EA voegt op 3 april anticheatsysteem op kernelniveau toe aan Battlefield V

EA voegt zijn anticheatsysteem in april toe aan Battlefield V. Die game uit 2018 heeft al sinds 2020 geen grote update meer gekregen, maar krijgt nu toch het controversiële systeem, dat op kernelniveau werkt. Daarmee zal de game niet langer werken op Linux.

EA zegt dat het zijn eigen systeem, dat simpelweg EA Anticheat heet, toevoegt aan Battlefield V. Dat gebeurt 'in april'. Op X zegt het bedrijf dat specifiek op 3 april de knop omgaat. EA voegde Anticheat vorig jaar in oktober al toe aan Battlefield 2042, een game uit 2021.

De stap is opvallend, omdat Battlefield V al sinds de zomer van 2020 geen updates meer heeft ontvangen. De zomerupdate was de laatste grote update van het spel, tot nu toe. Met de update verandert er volgens EA voor spelers niets en zouden de prestaties van Battlefield V er niet onder moeten lijden. Battlefield V heeft sinds een paar jaar veel last van valsspelers, waar spelers zich regelmatig over beklagen. Linux-spelers hebben overigens wel een probleem; Anticheat werkt niet op dat besturingssysteem, dus zullen zij de game niet langer op dat platform kunnen spelen.

Anticheatsystemen werken vaak op kernelniveau en zijn daarom controversieel onder gamers. Ze krijgen daarmee namelijk veel rechten op het systeem van spelers. Tweakers schreef daar eerder deze week nog een achtergrondartikel over.

Kernellevel anticheat hero

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 31-03-2024 10:14
145 • submitter: Kipdrumstick

31-03-2024 • 10:14

145

Submitter: Kipdrumstick

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Battlefield V

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Anticheat op kernellevel

29 mrt 2024

Anticheat op kernellevel

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Reacties (145)

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Wolfos
31 maart 2024 10:50
De stap is opvallend, omdat Battlefield V al sinds de zomer van 2020 geen updates meer heeft ontvangen
Het is maar te hopen dat ze beveiligingsproblemen wel gelijk oplossen. Gameontwikkelaars zijn daar van oudser heel slecht in en verkopen gerust games waar bekende 10/10 vulnerabilities in zitten.

Dit soort anticheatsystemen worden ook vaker misbruikt voor aanvallen:
https://www.bleepingcompu...tem-to-disable-antivirus/
Odysseus87 31 maart 2024 10:19
"Met de update verandert er volgens EA voor spelers niets en zouden de prestaties van Battlefield V er niet onder moeten leiden."


Behalve dat niemand op de Steam Deck straks meer kan spelen..
IKON @Odysseus8731 maart 2024 10:24
Ja dat is de keerzijde van dit soort dingen. En het gevolg van het feit dat mensen steevast tekeer gaan als ze een cheater zien. En dan is er soms geen andere oplossing meer dan op kernel niveau te gaan anti cheaten. Thans, niet als een game al zo oud is dat er waarschijnlijk niemand meer mee bezig is. En bij bijvoorbeeld Valorant werkt het prima volgens mij. Ik geloof wel dat steam bij CS2 bezig is met AI anti cheat. Maar vooralsnog werkt dat ook niet echt…
CH4OS @IKON31 maart 2024 10:36
Men wil géén cheaters, maar men wil óók dit soort tools niet, dat is juist het vreemde, haast tegenstrijdige. Het lijkt alsof men vooral niet weet dat cheats anno 2024 óók op kernel niveau zitten. Het is daarmee dus echt een noodzakelijk kwaad geworden (imo), wil je als developer dit goed aanpakken. Een kat en muis spel blijft het toch, helaas.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 06:48]

DCG909 @CH4OS31 maart 2024 11:57
Ik ben een moderator geweest bij een Renegade X (fan remake van C&C Renegade) server.
De servers daar draaide standaard een log van iedere sessie (tot een jaar oud oid), door de unreal 3(?) engine konden deze ingeladen en terug gespeeld worden, je had hierbij toegan tot meerdere render modi, kon door de ogen van een speler kijken, versnellen, terugspoelen en pauzeren.

Ik heb bijv. Meerdere wallhackers gepakt door gewoon te kijken wanneer hun reageren op een vijandige speler die in een tunnel liep (en deze dus niet kon zien).
Aimbots waren zo ook redelijk te herkennen.

Aangezien het een fanmade spel is hebben we ook wel eens een bug met stealth mechanics, dus riep je via de irc server een log met spel sessies van de speler op en dan kon je kijken of het vaker gebeurde.

Als je, zoals @The Zep Man gewoon self hosted servers uitbrengt vind de community een manier om het uit te bannen.
En ja, we hebben een redelijk absolute manier om mensen te bannen waar de meeste bedrijven nog wat van kunnen leren.
Gunneh @DCG90931 maart 2024 13:18
Klinkt leuk maar het kost een flinke duit om dat soort zaken te hosten.
Ik heb bij EA gewerkt toen het nog BF3/4/1 private servers had en het kost simpelweg teveel om dedicated servers te draaien.

"Ja maar daar betaald de klant dan toch voor?!"

veel mensen vonden de hosting kosten toen al veel, en dat werd aardig gesubsideerd door DICE/EA
Smuey @Gunneh31 maart 2024 23:33
Prima, maar laat het dan ook gewoon los. Als je als developer/publisher die kosten zelf niet rond kunt krijgen, laat het dan aan andere partijen over die dat wel kunnen.

En zelfs dan, als je mensen gewoon weer (want dat is decennia lang gewoon de norm geweest) de mogelijkheid geeft om zélf servers te hosten, desnoods gewoon kleinschaliger, los je dat probleem ook grotendeels op.

Dat EA zeurt over de kosten van onderhoud van zo'n spel, is echt te treurig voor woorden omdat ze er zelf voor verantwoordelijk zijn geweest dat ze de enige partij zijn geworden die dat zelfs maar mág.
Gunneh @Smuey1 april 2024 01:07
Prima, maar laat het dan ook gewoon los. Als je als developer/publisher die kosten zelf niet rond kunt krijgen, laat het dan aan andere partijen over die dat wel kunnen.
Niet altijd mogelijk of developers/publishers willen het simpelweg niet omdat het soms de sleutels tot het kasteel weggeven is. En zeker, sommige publishers weten dat als ze prive servers toestaan, dan hebben ze het moeilijker om het volgende deel te verkopen (zie CoD en Battlefield bv)

Is het eerlijk? Ja. Is het leuk? Nee.
CriticalHit_NL @Gunneh1 april 2024 02:13
[...]


Niet altijd mogelijk of developers/publishers willen het simpelweg niet omdat het soms de sleutels tot het kasteel weggeven is. En zeker, sommige publishers weten dat als ze prive servers toestaan, dan hebben ze het moeilijker om het volgende deel te verkopen (zie CoD en Battlefield bv)

Is het eerlijk? Ja. Is het leuk? Nee.
Meh, de oudere Call of Duty titels worden ook nog steeds gespeeld, hoewel met minder aantal spelers tegenwoordig, deze hadden wel netjes de tools om zelf te hosten. Kon me nog herinneren dat de BF3 of BF4 server tools gelekt waren en mensen 128 speler lobbies maakte.

