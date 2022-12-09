Riot Games klaagt Chinese techgigant NetEase aan om 'kopie' Valorant

Riot Games, voornamelijk bekend van de games League of Legends en Valorant, klaagt het Chinese techbedrijf NetEase aan omdat de game Hyper Front 'substantiële delen van Valorant kopieert'. Het zou onder meer gaan om gelijkenissen bij wapens, personages en maps.

Tegen Polygon zegt Dan Nabel, de advocaat van Riot Games, dat 'al onze creatieve beslissingen worden weerspiegeld in de game van NetEase'. De studio noemt verschillende gelijkenissen. Naast vergelijkbare personages, maps, wapens, skins en charms zou het ook gaan om de stats van wapens. Na een eerste klacht van Riot Games heeft NetEase de game iets aangepast, maar volgens Riot niet genoeg.

De aanklacht werd op 21 oktober al ingediend, maar is in december pas naar buiten gebracht. Riot Games brengt de zaak naar rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Brazilië en Singapore. Eerder klaagde Riot Games een Vietnamese gamemaker aan vanwege een kopie van League of Legends. Ook PUBG Corp. beschuldigde NetEase er al eerder van dat twee mobiele games inbreuk maakten op PlayerUnknown's: Battlegrounds.

Hyper Front is een free-to-play shooter voor Android en iOS waarbij teams van vijf tegen elkaar strijden in verschillende gamemodi. De game is in juli van dit jaar verschenen. Valorant werd in 2020 al uitgebracht voor de pc en Riot Games werkt ondertussen aan een mobiele versie. De game wordt gezien als een van de populairste onlinemultiplayergames van het moment.

Valorant vs Hyper Front
Beeld: Riot Games / NetEase via Polygon

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 13:38 48

09-12-2022 • 13:38

48

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Reacties (48)

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Shiftace 9 december 2022 13:40
Succes, wordt niks. China = kopieer gedrag, altijd zo geweest.
Cergorach
@Shiftace9 december 2022 16:23
Wat heeft China hier exact mee te maken? Dit is een rechtszaak die wordt uitgevochten in het Verenigd Koninkrijk met onderdelen die zijn gevestigd in landen buiten China in een bedrijfsvorm van dat specifieke land. Boetes kunnen worden geïncasseerd. Games kunnen worden geblokkeerd.

En alsof copyright/trademark overtredingen uniek zijn aan China... Er zijn in de rest van de wereld ook absoluut geen juristen actief met een specialisme in copyright/Trademark... [/sarcasme]

Een Activision/Blizzard wordt bv. ook gewoon aangeklaagd:
https://www.courtlistener...-activision-blizzard-inc/
Vervolgens wordt dat door de rechter niet geaccepteerd, maar zover zijn we hier nog niet. We moeten nog maar eens zien of dat ook niet hier gebeurd... Heb je de aanklacht überhaupt gelezen? Ik gok van niet...
n4m3l355 @Cergorach9 december 2022 17:05
Echter dit is niet een geval maar in dit bericht zien we dat NetEase tweemaal beticht wordt van het kopiëren van games. Dat vervolgens de partijen ervoor kiezen om Netease buiten China te dagen is ook niet verwonderlijk, niemand heeft vertrouwen dat dit in China spoedig noch onpartijdig gaat ondanks radicale hervormingen binnen de Chinese rechtsgang met betrekking tot copyright. En nu kun je wel stellen dat dit ook elders voorkomt maar dit komt toch wel heel vaak voor met Chinese partijen. Ook mag je van NetEase die samenwerkt met veel buitenlandse partijen misschien ook wel meer verwachten.

Dus in plaats van op een kneejerk reactie met een soortgelijke kneejerk terug te komen misschien mag je je wel afvragen waarom NetEase beticht wordt van kopieergedrag en waarom deze in het buitenland wordt gedaagd.
Cergorach
@n4m3l3559 december 2022 17:29
...misschien mag je je wel afvragen waarom NetEase beticht wordt van kopieergedrag en waarom deze in het buitenland wordt gedaagd.
Omdat deze overtredingen in het buitenland zijn gedaan in gebieden met eigen bedrijven. Als een Frans bedrijf met een zelfstandige vestiging in de VS wat uitgeeft in de VS via die zelfstandige vestiging, dan wordt het lastig om dat bedrijf in Frankrijk aan te klagen omdat het mogelijk in Frankrijk niets fouts heeft gedaan. Het bedrijfsonderdeel in de VS wordt dan aangeklaagd, omdat die mogelijk wat fout heeft gedaan op dat grondgebied onder die regels.

