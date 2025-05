Baldur's Gate 3-patch verschijnt vroegtijdig voor PlayStation 5

PlayStation 5-spelers kunnen de laatste patch van Baldur's Gate 3 installeren en spelen, terwijl deze nog niet had moeten verschijnen. Dat meldt ontwikkelaar Larian Studios. Het bedrijf zegt dat de update nog onvoldoende is getest.

Patch 8 is op dit moment te installeren door PlayStation 5-spelers, terwijl de stresstest voor de update en dat platform nog plaats moet vinden, bevestigt Larian Studios. De update is dus onbedoeld te vroeg verschenen. Het bedrijf zegt met partners te onderzoeken wat er fout is gegaan.

Larian geeft ook aan dat nieuwe savegames die op Patch 8 worden gemaakt niet werken op Patch 7. Het lijkt er dan ook op dat spelers spelvoortgang kwijt zijn als ze op Patch 8 verder spelen. Spelers bevestigen de update te kunnen downloaden en ook toegang hebben tot de nieuwe content. Patch 8, de laatste patch voor Baldur's Gate 3, voegt onder meer crossplay en subclasses toe. Het is niet bekend wanneer de patch officieel moet verschijnen.