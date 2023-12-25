Vier games in vogelvlucht

Baldur's Gate 3

Dit is geen Baldur’s Gate 3-review. Daar heb je er lang geleden vast al tig van gelezen, samen met de technische analyses van Digital Foundry en ga zo maar door. Waar waren wij toen? Ik was op vakantie toen Baldur’s Gate 3 uitkwam en het nadeel van opereren met één gameredacteur is dat er zeker in de vakantieperiode niet altijd iemand anders beschikbaar is om een belangrijke review over te nemen. Redacteur Donovan Kerssenberg toog wel naar Keulen voor de gamescom, maar de review van Baldur’s Gate 3 bleef liggen. Toen ik eenmaal terug was, stonden Starfield en het verdere najaar al te wachten en dus bleef deze roleplayinggame onbesproken. Anders gezegd: de game die de Game Award voor beste game van het jaar bleek te winnen, bleef onbesproken. Dat hebben we geweten. Regelmatig lazen we vragen en opmerken van mensen die zich afvroegen of we de game ooit nog zouden bespreken. Het antwoord op die vraag is de origin story van deze round-up, want dezelfde vragen kregen we over Cocoon en over de dlc van Cyberpunk en van Age of Empires. Het leek ons dus een leuk idee om aan het einde van het jaar nog een paar games in vogelvlucht te bespreken, al was het maar om in elk geval te kunnen zeggen dat deze games nog iets van aandacht hebben gehad, want afgaande op algemene reacties van reviewers en gamers die ze eerder hebben gespeeld, lijken ze het zeker te verdienen. Zie dit dus niet als de diepgaande review die normaal zou verschijnen, maar als een wat kortere, beknoptere behandeling van een aantal games die we niet onbesproken wilden laten in 2023. In den beginne… was er Dungeons & Dragons. Of nu ja, tabletopspellen bestaan al sinds ver voor Christus, maar Dungeons & Dragons is sinds de jaren zeventig haast synoniem voor rpg-tabletopgames. Je speelt de game met een groep, waarbij een persoon de spelleider is, de Dungeon Master. Het verhaal beleef je door keuzes te maken op basis van de informatie die de DM je geeft. Deze keuzes gaan vaak gepaard met skillchecks, waarbij een rol met een twintigzijdige dobbelsteen bepaalt of je slaagt in wat je probeert te doen. Dat is de simpele basis voor vrijwel alles en het werkt vrij overzichtelijk. D&D als ruggengraat Sinds jaar en dag bestaan er natuurlijk ook rpg’s in de wereld van videogames en die hebben veel aan spellen als D&D te danken. Sterker nog: het hierboven beschreven systeem fungeert als de ruggengraat voor veel roleplayinggames. Ga maar na: in elke game waarin je waardes toekent aan eigenschappen van een personage, ben je feitelijk een character sheet aan het invullen, maar dan op een net andere manier. De dobbelsteengebonden skillchecks hebben in gaming de dobbelstenen losgelaten, maar of je iets wel of niet kunt, hangt vaak toch af van wel of niet vrijgespeelde vaardigheden. Je speelt de held, maar hebt vaak genoeg ook partymembers, alleen zijn die in de meeste games computergestuurd. De systemen zijn versimpeld, maar ze zijn er nog wel en ze zijn allemaal terug te leiden naar een tabletopgame die bijna vijftig jaar geleden verzonnen is. Baldur’s Gate 3 is een game die dat anders doet. Of nu ja, niet anders doet: waar al die andere rpg’s een vrije interpretatie van de door D&D bedachte basis zijn, blijft deze game juist dicht bij die basis. De manier waarop je je personage aanmaakt en van vaardigheden voorziet, is haast identiek. Die lijn wordt in de hele game gevolgd, nergens duidelijker dan bij het verschijnen van de dobbelstenen. Jazeker, handelingen op basis van vaardigheden gaan in Baldur’s Gate 3 gepaard met dezelfde skillchecks. Dat gebeurt aan de lopende band en niet alleen als je bewust handelingen verricht. Als je bijvoorbeeld in de natuur loopt, kan