En waarom wordt dat in England/Wales gedaan? Omdat je net als in de VS gaat kijken naar precedent en waar je dat precedent het makkelijkste kan halen. Wellicht dat een uitspraak in Engeland geen directe impact heeft in Ierland, de drempel om gelijk te oordelen zal echter wel een heel stuk lager zijn. Deze praktijken gebeuren bv. ook in de VS, waarbij bepaalde bedrijven een voorkeur hebben aan bepaalde staten, omdat ze daar eerder in het gelijkgesteld zouden worden.

De vraag hier is, is het überhaupt uitgegeven in China? Van wat ik kan zien, niet.
ThoffeGast @Shiftace9 december 2022 13:42
In china misschien niet, maar wellicht wordt de game hiermee uit app stores in die andere landen wel geweerd.
Byron010 @Shiftace9 december 2022 14:00
Normaal gesproken misschien, maar nu is het eigenlijk het grootste Chinese bedrijf die een ander chinees bedrijf aanklacht. (Gezien Tencent eigenaar is van Riot Games)
FrankoNL @Shiftace9 december 2022 14:11
De ironie is, Riot is Chinees ondertussen.

So basically het is het ene Chinese staatsbedrijf tegen het andere. Beetje vreemde situatie.
loki504 @FrankoNL9 december 2022 19:48
En vechten het in Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Brazilië en Singapore uit in de rechtbank😆
THA_ErAsEr @Shiftace10 december 2022 22:03
Wat de anderen zeiden plus dat Riot voor een groot deel in de handen is van Tencent. Je weet wel, dat chinees bedrijf...
shredder @Shiftace9 december 2022 13:53
"Copyright" vatten ze in China op als "The right to copy", ofwel 'je hebt het recht dit te kopiëren'.
blorf @shredder9 december 2022 14:48
Ze hebben er een andere kijk op. "Als iets kopieren geen moeite kost doet de producent iets verkeerd.|
supersnathan94
@blorf9 december 2022 18:16
Ze zijn er ook wel ontzettend goed in overigens hoor. Linus Media Group heeft er zelf mee te maken gehad toen ze bij een leverancier vergeten waren de technische tekeningen voor hun mechaniek mee te leveren. Ze hebben toen een prototype opgestuurd gekregen wat een reverse engineer van hun 3D model was, wat ze wel hadden opgestuurd.

Ding klopte niet op de officiële toleranties van het ontwerp dus daardoor ging er een vlaggetje op, maar anders hadden ze het nooit gemerkt.

Sommige bedrijven daar hebben gewoon hele goede engineers in dienst die dat gewoon ff namaken van een render en je dan binnen een week een prototype opsturen.
blorf @supersnathan949 december 2022 18:49
Geen idee waar dat over gaat. Wat ze meestal doen is proprietary standaarden omzeilen. Niet zozeer een doelgericht ontwikkeld iets namaken maar hetzelfde maken maar dan zonder het in acht nemen van Westers intellectueel eigendom/patenten/octrooien. Er worden vandaag niet zoveel dingen gefabriceerd waar daadwerkelijk een uitvinding in zit. In de meeste gevallen gaat het om reeds bestaande technologie die kunstmatig authenthiek gemaakt is.
Zoop @shredder9 december 2022 13:58
Alleen zij hebben dat hoor, als je als niet-chinees een chinees product namaakt, reken maar dat zij jou dan wel aanklagen. Hypocriete shit daaro.
kroegtijger @Shiftace9 december 2022 14:13
Met autos zijn ze ook vrij schaamteloos wat dat betreft:
https://autorai.nl/20-schaamteloze-kopieen-uit-china/
SinergyX
@Shiftace9 december 2022 15:00
En hoe is die dan gemiddelde app uit de app store? 1 origineel en 99 clones.
Enai @Shiftace10 december 2022 17:46
Riot wou zonodig met China naar bed. Eigen schuld, dikke bult.
SactoriuS @Shiftace10 december 2022 21:07
Anders de formule van cs compleet jatten met ook vergelijkbare maps.

