Idris Elba krijgt rol in Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty

Idris Elba maakt zijn opwachting in de Phantom Liberty-uitbreiding van Cyberpunk 2077, die in 2023 verwacht wordt. Dat is te zien in een teasertrailer die tijdens The Game Awards werd getoond.

Het personage van Elba staat centraal in de aankomende dlc. De acteur, bekend van onder meer Thor en Prometheus, vertolkt de FIA-agent Solomon Reed. Ook Johnny Silverhand, gespeeld door Keanu Reeves, keert terug in de uitbreiding. Daarnaast draait de dlc nog altijd om V, het hoofdpersonage van de hoofdgame.

Phantom Liberty werd in september aangekondigd door CD Projekt RED. De betaalde uitbreiding verschijnt in 2023 op de PS5, Xbox Series X/S en pc. De precieze releasedatum is nog niet bekend. Hoewel Cyberpunk 2077 wel werd uitgebracht op de vorige generatie consoles, verschijnt Phantom Liberty alleen op current-gen. De gamestudio maakte eerder deze maand ook bekend vanaf volgend jaar van start te gaan met de ontwikkeling van een sequel voor Cyberpunk 2077.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 11:02 67

09-12-2022 • 11:02

67

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Cyberpunk 2077

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Cyberpunk 2077 Review

11 dec 2020 | met video

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Reacties (67)

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Verwijderd 9 december 2022 11:06
Cyberpunk is sinds versie 1.5 en daarna 1.6 echt een topper, speelt goed weg, vrijwel bug vrij en een geweldige game. verhaal is misschien kort maar je kan met alles eromheen 100-200 uur bezig zijn alsnog.

ik kijk uit naar de uitbreiding.

het enige is wel dat deze uitbreiding alleen uitkomt op PS5 / XSX / PC en niet op last gen PS4 etc

Overigens heeft 1.6.1 FSR 2.1 toegevoegd en is het veel scherper geworden op PS5 / XSX+S

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 20:37]

TheyCallMeSexy @Verwijderd9 december 2022 11:20
Compleet het tegenovergestelde voor mij. Ik kreeg netjes rond de 80-90 fps met een amd 7 3700x + rtx 3070 voor de update. Na die update haal ik geen eens 60 fps meer. Onspeelbaar helaas. Niets veranderd aan de instellingen. Alles op medium + dlss. Ray Tracing staat uit. Beats me...
Verwijderd @TheyCallMeSexy9 december 2022 11:41
Huh? Dat is apart. Heb een Ryzen 5 3600 en Radeon RX 6600XT en heb geen enkel probleem op Ultra (1080p). Het is wat aan de zware kant merk ik bij de temperaturen, maar heb geen crashes of notoire slowdowns meegemaakt, en dan zit nog Steam Play daar ook tussen...

Edit: Je hebt DLSS aan en dus raytracing... Geen wonder. Volgens mij hebben ze een aantal textures vervangen met het einde van de support voor old gen consoles, en dat is sowieso al zwaarder. RT/DLSS er boven op en dat is nog wat zwaarder.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 20:37]

Ché Mig @Verwijderd9 december 2022 13:11
Huh? Dat is apart. Ray Tracing en DLSS zijn twee verschillende technieken die in praktisch alle spellen (die beide technieken ondersteunen) onafhankelijk van elkaar in te stellen zijn. CP2077 lijkt mij geen uitzondering, er vanuit gaande dat @TheyCallMeSexy gewoon weet waar hij het over heeft. Ik heb het spel zelf (nog) niet.

@TheyCallMeSexy : heb je al eens geprobeerd de settings te resetten en opnieuw in te stellen na het spel opnieuw opgestart te hebben?

[Reactie gewijzigd door Ché Mig op 22 juli 2024 20:37]

Phanthix @Verwijderd9 december 2022 15:38
DLSS heeft niks te maken met ray-tracing. Het is een upscaling techniek om op een lagere resolutie te renderen waarna DLSS het upscaling d.m.v. Machinelearning en ai. De enige overeenkomst is dat dezelfde cores op de Nvidia kaarten gebruikt wordt als ray-tracing om de berekeningen te doen.
GekkePrutser @Phanthix9 december 2022 19:29
DLSS heeft in die zin te maken met raytracing dat het de enige manier is om raytracing bruikbaar te maken op midrange kaarten omdat die gewoon niet snel genoeg zijn om het in het echt te doen.

