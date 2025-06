Bluesky heeft ondersteuning voor posts met video

Sociaal medium Bluesky krijgt ondersteuning voor posts met video's. Die spelen standaard automatisch af, maar dat is uit te zetten.

Ondersteuning voor video's zit in versie 1.91 van de app, zegt Bluesky. Video's kunnen tot een minuut lang zijn en gebruikers mogen 25 video's per dag uploaden. Video's kunnen in .mp4, .mpeg, .webm, en .mov zijn. Andere bestandsformaten ondersteunt Bluesky niet. Ondertiteling is mogelijk via een apart bestand. Bluesky scant video's op onder meer bekend kindermisbruikmateriaal.

Bluesky werd in 2019 opgericht door onder meer Jack Dorsey, die eerder het voormalige Twitter oprichtte. Het platform was in eerste instantie een afdeling van Twitter. Die divisie had de taak om een gedecentraliseerde standaard voor sociale media te ontwikkelen. Sinds begin 2022 is Bluesky een apart platform. Het sociale medium ziet er ongeveer hetzelfde uit als het huidige X. Bluesky telt op het moment van schrijven bijna tien miljoen gebruikers.