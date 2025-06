NCA: een op de vijf Britse jonge tieners doet aan een vorm van cybercrime

Een op de vijf Britse kinderen van tussen de tien en zestien jaar oud maakt zich volgens de National Crime Agency schuldig aan een vorm van cybercrime. Onder gamers is dat zelfs een op de vier kinderen. In de meeste gevallen gaat het om milde vormen van cybercrime.

Volgens een enquête onder de betreffende doelgroep zijn veel van de betreffende kinderen zich niet bewust van het feit dat zij een misdaad plegen, gekeken naar de Computer Misuse Act. Onder deze wet vallen uiteenlopende regels met betrekking tot computercriminaliteit, zo waarschuwt de Britse wetshandhavingsinstantie.

In de meeste gevallen maken de kinderen zich volgens de NCA schuldig aan relatief milde misdaden, waaronder het downloaden van software om in te breken op systemen van anderen, het toegang proberen te krijgen van beveiligde servers en het kopen van online goederen met betalingsgegevens van anderen. Daar voegt de organisatie aan toe: "Gamers die in-game aankopen doen zonder de toestemming van accounteigenaren of ddos-aanvallen uitvoeren breken de wet, vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn."

Het overheidsorgaan promoot onder meer via een website bewustzijn over het breken van wetten onder de Computer Misuse Act en roept ouders en docenten op om kinderen hierop aan te spreken. De NCA waarschuwt dat veel jonge cybercriminelen na verloop van tijd complexere, serieuzere vergrijpen gaan plegen, met eventuele arrestatie en een strafblad als gevolg.