Zonder raytracing kom je met de meeste kaarten op 1080p wel uit en heb je geen DLSS nodig.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 20:37]

Phanthix @GekkePrutser9 december 2022 22:18
Dus het staat er helemaal los van en is alleen een techniek om je game beter te kunnen runnen ongeacht welke techniek de game gebruikt waardoor deze dan zo zwaar is. Dan zou een hele zware game zonder ray-tracing, maar met DLSS ook te maken hebben met die technieken die gebruikt worden waardoor de game zo zwaar runt.
YangWenli @TheyCallMeSexy9 december 2022 12:14
Vreemd ik haalde 50-60 met een 3060 en Ryzen 7 (zen2) op 1440p DLSS.
TheyCallMeSexy @YangWenli9 december 2022 14:21
Een clean install o.b.v. het stappenplan van CD Project Red lijkt het te hebben opgelost. Minimaal 80 fps op dit moment.

@skullsplitter Alleen frappant dat jij met een 2070 90 fps haalt, idem voor mij met een RTX 3070. Wellicht is dat uit te leggen dat ik op 1440p speel. Wat zijn jouw DLSS settings?

[Reactie gewijzigd door TheyCallMeSexy op 22 juli 2024 20:37]

skullsplitter @TheyCallMeSexy10 december 2022 12:06
Ook 1440P hier, volgens mij op balanced. Ik heb echt geen problemen met de performance, alleen de eerste paar maanden na release eigenlijk beroerde performance.
computer1_up @TheyCallMeSexy9 december 2022 11:28
Reinstall al eens geprobeerd? Dat verschil vind ik heel vreemd, lijkt me dat er ergens iets mis gaat dat niet normaal/passend is bij deze updates. Zelfs op mijn 1070 haal ik op high met FSR Quality 1440p nog rond de 60fps.
skullsplitter @TheyCallMeSexy9 december 2022 11:59
hier een 2070 en met DLSS haal ik tegen de negentig frames...
jemson @Verwijderd9 december 2022 11:30
Ik heb Cyberpunk van de Sint gehad en ben begonnen met spelen, maar er komt zoveel informatie op je af in het begin dat ik het met moeite kon bijbenen. Ook met dat taalgebruik, ik begreep het soms niet. Na ja, misschien wordt ik wel te oud hiervoor 😂. Kon niet in het verhaal komen. Overigens had ik nog steeds te maken met een bug, zelfs net na de proloog. Mijn karakter liep met een ontbloot bovenlichaam, ook als ik kleren aangetrokken had.

[Reactie gewijzigd door jemson op 22 juli 2024 20:37]

Taarmen @jemson9 december 2022 11:43
Voor mij als af en toe gamer (35 jaar en 2 kinderen) liep ik tegen hetzelfde aan, zoveel informatie, zoveel upgrade mogelijkheden, enorme tech tree. Ik zag dit de bomen echt het bos niet meer.
L0g0ff @Taarmen9 december 2022 11:59
Ik ben bijna 5 jaar ouder en 3 kids ;) Een tip: gewoon even doorheen. In het begin lijkt het redelijk overweldigend maar als je het een tijdje speelt dan zul je zien dat het allemaal wel meevalt.

Gewoon niet meteen alles upgraden. Even kijken welke upgrade componenten het beste bij je speelstyle passen en daar op in zetten.

En anders even een paar tips online lezen. Zelf speel ik graag als netrunner. De componenten die ik implementeer zijn hack componenten voor geld en omgeving (ping) en hacks om andere personen kapot te krijgen zonder te hoeven schieten.

Heb je achteraf spijt van je keuzes dan kun je (tegen betaling van ingame money) gewoon je tree resetten.

Nog een tip. Speel hem eerst op normal ipv hard. Want op hard krijg je echt een pak slaag met de verkeerde keuzes.

Ps. Je kunt in je tech tree zien op welk onderdeel je de meeste punten op krijgt. Mocht je zelf niet weten wat je speelstyle is dan kun je daar gewoon op inzetten. Want je speelstyle bepaald waar je upgrade punten voor krijgt.

