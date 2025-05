Anticheat FaceIT krijgt Linux-versie, maakt Steam Deck-ondersteuning mogelijk

Het anticheatsoftwareplatform FaceIT krijgt een versie die Linux ondersteunt, waardoor games met deze software ook op de Steam Deck werken, zo meldt de ontwikkelaar van BattleBit Remastered. De shooter wordt naar eigen zeggen de eerste game die FaceIT voor Linux krijgt.

De ontwikkelaar gebruikte oorspronkelijk FaceIT-anticheat, stapte over op Easy Anti-Cheat en liet onlangs weten dat BattleBit Remastered weer terug zou gaan naar FaceIT. De laatstgenoemde software ondersteunt daarentegen vooralsnog geen Linux, waardoor de Steam Deck niet meer ondersteund zou worden. Op Discord laat de ontwikkelaar nu weten dat FaceIT met een nieuwe versie van zijn software komt waarmee Linux en dus SteamOS ondersteund worden, zo schrijft Steam Deck HQ.

Verdere informatie over de software ontbreekt vooralsnog en ook de ontwikkelaar van FaceIT heeft tot dusver geen informatie over het product gedeeld. Er is dus geen releasedatum bekend.

BattleBit Remastered krijgt volgens de ontwikkelaars van de populaire shooter als eerste de versie van FaceIT voor Linux. Er wordt gesproken over 'een meer casual' versie van de game, die vermoedelijk op de Steam Deck gespeeld zou kunnen worden. Overigens werkt BattleBit Remastered nu ook nog op de Steam Deck, omdat de game vooralsnog met Easy Anti-Cheat werkt. Deze populaire anticheatsoftware werkt al ruim anderhalf jaar op Linux.

FaceIT is een anticheatplatform dat voornamelijk gebruikt wordt voor e-sportwedstrijden. Onder meer Counter-Strike: Global Offensive maakt tijdens bepaalde officiële toernooien gebruik van de software. Het is een anticheat op kernelniveau.

BattleBit Remastered is een grootschalige multiplayershooter waarin teams van maximaal 127 spelers tegen elkaar strijden in een Battlefield-achtige setting. Het spel verkeert nog in early access, maar werd ondertussen al ruim 1,8 miljoen keer verkocht.