het zijn dat je automatisch een perceptioncheck haalt of faalt, wat bepaalt of je een begraven kist of een valstrik wel of niet opmerkt. Het wel of niet vinden van een kistje, is ogenschijnlijk onbelangrijk, maar illustratief voor datgene wat Baldur’s Gate 3 een speciale game maakt. De game kent ontelbaar van dat soort momenten. De combinatie van toeval en van je eigen keuzes bepaalt op welke manier je avontuur verloopt. Het beginpunt is altijd hetzelfde. Je personage wordt wakker aan boord van een schip van de mindflayers, ofwel de illithids. Die mindflayers zorgen dat je geïnfecteerd wordt met een vreemde parasiet die ervoor zorgt dat je zelf in een mindflayer verandert. Dat is althans het idee. Die transformatie laat echter op zich wachten. In de tussentijd wordt het schip aangevallen en crasht het in Faerûn, een deel van de Forgotten Reals, bekend uit Dungeons & Dragons. Eenmaal op de grond vind je al snel wat andere lieden die met hetzelfde probleem kampen. Aangezien je hetzelfde probleem hebt, klinkt het als een goed idee om samen op te trekken. Tenminste, dat kun je zo zien. Je kunt er ook voor kiezen het avontuur solo aan te gaan of gewoon iedereen die je tegenkomt te lijf te gaan. Je maakt de game er niet makkelijker op, maar dat is wel de mate van vrijheid die Baldur’s Gate 3 je biedt. Verwend Die vrijheid heeft een prijs: Baldur’s Gate 3 is een game die je eraan herinnert hoe verwend we anno nu zijn door games. Als je D&D speelt, moet je bijhouden hoeveel goud je hebt, welke spullen je hebt en wat je vaardigheden zijn. Baldur’s Gate 3 heeft wel een menu waarin je al je spullen ziet, maar andere games zijn veel verder vereenvoudigd. Die games laten je bijvoorbeeld betere spullen automatisch gebruiken. Baldur’s Gate 3 doet dat niet. Je zult moeten kijken welke gear handig is. Sterker nog: als je met een party van personages speelt, kun je elk van die personages besturen als primair personage. De stats van dat personage gelden dan voor skillchecks. Een van de speelbare personages, Astarion, heeft bijvoorbeeld een hoge bonus op deceptie. Hem laten praten als je iemand om de tuin probeert te leiden, kan dus een stuk betere resultaten opleveren. Maar vind je ergens een oud boek met spreuken, dan is het slimmer er een wizard of warlock naar te laten kijken. De samenstelling van je party en hoe je daarmee omgaat, maakt of breekt Baldur’s Gate 3. Breken? Ja, Baldur’s Gate 3 kan best een beetje tegenvallen, als je nog niet helemaal doorziet hoe je het spel het best te lijf kunt gaan. Als je de checks vooral faalt en in gevechten belandt die je niet kunt winnen, wordt het al snel minder leuk. Personages die dood gaan, ben je ook echt kwijt, dus les één is alvast om je game veelvuldig op te slaan. Tot je de game goed door hebt, is trial-and-error je beste vriend. Daar hoort vechten bij. Een gevecht begint met een dobbelsteenrol die bepaalt op welke volgorde de personages aan de beurt komen in het gevecht. Daarna verloopt de actie dus beurtelings, waarbij je steeds een beweging, een actie en eventueel een bonusactie mag doen. In de regel zal het vooral neerkomen op positie kiezen en een aanval of spreuk doen om je tegenstanders te belagen. Hier merk je dat een uitgebalanceerde groep met ten minste één, maar liever meerdere healers geen overbodige luxe is. Ook merk je dat vechten in Baldur’s Gate 3 een tijdrovend klusje kan zijn. Dat strookt met D&D, want daar kan een gevecht ook lang duren, maar in games gaan gevechten meestal wat sneller. Bovendien moet je alle acties van al je partymembers doen, dus het is van belang dat je al hun sterke en zwakke punten kent. Alle eigenschappen bijhouden Dat kan best een horde zijn. In een potje D&D is het soms al best lastig om alle vaardigheden en items van je eigen personage bij te houden. Nu moet je dat dus voor