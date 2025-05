'Ook gerechtelijke en notariële documenten gestolen bij cyberaanval Limburg.net'

Hackerscollectief Medusa heeft bij de cyberaanval op de computersystemen van Limburg.net niet enkel persoonsgegevens van 311.000 Belgische huishoudens buitgemaakt. De groep zou ook gerechtelijke en notariële documenten met financieel gevoelige info hebben kunnen bemachtigen.

De redactie van VRT NWS heeft de documenten naar eigen zeggen kunnen inkijken en stelde vast dat het om meer dan enkel rijksregisternummers, namen en adressen gaat, zoals eerder werd gesuggereerd. "Er zijn ook documenten gelekt van notarissen en rechtbanken waarin details van erfenissen of leeflonen staan vermeld", klinkt het. "Er worden mensen met naam en toenaam benoemd."

Limburg.net zegt dat er open is gecommuniceerd over het lek. De afvalbeheermaatschappij sprak in zijn oorspronkelijke persbericht over namen, adressen en rijksregisternummers van 311.000 personen. Die data zou volgens organisatie dateren uit het jaar 2014 en 2015. Data zoals identiteitskaartnummers, wachtwoorden, inloggegevens, rekeningnummers en bankkaartnummers behoorden volgens Limburg.net niet tot de uitgelekte gegevens. De betrokken klanten krijgen ook een persoonlijke brief met daarin informatie over het lek.

Hackerscollectief Medusa heeft in december vorig jaar een oude dataserver van de Vlaamse afvalbeheermaatschappij Limburg.net kunnen hacken. De groepering heeft gegevens van 311.000 Belgische huishoudens kunnen bemachtigen en heeft ook gedreigd om deze gegevens openbaar te maken als Limburg.net geen 100.000 euro losgeld wilde betalen. De afvalbeheermaatschappij heeft dat bedrag naar eigen zeggen niet betaald.