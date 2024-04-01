Gmail bestaat twintig jaar

Gmail bestaat maandag twintig jaar. De e-maildienst van Google werd op 1 april 2004 als bèta uitgebracht, met een toentertijd ondenkbare hoeveelheid opslag. Vandaag de dag heeft Gmail naar schatting 1,8 miljard actieve e-mailaccounts.

Gmail onderscheidde zich destijds van andere e-maildiensten door 1GB gratis opslagruimte aan te bieden, waar concurrenten zoals Hotmail en Yahoo Mail slechts enkele MB's ter beschikking stelden. Handmatig berichten verwijderen om opslag vrij te maken werd voor veel mensen verleden tijd.

Daarnaast maakte Google het dankzij zijn zoekmachine-expertise mogelijk voor gebruikers om snel e-mails terug te vinden. Gerelateerde e-mails werden bovendien gegroepeerd, waardoor gebruikers een beter overzicht kregen van verstuurde en ontvangen berichten.

In het begin was Gmail enkel te gebruiken op uitnodiging. De exclusiviteit zorgde ervoor dat uitnodigingen voor de dienst op een bepaald moment voor 250 dollar per stuk werden verkocht op eBay, schrijft het Amerikaanse persbureau AP. Toegang krijgen tot de e-maildienst werd met de jaren wel steeds makkelijker. In februari 2007 werd Gmail opengesteld voor iedereen.

Toen Gmail werd aangekondigd, dachten velen dat het om een 1 aprilgrap ging. De dienst bood 250 tot 500 keer zoveel opslagruimte als andere e-maildiensten. Inmiddels biedt Gmail 15 keer zo veel gratis opslag aan: 15GB. Deze opslag wordt gedeeld met Google Foto's en Google Drive.

Gmail 2004

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 01-04-2024 09:33 188

01-04-2024 • 09:33

188

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Reacties (188)

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Mich 1 april 2024 09:38
Ik was er ook vroeg bij en kon mijn achternaam nog registreren.

Hiermee ben ik er ook achtergekomen dat veel mensen makkelijk een fout email adres doorgeven of opschrijven. Stel dat ik jansen@gmal.com heb dan zijn er ook natuurlijk ook mensen met jansen1 of hjansen enz

Ik heb in al die jaren al heel veel (gevoelige) mail ontvangen wat net voor een andere "Jansen" bedoeld was.
PdeBie @Mich1 april 2024 09:52
Idem hier. Ik krijg met regelmaat mails van andere PdeBie’s binnen.

Soms een onschuldige e-mail, een bestelling van een webshop (met soms artikelen dat je denkt WTF! :+ ), maar laatst ook een e-mail met daarin een compleet medisch dossier over iemand die midden in een behandeling voor een rotziekte zit.
(De mail had als afzender toevallig hetzelfde ziekenhuis als waar ik kom en als onderwerp “behandelingsdossier <nummer>”. Dus vandaar dat ik de mail opende).
Tr1pke @PdeBie1 april 2024 10:50
Daarom heb ik mijn eigen domein met e-mail , naam@achternaam.be
En nu gebruikt mijn halve familie het voor een paar euro per jaar
DvanRaai89 @Tr1pke1 april 2024 11:30
Paar euro per jaar? Welke email provider gebruik jij? Ben ik wel benieuwd naar.
metalmania_666 @DvanRaai891 april 2024 15:48
Ik gebruik Strato Mail+
25 mailboxen met 5GB per mailbox voor € 4,00 per maad, inclusief eigen domein. Geen verdere kosten
Daarvan hebben we er hier 7 in gebruik.
Heb een apart mailadres voor Tweakers, Bestellingen, Medisch, Studie, Archief en dan mezelf en mijn vrouw. Dus per maand per mailadres nog geen 60 cent
houwimmie @metalmania_6661 april 2024 17:38
Ik droom ook al jaren van een eigen domein met email Service maar krijg het spam probleem niet opgelost..
De anti-spam van Gmail is uitermate goed. Ik krijg letterlijk nooit spam in mijn inbox. Dat houdt me tegen de overstap te maken.
ZeroMinded @houwimmie1 april 2024 17:49
Waarom betaal je niet gewoon voor een google business subscriptie. Dan kun je je eigen domein gebruiken met alle googleservices.
Verwijderd @ZeroMinded1 april 2024 20:08
Eik heb al ruim tien jaar (volgens mij) mijn eigen domein email via Gmail lopen.via instellingen pop oid kun je geloof ik 5 gratis externe domeinen invullen.
gooos @Verwijderd3 april 2024 00:18
Volgens mij kan je al een aantal jaar geen eigen domein meer koppelen aan een gratis Gmail account.