alle personages in je groep doen. Ze voldoen redelijk aan bepaalde archetypen dus als je vaker rpg’s hebt gespeeld, helpt dat zeker, maar ik vond het in de gaten houden van alle skills, aanvallen en buffs best lastig. Belangrijk is het wel, want een goed op elkaar afgestemde party kan helpen in gevechten en dat is ook nodig als je de game op de middelste of hoogste moeilijkheidsgraad speelt. In variant ‘Explorer’, de makkelijkste, ligt de nadruk meer op het verhaal en kom je wat sneller weg met niet al te diep nadenken tijdens gevechten, maar ook daar kun je wel gevechten tegenkomen die je niet zomaar wint. Mocht je geen zin hebben om alle rollen zelf te spelen, dan kan de multiplayer uitkomst bieden. Baldur’s Gate 3 ondersteunt co-op voor maximaal vier spelers. Logisch, want dat is de maximum grootte in de game. De multiplayeroptie werkt op twee manieren: je kunt meedoen aan losse potjes of andere toestaan om bij jou mee te doen. Op die manier spelen de spelers die op bezoek zijn altijd de rol van een van de standaardpersonages. Je kunt echter ook met een groep vrienden samen een avontuur starten. In dat geval kunnen alle spelers hun personage vormgeven en de game aanvliegen alsof het een digitale versie van Dungeons & Dragons is. Mocht iemand een keer niet mee kunnen doen, dan kun je die plek opvullen met een standaardpersonage. Er zijn ook andere oplossingen om online D&D te spelen, maar dat Baldur’s Gate 3 een soortgelijke ervaring biedt, is vrij bijzonder. Je zou Baldur’s Gate 3 ook kunnen zien als een one-shot D&D-campagne die je uitstekend in je eentje kunt spelen en dat zelfs meerdere keren. Zoals gezegd: het verhaal kan totaal verschillende vertakkingen bevatten, afhankelijk van welke keuzes je maakt, welke personages je actief hebt in je party en ga zo maar door. De personages hebben ook allemaal eigen quests die meer over hun achtergrond vertellen. Vrijheid, keuzes en diverse paden, zo kunnen we Baldur’s Gate 3 wel samenvatten. Dat alles wordt op prachtige wijze in beeld gebracht. Het grootste deel van de tijd zie je de game vanuit een isometrisch gezichtspunt. Je kunt daarbij vrij ver in- en uitzoomen, waardoor het hoge detailniveau van de spelwereld wat beter tot zijn recht komt. Belangrijke momenten in het verhaal worden verteld via tussenfilmpjes, die er cinematografisch vrij simpel uitzien, maar alsnog prima kwaliteit laten zien. Vooral de gezichten van de belangrijkste personages zien er uitstekend uit. Datzelfde geldt voor de spelwereld. Die is lekker divers en weet mede door sterke lichteffecten mooie plaatjes op je scherm te brengen. Toch zijn we misschien wel méér fan van het geluid. Baldur’s Gate 3 is verhaalgedreven en dat maakt het essentieel dat de personages die dat verhaal dragen, overtuigend voor de dag komen. De personages die je tegenkomt, zijn zeer kleurrijk en voorzien van overwegend goede stemmen, die de vermakelijk geschreven dialogen uitstekend ten gehore brengen. Conclusie De reden dat we deze pagina begonnen met ‘dit is geen review’, is dat een dergelijke beknopte behandeling een game die zo ontzettend veelzijdig en uitgebreid is, nooit recht kan doen. Daarnaast hebben we er ook simpelweg niet voldoende tijd in zitten. We avonturieren ondertussen een uur of vijftien door Faerûn en hebben allerlei delen van de spelwereld nog niet eens gezien. Die vijftien uur begonnen met wat uur om aan de werking en lage snelheid van Baldur’s Gate 3 te wennen, maar uiteindelijk zijn ook wij gegrepen door de personages, het verhaal en de spelwereld. Baldur’s Gate 3 is een game waar je even goed voor moet gaan zitten, net zoals je voor een Dungeons & Dragons-sessie zou doen, maar als je dat doet, heb je een van de bijzonderste, veelzijdigste en daarmee leukste roleplayinggames die je op dit moment kunt spelen. Pluspunten Vrijheid

