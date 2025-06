Hackers stalen broncode van League of Legends, 'mogelijk nieuwe cheats op komst'

Hackers hebben vorige week bij een aanval de broncode van League of Legends, Teamfight Tactics en een 'legacy anticheatplatform' gestolen. Dat bevestigt Riot Games, die waarschuwt dat dit kan leiden tot nieuwe cheats voor zijn games.

De hackers hebben Riot Games om losgeld gevraagd, maar het bedrijf zegt op Twitter hier niet op in te gaan. Door de aanval moest de ontwikkelaar eerder al gamepatches uitstellen en het bedrijf waarschuwt dat de hack ook in de toekomst voor problemen kan zorgen. "Om eerlijk te zijn kan iedere openbaring van broncode de kans vergroten op nieuwe cheats." Riot zegt sinds de aanval de cheatimpact te onderzoeken en indien nodig fixes uit te brengen.

Bij de aanval is geen data van gebruikers gestolen, zegt het bedrijf. Wel kunnen in de broncode mogelijk sporen zitten van aanstaande of experimentele functies. "Hoewel we hopen dat een deel van deze gamemodi en andere veranderingen uiteindelijk bij spelers belanden, is het gros van deze content nog in de prototypefase en zijn er geen garanties dat we het ooit uitbrengen."

Het bedrijf zegt de aanval nog te onderzoeken, in samenwerking met externe consultants en politiediensten. Riot wil in de toekomst ook een volledig rapport over de aanval openbaren, waarin het aangeeft hoe de hackers toegang kregen tot onder meer de broncode. Tot dusver heeft Riot alleen gezegd dat de hackers middels social engineering in de systemen van het bedrijf zijn gekomen.