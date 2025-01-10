Thermaltake toont View-behuizing met gebogen glas aan zij- en bovenkant

Thermtaltake heeft twee nieuwe varianten van zijn View-behuizingen getoond op de CES-beurs. Het gaat onder andere om het dualchambermodel View 390 en de standaard View 600. De View 390 heeft gebogen glas aan de zij- en bovenkant, terwijl het 600-model een glazen voorkant heeft.

Tweakers zag de kasten bij Thermaltake op CES, al noemt het bedrijf ze zelf vooralsnog niet op zijn website. Thermaltake brengt twee modellen uit. De View 600 komt in het zwart uit en onder de Snow-naam in het wit. Het gaat om een behuizing met een glazen zij- en voorpaneel dat schuin is afgesneden. Veel details over de behuizing ontbreken, behalve dat er ruimte is voor een ATX-moederbord, drie fans aan de onderkant en drie aan de zijkant. Aan de onderzijkant van de behuizing zit een kleine display met onbekende specificaties, waarop gebruikers informatie kunnen laten weergeven.

De View 390 is een dualchamberbehuizing met achter het moederbord ruimte voor de voeding. De kast valt vooral op door het gebogen glas dat van de zijkant naar de bovenkant van de behuizing loopt. Andere fabrikanten leken dat ook te gaan doen, maar XPG vertelde eerder deze week tegen Tweakers dat het bij de Invader X Pro juist daarvan afzag omdat het de structuur niet stevig genoeg kreeg. In de View 390 is het mogelijk de PCIe-slots een kwartslag te draaien, zodat gebruikers hun gpu verticaal kunnen installeren. Net als de View 600 heeft de View 390 een display, die in dit geval aan de binnenkant van de behuizing boven het moederbord zit.

De View 390 komt in het zwart en het wit uit. Thermaltake zegt dat dat model in het tweede kwartaal van het jaar op de markt van een retailprijs van 140 dollar, omgerekend en inclusief btw zo'n 164 euro. De View 600 is volgens het bedrijf 'een conceptmodel' waarvan het nog niet wil zeggen wanneer dat op de markt komt.

TR100

Thermaltake toonde op de beurs verder ook de TR100: een kleine desktopbehuizing met een inhoud van 18,75 liter die bedoeld is om mee te reizen. De TR100 ondersteunt ITX-moederborden en heeft ruimte voor gpu's van 360mm en koelers van 280mm. Opvallend aan dit model, buiten het feit dat het in meerdere kleuren beschikbaar komt, is dat Thermaltake er ook een speciale reiskoffer voor heeft gemaakt. Die wordt apart verkocht. Aan de voorkant van de mini-pc kunnen gebruikers optioneel een lcd-schermpje plaatsen, al moeten ze dat wel apart bij de case kopen.

De TR100-behuizing komt nog deze maand beschikbaar voor ongeveer 140 euro. Van de bijbehorende koffer is nog geen prijs of releasedatum bekend; Thermaltake zegt dat die later nog komen.