Vrijheid Talloze wegen door het avontuur heen

Talloze wegen door het avontuur heen Veelzijdige personages

Veelzijdige personages Ademt Dungeons & Dragons Minpunten Kan overweldigend zijn

Kan overweldigend zijn Soms te laag tempo Getest Baldur's Gate III, PS5 Prijs bij publicatie: € 59,99 Vergelijk prijzen Vanaf € 64,57 Bekijk alle uitvoeringen (4)

Age of Empires: The Sultans Ascend

Ruim twee jaar nadat Age of Empires IV is uitgekomen, is half november de eerste betaalde uitbreiding uitgekomen. Een jaar geleden kwam er al een tussentijdse dlc die geheel gratis was; dat bracht ons de Ottomans en Malians als nieuwe volken, inclusief hun eigen spelwijze. Sindsdien was het de vraag wat een volgende uitbreiding zou brengen, hoe duur die zou worden en of die dan het geld waard zou zijn. Kortgezegd: dat valt niet tegen! Door Jeroen Horlings Twee jaar na de release hebben we, los van de eerste gratis dlc, talloze updates met verbeteringen gezien. Dat was ook nodig, want volken moesten wat meer in balans worden gebracht en irritante bugs moesten worden opgelost. Ten tijde van onze review waren er nog geen mods en maps beschikbaar, maar enkele maanden later wel. Die bieden extra variatie, al valt de hoeveelheid content wel wat tegen; volgens communityleden vanwege de complexiteit van de editor en de wijze van publicatie. Iets dat ook nog aandacht behoeft, is dat de AI minder goed met custommaps overweg kan; units raken dan regelmatig de weg kwijt en blijven soms ook ergens steken. Op zo'n manier winnen, is niet leuk. Zoals benoemd in de review is deel IV ten opzichte van de Age I-, Age II- en Age III-rts-klassiekers goed met de tijd meegegaan. De AI is veel minder voorspelbaar, de maps zijn veelzijdig en de volken onderscheiden zich flink van elkaar, niet alleen met eigen units, maar ook met een unieke speelstijl. Dat biedt variatie en verdieping voor bestaande spelers en maakt het spel wat 'sneller' en unieker voor nieuwkomers. De nieuwe volken bieden dezelfde veelzijdigheid en onderscheiden zich opnieuw van de andere volken. Met deze dlc komen er nu opnieuw twee nieuwe volken bij: de Byzantines en Japanese. Ook deze hebben unieke eigenschappen en spelen compleet anders, ook beduidend anders dan dezelfde volken in Age II. Dat is altijd even wennen, maar ook een welkome uitdaging. Net als eerder is er ook veel aandacht besteed aan de stemmen en muziek van de volken. Voor nieuwkomers is de leercurve wel wat steil: je moet de verschillen proefondervindelijk ervaren of even spieken op YouTube. Aquaductinfrastructuur van de Byzantines Byzantines De ervaren Age-speler kende ze al: de Byzantines. Ze zaten ook al in Age of Empires II. Dit oostelijke Romeinse Rijk, bestaande uit Griekenland, de Balkan en een deel van Turkije, was toen al geliefd om de krachtige Cataphract-cavalerie en de vuurschepen. Die onderdelen vinden we ook terug in dit nieuwe deel. De Cataphract is duurder dan de reguliere Knight, maar ze zijn in staat om een krachtige charge uit te voeren die een vijandelijk leger flinke schade toebrengt. De Varangian Guard-elitesoldaten vervangen de Man-at-Arms. Verder zijn er nog de Cheirosiphon, een vervangende Battering Ram die vuur spuwt, de Limitanei in plaats van de Spearman (met een Shield Wall-actie) en de Dromon die de Springald-schepen vervangt. De grote veranderingen zitten vooral in iets anders: de Byzantines maken gebruik van