Bij de betaalde Google Workspace kan het wel. (Gebruik het al sinds het begin van Google Apps, was een van de gelukkige die al heel vroeg een code te pakken had.)
Verwijderd @gooos3 april 2024 07:15
Raar, ik heb pas nog een info@ gekoppeld, maar die haalt alleen mail van mijn server via pop/smtp.
Mijn Gmail is ook van 2004.
ThePendulum @houwimmie1 april 2024 19:26
Ik been tijd geleden overgestapt op Proton Mail met mijn eigen domain, hun spam filter werkt voor mij prima.
cmegens @ThePendulum1 april 2024 19:43
Idem hier, alleen integreert dat wat minder lekker met de standaard e-mail clients.
Sebbo @cmegens2 april 2024 10:12
Heel herkenbaar. Zeker als je je familie mee wilt krijgen. Dat geneuzel met Protonmail Bridge om de mail lokaal binnen te halen zorgt voor ontzettend veel frustratie bij hen en voor te veel hulp op afstand bij mij. Ik ben benieuwd of die nieuwe 'lokale' client van Protonmail soelaas gaat bieden.
Nachtkastje @houwimmie2 april 2024 01:39
Dit is prima te doen door een hosting partij uit te kiezen met een goed spamfilter.
Zelf maak ik naar tevredenheid gebruik van mijn.host - hierin heb je het geweldige Spamexperts spamfilter, wat vrijwel alles tegenhoudt wat tegen gehouden had moeten worden. Gewoon goedkoop webhosting pakketje nemen, domeinnaam koppelen en klaar.

Heel af en toe heb je een spam mailtje dat er tussen door glipt, kun je rapporteren waarmee je het spamfilter weer traint. Heb zelf veel klanten draaien op deze oplossing, allemaal naar tevredenheid.

Anders een Exchange Online P1 licentie nemen, heb je 50GB mailbox met het MS365 spamfilter er tussen.
RoanV @houwimmie2 april 2024 12:01
Ik ben persoonlijk begonnen met email routing via cloudflare (ook ivm het opzetten van een catch-all adress) op mijn eigen domein.
Stuur die berichten momenteel nog door naar mijn gmail maar wil op termijn over naar een andere email service.

Voordeel hiervan is dat ik dus alvast gebruik kan maken van mijn domein, en dat als de tijd komt niet al mijn accounts in een keer over moeten, kan ik nou alvast op mijn dooie gemakje accounts overzetten.
RoyTrenneman @houwimmie2 april 2024 12:02
Ik heb mijn webhosting + mail bij WebOké en ontvang nagenoeg geen spam in mijn inbox, dat was bij Neostrada wel een issue. Overigens heb ik mijn eigen domein wel toegevoegd aan mijn Gmail client, omdat ik dat makkelijker vind, zo kan ik alle mail vanuit 1 client beheren.
Robbaman @houwimmie2 april 2024 12:03
Wij hebben voor onze familie een account bij Zoho. Het "Mail Free" plan geeft toegang tot een eigen domein en 10 mail accounts. Ik heb jaren geleden het domein van onze familienaam kunnen overnemen en sindsdien gebruiken we deze (gratis) voor onszelf, de kinderen en een paar andere familieleden.

Voor zover ik kan zien is de anti-spam van Zoho niet slechter dan die van Gmail
Tr1pke @DvanRaai891 april 2024 12:46
Er zijn er zoveel die mail host only doen. Een Domain name is ongeveer 12€ /jaar en dan een 5 a 10 euro per maand voor de hosting. Dat gedeeld door laat ons zeggen 5 familie leden. Dat is een paar euro per maand pp
Verwijderd @DvanRaai891 april 2024 16:31
Ik had destijds bij Vimexx een webhostingpakket afgesloten voor ik dacht €0,30 per maand, voor vijf jaar lang. Was initieel voor onbeperkt aantal domeinen, maar is inmiddels wel veranderd. Echter kom ik niet aan die limiet.

Via mijn.host heb ik tegenwoordig mijn .nl domeinnamen. Met tien domeinnamen ben dus ben zolang mijn Vimexx hostingnog loopt voor onder €6 per domeinnaam per jaar wel klaar. Met 1 domeinnaam zou dat alsnog onder de 9 euro zijn.

Edit: Net factuur gecontroleerd, en in 2022 zelfs €15 betaald voor die 5 jaar. Dus slechts €0,25 per maand. Is tegenwoordig met max 50 domeinnamen en 8GB aan opslag. Ruim voldoende voor mij.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 09:07]

Minimise @DvanRaai891 april 2024 14:49
Zoho
DvanRaai89 @Minimise1 april 2024 15:34
Is ~€1/maand/gebruiker, meer dan "een paarveuro per jaar".
Minimise @DvanRaai891 april 2024 20:08
Nee, dat is de betaalde variant! Maar er is een gratis variant tot 5 gebruikers.

[Reactie gewijzigd door Minimise op 23 juli 2024 09:07]

retc @Minimise2 april 2024 12:28
Altijd gratis-abonnement
Tot vijf gebruikers, 5 GB/gebruiker, bijlagenlimiet van 25 MB.
Webtoegang en gratis mobiele apps*.
E-mailhosting voor een enkel domein

*IMAP/ POP/ Active Sync zitten niet in het gratis abonnement.

Dat laatste lijkt me wel een gemis
Prymal @DvanRaai892 april 2024 18:07
Ik gebruik MXRoute. 5 tientjes per jaar voor 10gb en onbeperkt domeinen/mailboxen.
CyBeR @PdeBie1 april 2024 10:34
Ik heb ook een voorletter + achternaam gmail en ik word daar dus he-le-maal gestoord van hoeveel mensen er zijn die dat met mij delen en te dom zijn om te weten wat hun eigen e-mailadres is.

Meestal zijn het buitenlanders, maar één keer was 't een Nederlander die iets naar zichzelf mailde en die 't heel moeilijk aan het verstand te peuteren was dat 't toch echt mijn e-mailadres was waar ze naar mailde (en dat gmail punten negeert hielp daarbij niet.)
divvid @CyBeR2 april 2024 09:02
hier ook een leuke. Mijn gmail heb ik al sinds 2004. Zo rond 2007 was er een CFO van een NL bedrijf met dezelfde naam en is/was hevig gefrustreerd dat ik dus die gmail heb, tot een brief en bijbehorend belletje van een advocaat toe.

