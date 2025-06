Certificering wijst erop dat Apple iPhone 16-modellen met 45W kunnen opladen

Een Chinese certificering wijst erop dat Apple alle iPhone 16-modellen heeft voorzien van de mogelijkheid om te laden met 45W. Tot nu toe konden iPhones maximaal laden met ongeveer 30W.

De certificering van het China Quality Certification Centre toont volgens Whylab dat de nieuwe iPhone-modellen kunnen laden met maximaal 15V bij 3A, samen goed voor een vermogen van 45W. Dat is fors hoger dan voorgaande modellen. Android-telefoons in die prijsklasses kunnen veelal laden met snelheden van 45W tot 120W.

Apple heeft niet gesproken over het snellere opladen bij de presentatie of op de productpagina, waar alleen staat dat de telefoons tot 50 procent op te laden zijn binnen 30 minuten met een lader van 20W of meer. De Chinese klantenservice zou bevestigen dat laden inderdaad met maximaal 45W kan, meldt ShrimpApplePro.

Het is onbekend waaraan de lader moet voldoen om die snelheid te halen; vermoedelijk gaat dat via USB-PD. Apple zegt wel dat draadloos laden via MagSafe met maximaal 25W kan. De telefoons ondersteunen ook de Qi 2-standaard.