een aquaductnetwerk voor water en de Cistern om dat op verschillende punten in het dorp op te vangen. Je Villagers werken veel sneller als ze in de buurt van zo'n Cistern zijn en hoe meer je er onderling verbindt, des te meer dit toeneemt. Verder wordt er olijfolie geproduceerd op je landerijen, naast regulier voedsel. Dit kun je inruilen voor andere zaken via de marktplaats, maar je kunt er ook mercenaries van kopen via een speciaal gebouw. Daarmee kun je unieke legereenheden van andere volken kopen, zoals de Tower Elephant van de Delhi Sultanate, de Elite Landsknecht van de Holy Roman Empire of de Camel Rider van de Abbasid Dynasty. Via de Golden Horn Tower-landmark kun je automatisch nieuwe eenheden laten aanrukken, min of meer vergelijkbaar met de Ottomans. Het systeem om mercenaries te kunnen produceren, kennen we al van Age of Empires III. Het is een interessante toevoeging, maar de uitwerking voelt wat random aan. Je kunt dus units van andere volken produceren, maar daar is soms geen historische verbondenheid mee, denk bijvoorbeeld aan eenheden van de Chinese. Het maakt het samenstellen van een leger wel veelzijdig, omdat je bepaalde favoriete units kunt toevoegen, maar het was misschien origineler geweest als die niet identiek waren. Naast alle reguliere producties zul je ook het aquaductnetwerk moeten bouwen. Dit kost tijd, maar ook steen. Daar staat tegenover dat je bij ieder gebouw dat je bouwt, gratis steen krijgt. Lastig is het uiteindelijk niet en de tegenprestatie is afdoende. Het wordt wel een uitdaging als je je dorp verder uitbreidt. Al met al zijn de Byzantines een interessant en machtig nieuw volk om te spelen. De Japanese Japanese De Japanese kenden we ook al van eerdere Age of Empires-edities. In de Age IV-dlc zijn diverse standaardeenheden vervangen door Japanse varianten. Zo vervangt de Yumi Ashigaru de standaard Archer, is de Onna-Musha een snelle Archer te paard die de Crossbowman vervangt en is de Onna-Bugeisha lichte infanterie met een hoge snelheid en groot wapenbereik. De Odzutsu vervangt de gunpowderunit en zijn zeer nuttig om gebouwen en groepen units te vernietigen dankzij area-of-effectschade. Er zijn twee soorten priests: de Shinto Priest, via de Floating Gate-landmark, die heilige objecten in gebouwen kan plaatsen voor extra bonussen, en de Buddhist Monk, via de Temple of Equality-landmark, die vijandelijk schade kan beperken. Er is ook de Atakebune, een uniek Warship met raketten. Het uniekst zijn de Shinobi en Samurai. De Shinobi zijn lichte infanterietroepen die, vermond als vijandelijke Villagers, vijandelijke gebouwen kunnen saboteren en via rookbommen ongezien kunnen opduiken op een andere locatie. De krachtige Samurai vervangen de Man-at-Arms-mêlee-infanterie en bezitten deflective armor dat periodiek vijandelijke aanvallen blokkeert. Er is ook nog een Mounted Samurai, een mêleecavalerie-unit in plaats van de Lancer die eveneens voorzien is van deflective armor. Verder zijn er nog drie soorten bannermen die je kunt toevoegen. Deze verhogen de aanvalskracht van nabijgelegen infanterie met vijftien procent. Andere afwijkingen zijn dat huizen meteen ook de functie van Mill hebben en dus als drop-offpunt voor voedsel gebruikt kunnen worden. De Forge is ook een Mining Camp. Forten kunnen raketten afschieten op naderende vijanden. Het Town Center kun je upgraden. De Japanese beschikken dus over