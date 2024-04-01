Gmail bestaat twintig jaar

Gmail bestaat maandag twintig jaar. De e-maildienst van Google werd op 1 april 2004 als bèta uitgebracht, met een toentertijd ondenkbare hoeveelheid opslag. Vandaag de dag heeft Gmail naar schatting 1,8 miljard actieve e-mailaccounts.

Gmail onderscheidde zich destijds van andere e-maildiensten door 1GB gratis opslagruimte aan te bieden, waar concurrenten zoals Hotmail en Yahoo Mail slechts enkele MB's ter beschikking stelden. Handmatig berichten verwijderen om opslag vrij te maken werd voor veel mensen verleden tijd.

Daarnaast maakte Google het dankzij zijn zoekmachine-expertise mogelijk voor gebruikers om snel e-mails terug te vinden. Gerelateerde e-mails werden bovendien gegroepeerd, waardoor gebruikers een beter overzicht kregen van verstuurde en ontvangen berichten.

In het begin was Gmail enkel te gebruiken op uitnodiging. De exclusiviteit zorgde ervoor dat uitnodigingen voor de dienst op een bepaald moment voor 250 dollar per stuk werden verkocht op eBay, schrijft het Amerikaanse persbureau AP. Toegang krijgen tot de e-maildienst werd met de jaren wel steeds makkelijker. In februari 2007 werd Gmail opengesteld voor iedereen.

Toen Gmail werd aangekondigd, dachten velen dat het om een 1 aprilgrap ging. De dienst bood 250 tot 500 keer zoveel opslagruimte als andere e-maildiensten. Inmiddels biedt Gmail 15 keer zo veel gratis opslag aan: 15GB. Deze opslag wordt gedeeld met Google Foto's en Google Drive.