En nu nog steeds is het kinderspel om zelf zo'n server te hosten op die oude spellen, maar doen de verkopen van de nieuwe titels het zo slecht dan? Denk van niet.

En ook bij Battlefield 2/2142 waren de speler aantallen een stuk minder naarmate de games vorderden richting BC2 en BF3, inmiddels zijn die eerste drie vrijwel van kant gemaakt en waren er alternatieve projecten nodig om het enigszins nog speelbaar te maken.

Het is niet alsof het neerhalen van die oude titels de nieuwe zo de verkopen in heeft geholpen, maar je vernietigd zo wel een stukje historie waar mensen wel fijne herinneringen aan hadden tot een vrijwel onbereikbaar iets.

Maar de veranderingen die ze zelf aanbrengen in nieuwere titels zoals 2042 is totaal hun eigen schuld en heeft niets met de oude titels te maken, met BF1 zette ze bij wijze van spreken in veelbesproken top-titel neer om daarna de formule volledig af te breken.

Velen missen nog steeds BF2/2142 dan wel de BC2 speelstijl het meest en zeker bij de eerste twee alle randzaken zoals battlerecorder, commander, beter squad systeem wat tenminste nog enig gevoel gaf van tactisch samenspel, gratis extra maps bij game patches zonder meteen de hele community op te splitsen, BC2 Vietnam was ook vrijwel meteen ten dode opgeschreven ondanks dat het een prettige speelstijl had.

Ben Battlefield speler sinds de eerste spellen met verschillende deluxe/limited editions, maar de manier waarop BF2042 in de markt wordt gezet heeft mij ertoe gezet nog niet eens te aarzelen over een pre-order, ik sloot me volledig af voor het spel en dat schaadt de franchise enorm want het blijkt dat een hele grote groep hetzelfde erover denkt. Dit ga je ook niet oplossen door V de nek om te draaien maar grondig je product strategie te herzien.

En ook juist de argwaan vanuit de ontwikkelaars/publishers zulke tools niet beschikbaar te stellen zal ook minder mensen nog trekken er überhaupt er nog tijd en geld erin te willen steken, of je moet wel een heel goed spel gebouwd hebben.

Mensen nemen het bedrijf dit soort zaken in de lange termijn niet in dank af en beginnen met mijden.
Waah @Gunneh1 april 2024 21:58
Zou hem eerder omdraaien. Eerlijk is het niet, leuk voor EA wel.

Als ze gewoon een goede game maken wil men wel betalen. Nu wordt je geforceerd want de servers gaan offline en je "moet" naar de volgende game. Ook al is die duidelijk minder in kwaliteit.

Op LAN-parties doen wij nog COD mw2. De oude.... Niet omdat die game zoveel beter is als de nieuwe COD. Maar omdat in die games alles vast zit in squads van maximaal 3 of 4, je niet zeker in dezelfde server komt en de laucher is helemaal een lachertje. Voor je de interface snapt ben je 3 uur verder.

Door monopolisering van servers is er geen keuze meer, en kan een game developer gewoon rommel afleveren die half af is, vol bugs zitten die niet gepatched worden en, jawel, vol cheaters zit.

Het onmogelijk maken van dedicated servers is de doodsteek aan het worden van online shooters. Zoveel dat veel mensen waar ik mee speelde nu maar racegames gaan spelen.... Want het chatprobleem is enorm. Leuk samen spelen kan tot max X spelers.... Etc.

[Reactie gewijzigd door Waah op 23 juli 2024 06:48]

Blorgg @CH4OS31 maart 2024 11:43
Men wil géén cheaters, maar men wil óók dit soort tools niet, dat is juist het vreemde, haast tegenstrijdige. Het lijkt alsof men vooral niet weet dat cheats anno 2024 óók op kernel niveau zitten.
EA heeft de afgelopen 20 jaar geen enkele release uitgebracht die niet enorm buggy was. De term AAA staat synoniem aan buggy software releases.

Maar nu moeten we EA vertrouwen met volledige systeemtoegang op kernel niveau? Sorry hoor, maar je bent niet goed bij je hoofd als je deze software van EA installeert. EA is simpelweg niet te vertrouwen als het gaat om stabiele software en dat betekend helaas dat hun software per definitie onveilig is.

Dat hun games buggy en onstabiel zijn is tot daar aan toe. Een crashende applicatie waar je 70 euro+ voor betaald is al vervelend genoeg. Maar nu wordt je volledige systeem blootgesteld aan joost mag weten wat voor mogelijke exploits. En als het mis gaat dan zal EA verwijzen naar de kleine lettertjes en hun handen wassen in onschuld, want je kunt er je huis om verwedden dat EA je niet zal helpen als alles in de soep loopt.
Verwijderd @Blorgg31 maart 2024 13:07
Anderzijds ben ik blij, los van de resultaten hiervan dat ze in ieder geval bezig zijn met oplossingen te verzinnen voor het overweldigende aantal cheaters in deze franchise.

Startte een week terug Battlefield 1 op om direct in mijn tweede game een cheater tegen te komen, waarvan achteraf gezien al video's van gemaakt zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=DkHUT0jXFxU
https://www.youtube.com/watch?v=_iu-oclgCio <--- Video van 3 jaar terug.

Kijk je naar zijn profiel zie je dat hij 1600 uur in Battlefield 1 heeft gestoken zonder geband te zijn:
https://battlefieldtracke...igin/xCoMoLoKkOx/overview

Dit was de betreffende game waar ik in zat:
https://battlefieldtracke...rigin/1770117821124613824

112 kills en 6 deaths met een K/D ratio van 18.67 terwijl de nummer twee qua aantal kills: op 26 kills met 13 deaths stond.


Dit soort toepassingen waren niet nodig geweest als er geen gasten waren die 3+ jaar lang in één spel blijven cheaten, uiteraard vraag je je ook af wat 'reports' nou voor zin hebben als er niks mee gedaan wordt, maar goed als een kernelniveau dit überhaupt kan voorkomen is het een nodig kwaad.

Een cheater neemt bij mij het plezier weg van een multiplayerspel, nu kan men zeggen 'Ja dedicated servers met eigen beheerders is de oplossing', daar loop je weer tegen andere zaken aan zoals Moderators die je kicken/bannen omdat je ze te vaak doodschiet.... Heb ik in BF4 nog meegemaakt.
https://www.reddit.com/r/...ctual_seriousless_server/
"The DoorGunner is a notorious Badmin. A lot of people knows him "
... en ben blijkbaar niet de enige.
Blorgg @Verwijderd31 maart 2024 16:38
Een cheater neemt bij mij het plezier weg van een multiplayerspel, nu kan men zeggen 'Ja dedicated servers met eigen beheerders is de oplossing', daar loop je weer tegen andere zaken aan zoals Moderators die je kicken/bannen omdat je ze te vaak doodschiet.... Heb ik in BF4 nog meegemaakt.
https://www.reddit.com/r/...ctual_seriousless_server/
"The DoorGunner is a notorious Badmin. A lot of people knows him "
... en ben blijkbaar niet de enige.
Je slaat hier de spijker op z'n kop. Het probleem is dat EA niet bereid is om de game die zij voor veel geld verkopen fatsoenlijk te ondersteunen. EA heeft de online speeltuin gemaakt maar weigert om erop toe te zien dat mensen een beetje normaal met elkaar omgaan.