interessante units met speciale krachten en zijn ook niet al te ingewikkeld of afwijkend om te spelen in vergelijking met een aantal andere volken, zoals de Chinese, Abbasid Dynasty, Delhi Sultanate en Mongols. De bannermen maken het wel complexer. Historisch gezien kunnen er vraagtekens bij worden gezet, want de Japanners staan in werkelijkheid niet bekend om hun krachtige cavalerie of iets als deflective armor en het gebruik van raketten is historisch gezien vooral gelieerd aan de Mongolen en Chinezen. Naast twee nieuwe volken zijn er ook vier variantvolken. Extra: vier nieuwe volkvarianten We zijn er nog niet, want de dlc bevat vier extra volken. Dat zijn geen volledig nieuwe volken, maar variaties op bestaande beschavingen. Het gaat om de Ayyubids (Abbasid Dynasty), Order of the Dragon (Holy Roman Empire), Zhu Xi's Legacy (Chinese) en Jeanne d'Arc (France). In de basis werken deze vergelijkbaar als het basisvolk, maar dan met enkele wijzigingen, afwijkende units en unieke eigenschappen. Deze stap werd niet door alle spelers met gejuich ontvangen, maar wij vinden dit wel een interessante ontwikkeling. Voor spelers die een of meer van deze vier volken graag spelen, biedt het weer wat extra variatie zonder dat je je een compleet nieuwe speelstijl eigen moet maken; de veranderingen zijn immers relatief klein ten opzichte van nieuwe volken, zoals de Byzantines en Japanese. De Ayyubids, dus een variant van de Abbasid Dynasty, is gebaseerd op de Ayyubid Dynasty uit 1171. Doorontwikkelen doe je nog steeds via het House of Wisdom, er zijn wat andere bonusupgrades en de Golden Age bestaat nog steeds, maar bevat nu vijf stadia. Mangonels kunnen nu ook vuurprojectielen afschieten en de Desert Raider-kamelenunit kan wisselen tussen een zwaard en een boog. De Tower of the Sultan kan pijlen afvuren terwijl gebouwen geramd worden. Nieuw zijn ook de Atabeg die je in militaire gebouwen kunt onderbrengen waardoor de productie toeneemt. De Order of the Dragon, een variant op de Holy Roman Empire, is geïnspireerd op de ridderorde gesticht door Sigismund van Luxemburg in 1408, die later keizer van het Heilige Roomse Rijk werd. De Prelate Monk inspireert geen Villagers meer om harder te werken, maar kan dat wel doen voor militaire units nadat Inspired Warriors onderzocht is. De elite-units kosten flink wat meer resources en het kost ook meer tijd om ze te trainen, maar dat levert wel wat op: ze zijn een stuk sterker. Dat is vooral een voordeel tijdens het eindspel, en in het begin dus een risico. Zhu Xi's Legacy is een variant op de Chinese, gebaseerd op de gelijknamige filosoof die geboren werd in 1130. Net als voorheen kenmerkt dit volk zich door de keizerlijke functionarissen die overal geld komen ophalen en verschillende Chinese dynastieën om door te ontwikkelen. Je kunt al in een vroeg stadium beschikken over de Palace Guard, Zhuge Nu en Grenadier. Door de nieuwe Zhu Xi's Library-landmark te bouwen, krijg je gaandeweg de beschikking over de Yuan Raider en de Imperial Guard. In de Imperial Age kun je doorontwikkelen naar de Ming-dynastie, die alle nieuwe units vijftien procent krachtiger maakt. De laatste sub-civ is een variant op het Franse volk dat volledig draait rondom Jeanne d'Arc. Met Jeanne komen nu voor het eerst heroes naar Age of Empires IV. Jeanne begint als simpele Villager en genereert XP met alles wat ze doet. Ze is een ware alleskunner en