Bluesky laat gebruikers video's van maximaal drie minuten uploaden

Bluesky heeft onlangs de update naar versie 1.99 van zijn app uitgerold. Deze maakt onder andere het uploaden van video's met een afspeeltijd van maximaal drie minuten mogelijk. Er is ook een aparte inbox voor berichtsverzoeken toegevoegd.

Bluesky heeft in een bericht kort toegelicht welke wijzigingen zijn toegevoegd aan versie 1.99 van het socialemediaplatform. Voorheen konden gebruikers alleen video's uploaden die maximaal 60 seconden duurden. Nu is de maximale afspeeltijd drie minuten. Daarnaast is er een apart postvak voor dm-verzoeken van onbekende gebruikers. Hiermee hebben gebruikers meer overzicht en kunnen ze de verzoeken sneller accepteren of afwijzen, zegt Bluesky.

Het platform heeft het ook makkelijker gemaakt om bepaalde accounts te negeren. De gebruiker kan een ander account voortaan muten door onder een bericht van dat account te kiezen voor 'Account negeren'. De optie staat onder de drie puntjes naast de likeknop.

Verder heeft Bluesky drie talen aan de vertaalfunctie toegevoegd: Welsh, Schots-Gaelisch en Esperanto.