Als eerste maar eens gevraagd hoe hij aan mijn telefoon nummer kwam, dat bleek dus een intern document te zijn (was toen klant daar, nu niet meer :+ ). Ik vond dat 'niet zo netjes'. De beste man uitgelegd dat niet alles in de wereld te koop was, nooit meer iets van gehoord, behalve zo nu en dan wat vertrouwelijke documenten die ik dan telkens netjes doorstuur naar de ISO van dat bedrijf met de mededeling dat ik de data verwijderd heb (voor zover als dat kan met gmail natuurlijk, maar dat is niet mijn probleem)
gooos @divvid3 april 2024 00:24
Sommige mensen zijn gewoon vreemd. Ik heb eens een dodo dreigend in mijn mailbox gehad omdat hij vond dat ik mijn domeinnaam aan hem moest overdragen omdat hij, als ondernemer, domain.tld@gmail.com in gebruik had 8)7

Het grappige was overigens wel dat hij dus nooit de moeite heeft genomen om te kijken of dat domeinnaam wel beschikbaar was aangezien ik het al zo'n 10 jaar in gebruik had... na een redelijk rechttoe rechtaan antwoord op de brief van zijn advocaat er nooit meer iets van gehoord. Heb wel alles mooi gearchiveerd staan voor makkelijk erop verder te kunnen gaan mocht dat nodig zijn in de toekomst.
sderooij @Mich1 april 2024 12:04
ik ontvang al jaren gevoelige mails van andere mensen :S
Ik heb het adres "jjansen@gmail.com" (even hetzelfde voorbeeld), en krijg al sinds het begin van gmail, mails van iemand die het adres "j.jansen@gmail.com" heeft geregistreerd. Heb dat al diverse malen aan Google doorgegeven, maar is nooit wat mee gedaan..."our logs show nothing".
bytemaster460 @sderooij1 april 2024 22:38
Dat kan dus niet. Google is wel zo slim geweest om e-mailadressen met en zonder punten niet aan verschillende gebruikers toe te wijzen.
Mogelijk heeft iemand j_jansen@gmail.com geregistreerd en gebruikt een verzender j.jansen@gmail.com en komt het dus bij jou terecht.
akooijman @sderooij1 april 2024 20:13
j.jansen is hetzelfde als jjansen in gmail. Probeer het maar.
jj.ansen j.jan.sen zou ook moeten werken.
Laurens__ @Mich1 april 2024 09:59
Ah leuk. Er is in Australië iemand met een hond en kinderen met een gmail adres wat op de mijne lijkt. Ik krijg met enige regelmaat bevestiging van voor een ingeplande knipbeurt voor de hond of vragen over het kinderdagverblijf.
Metallize @Laurens__2 april 2024 16:22
Ook gehad met iemand die dicht bij San Fransisco woont, dit is een Dokter voor een bepaalde ziekenhuis daar., hij heeft me toen een keertje via skype gebeld ,of hij het over kon kopen ofzo, en na 30min hebben we elkaar uitgenodigd voor een toeristische vakantie bezoekje ipv een geld bedrag neer te tellen ...na 15jaar ga ik er nog elke 4/5 jaartjes naartoe :Y) en hij naar ons in Ierland.

Maar goed in ieder geval ben ik in 2018 overgestapt naar protonmail , een bedrijf zoals Google hoeft niet te weten wat ik uitvreet kwa financieen

[Reactie gewijzigd door Metallize op 23 juli 2024 09:07]

Kees BOFH @Mich1 april 2024 10:30
Ik was er vroeg bij toen outlook.com de registratie voor iedereen opende (ik zat toen naast de redactie, en hoorde hen erover praten :))

Dus ik heb toen snel 'kees@' en 'admin@' geregistreerd. De tweede hebben ze mij afgenomen (booee), maar die eerste krijg ik een enorme hoeveelheid spam en verkeerd geadresseerde mail op. Ik geloof dat ik zo een stuk of 5 gmail accounts kan overnemen omdat mijn adres als hersteladres is ingesteld.
eltweako @Mich1 april 2024 11:06
Oef klinkt bekend, zelfde verhaal hier.
Ik heb mails gehad die ik nooit had moeten hebben, en het ergste is dat als je dan reageert op de afzender ze soms ook nog eens laconiek reageren met "dan had je het niet moeten lezen" o.i.d.
Heb zelfs stukken van reclassering en bewindvoeders gehad.
Wesley.K @Mich1 april 2024 11:11
Ik was ook een van de gelukkigen in 2004 die werd uitgenodigd. Er komt ook regelmatig nog email binnen die voor een naamgenoot bedoeld is aan de andere kant van de wereld😆
MarvinJames @Mich1 april 2024 11:39
Idem!

Ik heb een naamgenoot. Ons e-mailadres is voornaam_achternaam@gmail.com, maar hij heeft één punt na zijn voornaam. En nu wil het ook nog dat we allebei in dezelfde sector werken.

Maar inmiddels heb ik van alles voorbij zien komen. Documenten van de notaris (hypotheek gerelateerd), documenten van werk met daarop CONFIDENTIAL, verzendbevestigingen van winkels, etc.

