Battlefield 1 krijgt op 22 oktober anticheatsysteem op kernelniveau

EA brengt op dinsdag zijn anticheatsysteem naar Battlefield 1. Deze game verscheen in 2016. Door de komst van het anticheatsysteem zal het spel niet langer werken op Linux. EA voegde Anticheat al eerder aan oudere games toe, waaronder Battlefield V.

EA zegt dat de komst van het anticheatsysteem 'onderdeel is van onze voortdurende inzet voor eerlijk spel'. Het bedrijf had al in augustus gezegd dat het anticheatsysteem naar Battlefield 1 zou komen, maar sprak toen over september. Het is niet duidelijk waarom de komst is uitgesteld. Met de komst van Anticheat zal Battlefield 1 niet langer werken op Linux, iets dat EA zelf overigens niet noemt. Het bedrijf zegt dan ook niets over eventuele refunds voor Linux-gamers. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de controversiële anticheatsystemen op kernelniveau.