[Reactie gewijzigd door L0g0ff op 22 juli 2024 20:37]

Ultraman Moderator VB @Taarmen9 december 2022 12:07
Veel informatie kan ik het wel mee eens zijn. Het helpt wel dat je in het begin nog geen spannende dingen nodig hebt. En de tutorial welke je in het begin krijgt helpt ontzettend om dingen door te krijgen. Wanneer je op Normal difficulty speelt vond ik het best te behappen zonder veel op mijn muil te gaan.

De grote tech tree is een gevolg van dat er verschillende speelstijlen mogelijk zijn in de game. Je kunt met basic run & gun, zoals je in de gemiddelde shooter, bijna alles wel voor elkaar krijgen. Maar je kunt ook meer stealthy assassin, ninja, puur netrunner hacking stijl, en verzin nog maar wat meer. In mijn ogen is het daarmee ook een zegen. Het maakt de game veelzijdig, geeft voor ieder wat wilt en geeft je vrijheid om verschillende builds te proberen (binnen kaders, bij groot verschil zou je dat in een andere playthrough doen).

Die reuze tech tree valt gelukkig reuze mee! Maar het duurt even voordat je dat inziet(?). Het enige wat echt belangrijk is zijn de attributepunten. Wat daarbij helpt is dat je een beetje een speelstijl kiest, waarvan ik een paar voorbeelden gegeven heb in de vorige alinea. De attributepunten die je toekent zijn namelijk permanent voor de playthrough; in je kunt ze niet resetten. Er zijn vijf verschillende attributen en elke is behoorlijk concreet in een hokje te plaatsen. Als je al eens een RPG met attributepunten hebt gespeeld dan sluiten ze aardig aan op het gangbare rijtje: Strength, Agility, Vitality, Intelligence en Charisma/Luck. Met als belangrijkste twee verschillenden dat Str en Vit zijn samengegoten in Body, en je krijgt Technical Ability er "nieuw" bij als representatie van het technisch inzicht en vernuft van je V.

Het zijn de ruim 200+ perks, welke onder de attributen vallen, die er voor zorgen dat het voelt als een enorme tech tree. Dat je daar door de bomen even het bos niet meer ziet is heel begrijpelijk. Uitgever CDPR heeft dat ook ingezien. Ze geven je de ruimte om er flink mee spelen. V krijgt ruim voldoende perk points om er een hele hoop van te kiezen. En het is mogelijk om de perks te resetten door bij een Ripperdoc een Tabula E-rasa te kopen voor de betaalbare prijs van 25k eurodollars. Vroeger was dat item een stuk duurder, dat is tegenwoordig gelukkig opgelost. :)
Maak je over die perks dus niet druk: experimenteer er mee. :D

Er moet ook een hoop in die game zitten om het interessant te houden op de langere termijn. Na zo'n 65 uur heb ik de game nog niet uitgespeeld. Mijn V gedraagd zich als "gunslinger". Met een focus op pistols. Daarmee wordt in het begin van een quest stealthy omgesprongen door te sluipen en met silencer te snipen. Wanneer de shit de ventilator raakt dan schakel ik over op een wat hippere pistol en houd een shotgun achter de hand. In combinatie met een Sandavistan inplantaat leg ik zo een heel kamp om >:)
Ook weet ik al dat ik hierna de game nog een keer ga spelen met een compleet andere stijl: meer netrunner hack the planet met terugval op iets van een zwaard of melee.

Verder ben ik van dezelfde leeftijd, ook voorzien van kroost, en moet het doen met enkele avonduurtjes die soms over blijven ;)

[Reactie gewijzigd door Ultraman op 22 juli 2024 20:37]

Mariekeb @Taarmen9 december 2022 12:27
hahaha, 35 en te oud zijn om te gamen naaaaah, daar ben je echt nooit te oude voor . Je moet een betere smoes bedenken ;) . Ruim 10 jaar ouder hier en 3 kinderen ( en ja ook gewoon fulltime internationaal werk, dat moet je als vrouw er vaak even bij zeggen ) .

