Fortnite komt later dit jaar beschikbaar voor Windows-apparaten met Arm-chip

Fortnite komt later dit jaar beschikbaar voor Windows-apparaten met een Arm-chip. Dat bevestigt ontwikkelaar Epic Games. Het bedrijf werkt samen met Qualcomm, het bedrijf achter de Snapdragon X-socs voor Windows, om dat mogelijk te maken.

Epic Games zegt in een blogpost dat het Easy Anti-Cheat-ondersteuning gaat toevoegen aan de Arm-versie van Windows. Als gevolg daarvan komt Fortnite later dit jaar naar apparaten met dat OS. De stap moet andere ontwikkelaars ook helpen om hun games beschikbaar te stellen voor Windows-systemen met een Arm-soc. Gamedevs die Easy Anti-Cheat gebruiken in hun titels, krijgen op termijn toegang tot een Epic Online Services-sdk die het mogelijk maakt om deze Arm-compatibiliteit toe te voegen. De ontwikkelaar deelt geen concrete releasedatum voor de Arm-versie van Fortnite.

Veel games werken al op Windows on Arm, ook als ze die instructiesetarchitectuur niet officieel ondersteunen. Ze maken dan gebruik van de Prism-emulator voor Windows on Arm. Games met bepaalde anticheatsoftware, waaronder Easy Anti-Cheat, werken echter nog niet. Vorig jaar verscheen BattlEye, een andere veelgebruikte anticheatdienst, ook al voor Windows on Arm-apparaten.