En in plaats van dat zij investeren in goede moderators of tools waarmee de community uit de voeten kan, proberen ze het op te lossen door met nog een tooltje. En dit maal een tooltje die op kernel niveau je systeem om zeep kan helpen. Het kat en muis spel tussen cheaters en anti-cheat software is er een die historisch gezien nog nooit is beslist in het voordeel van anti-cheat software. En zelfs als ze mensen een ban geven, dan is dat vaak in waves waardoor de cheaters eerst weken of maanden hun gang mogen gaan voordat er wat gebeurd.

EA geeft overduidelijk geen ene moer om de community's van hun games. Alleen als er genoeg geklaagd word dan ondernemen ze iets. Dat mensen nog games kopen van EA. Het is te absurd voor woorden.
Verwijderd @Blorgg31 maart 2024 17:01
Je slaat hier de spijker op z'n kop. Het probleem is dat EA niet bereid is om de game die zij voor veel geld verkopen fatsoenlijk te ondersteunen. EA heeft de online speeltuin gemaakt maar weigert om erop toe te zien dat mensen een beetje normaal met elkaar omgaan.
Battlefield 1 is dan ook wel inmiddels 8 jaar oud dus vind het überhaupt nog interessant dat de servers nog online staan. Maar qua support tegen cheaters lijkt het niveau wel op nul te staan.

Al moet ik wel zeggen dat dit ook bij de nieuwere games het geval is/was toen ik nog de meest recente games haalde van Battlefield.
En in plaats van dat zij investeren in goede moderators of tools waarmee de community uit de voeten kan, proberen ze het op te lossen door met nog een tooltje. En dit maal een tooltje die op kernel niveau je systeem om zeep kan helpen. Het kat en muis spel tussen cheaters en anti-cheat software is er een die historisch gezien nog nooit is beslist in het voordeel van anti-cheat software. En zelfs als ze mensen een ban geven, dan is dat vaak in waves waardoor de cheaters eerst weken of maanden hun gang mogen gaan voordat er wat gebeurd.
Het punt is dat je rigoureuze anti-cheat kan toepassen zoals bij Valorant op Windows 11 het geval is:
"Each TPM has a burned-in RSA key that cannot be changed. Ban the RSA key, and you ban the entire machine. Riot also requires Secure Boot to be enabled on all Windows 11 installations."

"While disabling Secure Boot will not wipe a PC, removing an existing TPM module will make a drive unreadable unless it is decrypted first. Additionally, this "workaround" is only possible on motherboards that support a separate TPM header/module. If the end-user's TPM support is built directly into the UEFI, as is typical, you'd need a new physical UEFI chip (assuming it can be swapped) or an entirely new motherboard."
Maar ook dat wordt niet gewaardeerd door mensen, ook omwille privacy/security van het systeem.. maar als een online-spel gewoon niet leuk meer is vanwege de cheaters, wat moet je dan? Uiteindelijk zal je toch die grens over moeten van privacy/security gezien je anders klandizie verliest omdat klanten het zat zijn door de cheaters.

Dan kunnen we net zo goed online games afschaffen als het simpelweg niet mogelijk is om cheaters die uiteraard zich niet aan privacy/security-regels houden af te stoppen.

Ja en hoeveel mensen moet een bedrijf daarvoor in dienst nemen? Voor EA is zoiets wellicht nog wel te behappen, maar hoe zit dat met kleinere bedrijven? Als een spel door 1 miljoen spelers gespeeld wordt heb je vermoedelijk op zijn minst 5000 moderators nodig om het aantal meldingen te behappen. Waarvan een hoop vals ingezonden meldingen ook tussen zitten.

Community tools klinken leuk maar worden ook misbruikt, hoe vaak is Asmongold wel niet verbannen op World of Warcraft omdat mensen met deze 'automatische tools' tig reports inzenden om hem (tijdelijk) geband te krijgen?
https://www.sportskeeda.c...got-banned-world-warcraft
"That's why I wasn't mad about it. They said it was a result of mass reports and they unbanned. They unbanned me because I did nothing wrong. I was right, they were wrong. Cry about it, all you f**king want! But, there it is. Wow! Looks like I didn't break the rules after all. The wall just got 10 feet higher."
Dan blijft nog Community Servers over, maar goed daarop heb je weer te maken met nepotisme van admins, dus uiteindelijk kan je talloze oplossingen verzinnen, maar geen daarvan is perfect.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 06:48]

blackdiablo @Verwijderd2 april 2024 10:03
Het irritante is dus. Dit soort mensen kan je probleemloos zonder dat kernel level anti cheat oppakken.
Een K/D boven de 10 hoort gewoon een vlaggetje op een account te zetten, drie vlaggetjes en er komt controle.
Ook zijn er checks die je kunt uitvoeren die laten zien dat kills niet menselijk zijn.
Een simpel shooter voorbeeld van PirateSoftware is, log de locatie van de kogels. Check of het oplost naar een perfecte cirkel. Bij mensen gebeurt dat niet, bij aimbots wel.

Daarbij komt, ook kernel level cheaten is gewoon te omzeilen, zie hoe veel er gecheat wordt in helldivers2 op het moment. Het zijn cheats, dat betekent dat ze iets doen wat niet kan, dus zoek wat ze doen, vind een stapel die het uitvoegen en ban ze.
Verwijderd @blackdiablo2 april 2024 19:27
Het irritante is dus. Dit soort mensen kan je probleemloos zonder dat kernel level anti cheat oppakken.
Een K/D boven de 10 hoort gewoon een vlaggetje op een account te zetten, drie vlaggetjes en er komt controle.
Uiteraard, maar kan het mij ook heel goed voorstellen dat niet voor ieder bedrijf een groot moderator-team te bekostigen is en als een spel inmiddels 8 jaar oud is, dan is het überhaupt nog een wonder dat er nog officiële servers online staan.

Voor EA is dit vast wel te bekostigen maar ook dan denk ik erbij als het spel geen updates meer krijgt en dit ook niet veel meer verkocht gaat worden dat het meer kost dan het oplevert op dat punt.
Daarbij komt, ook kernel level cheaten is gewoon te omzeilen, zie hoe veel er gecheat wordt in helldivers2 op het moment. Het zijn cheats, dat betekent dat ze iets doen wat niet kan, dus zoek wat ze doen, vind een stapel die het uitvoegen en ban ze.
Kernel level anti-cheat is moeilijker te omzeilen dan traditionele anti-cheat, daar deze over het algemeen de hele tijd het geheugen in de gaten houdt voor aanpassingen van buitenaf. Het blijft een kat- en muisverhaal, maar je moet toch iets doen.

