Baldur's Gate III-maker Larian gaat nieuwe studio openen in Polen

Larian Studios, de maker van onder meer Baldur’s Gate III, heeft aangekondigd dat het een nieuwe studio gaat openen in de Poolse stad Warschau. Het wordt de zevende locatie van het Belgische bedrijf.

Het bedrijf kondigde het nieuws aan op sociale media. Volgens Swen Vincke, ceo van het bedrijf, gaat het team in Warschau aan twee nieuwe, 'zeer ambitieuze' rpg’s werken, zo staat er in een persbericht. Het is niet bekend om welke games het gaat. Larian Studios heeft naast zijn hoofdkantoor in Gent ook studio’s in Quebec, Dublin, Barcelona, Guildford en Kuala Lumpur.

Larian is een Belgische ontwikkelaar die onder meer bekend is van de Divinity-serie. Het bedrijf bracht vorig jaar Baldur's Gate III uit. Die game werd zeer goed ontvangen, met onder meer een Metacritic-score van 97. Het spel won ook Game of the Year bij de Game Awards 2023 en de Bafta-award voor 'beste game'. Larian bevestigde eerder al dat zijn volgende game niet gebaseerd zal zijn op de Baldur's Gate-franchise.