Nu is mijn vermoeden dat daar af en toe ook een deel slordigheid van mijn naamgenoot aan ten grondslag ligt. Maar ik het toch best heftig soms! :)
Korvaag @MarvinJames1 april 2024 19:12
Gek verhaal. Punten worden namelijk genegeerd in emailadressen. Voornaam.achternaam@gmail.com is dus hetzelfde adres als voornaamachternaam@gmail.com

(ok, beetje te kort door de bocht. Een trailing punt mag niet. Een dubbele punt (..) mag ook niet etc. maar een voornaam.achternaam is een ander verhaal).

[Reactie gewijzigd door Korvaag op 23 juli 2024 09:07]

ASS-Ware @Korvaag1 april 2024 22:28
Gek verhaal. Punten worden namelijk genegeerd in emailadressen. Voornaam.achternaam@gmail.com is dus hetzelfde adres als voornaamachternaam@gmail.com

(ok, beetje te kort door de bocht. Een trailing punt mag niet. Een dubbele punt (..) mag ook niet etc. maar een voornaam.achternaam is een ander verhaal).
Ik denk dat MarvinJames bedoelt dat sommige mensen een _ typen ipv een . en dan komt mail onbedoeld bij hem aan.

Overigens kan MarvinJames zich ook afvragen of het ook weleens andersom gebeurt.
bytemaster460 @Korvaag1 april 2024 22:34
In dit geval dit er nog een underscore tussen. Mensen die naar aaaa.bbbb@gmail.com willen mailen, mailen naar aaaa_bbbb@gmail.com. Dat staat los van het puntenverhaal.
MarvinJames @Korvaag1 april 2024 23:30
@Korvaag @ASS-Ware

Ik wilde het toch even dubbelchecken en heb de mails opgezocht, maar het verschil zit hem echt in de punt.
Mijn mailadres is marvinachternaam@gmail.com en de mails van mijn naamgenoot zijn gericht aan marvin.achternaam@gmail.com.

Begrijp ik het dan goed dat zijn mailadres dan naar alle waarschijnlijkheid marvin_achternaam@gmail.com is? En dat de andere partijen dan _ verwisselen voor een .?

[edit: toevoeging]
Nou, terwijl ik dit post krijg ik ook nog even het Energiecertificaat van de woning van mijn naamgenoot in de mailbox! Wederom met een . achter de voornaam.

[Reactie gewijzigd door MarvinJames op 23 juli 2024 09:07]

ASS-Ware @MarvinJames1 april 2024 23:37
@Korvaag @ASS-Ware

Ik wilde het toch even dubbelchecken en heb de mails opgezocht, maar het verschil zit hem echt in de punt.
Mijn mailadres is marvinachternaam@gmail.com en de mails van mijn naamgenoot zijn gericht aan marvin.achternaam@gmail.com.

Begrijp ik het dan goed dat zijn mailadres dan naar alle waarschijnlijkheid marvin_achternaam@gmail.com is? En dat de andere partijen dan _ verwisselen voor een .?
Zou zomaar kunnen.
Korvaag @MarvinJames2 april 2024 03:47
Klopt waarschijnlijk ja. Mail maar eens naar je eigen adres met en zonder punt. Je zal zien dat het allebei in je eigen mailbox aankomt.
Merik @Mich1 april 2024 12:22
Of dat mensen verkeerd overnemen als je je e-mail adres in een gesprek opgeeft. Mijn zus heeft een voornaam met dezelfde eerste letter en ook hetzelfde e-mail areas maar met 2 cijfers er achter. Mensen nemen het verkeerd over of voeren het verkeerd in, ik krijg geregeld verkeerd verstuurde e-mail soms met gevoelige informatie goed dat dat i.i.g. niet bij een wildvreemde komt nu.
Mayonaise @Mich1 april 2024 14:57
Iemand heeft een Turkse bankrekening op mijn gmail geopend.

Blijkbaar sturen Turkse banken gevoelige informatie door via email zonder eerst een bevestiginsmail te sturen.
loki504 @Mich1 april 2024 09:54
Is dat niet omdat jansen1@gmail.com gewoon ook op jansen@gmail.com binnenkomt?

https://support.google.com/mail/answer/7436150?hl=nl

[Reactie gewijzigd door loki504 op 23 juli 2024 09:07]

CorbataGames @loki5041 april 2024 09:57
Jansen+1 wel
loki504 @CorbataGames1 april 2024 10:00
Dat zou kunnen nooit getest.
youridv1 @loki5041 april 2024 11:50
ja dit werkt. super handig als je bij een dienst een dubbel account aan wil maken om zaken te scheiden. Gewoon +1 erachter of +<username> van je secundaire account

of bij winkels email+<winkel> zodat je bij spam mail kunt zien welke winkel je klantgegevens verpatst heeft
bytemaster460 @youridv11 april 2024 22:40
Dat werkte vroeger nog wel maar tegenwoordig niet meer. Bij handel in e-mailadressen worden de plus en alles wat erachteraan komt er gewoon van afgeknipt. Ook bij registratie op websites wordt het steeds vaker als niet uniek herkend.
youridv1 @bytemaster4602 april 2024 08:52
in dat geval gebruik je de oudere truc. Naam van de winkel ergens in je naam zetten

ik heb er bij registratie overigens nooit last van gehad

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 09:07]

