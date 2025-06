Thermaltake toont behuizing met zuilloze linkerhoek

Thermaltake heeft de View 270 TG ARGB-behuizing onthuld. Dat model wordt uitgerust met twee platte panelen van gehard glas die in de hoek samenkomen, waardoor zich aan de linkervoorkant geen zuil bevindt.

De View 270 TG ARGB heeft een horizontaal verdeelde behuizing. Het bovenste deel is voorzien van twee platte glazen panelen aan de linker- en voorkant, die het mogelijk maken om naar binnen te kijken. Het onderste deel heeft langs de linker- en voorkant statische geperforeerde panelen die niet doorzichtig zijn.

In de bovenkant is plaats voor E-ATX of kleinere moederborden met in totaal zeven uitbreidingssloten. Ook is er plaats voor grafische kaarten tot 42 centimeter lang. Daarnaast kunnen cpu-koelers tot achttien centimeter hoog geïnstalleerd worden.

Bovenaan kunnen drie ventilatoren van 140 of 120 millimeter bevestigd worden, met een radiator van 360 millimeter. Aan de achterkant is plaats voor een uitlaat van 120 millimeter. Ook aan de rechterzijkant is plaats voor 2 zijwaarts gerichte ventilatoren van 120 millimeter. Ten slotte is er op het tussenschot dat de onderste en bovenste compartimenten van de behuizing scheidt plaats voor drie ventilatoren van 120 millimeter.

In de onderkant bevinden zich de voeding- en drive bays. Gebruikers kunnen alleen bij het onderste deel komen via het rechterzijpaneel van de behuizing.

De volledige behuizing heeft een breedte van 230, een diepte van 454 en een hoogte van 456 millimeter en weegt 6,3 kilogram. De View 270 TG ARGB wordt geleverd met een op voorhand geïnstalleerde ventilator van 120 millimeter, met instelbare RGB-verlichting. Hoeveel de behuizing kost, is nog niet bekend.