Ik speel bijna 100% netrunner, en non-lethal. Tot het niet meer gaat en dan ga ik granaten in het rond strooien }>

Maar even on-topic :
Wat een geweldige trailer, ik ben super benieuwd en heb er toch wel enigszins hoge verwachtingen van.
Heerlijke game. Sfeer is geweldig , verhaal dito en met alle verbeteringen ziet het ook nog eens top uit.
Ben blij dat ze doorgezet hebben na het ( marketing ) release debacle.
Randfiguur @Taarmen10 december 2022 17:39
Als veertiger ervaar ik hetzelfde met Fallout 76, dat heeft naar mijn smaak te veel systemen, soorten events, cosmetische microtransacties, hinderlijke online onderdelen en andere zaken die mij niet liggen. Ach ja, het meeste is makkelijk te vermijden of negeren, en gelukkig zijn er genoeg games die me wel bevallen. We zullen ons moeten aanpassen ;)
kr1z @jemson9 december 2022 12:28
Ik heb precies het zelfde.
Kga denk ik eerst de serie kijken voor ik ooit verder ga, misschien word me op die manier alles wat duidelijker waardoor die vage slang misschien wat meer sense maakt enz.
rubenkemp @kr1z9 december 2022 13:56
Als je niet gewend bent aan anime heb je daar ook nog een lichte cultuurschok te pakken :)
Er wordt wel het een en ander uitgelegd en de setting laat zich goed vertalen, dus dat helpt vast.
bergsegek @jemson9 december 2022 12:51
het kan lonen om hier en daar wat op het internet te lezen en of youtube te gebruiken om te kijken welke playstyle je wil aannemen. ik ben nu zelf bezig met een monowire build op te bouwen. maar ik deel je sentiment dat het veel info is als je de eerste x de game start.

Als je gewoon een built maakt die logisch is voor jou dan speelt het goed genoeg weg, en als je een uitdaging wil is pure netrunner build echt een uitdaging,

ik heb dit spel in ieder geval al vele uren gespeeld en ben er zeker nog niet klaar mee, al helemaal met deze DLC die eraan zit te komen.

Voor je kleren ding, je hebt ook een nieuw menu waar je je uiterlijk kan bepalen, en dat is wat je ziet ondanks wat je verder aantrekt.
dit is een redelijk nieuwe feature maar wordt niet echt uitgelegd ingame volgens mij
Daverius @jemson9 december 2022 12:31
Beetje offtopic, maar merk ook dat ik met 40 jaar wat meer moeite heb met ‘nieuwe’ games. Maar bij mij is het meer het verminderde geduld om nieuwe dingen te leren. Als kind/jongere kun je makkelijk een game instappen en maar gewoon zien wat er gebeurt. Had dat met RDR2 en Cyberpunk. Maar het is eigenlijk inderdaad gewoon een kwestie van doorzetten.
Xfade @jemson9 december 2022 17:01
Het was voor mij ook een beetje zoekwerk in de UI. Ook niet het idee dat crafting en upgrades super duidelijk worden uitgelegd. Dus ik zal waarschijnlijk al wat dingen hebben geupgrade die ik wellicht beter niet had kunnen doen.
GekkePrutser @jemson9 december 2022 19:33
Ja dat van dat ontblote bovenlichaam heb ik ook. Ik ben het weer opnieuw aan het spelen. Nou speel ik nu als vrouw dus ik vind het wel wat hebben ;) Kijk naar beneden en 'nounou...' :') Maar het blijft vreemd want deze bug zat er al vanaf het begin in ja.

Het taalgebruik vind ik wel tof eigenlijk. Dingen als 'preem'. Vergroot de immersieve.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 20:37]

Alcmaria @Verwijderd9 december 2022 11:14
Nou ik heb hem al sinds launch.. maar zit nog geen anderhalf uur in. .Dus dank je voor deze heads up.. zal hem weer eens afstoffen en installeren.
Indifstublatia @Alcmaria9 december 2022 11:26
Ik zou het nog een kans geven. Ik heb hem ook sinds launch en heb het niet meer aangeraakt door de ellendig lange lijst van bugs. Eind september weer eens begonnen, maar was nog meh.. na de patch van begin november heb ik hem letterlijk grijs gespeeld en vond/vind het geweldig. Zó had het bij launch moeten zijn.