bytemaster460 @youridv12 april 2024 10:58
Hoe werkt dat dan?
youridv1 @bytemaster4602 april 2024 12:11
Gewoon als je bij een webwinkel of een andere site een account aanmaakt je voornaam Wehkamp maken. Dan zie je vanzelf als je reclame mail binnen krijgt "Hoi Wehkamp!" bovenaan de reclame praat
bytemaster460 @youridv12 april 2024 13:34
Ja, maar dat heeft niets met je emailadres te maken. Als de emailadressen dan lekken weet je nog niet waar het lek zat.
rick_kraster @loki5041 april 2024 11:01
Tegenwoordig best een populair iets hoe mensen gmail gebruiken jansen+servicenaam@gmail.com,
zodat voor iedere dienst een 'uniek' emailadres is aangemaakt, hierdoor weet je waar je data is gelekt
DvanRaai89 @rick_kraster1 april 2024 11:27
Al is die ontiegelijk simpele manier wel ontzettend makkeljjke te omzeilen, je kunt beter een eigen domein nemen en SimpleLogin, Firefox Relay of desnoods Apple iCloud+ Hide My Email gebruiken.
xzaz @DvanRaai891 april 2024 12:21
Omzeilen ja. Maar dan moeten ze wel alle gelekte email strippen van de + tekens. Ik weet heb geen cijfers hoeveel dat gedaan wordt maar volgens mij wordt het zelden gedaan.

Wat wel irritant is; is dat veel aanmeldformulieren geen + teken in het emailadres accepteren.
bytemaster460 @xzaz2 april 2024 10:59
Bij spamlijsten wordt dat voortdurend gedaan. De bewerking op de data om de plus en alles wat er achteraan komt te verwijderen is kinderlijk eenvoudig.
retc @bytemaster4602 april 2024 12:58
Dan draai je het principe toch gewoon om als je een eigen domein hebt?
bijvoorbeeld:
spam+wehkamp@domeinnaam.nl gebruiken als accountnaam

Als het adres dan wordt buitgemaakt en gestript, dan wordt er dus naar spam@domeinnaam.nl gemald.
En als die gevallen zijn met 1 regels te filteren
bytemaster460 @retc2 april 2024 13:35
Ja, dat kan maar het ging hier toch over gmail?
xzaz @bytemaster4602 april 2024 13:53
Niet elke email provider ondersteund +.
bytemaster460 @xzaz2 april 2024 17:07
Dat bedoel. het ging in deze subdiscussie over Gmail.
Rogers @DvanRaai891 april 2024 11:45
Vind dat firefox relay wel interessant. Maar aan de andere kant zijnnmijn gegevens toch al meermaals gelekt, dus heeft het niet veel niet meer denk ik
dasiro @DvanRaai891 april 2024 12:16
wat is er dan makkelijk aan om dit te omzeilen? buitgemaakte gegevens worden gewoon in bulk gedumpt, daar gaat niemand de moeite voor nemen om alles tussen + en @ te droppen, om te verbergen vanwaar de gegevens gestolen zijn
Firestorm666 @dasiro1 april 2024 12:50
Een simpel script leest die lijst in en doet dat voor je.
Daarom dat email+ eerder nuttig is voor het organiseren van email dan dat het is voor spam proberen tegen te gaan. Voor dat doel kan je beter echte aliassen gebruiken.
DvanRaai89 @dasiro1 april 2024 15:38
Dat is ontzettend simpel te doen, kan 't zo in een paar regels javascript of python. In theorie zou je ook een regex'je kunnen schrijven.
Stelt niets voor.

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 23 juli 2024 09:07]

Rogers @rick_kraster1 april 2024 11:43
Dat gaat niet altijd goed. Bijv. Bij Amazon weigerden ze mij service te verlenen omdat ik contact op nam via het basis adres ipv +amazon adres. Waren te dom om te snappen hoe dat werkt, terwijl het notabene een reply was op een email die ze zelf stuurde.

Plus het is natuurlijk heel makkelijk om die + er uit tw filteren voor kwaadwillenden.
Wraldpyk @loki5041 april 2024 10:17
Nummers maken email uniek, maar punten niet.

Dus jansen@gmail.com ontvangt ook mail voor jan.sen@gmail.com, en jansen+1@gmail.com, of jan.sen+1@gmail.com, maar niet jansen.
Username3457829 @Wraldpyk1 april 2024 15:05
Wat? Ik snap niks van je uitleg gezien het niet overeenkomt met wat je zegt in je eerste zin.
Wraldpyk @Username34578291 april 2024 15:10
lijkt er op dat het laatste woord is weggevallen, maar daar bedoelde ik jansen.1@gmail.com.

Alle punten kun je wegdenken, en alles achter de plus is niet relevant voor het adres.
Username3457829 @Wraldpyk1 april 2024 15:13
Snap het nog niet lol. Wat heeft die plus-teken van doen dan?
Wraldpyk @Username34578291 april 2024 21:45
Stel, jouw email adres is username@gmail.com

Dan kun je de volgende email adressen invullen, en ze komen allemaal bij jou uit:

username+tweakers@gmail.com
username+stealmenot@gmail.com
username+whatever@gmail.com

Je kunt vanalles achter de plus zetten, en het komt altijd bij je uit. Je kunt dus elke website waar je een account maakt een ander email adres geven. Dat kan weer handig zijn bij automatische filters e.d.