Als men wegloopt vanwege cheaters, vervolgspellen niet meer koopt en anderen afraadt deze te kopen dat doet uiteindelijk financieel pijn voor deze bedrijven.
The Zep Man @CH4OS31 maart 2024 11:01
Men wil géén cheaters, maar men wil óók dit soort tools niet, dat is juist het vreemde, haast tegenstrijdige.
Men wil geen cheaters en geen rootkits. Dat is niet (haast) tegenstrijdig.
Het lijkt alsof men vooral niet weet dat cheats anno 2024 óók op kernel niveau zitten. Het is daarmee dus echt een noodzakelijk kwaad geworden (imo), wil je als developer dit goed aanpakken. Een kat en muis spel blijft het toch, helaas.
25 jaar geleden draaide alle cheatsoftware als een rootkit, omdat het onmogelijk was om software niet als een rootkit te draaien. Windows 95 en 98 hadden helemaal geen scheiding van rechtenniveau waarop software draaide.

Ook toen wist men hoe men het beste met cheaters kon omgaan. Breng als ontwikkelaar self-hosted dedicated servers, tooling voor serveradmins om acties te ondernemen gebaseerd op speleraccounts, en een fatsoenlijke server browser uit. Servermoderatie kan je daarmee crowdsourcen.

De keuze voor (enkel) P2P matchmaking is gekomen uit een combinatie van geplande veroudering en luiheid.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 06:48]

CH4OS @The Zep Man31 maart 2024 12:43
Men wil geen cheaters en geen rootkits. Dat is niet (haast) tegenstrijdig.
Tja, je kunt je afvragen in hoeverre anti cheat software op kernel niveau een rootkit is. De virusscanners houden het in elk geval níet tegen, dus dat volgend zou ik zeggen dat wat je zegt dus eerder jouw mening is en geen feit, zoals je het nu brengt.

Over de rest van jouw reactie: een serveradmin heeft geen zin om constant bezig te zijn of beschuldigingen van Jantje1984 over PietjeDeBeste1337 kloppen, het is daarnaast óók reactief, spelers hebben dan al de server verlaten en is het aanpakken van de cheater dus eigenlijk al te laat. Je wilt óók pro-actief dus cheaters aanpakken. Een initiatief zoals bij PunkBuster om bans te delen is daarbij erg handig, zoiets zou ook meer gebruikt moeten worden, omdat op zo'n manier de gehele community profiteert ipv 1 enkele server.
R4gnax
@CH4OS31 maart 2024 14:31
Een initiatief zoals bij PunkBuster om bans te delen is daarbij erg handig, zoiets zou ook meer gebruikt moeten worden, omdat op zo'n manier de gehele community profiteert ipv 1 enkele server.
Dit soort initiatieven zijn sinds de Digital Services Act in de EU breed voor alle online services ingegaan is, waarschijnlijk hier illegaal. Gedeeltelijk of geheel staken van de dienstverlening is net als alle vormen van reprimande voor interacties die niet te vereenzelvigen zijn met de geldende voorwaarden van een dienst, onderhevig aan een proportionaliteitscriterium.

Het is op die manier hoogstwaarschijnlijk verboden om voor een overtreding van de voorwaarden van dienst A, ook de toegang tot dienst B te weigeren - omdat dat simpelweg niet proportioneel is en niet in lijn van redelijkheid en billijkheid ligt.

De keuze om al dan niet over te gaan tot een permanente ontzegging moet ook aan dat proportionaliteitscriterium voldoen, en zal dus ook eigenlijk pas na meerdere waarschuwingen toegepast mogen worden bij recidivisten.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 06:48]

CH4OS @R4gnax31 maart 2024 16:44
DSA is alléén van toepassing als de dienst ertoe aangewezen is, ik denk niet dat 1 (online) game groot genoeg is om daaronder te vallen. Daarnaast zijn gameservers voor Game X natuurlijk niet verschillende diensten, de game veranderd in de basis in principe ook niet. Niet valsspelen zal vast ook wel opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van de (online) services van de game, alsmede toegang tot 'de dienst' (het online spelen van het spel) geweigerd kan en mag worden wanneer onomstotelijk vast is gesteld wanneer iemand de voorwaarden overtreedt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 06:48]

R4gnax
@CH4OS31 maart 2024 16:48
DSA is alléén van toepassing als de dienst ertoe aangewezen is
Fout. De DSA was voorheen alleen van toepassing voor zgn. zeer grote online platformen, maar is sinds medio februari 2024 waar de verordening volledig ingegaan is, gewoon van toepassing voor alle online dienstverlening - ook kleinere diensten die niet aangewezen hoeven zijn.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 06:48]

The Zep Man @CH4OS31 maart 2024 12:50
[...]
Tja, je kunt je afvragen in hoeverre anti cheat software op kernel niveau een rootkit is. De virusscanners houden het in elk geval níet tegen, dus dat volgend zou ik zeggen dat wat je zegt dus eerder jouw mening is en geen feit, zoals je het nu brengt.
Wat Sony 19 jaar geleden deed werd ook niet gedetecteerd door virusscanners als kwaadaardig. Toch werd het geoormerkt als een rookit omdat het hetzelfde werkt als een rootkit. Er is geen verschil met hedendaagse DRM/anti-cheatoplossingen die op ring 0 draaien.

Virusscanners zijn geen autoriteit om te bepalen of iets een rootkit is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 06:48]

faxityy @The Zep Man31 maart 2024 11:38
Ik denk eerder dat je helemaal niet meer mee bent als je denkt dat dedicated DE oplossing is. Het enige dat je daarmee doet is de playerbase fors verminderen waarbij spelers op het hoogste niveau weer een ontzettend kleine kring hebben van mensen waartegen ze kunnen spelen. zoals vroeger met kleine IRC kanalen tussen de paar topteams waarbij de nieuwere spelers amper de kans hadden ervaring er tegen op te doen.
P2P heeft het competitief landschap naar een gigantisch veel grotere schaal gebracht, heeft gamen op hoog niveau zoveel meer gebalanceerd gemaakt.

Zeggen dat het luiheid of geplande veroudering is is zo'n domme statement puur uit emotionele afgunst.
The Zep Man @faxityy31 maart 2024 11:41
Ik denk eerder dat je helemaal niet meer mee bent als je denkt dat dedicated DE oplossing is. Het enige dat je daarmee doet is de playerbase fors verminderen waarbij spelers op het hoogste niveau weer een ontzettend kleine kring hebben van mensen waartegen ze kunnen spelen. . zoals vroeger met kleine IRC kanalen tussen de paar topteams waarbij de nieuwere spelers amper de kans hadden ervaring er tegen op te doen.
Klinkt als e-sports en wat nu gebeurt met ranked matchmaking.
P2P heeft het competitief landschap naar een gigantisch veel grotere schaal gebracht, heeft gamen op hoog niveau zoveel meer gebalanceerd gemaakt.
Je zou nog steeds ranked matching met dedicated servers kunnen hebben.
Zeggen dat het luiheid of geplande veroudering is is zo'n domme statement puur uit emotionele afgunst.
Geen goede tegenargumenten bedenken is zo'n dooddoener.

