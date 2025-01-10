Cherry kondigt draadloze Xtrfy-gamingtoetsenborden met 4kHz-pollingrate aan

Cherry heeft tijdens de CES een nieuw toetsenbord aangekondigd onder zijn gamingmerk Xtrfy. De MX 8.3 TKL Wireless beschikt over een pollingrate van 4000Hz bij een draadloze verbinding of 8000Hz met kabel. Er komt ook een MX 10.1-variant met lowprofileswitches beschikbaar.

De Xtrfy MX 8.3 TKL en MX 10.1 Wireless van Cherry kunnen beide verbonden worden met een meegeleverde 2,4GHz-dongle, hoewel ze ook USB en bluetooth ondersteunen. Via de 2,4GHz-verbinding wordt de genoemde 4kHz-pollingrate ondersteund en met USB wordt dat nog eens verdubbeld naar 8000Hz.

Dit betekent dat het toetsenbord respectievelijk vier of acht keer per milliseconde controleert of een van de toetsen wordt ingedrukt. Dat moet vooral in competitieve games betere responsiviteit bieden; doorgaans hebben gamingtoetsenborden een pollingrate van 1000Hz of lager. 4kHz- en 8kHz-pollingrates zijn overigens niet nieuw; verschillende andere fabrikanten, zoals Corsair, Razer en Wooting, bieden dergelijke features al langer aan.

Via bluetooth zal de pollingrate een stuk lager liggen, hoewel de exacte waarde daarvoor niet wordt gedeeld. Cherry bevestigt wel dat beide toetsenborden ondersteuning bieden voor drie verschillende aangesloten apparaten via bluetooth, waar gebruikers tussen kunnen wisselen.

De Xtrfy MX 8.3 TKL Wireless wordt geleverd met rode of bruine MX2A-switches van Cherry, die door de gebruiker kunnen worden vervangen dankzij hotswapsockets. Het toetsenbord heeft een lay-out zonder numpad en wordt geleverd met doubleshot-pbt-keycaps. De behuizing is gemaakt van aluminium en heeft een draaiknop en een lcd, waarmee gebruikers bijvoorbeeld de rgb-leds op het toetsenbord kunnen aanpassen of media op hun pc kunnen bedienen. Het scherm kan ook de typsnelheid van de gebruiker tonen, net als de accustatus van het toetsenbord.

De MX 10.1 Wireless-variant heeft een fullsizeontwerp met numpad, maar beschikt over plattere lowprofileswitches. Specifiek zijn dat lineaire Cherry Low-Profile 2.0 Red- of Speed-schakelaars. Veel van de overige features zijn vergelijkbaar met de MX 8.3 TKL Wireless, waaronder de draaiknop, het scherm en de behuizing van aluminium, die wel dunner is.

De twee toetsenborden verschijnen in het tweede kwartaal van 2025. De MX 8.3 TKL Wireless gaat dan 299 euro kosten, terwijl de lowprofilevariant een adviesprijs van 279 euro krijgt.