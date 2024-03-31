EA voegt op 3 april anticheatsysteem op kernelniveau toe aan Battlefield V

Je slaat hier de spijker op z'n kop. Het probleem is dat EA niet bereid is om de game die zij voor veel geld verkopen fatsoenlijk te ondersteunen. EA heeft de online speeltuin gemaakt maar weigert om erop toe te zien dat mensen een beetje normaal met elkaar omgaan.
Battlefield 1 is dan ook wel inmiddels 8 jaar oud dus vind het überhaupt nog interessant dat de servers nog online staan. Maar qua support tegen cheaters lijkt het niveau wel op nul te staan.
Al moet ik wel zeggen dat dit ook bij de nieuwere games het geval is/was toen ik nog de meest recente games haalde van Battlefield.
En in plaats van dat zij investeren in goede moderators of tools waarmee de community uit de voeten kan, proberen ze het op te lossen door met nog een tooltje. En dit maal een tooltje die op kernel niveau je systeem om zeep kan helpen. Het kat en muis spel tussen cheaters en anti-cheat software is er een die historisch gezien nog nooit is beslist in het voordeel van anti-cheat software. En zelfs als ze mensen een ban geven, dan is dat vaak in waves waardoor de cheaters eerst weken of maanden hun gang mogen gaan voordat er wat gebeurd.
Het punt is dat je rigoureuze anti-cheat kan toepassen zoals bij Valorant op Windows 11 het geval is:
"Each TPM has a burned-in RSA key that cannot be changed. Ban the RSA key, and you ban the entire machine. Riot also requires Secure Boot to be enabled on all Windows 11 installations."
"While disabling Secure Boot will not wipe a PC, removing an existing TPM module will make a drive unreadable unless it is decrypted first. Additionally, this "workaround" is only possible on motherboards that support a separate TPM header/module. If the end-user's TPM support is built directly into the UEFI, as is typical, you'd need a new physical UEFI chip (assuming it can be swapped) or an entirely new motherboard."
Maar ook dat wordt niet gewaardeerd door mensen, ook omwille privacy/security van het systeem.. maar als een online-spel gewoon niet leuk meer is vanwege de cheaters, wat moet je dan? Uiteindelijk zal je toch die grens over moeten van privacy/security gezien je anders klandizie verliest omdat klanten het zat zijn door de cheaters.
Dan kunnen we net zo goed online games afschaffen als het simpelweg niet mogelijk is om cheaters die uiteraard zich niet aan privacy/security-regels houden af te stoppen.
Ja en hoeveel mensen moet een bedrijf daarvoor in dienst nemen? Voor EA is zoiets wellicht nog wel te behappen, maar hoe zit dat met kleinere bedrijven? Als een spel door 1 miljoen spelers gespeeld wordt heb je vermoedelijk
op zijn minst 5000 moderators nodig om het aantal meldingen te behappen. Waarvan een hoop vals ingezonden meldingen ook tussen zitten.
Community tools klinken leuk maar worden ook misbruikt, hoe vaak is Asmongold wel niet verbannen op World of Warcraft omdat mensen met deze 'automatische tools' tig reports inzenden om hem (tijdelijk) geband te krijgen?
https://www.sportskeeda.c...got-banned-world-warcraft
"That's why I wasn't mad about it. They said it was a result of mass reports and they unbanned. They unbanned me because I did nothing wrong. I was right, they were wrong. Cry about it, all you f**king want! But, there it is. Wow! Looks like I didn't break the rules after all. The wall just got 10 feet higher."
Dan blijft nog Community Servers over, maar goed daarop heb je weer te maken met nepotisme van admins, dus uiteindelijk kan je talloze oplossingen verzinnen, maar geen daarvan is perfect.
[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 06:48]