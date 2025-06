Corsair levert gepersonaliseerde Custom Lab-randapparatuur nu ook in Europa

Corsair breidt zijn Custom Lab-dienst uit naar Europa. Deze dienst, die eerder al in Noord-Amerika beschikbaar was, stelt gebruikers in staat om bepaalde gamingrandapparatuur als toetsenborden en muismatten te personaliseren.

De Custom Lab-dienst is nu actief in de webwinkels van Corsair in de Europese Unie. Dat laat Corsair weten in een persbericht. Het bedrijf noemt bijvoorbeeld de webwinkels in Duitsland, Frankrijk en het VK, maar levert ook Custom Lab-producten aan Nederland en België.

De personalisatiemogelijkheden zijn beschikbaar voor de K65 PLUS Wireless-toetsenborden, M75 Wireless-muizen en muismatten. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende kleuropties of selecteren uit bestaande ontwerpthema's. Het platform ondersteunt bij de release de toetsenbordindelingen voor Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

De producten worden geleverd met een garantie van twee jaar. De 'Artist series'-ontwerpen die al in de Amerikaanse webwinkel beschikbaar zijn, volgen later voor klanten binnen de EU. De fabrikant heeft aangekondigd dat het assortiment aanpasbare producten in de toekomst verder zal worden uitgebreid.