Sinds Modern Warfare 2 is het duidelijk dat het luiheid is, want je hoeft minder producten uit te brengen en te onderhouden. Ook kan een ontwikkelaar of uitgever een heel spel met een druk op de knop de nek omdraaien, omdat men alleen maar de matchmaking server offline hoeft te halen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 06:48]

SG
@The Zep Man1 april 2024 12:49
Dedicated servers in eigenbeheer krijg gasten die bepalen hoe er gespeeld moet worden en wordt je eraf gekeild om plaats te maken voor makkers of je speelstijl zind hun niet. Je moet dan zoeken naar speciale tags in server namen, die dat dus niet doen. Zelf 1 keer iemand gekickt omdat die opzettelijk mij team killed. Weet niet meer welke BF dat was spelen meer COD laatste jaren.
todhoward @CH4OS31 maart 2024 13:47
Kernel anticheats stoppen cheaters niet ondanks hun hoog security risk.
Valorant met de meest absoluut aggresieve anticheat (de game wilt zelf dat je drivers uninstalled die mogelijks voor cheats zijn of in het verleden zelf die gewoon af zet zonder waarschuwing ook al was het voor belangrijke zaken zoals fan en temperature control) heeft bijna elk jaar cheaters op zijn toernooien.
2020 was er Ryut.
2021 JuicySG.
2022 Nomsenpai.
2023 Nootnoot en CHI66.
En dit jaar tijdens de open qualifiers van Indonesia was er Mica (netflix.exe).
Dit zijn dan nog de bekende gevallen omdat het gewoon zo obvious was maar ze zijn niet gebanned door de anticheat (bij Ryut zagen mensen het zelf op de stream van het toernooi), sommige kregen pas een ban (waarschijnlijk manueel nadat kijkers van de streams het cheaten moesten aanwijzen) na het toernooi was afgelopen.

Het werkt dus niet 100% (net als een normale anticheat) en die cheaters zijn dan nog de gevallen waarin ze slecht zijn in het te verstoppen. Als voor risico, naas de voorgenoemde situaties waar dus Vanguard kritieke programmas en drivers afsloot (Riot heeft het ondertussen al geupdate zodat je een waarschuwing krijgt) was er ook nog de Genshin Impact anticheat, die is al gebruikt voor malware en kon dan nog eens worden gebruikt voor BYOD (Bring Your Own Driver), dus zelf mensen die geen Genshin spelen zijn geaffecteerd door een Kernel Level anti cheat voor een singleplayer/co-op game.....
R4gnax
@CH4OS31 maart 2024 14:14
Men wil géén cheaters, maar men wil óók dit soort tools niet, dat is juist het vreemde, haast tegenstrijdige. Het lijkt alsof men vooral niet weet dat cheats anno 2024 óók op kernel niveau zitten. Het is daarmee dus echt een noodzakelijk kwaad geworden (imo),
Het is helemaal niet noodzakelijk om anti-cheat binnen de kernel te draaien. Microsoft heeft sinds Windows 10 een mechanisme beschikbaar in het OS voor zogenaamde Isolated User Mode (IUM) processes, waarbij de kernel gesplitst wordt in een vertrouwd en niet vertrouwd deel dat van elkaar gescheiden wordt middels een hypervisor, en waarbij vertrouwde user mode processen bovenop de vertrouwde afsplitsing van de kernel draaien - waarbij noch onvertrouwde user mode processen noch de onvertrouwde kernel toegang krijgt tot deze processen.

Deze IUM processen zijn een uitontwikkeling van een initiatief wat in Windows 8 begonnen was voor het hosten van client-side decryptie-modules voor DRM-beschermde media werken.

https://learn.microsoft.c...user-mode--ium--processes

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 06:48]

Beakzz @CH4OS31 maart 2024 13:17
Apex heeft al anticheat en het stikt van de cheaters. Zelfs zo erg dat het laatste toernooi stilgelegd moest worden omdat een paar deelnemers aimbot en wallhack kregen. En gezien ze dat vorig weekend stiekem zonder streams gespeeld hebben lijkt het ook nog niet opgelost. Schijnbaar kunnen al die anticheat dingen hoe dan ook ontweken worden met een 2e (mirror?) pc waar je op speelt.

https://www.youtube.com/watch?v=LY6PGd8auHI

Dus niets tegen anticheat software, maar als het op kernel niveau is moet het dan wel DE oplossing zijn.
CyberFly @CH4OS31 maart 2024 14:24
Laat spelers weer zelf servers hosten. Dan krijg je vanzelf gezellige servers om op te spelen. Cheaters kregen vroeger simpelweg een ban.
CH4OS @CyberFly31 maart 2024 16:40
Ook dat is de heilige graal niet, ook daar heb je iets nodig om valsspelers aan te pakken.

Bij PunkBuster kon je dan weliswaar instellen om bans van cheaters te delen, dat werkte niet waterdicht, maar hielp wel degelijk een beetje.

Echter krijg je hierbij ook dat sommige serveradmins mensen ten onrechte voor cheating bannen, een false positive dus, dat wil je ook voorkomen. Gelukkig werden die bans vaak niet via PunkBuster gedeelt, maar correct is het natuurlijk ook niet.
CAPSLOCK2000 @CH4OS31 maart 2024 14:40
Men wil géén cheaters, maar men wil óók dit soort tools niet, dat is juist het vreemde, haast tegenstrijdige. Het lijkt alsof men vooral niet weet dat cheats anno 2024 óók op kernel niveau zitten.
Het is juist helemaal consistent. We willen eerlijkheid, geen geniepige geheimen of oneerlijke software.
In dit geval is het probleem erger dan de oplossing, namelijk je eigen veiligheid en privacy opgeven voor een spelletje.


Overigens is het heel normaal dat mensen verschillende dingen tegelijk willen. Het leven is een groot compromis. Als ik velig in mijn eigen bed wil kunnen slapen bekent het niet dat ik daar een politiecamera ga ophangen. Dat is niet tegenstrijdig, tenzij je zo absoluut denkt dat je de hele wereld wil terugbrengen tot één aspect waar al het andere voor opgeofferd moet worden.
Verwijderd @CH4OS31 maart 2024 15:19
Dat cheaters zo ver gaan om wel kernel troep te accepteren, daar desnoods een tweede PC voor hebben, wil niet zeggen dat iedereen dan maar vendor kernel troep in hun systeem moet accepteren van partijen die nou niet bepaald een goede track record hebben op het gebied van beveiliging, support en preservatie.

Er was een gangbare optie, zelf die servers hosten en modereren.
Ayporos @CH4OS31 maart 2024 20:12
"Men wil géén cheaters, maar men wil óók dit soort tools niet, dat is juist het vreemde, haast tegenstrijdige. "

Daar is niks tegenstrijdigs aan.
Ik wil niet dat men mijn spullen steelt.. maar ik wil ook niet een CCTV staat waar alles wat iedereen doet elke seconde van elke dag getrackt wordt.