Dan zijn er dus de punten, die kun je overal tussenzetten, want alles is valide.

Dus

user.name@gmail.com
us.er.na.ma@gmail.com

En natuurlijk de combi

us.er.na.me+tweakers@gmail.com
Username3457829 @Wraldpyk1 april 2024 22:53
Ooooh aha. Duidelijk.
Maar dat vermeldde je dus niet in je eerste reactie, want je zei alleen punten versus nummers. Geen plusteken, dus vandaar.
Dus volgens mij had je moeten zeggen: "Nummers maken email uniek, maar punten én plustekens niet."

[Reactie gewijzigd door Username3457829 op 23 juli 2024 09:07]

ABD @Mich1 april 2024 15:41
Ik heb mijn voornaam.achternaam@gmail.com ook, net zoals ik mijn voornaam.achternaam bij proton heb, terwijl ik zeker niet de enige ben in Nederland met deze voor- en achternaam. Zou ik dan toch een technerd zijn? ') Ik heb een uitnodiging gehad via een vriend, al dacht ik dat dat langer geleden was dan 20 jaar.

De leeftijd van mijn account maakt het i.i.g. vreemder dat google mijn leeftijd wil verifiëren, voor bv youtube. Alsof ze mijn dataprofiel nog niet compleet hebben, de grapjurken.
Bender @Mich1 april 2024 16:14
Ik heb zowel mijn voornaam als achternaam de .nl van, ook daarbij krijg ik op dagelijkse basis emails die niet voor mij bedoeld zijn...
WillySis @Mich1 april 2024 16:35
Ik heb ook mijn achternaam kunnen registreren en ook ik heb veel (gevoelige) mail van anderen met dezelfde achternaam mogen ontvangen. Soms was daar ook heel lastig om daar vanaf te komen. Een mailtje terugsturen dat men de verkeerde persoon berichten stuurt resulteert opvallend vaak in een verzoek om het juiste email adres toe te sturen.
NoobishPro @Mich1 april 2024 17:30
Ik heb mijn volledige voornaam in mijn mail omdat mijn voorletter al bezet was.

Ik had wat problemen met het ophalen van mijn medicatie bij apotheken e.d.

Blijkt dat al jaren lang mijn medischdossier op voorletter+achternaam stond ipv voornaam+achternaam.
Ik heb weet ik hoeveel mails over mijn medische gegevens gemist over de jaren.

Nu komt de grap;
Dat andere mailadres is van mijn vader. Pas toen ik hier zelf achter kwam en hem vroeg of hij ooit een mail had gehad welke voor mij was bedoeld, kreeg ik opeens een hele lading mails binnen.
Vond het ook niet nodig om't mij even te laten weten ofzo...
bvk1983 @Mich2 april 2024 08:02
Ik was ook vroeg bij Gmail er ervaar hier ongeveer het zelfde maar dan met mijn volledige naam. Ik heb inmiddels facturen ontvangen van een schadebedrijf, herhaaldelijke mails over een slagerscursus (ook nadat ik al 2x had gereageerd dat ik niet de persoon was die ze moesten hebben) en zelfs documenten van een financieel adviseur over het uitkopen van zijn vrouw na een scheiding.
Yggdrasil @Mich2 april 2024 14:07
Hier ook. Moet me regelmatig uitschrijven van webinars e.d. waar ik mezelf niet voor aangemeld heb.
rotij @Mich2 april 2024 14:13
Hier hetzelfde verhaal. Krijg wekelijks mails van anderen binnen. Van basisscholen, herinneringen van kappers, tandartsen en offertes. Ben maar gestopt met het doorgeven elke keer.
beezjeh 1 april 2024 09:41
Wow eigenlijk wat het is geworden vandaag terwijl het kleins begon met een invite systeem.

Had destijds van iemand een invite gekregen en helaas wel een punt tussen mijn naam en voornaam gezet door degene.

Kwam er jaren later achter dat het weglaten van punt op zich ook gewoon werkt, maar soms geeft dit problemen wanneer mijn email zonder punt wordt geleverd bij bedrijven en ze dan niet willen reageren vanwege privacy redenen.

[Reactie gewijzigd door beezjeh op 23 juli 2024 09:07]

CodeCaster @beezjeh1 april 2024 10:36
Ik begrijp er helemaal niks van, zou je je verhaal misschien van iets meer punten en andere leestekens kunnen voorzien?
beezjeh @CodeCaster1 april 2024 11:41
Was even ergens anders met mijn hoofd, maar aangepast.
DvanRaai89 @CodeCaster1 april 2024 11:41
Wel of geen leestekens; het is allemaal het zelfde, net als bij Gmail. Mogelijk heeft hij wegens de anekdote hierboven beschreven zo'n afschuw voor punten gekregen dat 'ie ze weigert nog te gebruiken.

Maar even serieus: je hebt wel een punt ( :+ ), leestekens zijn inderdaad fijn, handig, en nodig.
Bamboozled @beezjeh1 april 2024 10:02
Indien je zonder punt had geregistreerd had met punt nu ook gewerkt.
Jero 1 april 2024 09:36
Mooi moment om over te stappen naar een e-maildienst waarmee te privacy beter wordt beschermd.
Vagary @Jero1 april 2024 09:59
Wat is een betere emaildienst? Behalve zelf een mail server hebben?
EdwinB @Vagary1 april 2024 10:08
Zo ongeveer elke andere email dienst zal beter zijn voor je privacy.

