Thermaltake toont View-behuizing met gebogen glas aan zij- en bovenkant

Thermtaltake heeft twee nieuwe varianten van zijn View-behuizingen getoond op de CES-beurs. Het gaat onder andere om het dualchambermodel View 390 en de standaard View 600. De View 390 heeft gebogen glas aan de zij- en bovenkant, terwijl het 600-model een glazen voorkant heeft.

Tweakers zag de kasten bij Thermaltake op CES, al noemt het bedrijf ze zelf vooralsnog niet op zijn website. Thermaltake brengt twee modellen uit. De View 600 komt in het zwart uit en onder de Snow-naam in het wit. Het gaat om een behuizing met een glazen zij- en voorpaneel dat schuin is afgesneden. Veel details over de behuizing ontbreken, behalve dat er ruimte is voor een ATX-moederbord, drie fans aan de onderkant en drie aan de zijkant. Aan de onderzijkant van de behuizing zit een kleine display met onbekende specificaties, waarop gebruikers informatie kunnen laten weergeven.

De View 390 is een dualchamberbehuizing met achter het moederbord ruimte voor de voeding. De kast valt vooral op door het gebogen glas dat van de zijkant naar de bovenkant van de behuizing loopt. Andere fabrikanten leken dat ook te gaan doen, maar XPG vertelde eerder deze week tegen Tweakers dat het bij de Invader X Pro juist daarvan afzag omdat het de structuur niet stevig genoeg kreeg. In de View 390 is het mogelijk de PCIe-slots een kwartslag te draaien, zodat gebruikers hun gpu verticaal kunnen installeren. Net als de View 600 heeft de View 390 een display, die in dit geval aan de binnenkant van de behuizing boven het moederbord zit.

De View 390 komt in het zwart en het wit uit. Thermaltake zegt dat dat model in het tweede kwartaal van het jaar op de markt van een retailprijs van 140 dollar, omgerekend en inclusief btw zo'n 164 euro. De View 600 is volgens het bedrijf 'een conceptmodel' waarvan het nog niet wil zeggen wanneer dat op de markt komt.

Thermaltake View 390 en View 600Thermaltake View 390 en View 600

TR100

Thermaltake toonde op de beurs verder ook de TR100: een kleine desktopbehuizing met een inhoud van 18,75 liter die bedoeld is om mee te reizen. De TR100 ondersteunt ITX-moederborden en heeft ruimte voor gpu's van 360mm en koelers van 280mm. Opvallend aan dit model, buiten het feit dat het in meerdere kleuren beschikbaar komt, is dat Thermaltake er ook een speciale reiskoffer voor heeft gemaakt. Die wordt apart verkocht. Aan de voorkant van de mini-pc kunnen gebruikers optioneel een lcd-schermpje plaatsen, al moeten ze dat wel apart bij de case kopen.

De TR100-behuizing komt nog deze maand beschikbaar voor ongeveer 140 euro. Van de bijbehorende koffer is nog geen prijs of releasedatum bekend; Thermaltake zegt dat die later nog komen.

Thermaltake TR100 en kofferThermaltake TR100 en kofferThermaltake TR100 en koffer

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 10-01-2025 12:24 11

10-01-2025 • 12:24

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Thermaltake View 600 TG

vanaf € 144,-

Alles over dit product

Thermaltake View 390

geen prijs bekend

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Behuizingen Thermaltake View CES 2025

Reacties (11)

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watercoolertje 10 januari 2025 12:30
Thermaltake toont View-behuizing met gebogen glas aan zij- en bovenkant
Ik zie in de plaatjes enkel gebogen aan de bovenkant, die aan de zijkant is het glas helemaal niet gebogen (zijn meerdere losse vlakke glasplaten lijkt het).

Vind ze allemaal niet echt mooi maar dat is persoonlijk, krijg bij die losse platen een terrarium-gevoel en bij de ronde komt het plastic over (maar misschien valt dat in het echt mee).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 10 januari 2025 12:32]

SinergyX @watercoolertje10 januari 2025 12:37
Hij gaat van zijkant naar bovenkant, dus technisch vanuit die twee kanten is hij gebogen :P
watercoolertje @SinergyX10 januari 2025 12:42
Ah scherp, dan klopt jet idd wel.

Wel een beetje rare manier om te beschrijven, nu klinkt het alsof die op 2 locaties gebogen is maar dat is er maar 1 maar beschreven vanuit 2 kanten :+

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 10 januari 2025 12:43]

brutus0 @watercoolertje10 januari 2025 12:51
ik denk dat het met de 2 verschillende kaste te maken heeft de een gebogen aan de boven kant en een aan de zij/voorkant.

Maar ik vindt de prijs niet verkeerd voor een kast met zo veel glas
Wolfos 10 januari 2025 12:37
Mooi ontwerp. Ik heb nu iets vergelijkbaars met de uitvoering: Thermaltake View 28 RGB Riing Edition

maar dat is plexiglas. Trekt enorm stof en haar aan. Glas is beter wat dat betreft omdat het niet zo statisch is.
Van der Berg 10 januari 2025 12:38
Ik vind dit concept met gebogen glas ook heel erg leuk. Ik heb op mijn huidige behuizing van Fractal Design Define 7 alleen aan de zijkant van gehard glas. Deze Thermaltake met gebogen glas zou eens ooit mijn interesse hebben bij een nieuwe/volgende behuizing in de toekomst

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 10 januari 2025 12:41]

jellybrah 10 januari 2025 12:46
Ik vind dat gebogen glas er juist wat goedkoop uitzien. Alsof het plastic is.
OuweDorper 10 januari 2025 13:13
In de View 390 is het mogelijk de PCIe-slots een kwartslag te draaien, zodat gebruikers hun gpu verticaal kunnen installeren
Wat is het voordeel hiervan? Zodat je je fans kan zien draaien?
Het lijkt mij niet efficient voor de koeling. Wordt de airflow niet belemmerd door het glas paneel?

[Reactie gewijzigd door OuweDorper op 10 januari 2025 13:14]

Xfade @OuweDorper10 januari 2025 14:04
Zal meevallen. Je hebt 3 fans eronder die nu recht omhoog door de finstack van de gpu blazen.
Dit zou iets van voordeel kunnen geven tov. traditoneel gemonteerd, omdat dan zeker 4 fans tegen de gpu pcb blazen en dat dan de warme lucht afgevoerd wordt richting mobo en glasplaat.

Als er iets van 4+ cm ruimte tussen het glas en de kaart zit, zullen de fans van de gpu hun werk nog prima kunnen doen. omdat die dan lucht kunnen krijgen van onder en de voorkant van de kast.
Bulls 10 januari 2025 13:05
Er zijn nog veel meer kasten geshowd, daar rechts zie je een gele, dat is het begin van een grote reeks.

https://youtu.be/qkl3WPup5w0?si=S_63fUrW2WjYFRg4

Staan een paar hele mooie tussen!
brainman902 10 januari 2025 13:40
De TR100 ziet er echt awesome uit voor mijn use case!

ipv van lappie mee zeulen overal en maar halve power nu eindelijk een kant en klare reisoplossing voor een desktop!

Ik zou meteen de desktop met koffer kopen als de reviews een beetje goed uitvallen.

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