, grootste en innovatiefste bedrijven van Nederland, die de regio en het land behoorlijk wat brengt, in termen van economie, inkomsten, werkgelegenheid en prestige/aanzien.

Mooie beelden ook in dat gelinkte artikel van Omroep Brabant, van die barak waar ASML in begon. Nu bijna niet meer voor te stellen met alle cleanrooms etc :P

Dat ze nog maar lang mogen bestaan en voorop blijven lopen.
RAAF12 @wildhagen1 april 2024 19:48
Zekers, de faam gaat nog verder 'most highly valued European tech company'
gdf 1 april 2024 11:45
Tijd vliegt, ergens heb ik nog een paraplu die iedereen kreeg, '5 years ASM lithography' in rode leters op zo'n goedkoop blauw wit ding met nephouten handvat (philips lapte toen nog elk jaar bij om de verliezen te compenseren).
Deveon 1 april 2024 16:12
In 1984 waren er helemaal geen euro’s. Als je inflatie meeneemt was 1 miljoen gulden iets meer als 1 miljoen euro vandaag.
Newbey 1 april 2024 20:54
Iets van een ruimte met stofdeeltjes van een bepaalde grootte. Hoe kleiner de deeltjes, hoe beter de ruimte,( classificatie).

[Reactie gewijzigd door Newbey op 22 juli 2024 17:59]

dwenzier 1 april 2024 12:06
1 miljoen gulden uit 1984 is omgerekend naar 2024 iets meer dan 1 miljoen euro. Iets met inflatie.
Nog steeds niks vergeleken met de meer dan 300 miljoen euro voor de huidige machines.
Logan 1 april 2024 12:55
Waar een klein land groot in kan zijn :)
Het is zeer belangrijke dat zulke bedrijven in Nederland blijven en dat de kennis en kunde in Nederlandse handen blijven. Het zelfde geld ook voor de landbouw- en waterschap kennis, hierin is Nederland ook één van de beste in en deze sectoren moeten ook beschermd worden met een goeie stimulerende ondernemersklimaat.
andreetje 1 april 2024 14:49
Ik sprak eens een Randstad'er die bij ASML moest zijn. Die verbaasde zich over de aftandse infrastructuur rond Eindhoven en het onvergelijkbaar slechtere OV.
Den Haag vond vooral de Randstad interessant, maar kan nu niet meer om Noord-Brabant heen. Zeker nu Schiphol onder vuur ligt en Rotterdam oude bedrijvigheid betreft.

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