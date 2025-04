'Apple schroeft productie van Vision Pro terug'

Apple heeft de productie van zijn Vision Pro-mixedrealityheadset de afgelopen maanden 'sterk' teruggeschroefd. Dat meldt The Information op basis van meerdere ingewijden. Eind dit jaar zou de productie zelfs kunnen worden stopgezet, zeggen de bronnen.

The Information baseert zich op bronnen die direct betrokken zijn bij het produceren van componenten voor de Vision Pro. Die zijn naar eigen zeggen gewaarschuwd dat de productie wordt teruggeschaald. Dat zou in de zomer zijn begonnen. Het bedrijf moet momenteel voldoende voorraad hebben om aan de vraag te voldoen gedurende de resterende levensduur van het apparaat.

De techgigant zou Luxshare, het bedrijf dat de Vision Pro in elkaar zet, ook verteld hebben dat de productie in november mogelijk wordt stopgezet. Dat bedrijf zou momenteel 1000 Vision Pro-headsets per dag in elkaar zetten, de helft van het hoogtepunt. Volgens The Information kan de productie weer worden opgevoerd als de vraag toeneemt. Ook zouden sommige van de onderdelen mogelijk hergebruikt kunnen worden in een toekomstig model, dat over een nieuwe soc zou beschikken.

Er doen al langer berichten de ronde dat er weinig vraag is naar de Vision Pro, mede vanwege de hoge adviesprijs van 3500 dollar. Analist Ming-Chi Kuo meldde in april dat Apple zijn productiedoelen voor dit jaar heeft gesteld op 400.000 tot 450.000 exemplaren.

The Information zei eerder al dat Apple het werk aan een tweede generatie Vision Pro tenminste een jaar heeft stilgelegd. In plaats daarvan zou de techgigant zich vooral richten op een goedkopere headset, die volgend jaar op de markt moet komen. Dat model zou dezelfde schermen houden als in de huidige Vision Pro, maar bepaalde features schrappen en het gewicht met een derde verlagen. Bloomberg meldde vorig jaar dat de techgigant intern discussieerde over het prijspunt van dit goedkopere model, met richtprijzen tussen de 1500 en 2500 dollar.