AOC kondigt gekromde 27"-monitor met 280Hz-refreshrate voor 239 euro aan

AOC heeft vier nieuwe monitors aangekondigd die vooral op gamers zijn gericht. Het gaat onder andere om een gekromde 27"-monitor met een verversingssnelheid van 280Hz die 239 euro kost. Ook brengt het bedrijf twee qhd-modellen uit.

AOC komt met de C27G4ZXU en de C27G4ZXE. Dat zijn twee nagenoeg identieke monitors, die alleen verschillen doordat het laatste model geen ingebouwde speaker en USB-hub heeft. Bovendien is de voet alleen geschikt voor kantelen, waar het U-model een verstelbare voet heeft met mogelijkheid om het scherm in hoogte te verstellen, draaien en roteren. De C27G4ZXE heeft wel een houder voor VESA-beugels zodat je een luxere poot kunt toevoegen.

Beide schermen hebben een diagonaal van 27 inch op een Fast VA-paneel met een full-hd-resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 280Hz. Het paneel heeft een kromming van 1500R, wat gelijkstaat aan de kromming van een cirkel met een straal van 1,5 meter.

De G4 heeft een grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms en een mprt van 0,3ms. De monitor heeft een contrastverhouding van 4000:1, een helderheid van 300cd/m² en een kijkhoek van 178/178. Het scherm bevat verder vier USB 3.2 Gen 1-poorten en een 3,5mm-poort. Het wordt aangestuurd met een HDMI 2.0- of een DisplayPort 1.4-poort.

Dat gaat om het C27G4ZXU-model. De C27G4ZXE heeft zoals gezegd dezelfde specificaties, maar dan zonder de USB-poorten. De C27G4ZXU kost 239 euro; het ZXE-model kost 179 euro.

Qhd-monitors

AOC komt verder ook met twee qhd-monitors. Dat zijn de CQ27G4X en de CQ32G4VE. Het grote verschil tussen die twee is de afmeting: de G4X is 27", de G4VE 31,5". Beide modellen hebben een Fast VA-paneel met een qhd-resolutie van 2560x1440 en een verversingssnelheid van 180Hz. De gtg-responstijd is, net als bij de andere modellen, een milliseconde, maar de mprt ligt op 0,5ms. Deze modellen hebben ook een kromming van 1500R, maar een contrastverhouding van 3500:1. De piekhelderheid ligt op 300cd/m².

Verder komt AOC ook nog met de Q27G4XF. Die heeft dezelfde schermspecificaties, maar dan zonder de kromming. Dat model is een traditionele platte monitor.

De twee gekromde modellen kosten 222 euro voor het 27"-model en 249 euro voor het 31,5"-model. Het platte model kost 249 euro. Alle modellen zijn 'vanaf september' verkrijgbaar, zegt AOC.

Update, 16.47 - in de titel stond aanvankelijk foutief dat het qhd-model een 280Hz-verversingssnelheid had, maar alleen de full-hd-versie heeft die refreshrate. De qhd-modellen halen maximaal 180Hz.