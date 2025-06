'Apple praat met Sony over PSVR2-controllerondersteuning voor Vision Pro'

Apple is in gesprek met Sony over de ondersteuning van PSVR2-controllers voor de Apple Vision Pro. Dat schrijft techjournalist Mark Gurman. Het Amerikaanse bedrijf wil de controllers in zijn winkels aanbieden en heeft ontwikkelaars gevraagd of ze deze willen ondersteunen in apps.

Mark Gurman claimt in zijn nieuwsbrief dat Sony al enkele maanden in de weer is met het project. Het Japanse bedrijf zou de controllers als aparte producten moeten aanbieden en dus niet samen met de PSVR2-headset kunnen verkopen. Als de samenwerking doorgaat, zal Apple de invoerapparaten in zowel zijn online shop als fysieke winkels verkopen. De Amerikaanse techgigant wil met de controllers niet enkel gamers aanspreken, maar ook gebruikers die productiviteitstaken willen uitvoeren op de Vision Pro. De twee bedrijven hebben de mogelijke gesprekken nog niet bevestigd.

De PSVR2-controllers maken deel uit van de Sony PlayStation VR2. Deze VR-headset werd begin 2023 geïntroduceerd en werkt in samenwerking met de PlayStation 5-console. Sony levert samen met de headset ook twee Sense-controllers die moeten helpen bij het tracken van de handbewegingen. De controllers hebben tevens haptische feedback, adaptieve triggers en aanraakgevoelige sensors die de posities van vingers kunnen registreren. Begin dit jaar werd bekend dat Sony ongeveer 1,7 miljoen PSVR2-headsets had geleverd. Dat waren er minder dan verwacht en daarom liet het Japanse bedrijf de productie van de PSVR2 tijdelijk stilleggen.