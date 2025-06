Cyberpunk 2077 krijgt Ultimate Edition voor PS5, Xbox Series-console en pc

CD Projekt RED komt op 5 december met een Ultimate Edition-versie van Cyberpunk 2077. Deze versie van het spel bevat zowel de basisgame als de in september uitgebrachte Phantom Liberty-uitbreiding.

CD Projekt RED bevestigt de komst van de Cyberpunk 2077 Ultimate Edition op sociale media. De nieuwe versie verschijnt voor de PS5, Xbox Series-consoles en de pc, zowel in fysieke als digitale vorm. De game werd op schijfjes nog niet officieel verkocht voor de PS5 en Xbox Series-consoles. Gamers konden wel al de PS4- en Xbox One-versies op die consoles gebruiken en die gratis upgraden naar de current-genversie. De Ultimate Edition verschijnt niet voor de PS4 en Xbox One, aangezien de Phantom Liberty-uitbreiding niet beschikbaar is voor die last-genconsoles.