kan schade aanrichten, bondgenoten genezen en zowel dorpelingen als soldaten inspireren. Ze kan ook gebouwen maken waarmee je units goedkoper kunt produceren. Later in het spel verruilt ze de rol van gewone dorpeling tot aanvoerder van het leger, waarbij ze speciale moba-achtige acties kan uitvoeren, zoals het oproepen van speciale units die helpen tijdens het gevecht. In die rol doet ze XP op tijdens gevechten, waardoor ze steeds krachtiger wordt. Dit heeft ook een risico, zij het beperkt: als ze dood gaat, kun je haar weer tot leven wekken in het Town Center in ruil voor goud. Tijdens haar ontwikkeling kun je op een gegeven moment kiezen voor een zwaard of een boog als wapen. Jeanne heeft als hero dus speciale acties, zoals het healen of boosten van legereenheden of het oproepen van speciale units, maar dergelijke actieknoppen zien we ook bij de units van andere nieuwe volken. Dat maakt het spel extra dynamisch, maar betekent dus ook weer iets extra's om over na te denken tijdens het spel; tijdens drukke momenten kan dat er nog wel eens bij inschieten. De dlc voegt een vijfde campaign toe aan het spel. Campaign De naam 'The Sultans Ascend' is gekoppeld aan de nieuwe singelplayercampagne van Age of Empires IV. Deze speelt zich af in het Midden-Oosten tijdens de Europese kruistochten. Je kruipt in de huid van het islamitische verzet tegen de invasie en volgt het verhaal van bekende moslimleiders, hun strijd met de kruisvaarders en de veldslagen die zij voerden. Denk aan het veroveren van grote steden en de strijd om het heilige land. Als speler neem je het op tegen de Templars, Hospitallers, Teutons en Mongolen, zowel ter land als ter zee. We missen eigenlijk nog de Ottomans. De campaign is leuk, maar wel vrij kort: er zijn slechts acht missies. De naam van de dlc heeft, los van de campaign, dus niet met de andere vernieuwingen van de dlc te maken. Conclusie De nieuwe volken en campaign zijn niet de enige veranderingen. Er zijn ook een tiental nieuwe maps toegevoegd, evenals twee nieuwe biomen: Japanese Spring, met landschappen vol kersenbomen, en Savanna. Ook is het maken van muren nu aangepast. Voorheen moest je muurdelen apart maken als er een object tussen zat, zoals een bos, maar nu kan dat in één keer. Deze fix is wel laat omdat het spel al een tijd uit is. Ook levert deze verandering soms ongewenste effecten op, zoals dat een muur daardoor per ongeluk een doorgang heeft omdat hij automatisch ruimte laat tussen objecten, zoals bessenstruiken. Iets wat de eerste weken na de release niet lekker werkte, waren de savegames: het spel crashte bij mij regelmatig als je er een wilde inladen. Historisch valt er wel wat af te dingen op deze dlc; dat is een klein puntje van kritiek omdat de Age of Empires-reeks juist bekend staat om de historische verhalen. Al met al is de dlc wat ons betreft zeker waar voor je geld. De twee nieuwe volken zitten goed in elkaar en daar bovenop kun je ook nog met vier varianten aan de slag. Die varianten zijn veel minder onderscheidend, maar een leuk alternatief op het basisvolk dat je al kent. Met deze dlc als basis voor de toekomst ligt er veel moois in het verschiet, zowel met nieuwe volken die we nog missen ten opzichte van Age of Empires II als met nieuwe varianten op bestaande volken. We kunnen niet wachten, maar tot die tijd vermaken we ons wel even. Pluspunten Twee nieuws civs, vier alternatieve civs

