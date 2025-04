IDC: 'Apple verkoopt dit jaar nog geen 500.000 Vision Pro-headsets'

Het zal Apple niet lukken om dit jaar 500.000 exemplaren van de Vision Pro te verkopen. Dat claimt analistenbureau IDC. Het Amerikaanse techbedrijf is er ook nog niet in geslaagd om na de introductie van de headset 100.000 units per kwartaal te verkopen in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse verkoop van de Apple Vision Pro, viel volgens IDC tijdens het derde kwartaal van dit jaar met ongeveer 75 procent terug. Het feit dat het Amerikaanse bedrijf de VR-headset sinds kort ook in andere landen aanbiedt, zou de dalende verkoopcijfers in de VS compenseren.

IDC meent dat een goedkopere editie van het apparaat de interesse opnieuw kan aanwakkeren. Het analistenbureau vermoedt dat zo’n goedkopere versie ongeveer de helft goedkoper zou zijn, maar heeft daar geen officiële bevestiging voor gekregen. "Het succes van de Apple Vision Pro zal uiteindelijk afhangen van de beschikbare content", zegt vicepresident bij IDC, Francisco Jeronimo.

De Apple Vision Pro kwam in februari van dit jaar uit in de Verenigde Staten voor 3500 dollar. Het betreft een VR-headset van aluminium en glas, met een textiele hoofdband en een externe accu. Het apparaat beschikt over twee 90Hz-micro-oledschermen, met een gezamenlijke resolutie van 23 miljoen pixels. De VR-headset bevat camera's voor AR-achtige 'videopassthrough' en beschikt over een M2-soc en een extra R1-chip die de input van sensoren moet verwerken. Tweakers schreef een uitgebreide preview over de headset, die sinds 12 juli ook te koop is in Canada, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In april van dit jaar claimde analist Ming-Chi Kuo ook dat Apple minder Vision Pro-headsets zou maken wegens een verminderde vraag.