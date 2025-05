Riot Games ontslaat 530 werknemers, kosten waren 'onhoudbaar'

Riot Games zal 530 werknemers, ongeveer elf procent van zijn personeelsbestand, ontslaan. Volgens de ceo heeft Riot Games geen scherpe focus meer, zijn de kosten onhoudbaar geworden en hebben sommige investeringen zichzelf onvoldoende terugverdiend.

Jadeja schrijft in een blogpost dat Riot Games sinds 2019 een groeispurt heeft doorgemaakt en dat de ontwikkelaar in een aantal jaren tijd verdubbeld is in omvang. De kosten zouden volgens de ceo zijn uitgegroeid tot een niveau dat onhoudbaar is. Hierdoor zouden creatieve experimenten en mislukkingen niet meer mogelijk zijn binnen het bedrijf. Het management zou de afgelopen maanden minder of zelfs geen nieuwe werknemers meer hebben aangenomen, omdat er wordt gewerkt aan manieren om de kosten te drukken.

Riot Games blijft inzetten op games als League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics en Wild Rift, en de studio zal ook blijven investeren in e-sportevents. De mobiele game Legends of Runetterra wordt ook vermeld. Deze game zou het niet zo goed hebben gedaan en daarom legt Riot Games de focus van het ontwikkelteam nu op de PvE-mode. Dat team zal ook verkleind worden. Riot Games zal ook de bijl zetten in Riot Forge, een divisie binnen het bedrijf die samenwerkingen met andere gameontwikkelaars voor haar rekening nam.