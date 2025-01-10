Cherry kondigt draadloze Xtrfy-gamingtoetsenborden met 4kHz-pollingrate aan

Cherry heeft tijdens de CES een nieuw toetsenbord aangekondigd onder zijn gamingmerk Xtrfy. De MX 8.3 TKL Wireless beschikt over een pollingrate van 4000Hz bij een draadloze verbinding of 8000Hz met kabel. Er komt ook een MX 10.1-variant met lowprofileswitches beschikbaar.

De Xtrfy MX 8.3 TKL en MX 10.1 Wireless van Cherry kunnen beide verbonden worden met een meegeleverde 2,4GHz-dongle, hoewel ze ook USB en bluetooth ondersteunen. Via de 2,4GHz-verbinding wordt de genoemde 4kHz-pollingrate ondersteund en met USB wordt dat nog eens verdubbeld naar 8000Hz.

Dit betekent dat het toetsenbord respectievelijk vier of acht keer per milliseconde controleert of een van de toetsen wordt ingedrukt. Dat moet vooral in competitieve games betere responsiviteit bieden; doorgaans hebben gamingtoetsenborden een pollingrate van 1000Hz of lager. 4kHz- en 8kHz-pollingrates zijn overigens niet nieuw; verschillende andere fabrikanten, zoals Corsair, Razer en Wooting, bieden dergelijke features al langer aan.

Via bluetooth zal de pollingrate een stuk lager liggen, hoewel de exacte waarde daarvoor niet wordt gedeeld. Cherry bevestigt wel dat beide toetsenborden ondersteuning bieden voor drie verschillende aangesloten apparaten via bluetooth, waar gebruikers tussen kunnen wisselen.

Cherry Xtrfy-toetsenborden - CES 2025Cherry Xtrfy-toetsenborden - CES 2025Cherry Xtrfy-toetsenborden - CES 2025Cherry Xtrfy-toetsenborden - CES 2025

De Xtrfy MX 8.3 TKL Wireless wordt geleverd met rode of bruine MX2A-switches van Cherry, die door de gebruiker kunnen worden vervangen dankzij hotswapsockets. Het toetsenbord heeft een lay-out zonder numpad en wordt geleverd met doubleshot-pbt-keycaps. De behuizing is gemaakt van aluminium en heeft een draaiknop en een lcd, waarmee gebruikers bijvoorbeeld de rgb-leds op het toetsenbord kunnen aanpassen of media op hun pc kunnen bedienen. Het scherm kan ook de typsnelheid van de gebruiker tonen, net als de accustatus van het toetsenbord.

De MX 10.1 Wireless-variant heeft een fullsizeontwerp met numpad, maar beschikt over plattere lowprofileswitches. Specifiek zijn dat lineaire Cherry Low-Profile 2.0 Red- of Speed-schakelaars. Veel van de overige features zijn vergelijkbaar met de MX 8.3 TKL Wireless, waaronder de draaiknop, het scherm en de behuizing van aluminium, die wel dunner is.

De twee toetsenborden verschijnen in het tweede kwartaal van 2025. De MX 8.3 TKL Wireless gaat dan 299 euro kosten, terwijl de lowprofilevariant een adviesprijs van 279 euro krijgt.

Cherry Xtrfy-toetsenborden - CES 2025

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-01-2025 13:55 41

10-01-2025 • 13:55

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Cherry Xtrfy MX 8.3 TKL Wireless

vanaf € 294,82

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Cherry Xtrfy MX 10.1 Wireless

vanaf € 199,-

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Reacties (41)

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roelboel 10 januari 2025 14:41
Ik ben alles behalve een gamer maar is hertz hier niet een irrelevante fakenieuws-metriek? De latency tussen het indrukken en het detecteren, dat lijkt me relevant. Maar als je toetsenbord het een miljoen miljard keer per seconde checkt en het duurt 500ms voordat je computer het weet heb je er alsnog niks aan. Kletskoek zal wel weer beter verkopen…
laurxp @roelboel10 januari 2025 17:17
Tweakers legt het verkeerd uit in het artikel.

De "polling rate" is hoe vaak de PC aan het toetsenbord vraagt of er een verandering is geweest, en geeft daardoor de minimale gemiddelde tijd die het duurt totdat je PC het kan weten. Bij 8000Hz stuurt je PC dus iedere 0.125 milliseconden een "Hey, nog nieuws?" naar het toetsenbord, die dan kan reageren met een "Nee, niks nieuws" of een "Ja! De 'A' is ingedrukt." De signaaltijd is grotendeels te verwaarlozen, dus met 8000Hz kán het toetsenbord dus gemiddeld 0.0625ms na het indrukken van de toets weten dat je die hebt ingedrukt.

