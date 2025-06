Rockstar komt op 5 december met Grand Theft Auto-trailer

Rockstar Games gaat op 5 december een trailer delen voor de volgende Grand Theft Auto-game. Deze komt omstreeks 15.00 uur Nederlandse tijd beschikbaar. Wat de trailer gaat bevatten en hoe lang deze duurt, is nog niet bekend.

Eerder had Rockstar al laten weten dat het begin december een trailer zou laten zien, maar toen was er nog geen specifieke datum bekend. De ontwikkelaar heeft op zijn sociale media een korte aankondiging gedeeld over de trailer. Naast de tijd en datum deelt Rockstar verder geen informatie. Zo is de naam van de game nog niet officieel bekend.