Ja cheaters zijn onwenselijk, maar het doel mag mijns inziens nooit de middelen heiligen.
IKON @CH4OS1 april 2024 17:01
Dat is toch wat ik zeg :)
Kleinratje @IKON31 maart 2024 13:59
ben nog steeds voorstander van het feit dat we gaan gamen met ID legitimatie bevestiging kost wat meer werk maar dan heb je wel dat als iemand cheat je ze kan vervolgen voor schade aan anderemans interlectule eigendom.. wetsverandering doorvoeren en klaar.. gewoon wat eerlijke straf er tegenover zetten en als je dan gaat huilen over privacy.. hou gewoon je mond je heb whatsapp je hebt een mobiele telefoon.. en je HOEFT de game niet te spelen
R4gnax
@Kleinratje31 maart 2024 14:16
Dat doen ze schijnbaar al in Zuid-Korea, en het enige wat dat daar bewerkstelligt schijnt te hebben is een weelderig tieren van de handel in gestolen identiteiten. Het cheaten zelf is er niet minder om geworden.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 06:48]

Vayra @Kleinratje31 maart 2024 20:54
Want je hebt toch niets te verbergen?

Ai ai ai. Ik zou hier nog een poosje goed over nadenken. Jij hebt geen geheimen? Jij bent het liefst met je eigen identiteit online tussen een wereld met mensen uit willekeurige landen met willekeurige doelen waaronder ook een onbekend aantal die WEL anoniem zijn en blijven, of een valse identiteit aannemen (waaronder juist de grootste criminelen)? Dus als ik morgen ga rondbazuinen waar jij woont, hoe oud je kinderen zijn en waar ze naar school gaan is dat OK omdat ik je gisteren in een spelletje tegenkwam en niet lief vond? Als ik toevallig je klant blijk te zijn in een grote deal die je vandaag hebt gesloten, waar je s'avonds toevallig mee in het spelletje zit, dan ben jij nog steeds net zo op je gemak als die klant weet dat jij hem nu 20x neerknalt? Dat jij het was die hem (voeg krachtterm in) noemde in het vuur van het spel?

Slaap er nog eens een nachtje over. En anders bedenk ik nog wel wat leuke voorbeelden ;) Privacy en anonimiteit op internet is een groot goed. Bedenk goed wat je wenst.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 23 juli 2024 06:48]

Accretion @Kleinratje1 april 2024 12:42
en als je dan gaat huilen over privacy.. hou gewoon je mond je heb whatsapp je hebt een mobiele telefoon.. en je HOEFT de game niet te spelen
Dat jij jouw uitgaansfotos van 2007 graag op partyflock zet, betekent niet dat iedereen dat wil.

Maar hoe wil je het praktisch uitvoeren dan, wie gaat die identiteit bevestigen?
Inloggen met DigiD, zodat de overheid exact weet welke spellen je speelt en hoe lang je online bent?
Of kopie van je ID kaart opsturen naar de bedrijven achter de games en hopen dat het niet misbruikt wordt?

En als je als kind een keer een cheat download; voor de rest van je leven geweerd worden van het internet?
Dat je geen baan meer kan vinden omdat je een 'infinite ammo' hack gebruikte?
IKON @Accretion1 april 2024 17:04
ID kaart kun je gewoon dingen op wegstrepen en dan kunnen ze er niks mee. Alleen maar verifiëren of jij het bent of niet. En dan nog niet meestal. Deze discussie slaat helemaal nergens op. Want de mensen die zeggen dat er niks aan de hand is gaan er altijd van uit dat niemand iets kan met mijn identiteit (wat moet iemand met MIJN identiteit) en de andere kant zijn doemdenkers die denken dat de halve wereld uit is op hun identiteit. Terwijl de waarheid ergens ertussen zal liggen.
Vayra @IKON31 maart 2024 20:45
Een keerzijde doet vermoeden dat hier ook positieve kanten aan zitten, maar ik zie ze eigenlijk niet. Jouw kernel wordt compromised omdat grote bedrijven waar miljarden worden verdiend het winstgevender vinden dat risico aan jou uit te besteden, terwijl ze ook prima meer moderatie kunnen regelen zodat er daadwerkelijk controle is.

De controle is nu lekker makkelijk: laat het automatiseren, factuurtje afrekenen en klaar. En dan verkoop je de illusie dat dit niet om gaat vallen of dat het nu beter is.

Maw... je zou hier nooit aan moeten beginnen want je trekt een rekening van AAA games op je bord terwijl je al de volle prijs hebt betaald. Als ze online willen aanbieden moeten ze dat aan hun eigen kant gewoon goed regelen. Wie A zegt moet ook B zeggen. En ja dat kost geld. En menskracht. Prima toch, dit is ongeschoold werk, dus volgens mij heeft iedereen er voordeel bij als hier mensen mee aan de slag kunnen.

De enige reden dat die dynamiek niet zo is, is omdat aandeelhouders winstmaximalisatie eisen. Niet omdat games er beter van zijn of de samenleving er beter van wordt en ook niet omdat men het klantbelang voorop stelt.

Zie ook de opmerkingen over dedicated servers, self hosting etc. Men wil de lusten maar niet de lasten.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 23 juli 2024 06:48]

CH4OS @Odysseus8731 maart 2024 10:31
Op de Steamdeck kan je toch ook Windows installeren?
Edit: waar een wil is, is een weg.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 06:48]

rbr320 @CH4OS31 maart 2024 10:59
Dat is technisch inderdaad mogelijk, maar leidt tot een ondermaatse ervaring. Nog afgezien van de matige driver-ondersteuning is Windows ook gewoon niet ontworpen voor een gecombineerde touch- en controllerinterface zoals de Steam Deck heeft.
xoniq @rbr32031 maart 2024 11:11
Dat dus. Windows is ook bij de Windows handhelds het probleem. Gewoon van die kleine dingen die het niet prettig maken, plus Windows is al op zichzelf een resources hog. Zodra gamen op Linux normaal wordt gaat Windows er überhaupt uit bij mij.
rbr320 @xoniq31 maart 2024 11:23
Bij mij is Windows er al jaren uit, eigenlijk sinds Steam for Linux een ding is. Nu met Proton is de keuze aan games die werken wel een stuk toegenomen. Ik kijk eerst op ProtonDB of een game goed werkt en zo niet koop/speel ik het niet.
xoniq @rbr32031 maart 2024 11:34
Ik ga deze zomer eens een dual boot doen met Linux en kijken of het wat te doen is qua gaming. Met name omdat m’n PC eigenlijk alleen games streamed door het huis. En zaken als Parsec kunnen niet op Linux draaien in host mode.

Heb een tijdje Windows ook als game VM gedraaid met dedicated GPU gekoppeld, en daar zie je ook hoe enorm veel Windows al vraagt van resources bij het idlen, en toch maar Windows bare metal gedaan zodat ik m gewoon in slaap mode kan zetten na 20 minuten idle. Als ik dat met de VM deed kon ie niet meer wakker worden en moest ik een reset doen.