Qua specs, ik speel op een i3-12100/16gb/RTX2060/UltraWide 2560x1080 systeem en kon het op high settings spelen zonder hickups. Prima voor mij.
Exitium @Indifstublatia9 december 2022 11:33
Ik heb 'm eind vorig jaar gespeeld, toen zaten er nog wel de nodige bugs in maar ik liep niet tegen enorm storende dingen aan en ook niet tegen game breaking bugs. Voornaamste was een side quest waarbij je je oude auto op kan halen (mogelijk nomad only quest), en die auto blijkbaar ergens onder de grond spawnt waardoor je die quest niet kan completen.
Indifstublatia @Exitium9 december 2022 11:38
Ah ja, die bug ken ik. Naja, ik heb inmiddels 15 auto's in het spel :')
Verwijderd @Exitium9 december 2022 11:43
Het komt nog af en toe voor dat de grond zomaar verdwijnt als de phsyics plaatsing van jezelf of een object niet klopt. Helaas is de afhandeling daarvan nog niet altijd perfect, maar het is echt incidenteel en dan moet je 3-5 physics conflicten tegelijkertijd hebben. Overigens is die quest voor elke achtergrond.
Ultraman Moderator VB @Exitium9 december 2022 11:46
Bij mij functioneerde die quest prima een maand geleden :)
jdh009 FP ProMod
@Indifstublatia9 december 2022 14:51
Is het spel echt zo veel veranderd qua gameplay en game mechanics en zaken die ze vooraf beloofd hadden? Ik was ten tijde van de release vrij kritisch op het spel na mijn aankoop en uiteindelijk gebruik gemaakt van de terugroepactie vanuit Project CR RED. Gezien de setting en het idee (en de belofte voor het uitkwam) me wel heel erg aanspreekt en wilde weten of de korting die nu gegevens wordt de prijs weergeeft van wat ik het waard vind om hem toch weer te kopen. Helaas geen demo van het spel en kan volgens mij geen 2x een refund aanvragen op het zelfde spel, dus heb het spel daarna op een grijze manier weer een tijdje kunnen testen (rond maart 2021). Of je het goedpraten noemt of een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen mag je zelf bepalen. Ik ben in ieder geval blij dat ik hem nog niet voor een tweede keer gekocht heb, maar is dit nu nog steeds zo?

Over de graphics hoeven we niet te discussiëren, die zijn prima te noemen. Maar zijn de game mechanics zoals de politie (die was volgens mij al verbeterd), schade modellen van objecten, besturing van voertuigen, UI elementen (zoals de minimap tijdens het rijden) en AI echt verbeter of zijn er afgelopen tijd alleen maar bugs/crashes/glitches gepatcht?

jdh009 in 'Poolse marktwaakhond onderzoekt Cyberpunk 2077-situatie'
jdh009 in 'Cyberpunk 2077-patch 1.2 bevat 500 aanpassingen en raytracing voor AMD-gpu's'
jdh009 in 'Cyberpunk 2077-patch 1.2 bevat 500 aanpassingen en raytracing voor AMD-gpu's'
jdh009 in 'Cyberpunk 2077-patch 1.2 bevat 500 aanpassingen en raytracing voor AMD-gpu's'
jdh009 in 'Poolse marktwaakhond onderzoekt Cyberpunk 2077-situatie'
jdh009 in 'Poolse marktwaakhond onderzoekt Cyberpunk 2077-situatie'

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 20:37]

El crabbbo @Verwijderd9 december 2022 11:31
Ik neem aan dat XSS oom bij next gen hoort? Dat spel runt nu oom stable 60 fps

Edit- Had de tekst zelf ook beter moeten lezen sorry hiervoor

[Reactie gewijzigd door El crabbbo op 22 juli 2024 20:37]

Verwijderd @El crabbbo9 december 2022 11:33
Jep, series X en S krijgen deze uitbreiding
El crabbbo @Verwijderd9 december 2022 11:33
Top
Zoijar @Verwijderd9 december 2022 11:44
Eens, ik vind het ook best een goed spel.

