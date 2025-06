Ierse toezichthouder onderzoekt Google om gebruik data bij training AI-model

De Ierse Data Protection Commission is gestart met een onderzoek naar of Google regels heeft overtreden bij het trainen van zijn taalmodel PaLM 2 op data van Europeanen. Het is onbekend hoe lang het onderzoek zal duren.

Het gaat om een onderzoek over de landsgrenzen heen, zegt de DPC. De Ierse toezichthouder onderzoekt dus of Google data van burgers uit alle EU-lidstaten correct heeft gebruikt bij het trainen van AI en of het een correcte DPIA heeft uitgevoerd. Een DPIA, Data Protection Impact Assessment, is in sommige gevallen verplicht als een bedrijf data gaat gebruiken.

Google heeft nog niet gereageerd op de aankondiging van het onderzoek. DPC heeft niet gezegd hoe lang het gaat duren en tot welke straf een overtreding mogelijk kan leiden. Het onderzoek richt zich op het trainen van het vorig jaar uitgebrachte PaLM 2-model van Google. Onder meer de toenmalige chatbot Bard, intussen Gemini, kwam later uit in Europa omdat de zoekgigant de software in lijn moest brengen met Europese regels. Onder meer X en Meta stopten al met het gebruiken van data van Europeanen voor het trainen van grote AI-modellen.