Daarna nog een 3e partij aanklagen dat ze jou kopieren :9~ :9~
darknessblade 9 december 2022 13:52
Dit klinkt als: PONG maker, klaagt bedrijf aan voor het maken van een PONG clone.

Hoe denken ze dit te verwoorden? op een gegeven moment lijken alle spellen op elkaar. dus dan is er in feite niets meer origineel.
Cergorach
@darknessblade9 december 2022 14:49
Het voelt mij meer aan dat de ene PONG clone maker de andere PONG clone maker aanklaagt. Ik speel geen Valorant, laat staan Hyper Front, maar het geeft mij allemaal een erg hoog Counter Strike en Overwatch gevoel van de gameplay die ik er van heb gezien...
watercoolertje @Cergorach9 december 2022 15:44
maar het geeft mij allemaal een erg hoog Counter Strike en Overwatch gevoel van de gameplay die ik er van heb gezien...
Precies dat maar geen kopie of clone toch? Dus eigenlijk wel degelijk uniek ;)
Cergorach
@watercoolertje9 december 2022 16:05
Je doet echter alsof iets een kopie is ja of nee. Er zijn wel degelijk onderdelen gekopieerd door beide games van andere games, de vraag is (per jurisdictie) of dat een copyright overtreding is of niet. Maar moet je voor de gein eens kijken hoe vaag die vergelijking is in het bron document, waarbij ik echt zoiets heb" Dit is niet uniek, dit is niet uniek, etc.

Bron:
https://www.scribd.com/do...268/Riot-Games-vs-NetEase
supersnathan94
@Cergorach9 december 2022 18:17
Valorant is gebaseerd op de engine van CS, maar ook weapon systeem is vergelijkbaar.

Is niet zo heel vreemd dus ;).
Enai @Cergorach10 december 2022 17:48
Valorant is een regelrechte kopie van CSGO met karakters om microtransacties te verkopen.

Het is erg schaamteloos: de sniper rifle heet "Operator" omdat dit af te korten valt tot "op", net zoals de "awp" in CSGO.
SactoriuS @Enai10 december 2022 21:09
ook een m4, ak, deagle en scout kopie.
MyKey @darknessblade9 december 2022 14:10
Er zit toch echt wel een verschil in een clone vs een spel baseren op een ander spel hé ;)
Wolfos
@darknessblade9 december 2022 19:07
Lees de aanklacht, dan weet je het.

Game design valt op breed niveau meestal niet onder copyright, maar er lijkt hier gekopieerd op gedetailleerd niveau. Heroes zien er vergelijkbaar uit en hebben vergelijkbare abilities, verschillende levels spelen zich af op dezelfde locatie en zien er dus bijna hetzelfde uit.

Dan krijg je de indruk dat ze weinig aspecten hiervan zelf bedacht hebben, maar in de basis echt geprobeert hebben Valorant te klonen. Zoveel overeenkomsten krijg je niet per ongeluk.
DeltaJuliett 9 december 2022 13:42
Riot Games overgenomen door Tencent klaagt ander Chinees bedrijf aan. Ik ben benieuwd hoe de wetten in China gaaan over Chinees bedrijf vs Chinees bedrijf.
Cergorach
@DeltaJuliett9 december 2022 16:25
Dit is geen Chinees bedrijf tegen Chinees bedrijf, dit zijn bedrijven in verschillende landen tegen bedrijven in hetzelfde of een andere land. Dat beide een Chinese eigenaar hebben maakt niets uit.
Deadsy @DeltaJuliett9 december 2022 13:55
Hangt af van wie de betere vrienden heeft in de party.
Zebby @Deadsy9 december 2022 14:11
Allemaal staatseigendom daar, maar Tencent heeft nog iets meer globale aanwezigheid en zal daarmee veel meer vriendjes hebben.
Het is erg eng hoe veel (heel grote) bedrijven voor een groot deel in handen zijn van Tencent, al helemaal in de entertainment branche.
Iblies @Zebby9 december 2022 14:37
In de VS werkt het op dezelfde manier alleen gooien ze er vaak een zogeheten foundation tussen. Daarnaast “doneren” bedrijven continu aan de partijen aldaar wat het net zo eng, zoniet enger maakt.
In China weet je het gewoon.

