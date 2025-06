Google test interface in Gmail-app die gebruikers sneller op mails laat reageren

Google test een vernieuwing in de interface van de Android-versie van zijn Gmail-app. Hierbij worden gebruikers als ze een mail willen beantwoorden, niet langer naar een afzonderlijke venster gestuurd, maar kunnen ze in plaats daarvan meteen een bericht typen in een chatbalk.

Momenteel zien gebruikers van de Android-versie van de Gmail-app drie knoppen onderaan een e-mail: 'Beantwoorden', 'Allen beantwoorden' en 'Doorsturen'. Google test echter een interface waarbij deze knoppen worden vervangen door een chatbalk, ontdekte Android Police. Daarbij kunnen gebruikers meteen een mail typen, zonder dat ze naar een apart venster gestuurd worden. Op deze manier kunnen gebruikers tijdens het opstellen van een mail meteen alle vorige e-mails in het gesprek bekijken.

Via een dropdownmenu kunnen gebruikers bepalen naar welke e-mailadressen het bericht verzonden wordt, of de e-mail doorsturen. Met de knoppen aan de linker- en rechterkant van het scherm, naast de chatbalk, is het mogelijk om respectievelijk bestanden en emoji's bij te voegen. Met de knop aan de rechterkant op de chatbalk kunnen gebruikers alsnog het 'oude' fullscreenvenster weergeven. Behalve dat laatstgenoemde handiger kan zijn bij het opstellen van lange mails, is dat ook de enige manier waarop gebruikers bijvoorbeeld het onderwerp kunnen aanpassen.

Android Police schrijft dat het om een gelimiteerde test aan de serverkant lijkt te gaan, aangezien de meeste Android-apparaten nog geen toegang hebben tot de vernieuwing, ook niet als ze de recentste bètaversie gebruiken. Wanneer de functie voor alle Android-gebruikers beschikbaar komt en of deze ook voor iOS-apparaten wordt uitgebracht, is nog onduidelijk.

Via Android Police