Maar... vergeet alles dat je gehoord hebt, veel van de "beloftes" zitten er gewoon niet in, en dat geeft op zich niks want het is nog steeds een leuk spel. Ook is het geen "RPG": het maakt allemaal niet zoveel uit je stats, en de wapens doen allemaal ongeveer hetzelfde zolang je elke paar levels maar wat nieuws oppakt met level-scaled stats. Jij en de vijanden zijn toch allemaal one-shot glass cannons. Dit is ook niet erg, en is eigenlijk precies hetzelfde als Witcher 3, wat niet zo gek is aangezien het cdpr is.

Dus... verwacht een wat kortere witcher 3 in een cyberpunk universum. Zelfde verhalende stijl waar de gameplay niet zo heel veel uitmaakt, maar wel leuk is.

Geen bugs tegengekomen, bijna bij het eind, alle side quests gedaan. Performance is zwaar, 3090 op "insane" ray tracing settings doet iets van 15-20 fps 4k native, maar 50-60fps met DLSS en dat is eigenlijk mooier door de anti aliasing.

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 22 juli 2024 20:37]

Verwijderd @Zoijar9 december 2022 12:34
Ik probeer altijd zonder trailers of marketing hype in een game te stappen, ik wil weten wie het maakt, wat is de setting en wat voor soort spel is het.

zo word je nooit teleurgesteld.

toen het uit kwam was het nog wel aardig te spelen op xbox series X met 60fps en wat kleine stotteringen en afentoe een bug. iedereen was gelijk negatief over het spel en niet wat ze verwachten omdat ze dachten dat het gta zou worden in 2077.
kevinkrs @Verwijderd9 december 2022 12:22
Is het inmiddels al een ‘next generation RPG with branching story lines where every choice matters’ geworden?

Het kan misschien wel een leuke action shooter zijn, maar dit is niet hoe de game op e3 verkocht werd…

Laatste keer dat ik cyberpunk probeerde was de stad nog steeds dood, weinig (geen copy paste) side activities en niks te doen in de stad, kan nergens naar binnen, alles lijkt levenloos.
Verwijderd @kevinkrs9 december 2022 12:29
Het is wel zo dat er een stuk of 5 endings zijn en die zijn niet allemaal mogelijk als je bijvoorbeeld onaardig doet tegen johnny of sidequests niet gedaan hebt.

maar de marketing van deze game heeft het een heel ander spel doen lijken idd. weer een wijze les om niet over hyped te raken van nieuwe games en gewoon beoordelen op zo weinig mogelijk marketing / trailers
trogdor @Verwijderd9 december 2022 11:52
Geen PS4 ondersteuning :'(
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @trogdor9 december 2022 12:05
De PS4 trok het origineel ook al niet goed en hoe lang moet je doorgaan op inmiddels oudere consoles?
trogdor @Bor9 december 2022 12:10
Ik sta inmiddels voor de 3e keer in de wachtrij om een PS5 te *mogen* kopen. Sad ;(
Overigens was voor mij CP2077 op de PS4 best acceptabel, deze content-uitbreiding zal daar weinig van verschillen.

[Reactie gewijzigd door trogdor op 22 juli 2024 20:37]

Verwijderd @trogdor9 december 2022 12:31
als je 2 jaar later nog steeds op zoek bent naar een ps5 dan doe je niet genoeg moeite, kijk gewoon even naar wat telegram kanalen die stock meldingen geven bijv.
jinks26 @Verwijderd9 december 2022 16:50
De wereld blijft dood aanvoelen.
huyanglee 9 december 2022 11:32
Ik vind Elba net zoals Reeves een prima acteur maar moet men als studio nu echt daar zijn geld aanhangen? Steek dat geld liever in het verhelpen van bugs zodat het spel vanaf de get go wel fatsoenlijk werkt en levert wat er men ervan verwacht. Far Cry 6 was ook pure bucht, daar heeft men ook snel een bekende goede acteur opgeknald om het te laten verkopen.
Polderviking @huyanglee9 december 2022 11:56
Denk niet dat je de meerwaarde van goede acteurs moet onderschatten in een game waar het eigenlijk vooral om het verhaal en immersie gaat.

Of dat a-listers moeten zijn kan je je afvragen maar ik denk dat we dit veel meer meer gaan zien.

