Riot Games introduceert League of Legends-kaartspel Project K

Riot Games heeft een nieuw fysiek League of Legends-kaartspel aangekondigd: Project K. Het kaartspel bevat thematische decks en bepaalde elementen van het digitaal kaartspel Legends of Runterra. Project K komt begin volgend jaar naar China. Later volgt een wereldwijde release.

Riot Games legt in een YouTube-video uit dat het nieuwe kaartspel in een 1v1-modus kan worden gespeeld, of met meerdere spelers via een 2v2-modus en een free-for-allmodus. De ontwikkelaar wil een competitief ecosysteem rond het kaartspel opbouwen. Het bedrijf zal hiervoor samenwerken met gamewinkels en ook competities ondersteunen. Dit kunnen nationale of wereldwijde competities zijn.

Riot Games wil Project K wereldwijd uitrollen, maar brengt het kaartspel eerst in China op de markt. Het bedrijf is op dit moment drukkerijen aan het zoeken die het kaartspel kunnen printen. Op een later moment volgt een wereldwijde release.