Belgisch bedrijf wil Vision Pro inzetten als 'blindengeleidehond'

Het Belgische bedrijf In The Pocket en het Nederlandse expertisecentrum voor blinden en slechtzienden Koninklijke Visio werken samen aan een proof of concept. Ze onderzoeken of de Apple Vision Pro-headset mensen met een visuele beperking kan helpen bij het navigeren.

Met de juiste software en aanpassingen zou de Vision Pro een vervanging kunnen zijn voor geleidehonden, schrijft In The Pocket in een blogpost. Dit kan nuttig zijn als een blind of slechtziend persoon al langere tijd op een wachtlijst staat voor een geleidehond. "De Apple Vision Pro scant de ruimte rondom de gebruiker en detecteert mogelijke obstakels. Zodra de gebruiker in de buurt komt van een obstakel, zoals een muur, tafel of stoel, zal die een geluid horen uit de richting van het obstakel. Met spatial audio kan de gebruiker nauwkeurig achterhalen waar het obstakel zich precies bevindt. Hoe dichter die bij het obstakel komt, hoe sneller het geluid herhaald wordt", aldus het bedrijf.

In The Pocket werkte twee concepten uit, schrijft de Belgische krant De Tijd. De eerste applicatie genereert een virtueel harnas rond de gebruiker dat is opgebouwd uit verschillende kubussen. Als een van die kubussen in aanraking komt met een voorwerp, geeft de Vision Pro een klank die uit de richting van het voorwerp komt. Hoe luider de klank, hoe dichterbij het voorwerp is. De tweede applicatie scant en detecteert horizontale en verticale vlakken. Daarbij plaatst de app kubussen op de vlakken die het detecteert. Ook die geven een geluidssignaal af als de gebruiker in de buurt komt van een object.

De applicatie is nog niet perfect. Zo detecteert de bril geen mensen en ramen, en kan hij alleen binnen worden gebruikt. De accuduur van de VR-bril is ook een nadeel, en niet iedere deelnemer was te spreken over het gewicht en draagcomfort van de Vision Pro. Toch denkt Visio-ontwikkelaar Christiaan Pinkster dat de technologie 'erg nuttig' kan zijn. "We moeten de komende jaren de hardware toegankelijker maken, zodat het systeem voor iedereen bruikbaar wordt. Over een paar jaar kun je hopelijk als blinde een ziekenhuis binnenwandelen en aan je bril vragen waar de balie is of om de pijlen van de juiste route te volgen. Een echt indoornavigatiesysteem."