Geld is bij CDPR iig het probleem niet, dus het is niet zo dat de toelage van Reeve's en Elba anders ten goede waren gekomen van bugvermindering.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Polderviking9 december 2022 12:03
dus het is niet zo dat de toelage van Reeve's en Elba anders ten goede waren gekomen van bugvermindering.
Dat kan je toch niet zomaar stellen? Geld kan je maar 1x uitgeven, ook wanneer je genoeg hebt. Projecten hebben doorgaans geen ongelimiteerd bugget. Het komt dan uit de lengte of de breedte.
Polderviking @Bor9 december 2022 12:13
Waarom niet?

Het geld klotst bij CDPR tegen te plinten op, kom op...
Alleen al dat Witcher geld. En ondanks de herrie verkocht Cyberpunk ook goed.

Je gaat echt geen a-listers inhuren als je je game niet klaar krijgt.
Cyberpunk zou er als titel niet significant op achteruit gaan als je Keanu niet gehad zou hebben, anders dan dat Silverhand misschien minder interessant karakter zou zijn.

En zelfs als dat een soort wanhoop zet was wat eigenlijk geen succes verhaal bleek te zijn ga je lijkt me niet nóg een een keer (vermoedelijk dure) a-lister inhuren, bovenop die a-lister die je laat terugkomen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 20:37]

rubenkemp @Polderviking9 december 2022 13:59
Dan ga je er van uit dat alles mo-cap is. Het acteerwerk valt of staat bij de in-game animaties, ongeacht je Idris Elba of een willekeurige stemacteur bent.
Dhrax @huyanglee9 december 2022 11:40
Er zijn genoeg mensen die natuurlijk warm lopen voor het gebruik van bekende mensen in games. Johnny Silverhand (Reeves) vond ik een prima toevoeging, echter had dat net zo goed geweest met een onbekend iemand, vaak is het dan beter omdat je geen referentiepunt hebt.
huyanglee @Dhrax9 december 2022 11:55
Geen probleem mee, maar voor mij lijkt het dat in dit geval men nu een zak geld afzet bij bekende acteurs waardoor men geweldige pr kan doen versus het geld gebruiken om een bugvrije goede game te maken.
Phntm 9 december 2022 11:06
Ik had ook begrepen dat ze nu Phantom Liberty niet meer gratis wilden uitbrengen. Een andere vrij populaire acteur introduceren zal natuurlijk ook wel zijn meegewogen hierin..
MichaelvD @Phntm9 december 2022 11:24
Ze hebben altijd gezegd dat er betaalde Expansion(s) zouden komen. Uiteindelijk blijft het nu bij 1 (vanwege de problemen na launch en het fixen van de bugs. Maar dit was nooit gratis.
Phntm @MichaelvD9 december 2022 11:49
Ik meen mij te herinneren dat juist door de issues dat ze er voor wilde zorgen dat er alleen gratis content zou komen. Inclusief deze uitbreiding. En dat als excuus voor alles wat er speelde rondom deze titel.
zzzzz @Phntm9 december 2022 11:30
Dit is gewoon een traditionele uitbreiding met 10-20 uur gameplay voor de liefhebber. Dat geven ze nooit vrij weg natuurlijk. De uitbreidingen voor Witcher 3 waren immers ook niet gratis.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 9 december 2022 12:01
Cyberpunk is inmiddels een like it or hate it game geworden lijkt het welke je met regelmaat in de budgetbak tegen komt. Ik vind het spel nog steeds een schaduw van de beloftes die zijn gedaan en kom ook op next gen nog steeds bugs, lege delen en domme AI tegen. De expansion zal ik zeker overslaan tenzij hij ooit ergens voor nop voorbij komt. Ik zie niet in hoe sommige mensen 200+ uur in dit spel spenderen. Veel geld betalen voor bekende namen voegt wat mij betreft in dit spel weinig toe.
nFo @Bor9 december 2022 14:03
En waarom kan er je er geen 200uur plezier aan hebben ?
Ondanks de technische problemen, heb ik er veel plezier aan beleefd, wordt in ieder geval de laatste DLC/Expansion met de Red Engine.
"CD Projekt Red has confirmed that the upcoming Cyberpunk 2077 DLC, Phantom Liberty, is the last project being developed on its REDengine and that its future titles will be developed using Unreal Engine."
https://www.thegamer.com/...ing-redengine-for-unreal/
En hoezo, wil je het voor nop hebben ? en bekende namen voegen niks toe ?
Er werken nog rond 350 mensen aan deze Expansion/DLC.
https://www.gamespot.com/...-until-2023/1100-6509582/

