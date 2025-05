Larian begint test voor crossplay Baldur's Gate 3

Larian is begonnen met een test voor crossplay voor zijn game Baldur's Gate 3. De test is onderdeel van Patch 8 die de ontwikkelaar vanaf deze week test. Het blijft onbekend wanneer de patch precies uitkomt voor alle gebruikers.

Met de test wil de Belgische ontwikkelaar crossplay uitproberen voordat het in de uiteindelijke versie van de patch zit. Larian had al aangekondigd dat de 'stresstest' eraan kwam toen het de eerste informatie over de patch naar buiten bracht. De patch verscheen dinsdag voor PlayStation 5, maar dat was een foutje.

Patch 8 maakt crossplay mogelijk tussen pc, Xbox en PlayStation, zo zegt Larian. Er zitten meer nieuwigheden in de patch, waaronder subclasses. Het zal de laatste patch zijn voor de game, zei Larian al eerder.