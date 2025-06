Grand Theft Auto V is 190 miljoen keer verkocht. Dat heeft uitgever Take-Two tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers bevestigd. De game kwam tien jaar geleden uit en volgende maand wordt de volgende GTA-game aangekondigd.

Take-Two meldt in zijn kwartaalcijferpresentatie dat de titel 190 miljoen keer verkocht is, verdeeld over alle platforms waarop de game is verschenen. Volgens het bedrijf is GTA V de bestverkochte game van de afgelopen tien jaar. In totaal zijn er nu 410 miljoen games uit de GTA-serie verkocht, meldt de uitgever. Take-Two benadrukt daarbij dat het volgende deel in de GTA-serie actief in ontwikkeling is.

GTA V kwam tien jaar geleden uit, in september 2013. De game verscheen toen voor de PS3 en Xbox 360, maar werd later ook uitgebracht voor de pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. De volgende titel in de Grand Theft Auto-serie wordt volgende maand officieel aangekondigd. Ontwikkelaar Rockstar Games bevestigde deze week dat het in december een eerste trailer van de game laat zien. Het is nog niet bekend wanneer de game uit moet komen. Mogelijk maakt Rockstar dat ook in december bekend.

Vorig jaar lekten al vroege beelden van de nieuwe GTA-game uit. Volgens eerdere berichtgeving van Bloomberg speelt de game zich af in Vice City en krijgt de game een mannelijke en een vrouwelijke hoofdpersoon.