Riot Games klaagt Chinese techgigant NetEase aan om 'kopie' Valorant

Riot Games, voornamelijk bekend van de games League of Legends en Valorant, klaagt het Chinese techbedrijf NetEase aan omdat de game Hyper Front 'substantiële delen van Valorant kopieert'. Het zou onder meer gaan om gelijkenissen bij wapens, personages en maps.

Tegen Polygon zegt Dan Nabel, de advocaat van Riot Games, dat 'al onze creatieve beslissingen worden weerspiegeld in de game van NetEase'. De studio noemt verschillende gelijkenissen. Naast vergelijkbare personages, maps, wapens, skins en charms zou het ook gaan om de stats van wapens. Na een eerste klacht van Riot Games heeft NetEase de game iets aangepast, maar volgens Riot niet genoeg.

De aanklacht werd op 21 oktober al ingediend, maar is in december pas naar buiten gebracht. Riot Games brengt de zaak naar rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Brazilië en Singapore. Eerder klaagde Riot Games een Vietnamese gamemaker aan vanwege een kopie van League of Legends. Ook PUBG Corp. beschuldigde NetEase er al eerder van dat twee mobiele games inbreuk maakten op PlayerUnknown's: Battlegrounds.

Hyper Front is een free-to-play shooter voor Android en iOS waarbij teams van vijf tegen elkaar strijden in verschillende gamemodi. De game is in juli van dit jaar verschenen. Valorant werd in 2020 al uitgebracht voor de pc en Riot Games werkt ondertussen aan een mobiele versie. De game wordt gezien als een van de populairste onlinemultiplayergames van het moment.