[Reactie gewijzigd door nFo op 22 juli 2024 20:37]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @nFo9 december 2022 14:34
Ik zeg niet dat iemand geen 200+ uur plezier kan hebben; ik zie alleen niet in hoe. Ik kom in ieder geval al niet tot de helft en moet soms echt moeite doen om door te gaan om het spel toch een keer uit te spelen.

Waarom ik het voor nop of gratis wil hebben; dat lijkt mij evident. Ik ben nogal teleurgesteld in de game. De beloftes uit het begin zijn nog steeds niet echt waargemaakt ondanks de positieve reacties van sommigen die je hier ook kan lezen. Mede daarom ben ik sceptisch en zal ik niet tot aankoop overgaan voor het volle bedrag. Als het net zo gaat als bij het hoofdspel daalt het snel in prijs of vind je hem snel voor weinig op bv marktplaats of in de budgetbak. Smaken en voorkeuren verschillen nu eenmaal :)
Dark-Mist 9 december 2022 13:19
Betaalde uitbreiding? Wat dachten ze van een gratis DLC voor alle beta-testers?

Wacht overigens nog steeds op Multiplayer.

De game is ondertussen aardig gefixt, maar iedere keer als ik een kijk neem in de wereld dan voelt het toch aan als een hoop gemiste kansen.
wtsfox @Dark-Mist9 december 2022 15:01
De Multiplayer update is gecanceled. Is vorige week nog eens bevestigd.

Er komt nog maar 1 dlc uit en dat is die betaalde. Voor de rest enkel nog fixes
PdeBie
9 december 2022 11:51
Wat mij altijd nog niet duidelijk is, is hoe deze DLC zich verhoud tot het originele verhaal van Cyberpunk 2077.
skullsplitter 9 december 2022 11:58
https://www.youtube.com/watch?v=zNAc6V--z6g

Daarnaast kijk ik erg uit naar deze expansie, en begin ik maar aan weer een complete playthrough. CDPR heeft een fantastische wereld neergezet, en een van de weinige open world games dat ik niet het idee had dat ik aan het werk was, maar aan het verkennen. Sinds release goed mee vermaakt en de grootste frustratie lag denk ik bij last gen consoles. Er zitten nog immer wat bugs in, maar hij draait inmiddels als een tiet en speelt lekker weg. Ik vind het ook verstandig dat CDPR hierna stopt met deze (toch wel besmette) titel, en bij de volgende titel verder ontwikkeld wat men met deze titel al voor ogen had, maar dan zonder het moeten bijhouden van een engine.
Joosie200 9 december 2022 12:23
Cyberpunk had ik gehaald op Stadia. En wat gaat stoppen voor deze dlc er is? Nu heb ik wel inmiddels mijn geld terug. En makkelijk 120 uur genoten van de game. Met een netrunner / pistol build was het dik op in het begin. Latere patches maakten de balans anders en toen deden mijn guns maar weinig damage meer. De game heeft genoeg glitches gekend, was een wanstaltig product op PS4 en Xbox one maar ik ga hem denk ik nogmaals halen maar nu voor de PC of PS5. Beide wist ik toen nog niet te upgraden qua gpu of überhaupt te kopen. Dus stadia gaf een mooi alternatief. Nu ze toch met dlc komen wil ik graag nogmaals de game spelen en deze dlc meepakken. Wake up samurai, we have a city to burn.
Deruxian 9 december 2022 11:12
Stringer Bell!

(Kenners weten..!)
Ram-G-maN 9 december 2022 12:26
Het valt mij op dat CD Projekt RED elke keer kiest voor een Hollywood acteur die niet ouder worden en waarschijnlijk nog in het jaar 2077 hetzelfde uitzien. :+

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