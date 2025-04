Gerenommeerde indiegame Vampire Survivors komt gratis uit op iOS en Android

De populaire roguelike Vampire Survivors is gratis uitgebracht voor iOS en Android. Ontwikkelaar Luca Galante onthulde de mobiele versie tijdens The Game Awards. De Xbox- en pc-versies van de game kosten vooralsnog 5 euro.

De mobiele versie van Vampire Survivors is zover bekend niet eerst aangekondigd en was donderdag plotseling via de Play Store en App Store beschikbaar. Op zijn website laat de ontwikkelaar, die bekend is onder zijn alias poncle, weten dat de volledige game gratis is. Er zitten geen microtransacties of lootboxen in de game. Wel laat hij weten dat er na potjes soms een optionele advertentie aangeboden wordt waarvoor spelers met een extra leven of in-game geld beloond worden, wanneer ze ervoor kiezen om de reclame te bekijken. Hij belooft dat huidige dlc voor de game ook naar de mobiele variant komt.

Vampire Survivors kwam begin 2021 als early accesstitel uit voor de pc en de volledige versie werd op 20 oktober uitgebracht. Op 10 november kwam de Xbox Series- en Xbox One-versie op de markt, evenals een variant voor de Game Pass. De game heeft momenteel volgens steam250.com een van de hoogste waarderingen op gameplatform Steam; zo'n 98 procent van de bijna 160.000 recensies is positief over het spel.

De game combineert roguelike-elementen waarbij de speler na zijn dood opnieuw beginnen, al zijn er wel permanente upgrades en nieuwe personages te ontgrendelen. Het spel wordt daarnaast getypeerd door de bullet hell-elementen, waarbij talloze vijanden ontweken moeten worden terwijl het personage automatisch aanvalt.

Update, zaterdag: Er zijn na tests details over het advertentiesysteem toegevoegd.