Het controleren van de toetsen in het toetsenbord zelf staat hier los van. Dat heet de "scan rate". Er is in de meeste gevallen niet voldoende tijd om een scanronde te doen na het onvangen van een poll request, dus zal het toetsenbord proactief zo vaak mogelijk scannen en het resultaat klaarzetten voor het volgende poll request. Dit kan rustig tienduizenden keren per seconde gebeuren. Aan de andere kant zullen er ook vast toetsenbordenmakers zijn die te veel rotzooi in de firmware proppen, waardoor de scan rate láger is dan de polling rate. Heb je als gamer niks aan, maar ze kunnen wel pronken met een lekker hoge polling rate.
Marctraider @roelboel10 januari 2025 14:51
500ms voordat je computer het weet? Huh? De key wordt zo snel als mogelijk geregistreerd. De verwerking hiervan is een chain, en de totale verwerkingstijd van deze chain is de uiteindelijke reactie.

USB polling > Windows kernel/systeem niveau > display latency = resultaat. In elk onderdeel zit processing latency.
florizla @Marctraider10 januari 2025 15:21
Je vergeet de game logica nog. En de frame rate.

Ook een grote bron van latency: de scanning rate van de key matrix van het keyboard.

De polling rate zegt namelijk hoe vaak het toetsenbord de mogelijkheid krijgt om een USB bericht te sturen.
Dat is compleet onhafhankelijk van hoe vaak het de indruk-toestand van de toetsen controleert.

Je kan een polling rate van 8000 Hz hebben met een scanning rate van 2 Hz. Dan duurt het max 500ms voor een toetsdruk geregistreerd is, en vervolgens duur het maximum 0,125 ms voordat het USB bericht vertrekt.
MartinMeijerink @florizla10 januari 2025 19:59
De latency is niet het ergste, als de scan rate te laag is heb je gauw kans dat als je te snel tikt, dat de letters worden omgewisseld omdat ze in hetzelfde timewindow vallen, waardoor de controller niet weet in welke volgorde je de toetsen hebt ingedrukt. De Hello Ganss GS3087T-LI is daar een voorbeeld van, met een polling rate van 1000Hz en een onbekende scan rate, maar sowieso te laag, van "ij" maakt ie soms "ji", van "in" maakt ie soms "ni", en van "om" maakt ie soms "mo", en dat vind ik nog veel irritanter dan dat ik enkele ms zou moeten wachten voordat ik de ingetikte letter op het scherm verschijnt. Ik heb dat ding 2 dagen in huis gehad, maar werd er helemaal gek van, heb hem dus weer teruggestuurd. Jammer, want het is verder een prima toetsenbord. Een scan rate van 2 Hz is overigens wel heel erg laag, dan zouden alle toetsen die je in een timewindow van halve seconde intikt in willekeurige volgorde verwerkt worden.
florizla @MartinMeijerink10 januari 2025 22:08
De 2 Hz was een hypothetisch voorbeeld, ik denk dat eender welk toetsenbord wel makkelijk >100 Hz zal doen.
PiHole @MartinMeijerink12 januari 2025 22:22
Ik heb al die tijd gedacht dat het aan mij lag dat de letters omgewisseld werden.
Left @roelboel10 januari 2025 16:51
Die hertz slaat op de polling frequency. M.a.w., hoeveel keer per seconde de controller checkt of je een toets hebt ingedrukt. Hoe hoger de frequentie, hoe korter het gemiddeld duurt voordat de controller een key press heeft gedetecteerd: dus hoe lager de latency.
Ghoelian @Left10 januari 2025 17:21
Dat klopt in principe wel, alleen is de maximale polling latency met 500Hz bijvoorbeeld al 2ms. Ik denk niet dat je het verschil in latency van alleen een hogere polling rate zou merken.
Left @Ghoelian10 januari 2025 18:49
Ja goed punt. In dat licht bezien is alles boven de 1KHz eigenlijk puur marketing. Maar misschien speelt er nog wel wat anders mee, bv ik kan me voorstellen dat bij storing in de frequentieband niet alle polls doorkomen, dan scheelt het toch als je er een heleboel per seconde doet.
florizla @Left10 januari 2025 22:12
Maximum 2ms betekent ook wel dat elke toetsaanslag gemiddeld 1 ms aan polling latency heeft.