Ik ben overgestapt op Zoho mail. Deels vanwege de voorwaarde om meerdere eigen domeinen te ondersteunen en voor een vriendelijke home user prijs.
Verwijderd @EdwinB1 april 2024 10:15
Kan Zoho tegen de security op van Google?

Want ik vind security veel belangrijker dan privacy aangezien privacy online toch tegen een illusie aanzit, security daarintegen kan altijd beter.
Bongoarnhem @Verwijderd1 april 2024 10:24
Dan raad ik je proton aan.
Die heeft zowel privacy als security erg hoor in het vaandel staan.

https://restoreprivacy.com/email/reviews/protonmail/
Firestorm666 @Verwijderd1 april 2024 12:29
Zelf maak ik sinds een half jaar gebruik van Mailfence met plezier. Ik zou gewoon de reviews van restoreprivacy.com eens nagaan en kijk voor jezelf welke het fijnste gaat zijn voor jou.

Mocht je vragen hebben voor mailfence, die reageren erg snel op vragen.
Yggdrasil @Vagary2 april 2024 14:09
Proton Mail.
Keypunchie @Jero1 april 2024 10:18
Het grootste probleem voor overstappen: dat adres (voornaam.achternaam@gmail.com) staat op 100en plaatsen geregistreerd. Na ongeveer 15 jaar (ik kreeg vrij vroeg een invite) ging ik het eens proberen, met een eigen domein bij een andere provider (Proton); maar dan verdubbel je alleen maar je problemen!

Daarnaast is de cliënt voor Protonmail maar mager…
Firestorm666 @Keypunchie1 april 2024 12:41
Overstappen wilt niet zeggen dat je je oude account moet stop zetten hé.
Ik heb sinds een half jaar een eigen domein & overgegaan op mailfence. Voor de echt belangrijke dingen (zoals mijn e-box, gas leverancier, ..) gebruik ik m'n nieuw email adres en heb ik voor die diensten ook een adreswijziging gedaan.

De rest wat nog op m'n oude adres binnenkomt, zijn niet zo belangrijk.

Ik kan je ook sterk aanraden om zoals mij vaker gebruik te maken van aliassen, dan is een gelekt email adres niet zo een grote ramp.

Er zijn wel meer alternatieven dan Proton hoor. op de site van restoreprivacy.com kan je er al een aantal terugvinden.
Lucb1e @Keypunchie1 april 2024 22:42
Ook daarom: eigen domein. Als het van jou is, kun je het zelf besluiten te verhuizen naar een andere provider en ben je niet van hun domein afhankelijk

Staat ook een stuk professioneler dan een gratis e-mailadres, en de verzender heeft niet door dat ze hun data naar big tech aan het sturen zijn voor de kleine subset aan verzenders die dat zou storen

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 23 juli 2024 09:07]

segil 1 april 2024 09:43
Het wrange is dat gmail hedendaags echt een matige webbased mail client heeft. Outlook.com is zoveel malen beter en biedt meer mogelijkheden in opmaak en functies.
readefries @segil1 april 2024 09:47
Vind je? Ik vind gmail nog steeds super fun en juist outlook een draak. Juist die de simpliciteit die Google Workplace biedt ten opzichte van de over-engeneerde office variant.
renecl @readefries1 april 2024 13:16
Eens, gmail is mail. Heerlijk eenvoudig en snel.

Outlook is een compleet office pakket in je muil gestampt, daar zit ik niet op te wachten als ik even mail wil checken.
PdeBie @segil1 april 2024 09:54
Mwa. Wij werkten op de zaak met Gmail en nu met Outlook. Was toch echt flink wennen. Maar Gmail geniet hier toch wel de voorkeur wat mij betreft.
Bamboozled @segil1 april 2024 10:09
Zit je niet nog op de oude webview van Gmail?
segil @Bamboozled2 april 2024 08:08
nee. Ik vind gewoon de compose mail interface matig. Onduidelijk en weinig opties.
ep667 @segil1 april 2024 11:28
Outlook.com is zoveel malen beter en biedt meer mogelijkheden in opmaak en functies.
Microsoft is altijd wel goed geweest in kermissen van e-mail maken. Ik denk dat daar de opmaakfuncties uit voortkomen. Gmail heeft wat mij betreft juist doelmatige opties voor de opmaak. Een andere stijl lettertype, vet maken, bulletpoints. Zelfs kleuren, wat eigenlijk meestal niet wenselijk is. Dus ach.

Verder zal Outlook vast veel meer mogelijkheden hebben los van de opmaak. Maar de vraag is: heb je dat nodig en maakt het dat een betere mailclient? Mijn voorkeur is Gmail: minder clutter, werkt vlotter, betere zoekfunctie en veel beter spamfilter.
Rogers @segil1 april 2024 11:49
Outlook is verschrikkelijk slecht in spam filteren. Krijg zo vaak overduidelijke spam in de inbox, soms als er weer ergens een campagne starts meermaals per dag. Terwijl die bijv. ziekenhuis mails keer op keer in de spam gooit ondanks dat ik zeg dat het geen spam is. Om gek van te worden.
segil @Rogers2 april 2024 08:07
Die ervaring heb ik met gmail, vooral de laatste maanden. Veel spam dat niet wordt weggefilterd.
Keypunchie @segil1 april 2024 10:14
Voor de Mac gebruik ik de (betaalde) cliënt Mimestream. Dat is een hele zegen.