Meest recente is van FTX,
https://www.businessinsid...-democrats-report-2022-11
Eren @Zebby9 december 2022 14:45
edit verkeerd geplaatst
JackJack 9 december 2022 13:53
Iets met zwarte potten en ketels.

Ze doen zelf hetzelfde. Vooral bij artiesten jatten ze graag designs om ze vervolgens als skins aan hun eigen games toe te voegen. Op twitter met enige regelmaat berichten voorbij zien komen van artiesten die proberen contact te zoeken omdat een nieuwe skin or personage wel erg veel op hun werk lijkt. Dan geeft Riot ook niet thuis, dus ik verwacht dat ze nu zelf ook eens de deur in het gezicht krijgen.
THETCR 9 december 2022 14:32
Is Riot Games zelf niet gestart met het kopiëren van alle content bedacht door de Dota: Allstars community? Iets wat te danken was aan "Pendragon"?
JohanNL @THETCR9 december 2022 15:06
Yup en in feite is die hele map in hun oorspronkelijke spel League of Legends een clone.
Niet te vergeten al die heroes/champions in hun spellen, het merendeel is zeker niet origineel te noemen.
Het is super hypocriet allemaal.
Cergorach
@THETCR9 december 2022 16:26
Een gevalletje: Do as we say, not as we do!
Znorkus @THETCR9 december 2022 16:52
Dota is bedacht door "Eul", de map is in grote lijnen ongewijzigd en de meeste items zitten er nog gewoon in. Guinsoo en later Icefrog (als ik 't me. Goed herinner) hebben de "expansion" gemaakt ten tijde van TFT: Dota Allstars, met meer heroes, item recipes, lvl 25 ipv level 10. Een buitengewoon goeie expansion. Eigenkijk was dat "Dota 2.0".

Riot games is idd groot geworden door deze custom map te kopiëren en vercommercialiseren.
Melones @Znorkus10 december 2022 12:18
Goede oude Warcraft 3 tijd waar mass agility op was
Enai @Znorkus10 december 2022 17:50
Kopiëren is gewoon ok indien je succesvol bent met je kopie.

Er zijn wel meer misdaden in deze wereld waarvoor je niet vervolgd wordt indien je rijk en machtig bent.
SuperDre
9 december 2022 21:09
Niu, als ik het gebruikte vergelijkingsmateriaal zo zie, dan vind ik dat dat noet echt bijzonder gelijkt, niet veel amders dan dat we ook in games ruim voor Valorant uitkwamen, vind Valorant ook helemaal niets unueks aan wat niet al in meer games zat die ervoor kwamen. Wordt ook wel steeds moeilijker om echt iets origineels te maken.
Covert 9 december 2022 23:11
Want Valorant, League of Legends en Teamfight Tactics zijn zo origineel, man man man
Moortn 10 december 2022 09:39
Ik ben benieuwd wat de uitkomst hiervan gaat zijn. F2P games, met name die op iOS en Android, zijn volgens mij vrij vaak een 'kopie' van een ander populair spel. Kopieer 90% en pas de overige 10% aan om het net interessant genoeg te maken voor mensen om het een kans te geven. Wordt het niks dan probeer je het opnieuw met een ander spel, lukt het wel dan probeer je zoveel mogelijk geld binnen te harken met microtransacties voordat een ander bedrijf weer een kopie van jouw spel maakt.

Als ik een side-by-side vergelijking zie dan vallen de gelijkenissen me best mee. Het is niet de clone die ik had verwacht. Als de rechter dan toch in het voordeel van Riot Games beslist kan dat wellicht (positieve) gevolgen hebben voor veel andere games en studio's.
mrbullet 9 december 2022 15:09
China heeft er een sport van gemaakt om intellectuele eigendom te stelen voor eigen gewin.
Nu zijn het twee Chinezen tegen elkaar in de rechtbank.
Verwijderd 9 december 2022 15:18
Heeft riot games niet met valorant characters gekopieerd van overwatch? Ik herinner me dat hanzo echt wel bijna een copy paste was in valorant. Kan zijn dat ik mis ben
Enai @Verwijderd10 december 2022 17:51
Valorant heeft inderdaad een karakter dat min of meer een kopie is van Hanzo. Alleen kun je 3x schieten met de ult en de stuiterpijl is deterministisch in plaats van random.

De wapens en de hele gameplay van Valorant zijn gekopieerd van CSGO.

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