Bij een framerate van 50 Hz is de frame-duurtijd 20 ms. Gemiddeld 1 op de 20 toetsaanslagen zal dan dus een frame later op je scherm verschijnen.

Dus >1kHz heeft wel degelijk gevolgen.

Helaas is de polling latency veel makkelijker te verlagen dan de scanning latency. Die wordt door de marketing-afdelingen dan ook zelden vermeld.
beerse 10 januari 2025 14:39
Dat het toetsenbord een x of y aantal keer per seconde controleert of er een toets wordt ingedrukt... Ooit was het zo dat een toets op het toetsenbord een interrupt af gaf en de computer dus direct wist dat er een toets werd ingedrukt. Dat waren nog eens tijden...
SkyStreaker @beerse10 januari 2025 16:06
Volgens mij de reden dat er op vele moederborden nog steeds een PS/2-poort zit?

Hier toevallig een leuke uitleg gevonden :)

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 10 januari 2025 16:07]

laurxp @SkyStreaker10 januari 2025 17:25
Ja, maar in de praktijk maakt dat geen reet uit. Die interrupt is allang geen draadje meer die direct aan de CPU hangt. Het zet gewoon een vlaggetje ergens in een geheugenadres, en het OS kijkt pas of er uitstaande requests zijn als het er zelf zin in heeft. Moderne computers hebben honderden soorten interrupts en applicaties daadwerkelijk onderbreken om iedere interrupt direct af te handelen is onbegonnen werk.
SkyStreaker @laurxp10 januari 2025 17:44
Tja, geen idee hoe de "moderne" PS/2 dat doet, aangezien je ook nog USB 1.1/2.0 naar PS/2 converters kan kopen. Software-matig dan denk ik, zoals je zegt.
beerse @SkyStreaker13 januari 2025 18:21
Met die ps/2 naar usb converters is het niet zo moeilijk: de interrupt wordt door de usb-converter gebruikt om de toetsaanslag in de usb communicatie queue te zetten. De gemiddelde interrupt handler op de oudere computers deed niet veel anders.
Ghoelian @SkyStreaker10 januari 2025 17:23
Dit was volgens mij ook de reden dat een toetsenbord wat ik ooit had (geloof Ducky) alleen nkro ondersteunde via PS/2. Via USB paste het niet meer in het signaal als je te veel toetsen indrukt ofzo.
Kerfuffle 10 januari 2025 14:20
Nou ben ik een fervent gamer, en ik kan niet zeggen dat ik last heb van "slechts" 1000Hz op mijn wired Keychron K8, die 99 dollar kost. Wireless is ander verhaal: 90Hz vs 4000 Hz. Heeft iemand ervaring met betrouwbaarheid van wireless gaming met keyboards via 2,4GHz? Zitten er niet stoorzenders op die bandbreedte?
Marctraider @Kerfuffle10 januari 2025 14:55
Via 2.4Ghz Wifi of Bluetooth zou ik m'n handen niet voor in het vuur steken.

Logitech (i.e.) met proprietary draadloze techniek daarintegen wel. Het heeft in mijn ervaring nooit gestoord met andere draadloze apparaten.

Wie weet gebruiken ze speciale foefjes (Forward error correction of rotation/modulation) om dit tegen te gaan, of gebruikt het een bijna ongebruikte frequentie?

[Reactie gewijzigd door Marctraider op 10 januari 2025 14:58]

Ghoelian @Marctraider10 januari 2025 17:11
Via 2.4Ghz Wifi
Dat is denk ik niet wat @Kerfuffle bedoelde. Logitech's eigen proprietary adapters werken wel via een 2.4GHz radiofrequentie, maar niet wifi. Neem aan dat hij het over dat soort adapters had.

[Reactie gewijzigd door Ghoelian op 10 januari 2025 17:12]

Marctraider @Ghoelian10 januari 2025 17:20
Ah zou kunnen. Toch zijn beiden storingsgevoelig geloof ik.
Ghoelian @Marctraider10 januari 2025 17:25
Ja dat klopt wel, veel wifi draait nog op 2.4GHz, en bluetooth op 2.5GHz uit mn hoofd. Heb zelf wel eens wat hapering met een logi bolt adapter, terwijl dat ding max 1 meter van de muis verwijderd is.
DiaZ_1986 @Kerfuffle10 januari 2025 14:32
Ikzelf gebruik nu al een paar jaar de Logitech G915 thuis voor gaming en op mijn werk en ik merk geen verschil qua response tijden in vergelijking met mijn vorige toetsenbord Logitech G710+

