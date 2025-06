IFixit gaat eigen soldeerbout met USB-C verkopen, naast basisstation

Reparatieplatform iFixit gaat eigen soldeerbouten en -stations verkopen. De soldeerbout heeft een USB-C-aansluiting en een output van 100W. Het bijbehorende soldeerstation heeft een 55Wh-accu en kan daarmee worden meegenomen.

Het apparaat heet de Smart Soldering Iron en het Portal Soldering Station, dat samen de FixHub Power Series wordt genoemd. Dat bestaat uit een soldeerbout met een iFixit-logo erop, die volgens de makers vooral bedoeld is om makkelijk onderweg gebruikt te kunnen worden. De soldeerbout kan met 100W worden opgewarmd en haalt de benodigde temperatuur volgens iFixit binnen vijf seconden. Volgens het bedrijf is het apparaat ook zo ontworpen dat het ook voor beginners makkelijk te gebruiken is, onder andere doordat de punt van het model een stuk kleiner is.

De soldeerbout wordt aangedreven met een USB-C Power Delivery-aansluiting. Verder zitten er meerdere modussen op het model, bijvoorbeeld een waarmee het apparaat automatisch in de slaapstand gaat. De bout gaat ook automatisch uit als het op de grond valt en bevat een gekleurde ledring die aangeeft wanneer de juiste temperatuur is bereikt. Het model wordt standaard geleverd met een Bevel 1.5-punt, maar gebruikers kunnen er ook andere punten bij kopen, zoals een Bevel 2.6, Knife 2.5 of Wedge 1.5.

De soldeerbout kan los worden gekocht, maar ook samen met een powerstation. Dat is een accupack met een 55Wh-batterij waarmee gebruikers volgens de maker acht uur non-stop kunnen solderen. Er zitten twee poorten op het model, zodat het mogelijk is twee soldeerbouten in één keer te gebruiken. Verder is het mogelijk het soldeerstation via de USB-C-aansluiting als een powerbank te gebruiken om bijvoorbeeld smartphones op te laden.

Het station heeft aan de voorkant twee USB-C-poorten met een gezamenlijke output van 100W. Ook zit er een USB-C-inputpoort aan de achterkant om het station op te laden, maar ook om bijvoorbeeld nieuwe firmware te downloaden of de webinterface te gebruiken. Daarmee kunnen gebruikers via de pc instellingen wijzigen, wat overigens alleen op Chromium-browsers werkt.

IFixit zegt dat het zowel de bout als het station heeft gebouwd met het idee dat die makkelijk kunnen worden gerepareerd. Het bedrijf heeft onder andere een eigen gids geschreven waarbij het de onderdelen uiteen zet en uitlegt hoe ze kunnen worden geopend.

Voor gebruikers die meer willen dan alleen solderen, komt iFixit ook met een volledige kit met randgereerdschap. Daar vallen onder andere draadstrippers en pincetten in, maar ook een werkmat en een veiligheidsbril.

De solderbout kost los 84,95 euro. Als gebruikers het pakket samen met het soldeerstation kopen, kost dat 269,95 euro. Het complete pakket met de toolkit kost 329,95 euro. IFixit verwacht de producten halverwege oktober te kunnen leveren.