Linux doet dat een stuk beter qua resources on idle + slapen.

[Reactie gewijzigd door xoniq op 23 juli 2024 06:48]

The Zep Man @xoniq31 maart 2024 11:44
Ik ga deze zomer eens een dual boot doen met Linux en kijken of het wat te doen is qua gaming. Met name omdat m’n PC eigenlijk alleen games streamed door het huis. En zaken als Parsec kunnen niet op Linux draaien in host mode.
Sunshine draait onder Linux. Kijk daar eens naar. :)
Heb een tijdje Windows ook als game VM gedraaid met dedicated GPU gekoppeld, en daar zie je ook hoe enorm veel Windows al vraagt van resources bij het idlen, en toch maar Windows bare metal gedaan zodat ik m gewoon in slaap mode kan zetten na 20 minuten idle. Als ik dat met de VM deed kon ie niet meer wakker worden en moest ik een reset doen.
Ook ik heb zo'n configuratie staan, en eens. Windows is suboptimaal voor dit soort situaties door de bloat die op de achtergrond draait. Bij Linux is het updateproces simpel. Het heeft een kop en een staart. Bij Windows draaien ongevraagd zaken in de achtergrond voor, tijdens en na updates (en opvolgende reboot(s)) zonder dat duidelijk is wat gedaan wordt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 06:48]

xoniq @The Zep Man31 maart 2024 13:33
Sunshine heb ik inderdaad ook draaien met moonlight op meerdere Apple TVs. Dat is hoe ik primair alles in 4K stream door het huis heen.

Zal eens een lichte GPU fixen, en dan weer een game VM neerzetten puur op Linux als test, kijken hoe me dat bevalt.
Crocidolite @rbr32031 maart 2024 11:19
Ondermaatse ervaring? Windows op een Deck loopt idd niet optimaal. Maar als je windows alleen gebruikt om een game te kunnen starten, heb je verder geen last van die "ondermaatse ervaring".
The Zep Man @Crocidolite31 maart 2024 11:35
Onder Windows is er standaard geen fatsoenlijke user interface. Dat moet je zelf maar configureren. Verder heb je onder Windows heb je niet de goede ondersteuning van hot standby van een lopend spel zoals dat onder SteamOS er wel is. Dat gecombineerd is best wel ondermaats.

Daarnaast is er nog het probleem van een gereduceerde accuduur door alle achtergrondzaken die draaien in Windows en niet transparant zijn. Vergelijk Windows Update met updates voor SteamOS. Het tweede kan je plannen en heeft een duidelijke kop en staart. Het eerste niet.
rbr320 @Crocidolite1 april 2024 02:56
De Steam Deck is een volledige pc in een draagbare form-factor, die me dankzij het open besturingssysteem niet alleen in staat stelt om een groot deel van de spellen in mijn Steam Library te spelen, maar ook games laat spelen buiten Steam om en hem zelfs als volledig functionele desktop laat gebruiken.

Dus ja, als ik er dan andere software op zou installeren die al die functionaliteit weg neemt, zodat ik nog slechts 1 game kan starten en spelen, noem ik dat een "ondermaatse ervaring".
Crocidolite @rbr3201 april 2024 06:10
Dual boot maken met Windows en Steam OS, dan heb je al die functionaliteit nog steeds en je kunt games op je Deck spelen die niet door Steam OS ondersteund worden.

Zou je alleen Windows op je Deck geinstalleerd hebben, dan kun je nog steeds al je games spelen als je "normale" Steam installeerd. Het is echt niet zo dat je dan maar 1 game kunt spelen zoals jij stelt.
Relaxations @CH4OS31 maart 2024 11:58
GeForce NOW via Edge/Chrome werkt perfect op de Deck, ook in game modus.
Bijkomend voordeel is dat je de EA software, incl. rootkits, ook niet lokaal hoeft te draaien.
Lange termijn ondersteuning is er bij EA toch niet bij, o.a. door always online en servers die ze op een bepaald moment beëindigen, dus deze optie lijkt prima.
Je kunt je zelfs afvragen of het 4 euro p/m EA abo uiteindelijk niet het kostenefficiëntst is als je EA games wilt spelen, want DRM-vrij speelbaarheid doen ze toch niet aan.
kameleon20 @Odysseus8731 maart 2024 11:13
Hebben ze dan officiële support voor Linux en steam deck benoemd, of niet..
R4gnax
@kameleon2031 maart 2024 14:19
Nee. De titel staat zelfs expliciet als 'Unsupported' gemarkeerd op de Steam storefront pagina.
kameleon20 @R4gnax31 maart 2024 17:36
Dan is het gevalletje mooi dat het heeft kunnen draaien, nu kan het niet meer. Dikke pech joh!
Sn0wblind @Odysseus8731 maart 2024 11:46
Tja, valve kan ook windows eens degelijk gaan supporten.
rbr320 @Sn0wblind1 april 2024 02:59
Tja, EA kan ook Linux eens degelijk gaan supporten.

FTFY
Sn0wblind @rbr3201 april 2024 03:44
Waarom? Vanuit een bedrijfs standpunt? De markt is super niche zelfs met de Steamdeck. Ook omdat BF2042 te zwaar is voor de Steamdeck en BFV simpelweg gewoon oud is.
Verwijderd @Odysseus8731 maart 2024 16:02
Nou daar zeg je wat. Ik heb de SD Oled gehad. Geen Call of Duty maar nu ook geen BF meer. Dat er nog BF op gedraaid kon worden was wel super, dan had je nog iets qua fatsoenlijke fps. Ik heb uiteindelijk de SD verkocht en de Asus Rog ally gehouden, en nu ben ik zeker extra blij dat ik dat heb gedaan.
Chozx 31 maart 2024 10:38
Goed dat dit er komt. Aangezien de playerbase nog aardig groot is. Hopelijk gaan ze dit ook doen voor Battlefield 1.
JSLV @Chozx31 maart 2024 11:50
Ik snap de negatieve reacties hier, maar ik kan dit ook alleen maar toejuichen. Elk potje BFV of BF1 wordt altijd verziekt door cheaters. Als ze hiermee bijvoorbeeld 90% van de cheaters kunnen uitschakelen, dan zou ik het écht weer gaan spelen.
Vhxrsion @JSLV31 maart 2024 13:05
Je moet beseffen dat dit hackers niet gaan stoppen. Er zijn zo veel games met kernel level anti-cheats die hackers nog steeds niet kunnen stoppen en het grappigste is nog dat de streamers enzo die uitspreken tegen hackers vaak zelf ook hacken. Hacken word gedaan in online games op elk niveau, zelfs op LAN, het is gewoon de realiteit dat je als legit player gewoon geen / weinig kans hebt tegen anderen.
ManiacsHouse @JSLV31 maart 2024 12:44
Inderdaad. Tis gewoon zoeken naar een server waar geen irritante lowrank ... zit met een machinegun en een score van 80-2 ofzo.
Vhxrsion @Chozx31 maart 2024 13:03
Voor mij is het juist tijd geworden om Battlefield te verwijderen. Ik wil geen anti-cheat kernel level toegang geven tot mijn PC. Zelfde reden waarom ik geen Valorant of dergelijke speel.
ChopperGunnerNL @Vhxrsion31 maart 2024 23:05
Zolang cheaters een ding zijn, zijn ontwikkelaars/uitgevers genoodzaakt om dit soort systemen te implementeren. Vooral als andere anti-cheat software niet voldoende blijkt te werken. Dan maar de beveiliging opschroeven.
Hakker 31 maart 2024 12:39
Het vreemdste is dat mensen het normaal vinden terwijl vroeger vooral de community zelf game moderators waren en ik kan je verzekeren ranked matches werden sneller cheaters aangepakt dan nu. Daar werd gelijk gebanned en werden ze bij andere server eigenaars op de hoogte gebracht.

