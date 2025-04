Bluesky introduceert aparte videofeed; X komt met knop naar soortgelijke feed

Bluesky heeft een feed geïntroduceerd die alleen uit videocontent bestaat. Het betreft een optionele feed die gebruikers aan hun startpagina kunnen pinnen. Socialemediaplatform X heeft een knop aan zijn mobiele app in de VS toegevoegd die rechtstreeks naar een videofeed leidt.

Verwijzing naar videofeed in Bluesky. Bron: Bluesky

Uit een post van het Bluesky-team blijkt dat gebruikers de nieuwe videofeed via traditionele weergave kunnen bekijken, met tekst. Het is ook mogelijk om video's paginavullend weer te geven en via een veegbeweging naar volgende video's over te gaan. Mobiele gebruikers die de feed nog niet te zien krijgen, wordt aangeraden om hun app te herstarten. Bluesky biedt sinds september 2024 ondersteuning voor posts met video’s. Video’s mogen maximaal een minuut lang zijn en gebruikers mogen 25 video’s per dag uploaden.

Bluesky is niet het enige socialemediaplatform dat een videofeed heeft geïntroduceerd. X heeft op maandag een aparte videofeedknop aan zijn appinterface toegevoegd. Volgens het platform is de knop voorlopig alleen zichtbaar bij Amerikaanse mobiele X-gebruikers. Het is niet duidelijk wanneer de knop ook in andere werelddelen wordt geïntroduceerd.