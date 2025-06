Fortnite krijgt Counter-Strike-achtige 5v5-firstpersonmodus

Fortnite krijgt een 5v5-firstpersonshootermodus waarin het ene team een bom moet proberen te planten en het andere team dat moet proberen te voorkomen. De modus lijkt daarmee op strategische shooters als Counter-Strike en Valorant.

De nieuwe modus heet Ballistic en wordt op 11 december als early access uitgebracht, meldt Epic Games. Spelers worden voorafgaand aan ieder potje ingedeeld als aanvaller of verdediger. Aanvallers moeten op een bepaalde locatie een bom proberen te planten, terwijl verdedigers dat moeten voorkomen. Nadat de bom is ontploft of een van beide teams volledig is uitgeschakeld, eindigt de ronde.

Voordat een potje begint, kunnen spelers een permanente gadget 'claimen'. Iedere gadget kan maar door één speler per potje worden gebruikt. Spelers kunnen hun geclaimde gadget tijdens het spel kopen met in-game credits. Ook kunnen ze tussen iedere ronde nieuwe wapens en uitrusting aanschaffen. Na zes rondes wisselen de teams van kant. De aanvallers worden dan verdedigers en vice versa. Een spel is afgelopen als een van beide teams zeven rondes heeft gewonnen. Er is vooralsnog slechts één map en een beperkt aantal wapens en items beschikbaar, maar Epic Games zegt dat het aantal gaandeweg wordt uitgebreid.