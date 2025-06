Baldur's Gate III-patch voegt twee nieuwe modi en epiloog toe

Larian Studios heeft donderdag zijn vijfde grote patch voor de rpg Baldur's Gate III uitgebracht. Deze patch voegt onder meer een nieuw gedeelte aan het einde van het spel toe. Daarnaast is er een nieuwe moeilijkheidsgraad en een Custom-modus toegevoegd.

De toegevoegde epiloog speelt zes maanden na het einde van Baldur's Gate 3 af, meldt Larian in het bericht over patch 5. Spelers klaagden eerder over het abrupte einde van het spel en het gebrek aan een terugblik met de personages. Larian zegt te hopen dat de epiloog spelers 'een welverdiende afsluiting' biedt.

Ook zijn er twee nieuwe modi toegevoegd: Honour en Custom. De Honour-modus bevat de hoogste moeilijkheidsgraad. Gevechten zijn moeilijker en het laden van eerder opgeslagen momenten in het spel, ofwel save scumming, gaat ook minder makkelijk. Als de speler bijvoorbeeld niet tevreden is met de uitkomst van een skill check, dan is het niet mogelijk om deze te veranderen door een vorige save te herladen. In Custom Mode kunnen spelers bepaalde gameplayelementen aanpassen, waaronder hoe sterk personages zijn en de agressie van vijanden.

Baldur's Gate III is op 3 augustus verschenen voor de pc en werd op 7 september uitgebracht voor de PlayStation 5. Larian is nog bezig met een Xbox-versie. Deze moet in december verschijnen; Larian heeft beloofd om de releasedatum bekend te maken tijdens The Game Awards. Baldur's Gate 3 is overigens acht keer genomineerd voor The Game Awards, onder andere voor de categorie 'Game of the Year'.