Nu duurt het maanden voor er een banwave is. Het is ook de reden dat ik deze spellen gewoon al niet eens meer speel. Niets maar dan ook niets wordt gedaan voor verbetering voor de gebruiker. het is enkel vanuit de makers kan dat er dingen gedaan worden.
rootkit, banwaves, geen open servers, micro transacties, loot boxes en het ergste van allemaal nog wel gamers die het nog verdedigen ook nog. Ze trappen je in de ballen en die vinden het schijnbaar nog lekker ook.
Gunneh @Hakker31 maart 2024 13:22
Nu duurt het maanden voor er een banwave is.
Logisch toch? Als jij direct je hand laat zien aan de cheat devs, dan pak je maar een handvol mensen. Als je wat langer wacht, dan pak je er honderden
Hakker @Gunneh31 maart 2024 13:37
Oh jij vindt het logisch dat het maanden moet duren. De meeste spelers zijn dan gewoon al afgehaakt. Die zijn het dan wel zat om match na match na match met cheaters te zitten. Het is luiheid ze kunnen ze gelijk aanpakken en gelijk de accounts bannen.

Het is leuk hoe Tweakers het probeert recht te praten in een ander artikel maar als bedrijven er zoals ze zelf zeggen er daadwerkelijk bovenop zouden zitten zou men minder snel de cheater kant op kijken nu pakken ze een account, gaan cheaten en kunnen maanden de boel voor de meeste gamers verpesten. 1 cheater kan het voor 63 anderen verpesten en kunnen dat dus ongestoord voor maanden doen.

De reden waarom bedrijven er weinig in steken is dat de grote groep die afhaakt niet de mensen zijn die veel extra zullen uitgeven. Daar hebben ze al de 70 euro van kunnen graaien.

[Reactie gewijzigd door Hakker op 23 juli 2024 06:48]

Gunneh @Hakker1 april 2024 01:03
Ja, ik vind het logisch. Waarom? Ik weet hoe het werkt in de achtergrond.

Eerst moet je weten hoe een cheat werkt. Dan moet je het gat dichten. Dan moet je verzamelen wie wat heeft gedaan etc. Als bedrijf moet je daar 100% in zijn. Dan pak je duizenden tegelijk aan.
De reden waarom bedrijven er weinig in steken is dat de grote groep die afhaakt niet de mensen zijn die veel extra zullen uitgeven. Daar hebben ze al de 70 euro van kunnen graaien.
Ik weet dat ik nu misschien tegen een muur praat maar nee, zo zit het niet in elkaar
Vhxrsion @Hakker31 maart 2024 13:10
Gewoon alleen maar single player games spelen lijkt het, geen hackers daar, je kan er tegenwoordig gewoon niet om. Hacken gebeurd in ELKE game op ELK niveau.
R4gnax
@Vhxrsion31 maart 2024 14:44
Jammer genoeg is dat geen vrijbrief, want anti-cheats worden icm anti-tamperware ook al ingezet om single-player games te beschermen die werken met in-app aankopen en unlocks van skins, XP boosters, etc. Zodat deze niet middels cheats geapproprieerd kunnen worden, maar legitiem aangeschaft moeten worden.

Gevalletje van software-ontwikkelaars die te krenterig zijn om hier een degelijk proces met een autoritatieve server en valide tokens op basis van asymmetrische cryptografie achter te steken, maar het volledig client-side af proberen te handelen en nog nooit van het security-101 lemma "never trust the client" gehoord hebben.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 06:48]

Peatsmoke 31 maart 2024 10:42
Zulke maatregelen doen me toch overwegen om dat spel nog eens te kopen, cheaters hebben er voor mij in elk geval voor gezorgd dat de lol van het gamen verdween.
Mark_88 31 maart 2024 13:34
Uitmuntende game waarvan ik hoor dat hij inderdaad inmiddels doorgerot is wegens de cheaters. Dit geeft hoop. Wat onkarakteristiek van EA ook dat ze dit toevoegen aan een game waar ze nagenoeg geen geld aan verdienen. Misschien een low-risk praktijktest. Kernelmeuk is dubieus, maar áls het werkt, valt er toch echt wat voor te zeggen.
Mark de Vaal @Mark_8831 maart 2024 15:33
Ik zou je willen vragen om het artikel van Yannick te lezen voordat je gaat zeggen dat iets werkt. Probleem is als dit op één of andere manier gehackt wordt jij ook hiervan de dupe van wordt. Kernel/root toegang is voor mij een No-Go
Mark_88 @Mark de Vaal1 april 2024 16:09
Ik zeg nog met nadruk 'als'.
Saph 31 maart 2024 15:54
Ik speel BFV best regelmatig en heb inmiddels meer dan 300 uur in het spel zitten maar met die cheaters valt het echt wel mee hoor. Ik kom ze zo zelden tegen dat het me nauwelijks stoort zelfs. CoD is wat dat betreft vele malen erger waarbij er bijna geen match is zonder cheater. Jammer dat het spel zo ten onder gaat wat mij betreft.
SuperDre
31 maart 2024 16:08
Tja, dit soort zaken mag je danken aan die idioten die zitten te cheaten. Gamestreaming zal wat dat betreft heel veel cheaten tegen gaan en daarmee dus voor online multiplayergaming een stuk fijner zijn.
TechSupreme 31 maart 2024 16:16
Het is weer achter de feiten aan lopen. De nieuwste ontwikkeling rond valsspelen zijn PCIe kaarten die (icm een 2de computer) direct toegang hebben toto het geheugen. Alles gaat buiten het OS om.

Dan kan je kernel level detecties draaien, maar dat helpt niks. Het enige euvel is dat de instap drempel heel hoog is, maar blijkbaar zijn er genoeg mensen die bereid zijn om ervoor te betalen. Als je zo links en rechts ziet wat voor bedragen het om gaat en dat er tegenwoordig zelfs hele bendes mee bezig zijn.
MrFax 31 maart 2024 18:20
Is het niet mogelijk om gezamenlijk met Microsoft een kernel-level anticheat in te bouwen die privacygericht is en alleen data doorsluist als er daadwerkelijk gecheat wordt.

Als het direct in Windows gebouwt wordt dan is dat een stuk minder erg en eng dan 5 verschillende kernel drivers die backdoors in je PC creëren.

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