Idris Elba krijgt rol in Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty

Veel informatie kan ik het wel mee eens zijn. Het helpt wel dat je in het begin nog geen spannende dingen nodig hebt. En de tutorial welke je in het begin krijgt helpt ontzettend om dingen door te krijgen. Wanneer je op Normal difficulty speelt vond ik het best te behappen zonder veel op mijn muil te gaan.
De grote tech tree is een gevolg van dat er verschillende speelstijlen mogelijk zijn in de game. Je kunt met basic run & gun, zoals je in de gemiddelde shooter, bijna alles wel voor elkaar krijgen. Maar je kunt ook meer stealthy assassin, ninja, puur netrunner hacking stijl, en verzin nog maar wat meer. In mijn ogen is het daarmee ook een zegen. Het maakt de game veelzijdig, geeft voor ieder wat wilt en geeft je vrijheid om verschillende builds te proberen (binnen kaders, bij groot verschil zou je dat in een andere playthrough doen).
Die reuze tech tree valt gelukkig reuze mee! Maar het duurt even voordat je dat inziet(?). Het enige wat echt belangrijk is zijn de attributepunten. Wat daarbij helpt is dat je een beetje een speelstijl kiest, waarvan ik een paar voorbeelden gegeven heb in de vorige alinea. De attributepunten die je toekent zijn namelijk permanent voor de playthrough; in je kunt ze niet resetten. Er zijn vijf verschillende attributen en elke is behoorlijk concreet in een hokje te plaatsen. Als je al eens een RPG met attributepunten hebt gespeeld dan sluiten ze aardig aan op het gangbare rijtje: Strength, Agility, Vitality, Intelligence en Charisma/Luck. Met als belangrijkste twee verschillenden dat Str en Vit zijn samengegoten in Body, en je krijgt Technical Ability er "nieuw" bij als representatie van het technisch inzicht en vernuft van je V.
Het zijn de ruim 200+ perks, welke onder de attributen vallen, die er voor zorgen dat het voelt als een enorme tech tree. Dat je daar door de bomen even het bos niet meer ziet is heel begrijpelijk. Uitgever CDPR heeft dat ook ingezien. Ze geven je de ruimte om er flink mee spelen. V krijgt ruim voldoende perk points om er een hele hoop van te kiezen. En het is mogelijk om de perks te resetten door bij een Ripperdoc een Tabula E-rasa te kopen voor de betaalbare prijs van 25k eurodollars. Vroeger was dat item een stuk duurder, dat is tegenwoordig gelukkig opgelost.
Maak je over die perks dus niet druk: experimenteer er mee.
Er moet ook een hoop in die game zitten om het interessant te houden op de langere termijn. Na zo'n 65 uur heb ik de game nog niet uitgespeeld. Mijn V gedraagd zich als "gunslinger". Met een focus op pistols. Daarmee wordt in het begin van een quest stealthy omgesprongen door te sluipen en met silencer te snipen. Wanneer de shit de ventilator raakt dan schakel ik over op een wat hippere pistol en houd een shotgun achter de hand. In combinatie met een Sandavistan inplantaat leg ik zo een heel kamp om
Ook weet ik al dat ik hierna de game nog een keer ga spelen met een compleet andere stijl: meer netrunner hack the planet met terugval op iets van een zwaard of melee.
Verder ben ik van dezelfde leeftijd, ook voorzien van kroost, en moet het doen met enkele avonduurtjes die soms over blijven
[Reactie gewijzigd door Ultraman op 22 juli 2024 20:37]