(klein beetje een plug, maar ook omdat ik echt niet terug wil naar Apple Mail-cliënt icm. Gmail)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 09:07]

Rembert @Keypunchie1 april 2024 13:16
Interessante app, helaas subscription-based. Ik blijf op EM-Client op de Mac.
Cyb @segil1 april 2024 10:52
Over Outlook.com zijn aardig wat klachten op het gebied van spam, althans bij de gratis versie. Onduidelijk is of dat bij de betaalde versie ook zo is. Ik heb wel eens iemand moeten verhuizen van Outlook naar Gmail, omdat het Outlook account door de hoeveelheid spam praktisch gezien onbruikbaar was. (Bij iemand op hogere leeftijd, waarbij het dagelijks moeten verwijderen van spam op Outlook met vaak ranzige teksten, een dagtaak was geworden. Dat zou gewoon niet mogen kunnen bij zo'n grote bekende email service.)

[Reactie gewijzigd door Cyb op 23 juli 2024 09:07]

segil @Cyb2 april 2024 08:06
dat is persoonlijk denk ik, want ik kreeg (vooral de laatste maanden) enorm veel spam binnen op mijn gmail adres, die blijkbaar niet wordt weggefilterd. Meer dan op mijn Hotmail adres. (die notabene veel ouder is)
Zenomyscus @segil1 april 2024 11:23
Outlook heeft enorm veel opties, wat het voor mij weer onoverzichtelijk maakt. Gmail is een stuk simpeler en opmaak in emails heb ik amper nodig. Beide werken goed hoor, maar Gmail is net wat eenvoudiger vind ik.
Poljert @segil1 april 2024 11:56
Qua opmaak mogelijkheden gebruik ik weinig. Maar ik vind de webinterface van gmail vele malen prettiger dan die van outlook.
RaJitsu @segil2 april 2024 03:40
Kwestie van leren hoe het werkt. Iets dat ik altijd geweigerd heb om te doen en op het moment dat het uitgebreider werd besloot ik louter via mailclients te werken. Dat kwam voor mij overzichtelijker over.
mathy_ 1 april 2024 09:38
De 1 april grap is natuurlijk, we bieden ze 'onbeperkt' opslag aan, en wij (google) mogen onbeperkt mee lezen.
bytemaster460 @mathy_1 april 2024 22:50
Dat gebeurde in het begin wel. Nu niet meer. Nu wordt enkel de metadata bekeken.
SniperEye 1 april 2024 09:58
Gmail is inderdaad een mooie uitkomst wanneer je niet in euro's wil betalen voor een dienst. Inmiddels ben ik overgegaan op Proton (in combinatie met SimpleLogin voor aliassen) en betaal daar per maand keurig voor. Gmail hou ik er naast voor rommel. Bewustwording van privacy en de Amerikaanse overmacht in datavergaring heeft mij doen besluiten om over te stappen.
Vuurvleugelhart @SniperEye2 april 2024 13:32
SimpleLogin is echt geweldig, sinds kort kun je vanuit ProtonMail zelf adressen aanmaken. De gratis variant gaat tot en met 10 adressen, voor velen al genoeg.
Vind zelf webmail eigenlijk onprettig werken, vind het knap wat Proton van weet heeft te maken (wel animaties uitschakelen). Werkt toch vlot en een hoop sneltoetsen. Betaal zelfs voor, dat is vrij uniek.
mwa 1 april 2024 09:38
Toen zsm een invite regelen om een korte naam te registreren. Wat gelukt is!
Resistor 1 april 2024 09:51
Dan was ik er best vroeg bij blijkbaar, mijn account is van augustus 2004.

Waar ik het in de begindagen voor gebruikte? Mijzelf drivers mailen zodat ik ze snel weer kon downloaden (vooral Realtek was berucht met trage downloadsnelheden)

Toen kon je nog zonder problemen .exe bestanden mailen :P
JanVQ 1 april 2024 10:29
Ik heb al sedert ±1996 een aantal adressen bij mail.com, dat al bestond nog voor gmail er was. Door de populariteit van gmail heb ik nu af en toe problemen als ik mijn mailadres aan iemand doorgeef. "Bedoel je gmail in plaats van mail?" Nog erger is het als mensen ervan uitgaan dat ik wel een foutje zal gemaakt hebben bij het typen van mijn mailadres en automatisch mail vervangen door gmail. Soms zeg ik er al op voorhand bij dat het echt mail.com is en niet gmail.com.
Yggdrasil @JanVQ2 april 2024 14:31
Ja precies. Iemand heeft <naam>@mail.com waarbij <naam> hetzelfde is als mijn gmail adres. Toevallig woont die persoon in dezelfde stad als ik!

Over de jaren aardig wat mails ontvangen. Ik kan me niet voorstellen dat hij het steeds fout typt, dus zal het waarschijnlijk door anderen verkeerd 'gecorrigeerd' worden.
Rens1967 1 april 2024 11:00
20 jaar alweer. Ik was er vroeg bij, via een invite, en kon zo voornaam.achternaam@gmail.com registreren, zonder cijfers of zo. Zelf kon je dan ook weer invites versturen en heb zo voor mijn kinderen toen al een emailadres geregistreerd , hoewel ze toen zo klein waren dat ze niet eens wisten dat email bestond 8)7

Ze maken er nog steeds gebruik van :)

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