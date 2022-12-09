Idris Elba krijgt rol in Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty

Idris Elba maakt zijn opwachting in de Phantom Liberty-uitbreiding van Cyberpunk 2077, die in 2023 verwacht wordt. Dat is te zien in een teasertrailer die tijdens The Game Awards werd getoond.

Het personage van Elba staat centraal in de aankomende dlc. De acteur, bekend van onder meer Thor en Prometheus, vertolkt de FIA-agent Solomon Reed. Ook Johnny Silverhand, gespeeld door Keanu Reeves, keert terug in de uitbreiding. Daarnaast draait de dlc nog altijd om V, het hoofdpersonage van de hoofdgame.

Phantom Liberty werd in september aangekondigd door CD Projekt RED. De betaalde uitbreiding verschijnt in 2023 op de PS5, Xbox Series X/S en pc. De precieze releasedatum is nog niet bekend. Hoewel Cyberpunk 2077 wel werd uitgebracht op de vorige generatie consoles, verschijnt Phantom Liberty alleen op current-gen. De gamestudio maakte eerder deze maand ook bekend vanaf volgend jaar van start te gaan met de ontwikkeling van een sequel voor Cyberpunk 2077.