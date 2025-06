AOC introduceert twee budget-4k-monitors met ips-panelen

AOC heeft twee 4k-monitors uitgebracht: de U27B3A en de U27B3AF. Deze monitors beschikken over een 27"-ips-paneel met een verversingssnelheid van 60Hz en een uhd-resolutie van 3840x2160 pixels. De U27B3A heeft een adviesprijs van 249 euro en de U27B3AF kost 259 euro.

In grote lijnen zijn de U27B3A en de U27B3AF hetzelfde. Beide monitors hebben dezelfde verversingssnelheid, ondersteunen uhd en hebben een pixeldichtheid van 163 ppi, schrijft AOC. Ook zijn ze voorzien van een Lowblue-modus, die het blauwe licht dat het scherm uitstraalt vermindert. De U27B3AF beschikt over een in hoogte verstelbare standaard tot 110mm, die de U27B3A niet heeft.