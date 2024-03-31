EA voegt op 3 april anticheatsysteem op kernelniveau toe aan Battlefield V

EA voegt zijn anticheatsysteem in april toe aan Battlefield V. Die game uit 2018 heeft al sinds 2020 geen grote update meer gekregen, maar krijgt nu toch het controversiële systeem, dat op kernelniveau werkt. Daarmee zal de game niet langer werken op Linux.

EA zegt dat het zijn eigen systeem, dat simpelweg EA Anticheat heet, toevoegt aan Battlefield V. Dat gebeurt 'in april'. Op X zegt het bedrijf dat specifiek op 3 april de knop omgaat. EA voegde Anticheat vorig jaar in oktober al toe aan Battlefield 2042, een game uit 2021.

De stap is opvallend, omdat Battlefield V al sinds de zomer van 2020 geen updates meer heeft ontvangen. De zomerupdate was de laatste grote update van het spel, tot nu toe. Met de update verandert er volgens EA voor spelers niets en zouden de prestaties van Battlefield V er niet onder moeten lijden. Battlefield V heeft sinds een paar jaar veel last van valsspelers, waar spelers zich regelmatig over beklagen. Linux-spelers hebben overigens wel een probleem; Anticheat werkt niet op dat besturingssysteem, dus zullen zij de game niet langer op dat platform kunnen spelen.

Anticheatsystemen werken vaak op kernelniveau en zijn daarom controversieel onder gamers. Ze krijgen daarmee namelijk veel rechten op het systeem van spelers. Tweakers schreef daar eerder deze week nog een achtergrondartikel over.