Thuis gebruik ik hem of als ik bij mijn PC zit (+/- 50cm van de Lightspeed zender af) of als ik op de bank zit (+/- 3 meter van de Lightspeed zender af) + mijn computerkast als stoorzender er dan tussen.
Zomborro 10 januari 2025 14:10
Ieder z'n eigen budget, maar wat een geld...
NeverSettle @Zomborro10 januari 2025 14:44
Mechanische toetsenborden kunnen enorm variëren van prijs. Van goedkope plastic behuizingen, slechte key switches, goedkope key caps tot aan extreem dure metalen keyboards. Voor ieder wat wils, een goede toetsenboord kan een verschil maken. Of je nou bedoeld is voor werk of gamen.
roelie101 @Zomborro10 januari 2025 14:50
Ik vind het ook een flink bedrag. Als ik zo kijk naar een soort gelijk toetsenbord gaan die toch aanzienlijk goedkoper weg... Bv de Logitech G915X lightspeed, die is zo'n €150,-
cptbuttlick 10 januari 2025 13:58
Mijn nuphy is 8k maar of ik het nou merk?
Hawkysoft @cptbuttlick10 januari 2025 14:12
Wss wel in je cpu gebruik..
Olaf van der Spek @Hawkysoft10 januari 2025 14:37
Terug naar PS/2 dan maar?

Even serieus, kan dit niet beter met USB?
Hawkysoft @Olaf van der Spek11 januari 2025 02:06
Voor normale mechanische toetsen kan dit zeker beter, meer chips of grotere chips gebruiken die meer input tegelijkertijd kunnen afhandelen ipv een grid te maken van keys.. Voor hall-effect wordt dat weer anders, want daar wil je natuurlijk wel kijken hoever de toets is ingedrukt, waardoor je sowieso moet blijven scannen.
avelrd 10 januari 2025 13:58
Dit betekent dat het toetsenbord respectievelijk vier of acht keer per seconde controleert of een van de toetsen wordt ingedrukt
Dat lijkt me een typo.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @avelrd10 januari 2025 14:01
Inderdaad, dat is natuurlijk 'milliseconde'. Is gefikst!
Marctraider 10 januari 2025 14:39
Je kan je afvragen of zelfs competitieve gamers nog veel baat hebben bij sub 1-milliseconde polling voor een keyboard.

Gemiddeld zal het vast invloed hebben, maar je komt hier echt bij zware negligable effects. Sterker nog, de hoeveelheid gegenereerde interrupts kan op den duur negatieve impact hebben op meerdere vlakken en zo de minimale benefits teniet doen of zelfs negatieve effecten ondervinden.

Dit geld ook voor 8khz muizen. Genoeg systemen waar de muis polling erratic of instabiel wordt.

[Reactie gewijzigd door Marctraider op 10 januari 2025 14:41]

Elminster @Marctraider10 januari 2025 17:34
Als -jij- daar geen baat bij hebt, dan is dat overduidelijk omdat je niet snel genoeg kan typen.
Dat is dan -uw- probleem.
/s

Er zijn genoeg mensen (met veel geld) die overtuigd zijn dat ze dit nodig hebben om tot de elite te behoren.
Dat is hun markt.
zerrethdotcom 10 januari 2025 14:44
Wij hebben voor het werk allemaal Cherry mx 2.0S RGB keyboards gekocht, omdat het hele goeie simpele no nonsense mechaninical keyboards zijn aan destijds 65 euro / stuk. Helaas zijn alle nieuwere modellen enkel maar meer GAMER extravagant geworden en ook een pak duurder. Ja, dan koop ik liever een Nuphy, Wooting of Keychron voor die prijs ofzo.
Ramon @zerrethdotcom10 januari 2025 17:49
Kunnen jullie elkaar nog verstaan?
zerrethdotcom @Ramon10 januari 2025 17:51
Ja, we hebben browns gekocht ook al had ik liever blues. Maar we zitten toch de hele dag samen in discord want soms werken er een paar van thuis af. Dus dan heb je daar geen last van met headphones.
ronnierimmer 10 januari 2025 14:50
Wel fijn, 300 euro lichter en je processor altijd op minstens 20% gebruik.
Zolang de meeste game servers draaien op minder dan 100 tps heb je hier in theorie vrij weinig aan.
Maulet 10 januari 2025 15:19
nu nog een model met G-toetsen! (a.k.a. macro toetsen)

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