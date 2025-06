Baldur's Gate III krijgt in september officiële ondersteuning voor mods

Baldur's Gate III krijgt in september een patch die officiële modondersteuning naar de bekroonde rpg brengt. Dat maakt ontwikkelaar Larian Studios bekend. De modtoolkit wordt eerst beschikbaar voor pc en komt 'kort daarna' uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X en S, en Mac.

De gesloten alphaperiode van de modtoolkit is gestart op 3 juni, schrijft Larian Studios op Steam. Een kleine groep modmakers is hiervoor uitgenodigd. In juli vindt er ook een gesloten bèta plaats, waarbij ongeveer 1.000 pc-spelers de toolkit kunnen uitproberen. De publieke uitrol volgt vervolgens in september. Een concrete releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Naast officiële modondersteuning werkt Larian aan andere functies zoals een fotomodus en crossplayondersteuning. Deze features worden op een later moment toegevoegd aan de game. Baldur's Gate werd door critici zeer goed ontvangen. De game heeft een Metacritic-score van 97. Het spel won daarnaast de Game of the Year-award tijdens de Game Awards 2023 en een Bafta-award voor 'beste game'. Larian bevestigde eerder al dat zijn volgende game niet gebaseerd zal zijn op de Baldur's Gate-franchise.