Leuke vernieuwingen en nieuwe speelstijlen

Verbeteringen en nieuwe maps Minpunten Korte campaign

Minder historisch correct Getest Age of Empires IV - The Sultans Ascend, Windows Prijs bij publicatie: € 15,- Bekijk product

Cocoon

Tot voor kort had niemand nog van indiegameontwikkelaar Geometric Interactive gehoord, maar met de release van hun eerste game, Cocoon, is dit snel aan het veranderen. Het is een ontwikkelingsstudio gevestigd in Kopenhagen, opgericht door voormalige werknemers van Playdead: Jeppe Carlsen, die de hoofdgameplayontwerper was van Limbo en Inside, en programmeur en componist Jakob Schmid, die in 2013 een prijs won voor de muziek van het platformspel 140. Hun nieuwste creatie, Cocoon, won deze maand bij The Game Awards de prijs voor beste indienieuwkomer. Door Jeroen Horlings Cocoon is een sciencefictionpuzzelspel waarin je als een gevleugeld wezentje door een fraaie 3d-wereld loopt. Terwijl je je een weg baant door een vreemde buitenaardse omgeving, kom je allerlei biomechanische apparaten tegen die zijn achtergelaten door een oude beschaving. Deze zul je soms in beweging moeten zetten om verder te komen. Onderweg zul je verborgen paden en objecten ontdekken en acties moeten uitvoeren om blokkades te omzeilen. Met een orb op je rug zie je dingen die je anders niet ziet, zoals het oranje pad naar de overkant. Het avontuur speelt zich af in 'werelden in werelden' door minder van zogenaamde orbs, een soort lichtgevende wereldbol die je op je rug draait. Dat klinkt complexer dan het in werkelijkheid is en dat geldt ook voor de problemen die je moet oplossen om verder te komen. Door goed te kijken of simpelweg dingen uit te proberen, ontrafel je al snel wat je precies moet doen. Je interacteert met mysterieuze buitenaardse technologie zonder hints of begeleidende filmpjes, maar toch spreekt het meestal voor zich. Doordat de raadsels waar je tegenaan loopt iedere keer weer compleet anders zijn, blijft het spel uitdagend en afwisselend. Wel is het soms even zoeken wat nu precies de bedoeling is. Tijdens je avonturen moet je de ene keer mechanische delen, zoals een brug, in beweging zetten, zodat je je weg kunt vervolgen. Een andere keer moet je een object, zoals een orb, gebruiken om een normaal niet-zichtbare route te ontdekken. Op weer een ander moment moet je een object verplaatsen of aan dingen draaien om een effect te triggeren. Soms los je het probleem op met wat trial-and-error, soms door figuurlijke puzzelstukjes te verbinden en af en toe door exacte timing of door je geheugen te gebruiken. Iedere keer kom je weer een stap verder in de vreemde alienwereld waarin je je bevindt. Tegelijkertijd ontgrendel je ook steeds nieuwe vaardigheden die je later in het spel goed kunt gebruiken om nieuwe deuren te openen, letterlijk of figuurlijk. Op een gegeven moment krijg je ook te maken met boss fights, die weer andere eigenschappen vergen. Timing is alles, want als de boss je raakt, is het meteen afgelopen en ga je een stap terug in het spel. Je wordt die wereld uitgegooid en moet deze opnieuw betreden. Je moet dan het gevecht opnieuw aangaan, ontdekken wat je precies moet doen om de boss te verslaan en tegelijkertijd behendig genoeg zijn om veilig te blijven. Je kunt eenvoudig je voortgang zien of terugkeren naar een eerder deel in het spel. Een duidelijk verhaal ontbreekt, maar de fascinerende wereld waarin je je bevindt en waarin je al snel ontdekt hoe die in elkaar steekt, maakt veel goed. In eerste instantie ziet de wereld er wat simpel uit, maar interactie met lichteffecten, zwaartekracht, mechanische vernuftigheid en geluidseffecten maakt dat meer dan goed. De screenshots zeggen dus niet alles: je moet het ervaren. Iedere keer als je een puzzel oplost, leidt dat tot een kort moment van euforie. Dat gevoel blijft actief terwijl je een volgende ruimte betreedt, verkent wat je daar aantreft en onderzoekt hoe je weer een stap verder kunt komen. De een zal het direct willen uitspelen; een ander vindt het misschien leuk om een paar puzzels op te lossen en dan weer iets anders te gaan doen. Beide kan. Als je helemaal losgaat, kun je het spel waarschijnlijk in één dag uitspelen, maar ik was er langer zoet mee. Bovendien kun je makkelijk terug naar een eerder deel van het spel om dat nog een keer opnieuw te beleven. Conclusie Al met al is Cocoon een origineel, mooi uitgevoerd en leuk spel om aan je collectie toe voegen. Ook omdat het niet al teveel kost: de adviesprijs is 22,99 euro, maar je kunt het ook regelmatig voor minder oppikken in een aanbieding. Het spel is niet alleen beschikbaar voor Windows, maar ook voor de Xbox, PS4, PS5 en Nintendo Switch. Het laat zich het beste spelen met een controller, maar een toetsenbord is, als je dat wilt, ook prima te gebruiken. Dit eerste spel van Geometric Interactive smaakt naar meer! Pluspunten Verslavend leuk om te spelen

Fraaie werelden en lichteffecten

Afwisselende 'puzzels'

Betaalbaar Minpunten Relatief snel uitgespeeld Getest Cocoon, Windows Prijs bij publicatie: € 22,99 Bekijk product Bekijk alle uitvoeringen (3)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty