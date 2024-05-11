EA denkt na over implementatie van advertenties in games

Electronic Arts beschikt over enkele teams die nadenken over hoe het bedrijf advertenties kan gaan implementeren in games. EA denkt dat reclame de groei van het bedrijf kan stimuleren, maar zegt ook dat deze ontwikkeling zich nog in een vroeg stadium bevindt.

Ceo Andrew Wilson heeft het bestaan van deze teams bevestigd tijdens een recente financiële vergadering met aandeelhouders. De man benadrukte dat EA bedachtzaam te werk wil gaan wat betreft het tonen van reclame in games, maar deed verder geen specifieke aankondigingen. De ceo vertelde dat in-game advertenties een groeifactor voor het bedrijf kunnen zijn en hij verwees ook naar advertenties die zich meer op de communities van bepaalde franchises richten en naar reclame die niet enkel in games moeten worden getoond. Het is niet duidelijk of EA in de zeer nabije toekomst plannen heeft om advertenties te tonen in games.

EA Sports 24
EA Sports 24

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 11-05-2024 12:05
223 • submitter: JPB02

11-05-2024 • 12:05

223

Submitter: JPB02

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jazzozo 11 mei 2024 12:09
“Oh, je wil het nieuwste voetbalspelletje? €80 alstublieft. Wil je nu ook nog wat plezier beleven aan online spelen? Dan zou ik maandelijks ook nog even een paar tientjes daar in gieten. En heb je al eens overwogen om over te stappen van verzekering?”

Wat een poppenkast.
Luuk1983 @jazzozo11 mei 2024 12:12
Het ligt er een beetje aan hoe ze het implementeren. Onderbrekingen zoals in elk gratis android en iOS spel zijn een no go. Echter, als een personage wat drinkt en het is een echt merk in plaats van een nep merk heb ik er wat minder moeite mee. Of billboards in racing of open world games die echte producten bevatten ipv nep producten. Reclame is een vies woord, mee eens, maar het hoeft niet perse compleet spelbeservend en storend te zijn.
SMGGM @Luuk198311 mei 2024 17:32
Ik vind het nog niet zo onschuldig, zelfs zo’n subtiele reclame. Tegenwoordig kan je als mens in de westerse wereld niet rondlopen zonder reclame over je te krijgen. Jongeren (toch een grote doelgroep van games) kunnen slechter het onderscheid maken en zijn zeer eenvoudige beïnvloedbaar. Ik zou liever niet dat mijn tiener red bull of andere reclame ziet en zeker niet in een game waar ik dan al €80 voor neerlegde.

Maar misschien ben ik naïef en is het al veel te laat. Waar kan een mens nog rondlopen zonder beïnvloed te worden door reclame?
Luuk1983 @SMGGM11 mei 2024 17:36
Ik ben het zeker met je eens dat het lastig is en waar de grens ligt. Zo vind ik ingame billboards niet zo'n probleem, maar influencers die reclame maken zonder dat het duidelijk is een gigantisch gevaar. Mijn dochter van 7 vind apps die meer reclame dan speeltijd hebben geen probleem, terwijl ze die van mij niet mag spelen.

Feit is wel dat ze altijd de grenzen van de wet zullen opzoeken. En reclame die geen reclame lijkt is het grootste gevaar.
DJ Henk @Luuk198312 mei 2024 08:38
Als een spel een realistische nabootsing van een echte sportwedstrijd moet zijn is het niet een heel gek idee om er reclame in te verwerken, want dat gebeurt in de echte wedstrijd ook. Maar eigenlijk zou er ook in de echte wedstrijd geen reclame moeten zijn. (Onrealistische gedachte, dat weet ik.)
Mijn dochter van 7 vind apps die meer reclame dan speeltijd hebben geen probleem
Dat is waarschijnlijk omdat ze er zo gewend is dat ze niet beter weet. Sterker nog, als je zo gewend bent aan constante stimulatie kan het opeens wegvallen ervan zeer onaangenaam voelen.

Daarom zou ik het toch een slecht idee vinden om de billboards in een spel met echte reclame te vullen. Gewoon omdat er dan weer een plek minder is waarin je kunt ervaren hoeveel beter een reclamevrije omgeving voor je geestelijk welzijn is. Een billboard dat gevuld wordt door een game designer zal beter in de ervaring passen dan eentje gevuld door een reclamebureau. Simpelweg omdat echte reclame maar één doel heeft en dat is je aandacht weghalen vanwaar je eigenlijk mee bezig was. Dat staat dus haaks op wat de designer probeert te bereiken.
Xeneonic @Luuk198312 mei 2024 14:58
De grens voor mij is heel makkelijk: Geen reclame in games.
CSmall @Luuk198312 mei 2024 20:16
Tip: voor android kan je een adblock dns instellen waardoor er veel 80% van de ingame ads word geblokkeerd. Effe googlen
TheVivaldi @SMGGM11 mei 2024 22:38
De vraag is ook: wanneer is iets reclame? Fernbus Simulator heeft bijvoorbeeld geen toestemming van MAN om hun logo te mogen gebruiken, maar wel van VDL. Maken ze dan stiekem reclame voor VDL of willen ze gewoon dat dat de bussen er zo echt mogelijk uitzien?

Natuurlijk ben ik met je eens dat Red Bull wel reclame zou zijn en ik die ook niet zou willen zien, zeker niet mijn eventuele toekomstige kinderen. Red Bull staat natuurlijk ook bekend als een bedrijf dat veel reclame maakt en dingen sponsort.
Orphu @TheVivaldi12 mei 2024 15:25
Dat is geen reclame maar een licentie voor de uitgever om deze in de game te mogen gebruiken. Overigens denk ik dat maar weinig mensen vervolgens een VDL bus gaan kopen na het ermee gereden te hebben in het spel. :+
TheVivaldi @Orphu12 mei 2024 16:14
VDL verkoopt ook taxibusjes aan particulieren. Maar goed, VDL was maar *een* voorbeeld. Als MAN of Mercedes-Benz ja zou zeggen tegen een licentie, dan is het al een ander verhaal, want MAN verkoopt ook bedrijfsbusjes en MB verkoopt ook personenauto's.

Het was overigens meer om een voorbeeld te geven dat merknamen niet per se reclame hoeven te zijn. Het hangt van de manier van verwerken en het doel af.
CSmall @TheVivaldi12 mei 2024 20:17
EA F1 is toch ook al pure reclame voor de auto merken en renstallen.
TheVivaldi @CSmall12 mei 2024 22:44
Afhankelijk van hoe je het bekijkt. Uitgaande van Orphu's grapje hierboven zou je kunnen stellen dat weinig mensen een raceauto gaan kopen na ermee gereden te hebben in het spel. :+

Maar goed, ik ken het spel verder niet, want ik ben niet van de F1.
Qin @TheVivaldi12 mei 2024 08:56
Zal ook afhangen van de prijs. Dure dingen zijn over het algemeen geen impuls aankopen.
Me_Giant @TheVivaldi13 mei 2024 21:17
Dat is een makkelijk antwoord: als het merk betaalt, is het reclame.
D-e-n @SMGGM12 mei 2024 09:53
Ik zag wat dat betreft laatst een interessante docu van Tegenlicht over reclame. En daarin kwam naar voren hoe misleidend reclame anno nu was. Het ging van activisten die billboards besmeuren tot een jurist (dacht ik) die onder andere pleitte voor een soort van neutrale zoekmachine tot een burgermeester die alle billboards in zijn stadje had laten weghalen.

Dus nee: reclame in een game is geen goed idee. Het zullen ook gewoon dezelfde grote bedrijven zijn die je altijd te zien krijgt.

[Reactie gewijzigd door D-e-n op 22 juli 2024 14:16]

Verwijderd @SMGGM13 mei 2024 15:04
Tip: Neem je tiener mee naar een voetbalveld en trap een balletje, is ook nog eens goed voor de spiergroei in die levensfase
jazzozo @Luuk198311 mei 2024 12:13
Dat soort promo items in een game zie ik ook niet zo’n probleem mee. Ik ben echter bang dat ze meer de richting van 2K op zullen gaan die al gewoon complete ads in NBA 2K hebben gestopt. Het is en blijft EA. Verwacht het ergste en het kan alleen maar meevallen.
Nas T @jazzozo11 mei 2024 12:27
Ik verwacht helemaal niks. EA sloeg tien jaar geleden de plank finaal mis met Sim City en DRM, waardoor spelers geen Sim City kon spelen na de release. We zijn tien jaar verder, en het is nog steeds een sh*tshow, maar op een andere manier. Soms is het gewoon klaar, geen tweede kans, niks. EA mag de boel sluiten maar we zijn collectief incompetent. Zodra wij dit gedrag een podium geven, denk ik niet dat we moeten klagen.
Chrono Trigger @Nas T11 mei 2024 19:54
Mensen belonen de hele monetization transitie die gaming sinds 2006 aan het maken is, omdat het kapot geshilled wordt op twitch en youtube. De jeugd die toch al gemiddeld 9 uur per dag in zijn telefoon zit wordt blootgesteld aan het concept dat dit normaal is en een norm moet zijn. Mijn geest bescherm ik graag tegen indringers die ongevraagd schreeuwerige boodschappen verkondigen.

En voordat je denkt dat dit over-dramatisering is van een geest die onbeperkt kan kiezen en deze informatiestroom aan kan, dat is bewezen niet het geval. Ons aandacht is eindig en waar we dit aan besteden wordt onverhoopt hetgeen waar onze waardes naartoe buigen.

Wat mij betreft mag de politiek ingrijpen in de hoeveelheid reclame die overal getoond wordt, maar dat gebeurt niet want belangen en miljardenomzetten van de marketing industrie. Idiocracy is een documentaire.

[Reactie gewijzigd door Chrono Trigger op 22 juli 2024 14:16]

SG @Chrono Trigger13 mei 2024 07:11
Het gross van volk wereld wijd vind games te duur . Games zijn door hardware evolutie duurder om te produceren en game komen alleen als publisher dikke winst pakken. De reden voor DRM betaalde DLC abbo in game aankopen is reactie op belabberde omzet. Dat houd in valt de verkopen tegen is meer niche dan gaat IP in de ijskast voor onbepaalde tijd. Sequels kan je verwachten van die paar goed draaiende IP. Een gamepas help ook niet triple A games zijn te duur om rendement te halen in gamepass. De aanpak daar is kleinere producties voorrang te geven of triple A naar tier lager te green lighten. Add’s in games is weer een extra manier om profits binnen te halen. Zoals met alles zoals DRM free2play ingame aankopen feebased zal het uiters anti gamer geïmplementeerd worden.
Net zoals met commerciële tv in NL die reclameblokken groeien in VS is dat ook nog wat extremer.
Zal begin subtieler zijn zodat makkelijker geaccepteerd wordt. En het zal met de tijd opgeschaald worden. Zo ook als met youtube reclame blokken worden groter en vaker .
Reclame is verdien model. Het alternatief is betalen.
Als IP niche is dat verwachte verkoop van 2mil heeft wereld wijd dan 40 tot 100euro niet voldoende dan zul 110 moeten betalen voor dikke profits.
Voor 40 moet 12mil sales zitten voor 60 op 8mil voor dikke profits. Want dat geeft greenlight makkelijker voor sequel.

De vraag is dit nodig als EA nog steeds dikke omzet halen of is dit puur voor nog meer om aandeelhouders blij te maken. Of valt omzet tegen dat dit erbij moet komen om aandeelhouder rustig te houden.
Luuk1983 @jazzozo11 mei 2024 12:15
Oh ik heb inderdaad niet de illusie dat EA het goed gaat aanpakken hoor! :P
Ge0force @Luuk198311 mei 2024 13:29
Akkoord. Maar net zoals bij microtransacties lopen we het risico dat het ontwerp van games zal aangepast worden om reclame te integreren. Ik hoop dan ook dat de gamers kritisch zullen blijven over de manier waarop EA dit zal doen.
Richo999 @Ge0force11 mei 2024 15:45
ze zullen het gewoon pre-orderen net zoals alle andere meuk, die illusie heb ik al jaren geleden opgegeven.
De meeste gamers snappen of interesseert het niet zolang ze nu maar kunnen gamen.
Dalyxia @Ge0force12 mei 2024 15:46
En net zoals bij microtransacties zal het zonder regulatie compleet de klauwen uit lopen. €99,99 "microtransacties"
sfc1971 @Luuk198311 mei 2024 13:40
Tja, dat denken wel vaker maar er zijn betrekkelijk weinig spellen die in de moderne tijd spelen. Neem het best verkopende spel van 2023 en het best beoordeelde spel, Hogwarts Legacy en Baldur's Gate. Welke reclame ga je daar in voegen? Dan je bijna alleen merchandise gaan pushen. Op zich mogelijk maar krijgen we dan net zoals Transformers uit de jaren 80, characters puur en alleen om een nieuw model te kunnen verkopen?

De realiteit is dat een oud spel als Grand Prix Legends toestemming nodig had om oude reclames te reproduceren. Shell stond niet klaar om te betalen voor de advertenties die tenslotte nog steeds hetzelfde logo hebben.

Het zal maar bij een heel klein aantal spellen kunnen zijn dat er op natuurlijke wijze producten in passen waar een adverteerder voor wil betalen. Krijgen we dan in GTA V dat de karakters allemaal Monster Energy gaan drinken? We hebben het allemaal al eens een kaar voorbij zien komen en subtiel was het niet.

Je vergeet dat dit Amerikaanse reclame gaat worden waar de regels veel relaxter zijn.
Finraziel
@sfc197111 mei 2024 22:51
EA heeft juist veel games waar het wel bij zou passen op zich, al die sport games en ook zaken als NFS zou het op zich best in kunnen...
Maar ik geloof er niks van dat ze het echt zo zouden implementeren dat het niet opvalt. Als in een game ineens iedereen Red Bull drinkt, dan is dat niet normaal en valt het dus juist op. Als er verschillende drankjes zouden zijn en het varieert een beetje dan zou het minder opvallen, maar zo gaat het over het algemeen niet. Ook bij iets als F1, daar heb je dan misschien wel reclame langs het circuit, maar als dat ineens compleet andere reclames zijn dan wat je op TV ziet dan valt het alsnog op en zou ik me er absoluut aan gaan storen. Of bij NFS, zou me niks verbazen als ze gewoon niet genoeg verschillende reclames hebben waardoor het onrealistisch wordt als bv Mountain Dew op elke straathoek geadverteerd wordt maar je ziet nooit een andere frisdrank, of überhaupt reclame voor iets anders dan frisdrank. En zelfs als ze dan omdat ze niet genoeg verschillende reclames kunnen verkopen dan maar ook verzonnen merken er tussen gooien, dat werkt ook niet want dan steekt die echte er weer heel opvallend tussenuit.
Gelukkig speel ik toch al zelden EA games... :+
MClaeys @Luuk198311 mei 2024 13:26
Hebben ze dat al niet gedaan? Ik dacht dat Burnout Paradise werkende billboards met echte reclame in game had. Stoorde niet omdat ze in de spelwereld pastten. Bij voetbal de boards aan de kant kan ik me ook nog inbeelden als niet storend. Onderbrekingen daarentegen... En EA staat niet bekend om zijn spelervriendelijke beslissingen dus dat zal wel tegenvallen.
jaxxil @Luuk198311 mei 2024 13:31
Begin hier alsjeblieft niet aan. Juist veel open world games gebruiken advertenties als worldbuilding en om een bepaalde sfeer neer te zetten, denk aan de over the top advertenties van GTA San Andreas of de dystopische advertenties voor seks en drugs in cyberpunk settings. Je levert een belangrijk stuk creatieve ruimte in en je maakt je games actief slechter, en waar voor? Zodat EA nog meer geld kan zien rollen? Want je weet al van te voren dat dit de prijs van games niet gaat doen zakken en dat 'niet-storende' advertenties alleen de eerste stap zijn.

Microtransacties zijn ooit klein begonnen met Horse Armor en de hele rel daar over in Oblivion in 2006. Inmiddels is het 2024 en heb ik Tekken 8 opgepakt voor de volle 70 euro, en heeft dat spel regelmatige DLC characters die je moet kopen om er uberhaupt tegen te kunnen oefenen, een shop voor cosmetische items (met limited time offers dus wees er snel bij!!) en een battlepass waar lekker veel fomo druk achter zit, want zometeen zijn al je fancy items weg en dan heeft de rest ze wel maar jij niet... Geef me 1 goede reden waarom het met advertenties niet onmiddelijk op dezelfde manier zou gaan.

Laten we de doos van Pandora nou eens een keertje lekker dicht houden in plaats van op een kier te zetten zodat ze hem over de jaren heen door gewenning open kunnen wrikken.

[Reactie gewijzigd door jaxxil op 22 juli 2024 14:16]

Aerophobia1 @Luuk198311 mei 2024 14:55
Veel racesimaties tonen echte of gekochte advertentie ruimte.
Dus zie je langs de baan logo's van andere bedrijven.
NIet echt storend, zolang het niet buiten proportionele borden zijn (wat ook nog wel eens gebeurt)
Sméagol @Luuk198311 mei 2024 15:08
Ze implementeren het op elke manier waar ze mee weg kunnen komen. Wat helaas waarschijnlijk een hoop is.
LA-384 @Luuk198311 mei 2024 15:33
Nee, gewoon nee. Denk je dat een game met reclame goedkoper wordt? Tuurlijk niet, het wordt de nieuwe standaard. Datzelfde zie je met streaming gebeuren.

We zouden het niet normaal moeten vinden dat we overal waar we onze kop uitsteken, worden doodgegooid met reclame.

En al helemaal niet wanneer het ook opgroeiende kinderen gaat treffen.

En nòg minder wanneer het ook nog eens ongezonde meuk gaat promoten.
SpoekGTi @LA-38412 mei 2024 14:50
Dan zou ik eens beginnen met kleding merken. :) hallo gratis wandelende reclameborden :)
Tourmaline @SpoekGTi13 mei 2024 16:19
Dat noemt men sluikreclame... ;)

Je betaald een hoog bedrag om voor dat bekend merk reclame te mogen maken.... :)

Voor sommigen overigens is het ook een statussymbool, dus het kan ook andersom werken.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 22 juli 2024 14:16]

The Chosen One @Luuk198311 mei 2024 17:08
Dan nog zie ik wel genoeg haken en ogen. Vooral met alle verschillende landen en regelgeving.
Dan krijg je dat coca cola bijv extra betaalt om hun merk(en) in verschillende games te krijgen. Wat dan weer mensen/kinderen beinvloed om omgezonder te leven (even kort door de bocht).
Kurgan @The Chosen One12 mei 2024 09:54
Dat zou inderdaad weleens een probleem kunnen worden. Wie is er aansprakelijk als er reclame wordt getoond voor een product wat in een bepaald land niet is toegestaan of leeftijdsrestricties heeft? En in het aangehaalde voorbeeld van Coca-Cola zie ik het er in Nederland nog wel van komen dat je suikertaks moet gaan betalen op je game...
iAR @Luuk198311 mei 2024 18:27
billboards in racing of open world games die echte producten bevatten
Eigenlijk is het bizar hoe gewoon we reclame zijn gaan vinden. Omdat er aan de zijden van het voetbal veld reclames zijn is dat in een spel ook wel oké.
Gunneh @Luuk198311 mei 2024 19:40
Slippery slope gebied voor mij. We hebben in het verleden ook gezegd "Geen probleem met X zodra het maar geen Y word" en na een paar jaar sluipt het snel van X naar Y

Voorbeelden:

- Launchers
- DLC
- MTX
- in game ads (specifiek mobile)
- Day 1 patches
Zynth @Luuk198311 mei 2024 21:47
Het ligt er een beetje aan hoe ze het implementeren.
Wat sowieso zeker is, is dat ze elk jaar zullen kijken of ze nog net iets verder kunnen gaan.
En op deze manier actief de grens gaan opzoeken van wat mensen accepteren.
Dat is tot nu toe praktisch overal zo gegaan.
fre0n @Luuk198311 mei 2024 14:05
Gamers zijn het product, de game het mechanisme (de storefront) en de investeerders zijn de klant. Het boeit niet of het de game leuker of slechter maakt, als de omzet maar gemaximaliseerd kan worden.

AAA staat voor crap. Go indi
ToolBee @Luuk198312 mei 2024 02:49
Er zat al RedBull(s#!t) reclame in de eerste WipeOut op de playstation (1).
Fedo @Luuk198312 mei 2024 09:56
Met een dergelijke schoothondjesmentaliteit heb ik heel weinig vertrouwen in de toekomst.
kimborntobewild @Luuk198312 mei 2024 22:20
Het ligt er een beetje aan hoe ze het implementeren.
Nee, daar ligt het niet aan.
Reclame in games is ruk, hoe dan ook.
Echelon2011 @Luuk198313 mei 2024 08:25
We hebben het hier over EA he? :+
RogerWilco2 @Luuk198313 mei 2024 11:17
Ik vind het niet zo onschuldig.
Zeker als er veel kinderen en jongeren het spel spelen, die zijn in het algemeen best beïnvloedbaar.
theduke1989 @jazzozo11 mei 2024 12:21
Maar je betaald toch ook voor het kijken naar F1 bijvoorbeeld en daar zitten ook bomvol reclame boeren op elke hoek. Dus snap het niet zo.

Ik zou het tof vinden. Dat je bijvoorbeeld in BF een billboard hebt met echte reclame. En je die vervolgens echt kapot kan maken is toch echt baas.
Nas T @theduke198911 mei 2024 12:30
Maar je betaald toch ook voor het kijken naar F1 bijvoorbeeld en daar zitten ook bomvol reclame boeren op elke hoek. Dus snap het niet zo.
Ik snap het wel, maar ik wil nooit reclame, in welke vorm dan ook. Als een product goed is, hoor ik het wel van anderen, "wij van wc eend ..." dat mag achterwege blijven.
En dat het dan duurder is: prima.
lenwar
@Nas T11 mei 2024 13:38
Dus je hebt een auto gekocht zonder embleempje? (Kun je weglaten voor een x-bedrag bij de meeste merken), Kleding zonder merkjes zichtbaar (Marco Polo, (alle?) spijkerbroeken, enz, enz, enz.)
Dat soort zaken. Allemaal reclame. (In het geval van de auto kan het uiteraard soms ook onderdeel van het design geworden zijn, maar je snapt wat ik bedoel)

Het ligt er, wat mij betreft, in de praktijk heel erg aan hoe het geïmplementeerd wordt. Zoals anderen al zeggen. Pak een spel als World of Warcraft. (Uiteraard niet van EA, maar even ter illustratie). Het zou toch best geinig zijn als er een Nike-logootje op een bepaald stuk armor staat? Of Hoyt op een bepaalde handboog? Dat je potions van Coca-Cola en Gatorade kunt krijgen.
De Sims 3 had een uitbreidingsset van IKEA. (Dan kreeg je allemaal IKEA-meubelen e.d. erbij). Ook was er ooit een uitbreiding van H&M (Sims 2 uit m’n hoofd). Prima toch?

Het moet natuurlijk niet komen in de vorm van al die telefoonspelletjes, dat je spel stilstaat met een suffe reclame die geen beeld geeft van hoe een andere app is, voorgeschoteld krijgt.
R4gnax
@lenwar11 mei 2024 19:16
Pak een spel als World of Warcraft. (Uiteraard niet van EA, maar even ter illustratie). Het zou toch best geinig zijn als er een Nike-logootje op een bepaald stuk armor staat? Of Hoyt op een bepaalde handboog? Dat je potions van Coca-Cola en Gatorade kunt krijgen.
Nee, dat zou helemaal niet geinig zijn. Het zou totaal niet binnen de setting van het spel passen.
De Sims 3 had een uitbreidingsset van IKEA. (Dan kreeg je allemaal IKEA-meubelen e.d. erbij). Ook was er ooit een uitbreiding van H&M (Sims 2 uit m’n hoofd). Prima toch?
Dat is iets heel anders, omdat het daar ook specifiek juist in de spelbeleving geintegreerd kan worden.
Gunneh @lenwar11 mei 2024 19:45
Dus je hebt een auto gekocht zonder embleempje? (Kun je weglaten voor een x-bedrag bij de meeste merken), Kleding zonder merkjes zichtbaar (Marco Polo, (alle?) spijkerbroeken, enz, enz, enz.)
Nee en ja. Ik koop geen merk kleren dus het 'merk' zal me een worst wezen.
Voor de auto, ik koop 2e hands wat op dat moment goed is voor mn geld. Dus nee, ik kan het niet weglaten. Zou ik een nieuwe auto kopen dan zou ik het ook niet weglaten, ik ga ze geen extra geld geven voor iets dat ik mogelijk zelf kan doen.
Het zou toch best geinig zijn als er een Nike-logootje op een bepaald stuk armor staat? Of Hoyt op een bepaalde handboog? Dat je potions van Coca-Cola en Gatorade kunt krijgen.
Nee, helemaal niet. Ik heb juist een schijthekel aan meeste merken. Het hoort niet thuis in dat soort games. Als het Monster/Red Bull in NFS of Tony Hawk is, dan sure, maar die grens kan voor mij al snel overschreden worden
Desiler @lenwar11 mei 2024 14:30
Het zou toch best geinig zijn als er een Nike-logootje op een bepaald stuk armor staat? Of Hoyt op een bepaalde handboog? Dat je potions van Coca-Cola en Gatorade kunt krijgen.
Eh, nee. Mensen die dit nog goed praten :+

[Reactie gewijzigd door Desiler op 22 juli 2024 14:16]

Madshark @Desiler11 mei 2024 14:59
Depends.
Als men fictieve merken gaat vervangen voor echte merken, dan heb ik daar eigenlijk best weinig moeite mee. Als dit de ontwikkelaar extra inkomsten genereert waarbij er extra budget ontstaat voor een nog betere sequel, dan helemaal prima. Zal echter bij EA niet opgaan, dat extra geld is voor de aandeelhouder.
De grens ligt bij mij wel nadrukkelijk op passiviteit, billboard/items/posters/winkels ed.
Gedwongen fullscreen reklame spotjes, of extra loading screens bedoeld voor reklames, dat is voor mij over de grens, no-go en instant boycot.
mvn23 @Madshark11 mei 2024 15:57
Ehm nee. Zoals @jaxxil hierboven aangaf zit er best een hoop creatieve ruimte in de fictieve merken. Rockstar maakt er bijvoorbeeld in GTA een kunst van om de in-game merken een (soms minder subtiele) dubbelzinnige naam te geven. Als dit echte merken worden maakt dat de game gewoon slechter.
itcouldbeanyone @mvn2312 mei 2024 02:41
In GTA in houten huis van lexter, zie ik tussen zijn servers toch echt een paar Sun (nu oracle) x4200 bakken staan,
mvn23 @itcouldbeanyone13 mei 2024 16:22
Niet relevant. Die dingen zijn al lang EOL. Daarnaast is niet alles wat enigszins een gelijkenis vertoont met echt spul ook gelijk product placement, zeker als het een prop is die alleen op de achtergrond zichtbaar is.

Zoek eens een aantal radio ads uit diezelfde game op en vraag je af hoeveel echte merken er mee akkoord zouden gaan dat hun product zo neergezet zou worden. Dat zijn gewoon dingen die essentieel zijn voor de sfeer van de game. Als je daar aan begint te tornen is het einde al snel zoek en is mis je dat stuk creativiteit.
Luuk1983 @Nas T11 mei 2024 12:46
Reclame is een heel breed begrip. Streamingdiensten die suggesties geven aan de hand van wat ik leuk vind is technisch gezien ook reclame. Maar daar heb ik geen moeite mee.

Het andere uiterste zijn de irritante reclames op YouTube die je ervaring onderbreken of de mobiele games waar je meer reclame kijkt dat daadwerkelijk speelt.

Van dat tweede zou ik zo geld voor over hebben om het af te kopen (ik had voorheen YouTube lite), dat eerste kan me niks schelen en zie ik amper als reclame.
Orgel @Nas T11 mei 2024 14:12
En die andere hebben het wel van reclame en infecteren jou met wc eend :+
boers706 @theduke198911 mei 2024 12:48
Bij Battlefield 2 heeft intel een map gesponsord waarin reclameborden staan met de tekst: "no lag, more frag" met daarbij het logo van intel core. Op die manier is het niet storend. Het zou zelfs een aanvulling kunnen zijn voor mooiere en betere speelvelden.

Deze map:
https://battlefield.fando...=BF2_Highway_Tampa_16.png

[Reactie gewijzigd door boers706 op 22 juli 2024 14:16]

The Zep Man
@boers70611 mei 2024 13:19
In Battlefield 2142 stonden hier en daar billboards die verhuurd werden voor reclame. Die kon je overigens ook zelf gebruiken door een SQLite database te lijf te gaan en achteraf op read-only te zetten. :+
CH4OS @theduke198911 mei 2024 12:28
Die reclameborden kunnen dan juist niet stuk, geheel toevallig. ;)
Ryunoru @theduke198911 mei 2024 22:11
Op het concept van reclame op betaalde televisie ben ik ook faliekant tegen. TV heeft dit helaas genormaliseerd maar heeft al zodanige proporties aangenomen dat ik ben uitgeweken naar alternatieve bronnen van audiovisuele media. Games waren tot dusver (grotendeels) vrij van deze troep maar worden nu blijkbaar ook ingezet voor reclamedoeleinden. No thanks. Alleen al het idee dat ze dit overwegen is voldoende reden om EA volledig links te laten liggen. Geen moeilijke keuze, toegegeven, EA heeft immers al meerdere anti-consumeristische beslissingen gemaakt...
Vage_Karel @jazzozo11 mei 2024 12:19
Vergeet het gokken niet in hun voetbal game waar kleine kinderen mee in aanraking komen.
nijntje82 @jazzozo11 mei 2024 12:22
Een door de gamer gecreëerde poppenkast. Wij stemmen met onze portemonnee :-) ..
WillySis @jazzozo11 mei 2024 12:24
We leven in een tijdperk wat gedomineerd wordt door advertenties. Een deel daarvan is ronduit irritant en geeft de advertentie industrie een slechte naam.
Advertenties kan je ook heel subtiel plaatsen. In het echte voetbal staan allerhande reclameborden langs het veld. Op TV worden er daar nog een aantal aan toegevoegd. Op de shirts staat de naam van de sponsor. Dat zijn allemaal puntjes waar men meer gebruik van kan maken zonder dat het irritatie opwekt.
Tourmaline @jazzozo11 mei 2024 18:33
Dat soort ideeen moeten ze maar snel weer vergeten. Ga geen €80 betalen voor reclame.
kuurtjes @jazzozo11 mei 2024 14:41
Ik vind het eigenlijk nog steeds normaal dat je oftewel maandelijks betaald voor online servers, of je ze zelf host.

Door dit hele spelen op online servers waar je niet vast voor betaald is de industrie zeer duister geworden.
Annihilism @jazzozo12 mei 2024 10:35
Het is EA... is dit überhaupt nog een verassing? Als ze een game kunnen volstoppen met lootboxes, reclame en abonnementen dan doen ze dat gewoon. Ze doen hun best om nét aan de wet te voldoen qua gokelementen en dat de game nét niet irritant genoeg is dat hun doelgroep het niet meer wil spelen.

Het enige wat nog verassend bij EA kan zijn is als ze wel ineens een goede game uitbrengen zoals C&C remastered (zou ook niet één game van ze kunnen noemen verder van de afgelopen jaren die goed was).

Er zijn zoveel studios die wel goede games willen uitbrengen dus snap niet waarom mensen zich zo focussen op EA. Kijk eens wat verder naar games als Baldurs Gate, Horizon Zero Dawn/forbidden west, spiderman, zelda, Warframe etc. Etc. Etc.
Tourmaline @Annihilism13 mei 2024 15:18
Battlefield V en BF2042 zijn wel goede games geworden na een aantal updates en patches. Goed speelbaar. Ze hebben altijd wel wat rpoblemen met de anti-cheat inde games. Na een paar maanden na uitbrengen van de game stiklt het vaak van de hacks en cheats, dan kantelt de game zo door 1 zo'n cheater.

Maar eens kijken wat volgend jaar de Nieuwe Tomb Raider wordt. Speel weinig spellen verder.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 22 juli 2024 14:16]

Marcellll @jazzozo12 mei 2024 17:21
Als de games er goedkoper van zouden worden: ipv €80 euro €10, dan zou ik het overwegen, maar nee want dat is geen winstoptimalisatie. Gewoon €80 én ads….
Louw Post 11 mei 2024 12:41
Het overgrote deel van de mensen is hier negatief over, maar als dit op een realistische manier wordt verwerkt, is het dan nog erg? Het moeten dan geen vervelende ad pop-ups en dergelijke zijn natuurlijk, maar bijvoorbeeld de reclameborden aan de randen van het voetbalveld in FIFA of reclameborden met Coca-Cola oid als je in een game door een stad loopt zouden het wat meer immersie kunnen geven.

Ben eigenlijk voornamelijk bang dat de speler hier weinig voordeel van ziet, door bijvoorbeeld een lagere prijs van het spel of juist meer investeringen in het spel om de gameplay/gamewereld beter te maken.
B0KIT0 @Louw Post11 mei 2024 12:59
Eigenlijk best een vreemd bericht ineens, aangezien reclame al vele jaren in games verwerkt wordt.

Zeker bij EA, omdat ze zoveel sport games uitgeven. En bij die games kan het inderdaad juist bijdragen aan de beleving.
Verwijderd @B0KIT011 mei 2024 14:12
Dan wel het verpesten daarvan; al die reclame is een van de hoofdredenen dat ik afhaak bij het kijken van sport.
Jahe1990 @Louw Post11 mei 2024 12:54
Ik speel dit soort games zelf niet, en ik snap je punt wel (het is op zich zelfs best realistisch inderdaad), maar de reden is naar mijn mening toch verkeerd. Ze doen dit want groei. En groei omdat... Tja. Nog meer geld? Meer meer meer?

Groeien omdat je goede producten maakt en hier de prijs voor vraagt die de markt draagt is prima. Maar waar is de grens als je alsmaar verder blijft pushen omdat je wilt groeien ten wille van groei?
Xfade @Louw Post11 mei 2024 12:55
Het grootste gros genres past geen reclame in die er bij zou kunnen horen. Star wars ? Wat past erbij?
Cergorach
@Xfade11 mei 2024 14:56
Star wars ? Wat past erbij?
Coca Cola en Sprite zijn al sinds 2019 cannon:
https://www.reddit.com/r/...on_since_2019_is_bizarre/
kozue @Louw Post12 mei 2024 07:45
Ik zou het juist de andere kant op willen zien: die k-reclame in de echte wereld een keer in gaan perken. Wie geeft ze het recht mijn aandacht op proberen te eisen?
Kapotlood 11 mei 2024 12:12
Je betaalt dus €60-70 voor een spel waar vervolgens reclame in getoond wordt? En bij sommige spellen zitten er dan ook nog lootboxes of andere "pay to play" of "pay to win" elementen in zitten verwerkt? Misschien ben ik de enige, maar gaat dit niet wat heel erg ver met dat winstoogmerk dat je spellen zo "kapot" moet trekken?
Luuk1983 @Kapotlood11 mei 2024 12:20
Ik heb geen idee van cijfers, dus dit is hypothetisch. Maar de vraag is of games zonder reclame nog duurder zouden moeten worden dan ze nu zijn, of dat het simpelweg winstmaximalisatie is (of allebei). We zien bij streamingdiensten dat ze bijna allemaal verlies draaien en de prijzen moeten verhogen of een abonnement met reclame introduceren om nog een 'goedkoop' abonnement aan te bieden. Menig film moet wel een paar flinke reclame deals maken omdat de film anders te duur is om te maken.

Games waren vroeger al 100 gulden. Het verbaast me met alle gestegen kosten dat (PC) games nog zo lang 50 euro gebleven zijn. Zeker omdat het een moordende business is.

Anyway, hopelijk is reclame op de goede manier gunstig voor de consument, hoewel ik bang ben dat dat ijdele hoop is...
Verwijderd @Luuk198311 mei 2024 12:27
Misschien moet de scope van de game dan maar kleiner en gecondenseerd i.p.v. het budget tot in de honderden miljoenen op te rekken wat terug verdiend moet worden.

Dat games vroeger 100 gulden was, ok, niks mis mee an sich. Maar tegenwoordig kijk ik alleen nog maar in de Indie tot AA categorie voor zo'n max 40 euro juist vanwege dit soort praktijken.

Een game dat focust op grafische pracht en niet kan leveren op gameplay is de moeite niet waard. Dus daar ga ik geen 80 euro voor neer tellen. Al helemaal niet wanneer je ethisch discutabele gokelementen, p2w en noem het maar op in verkoopt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:16]

Blokker_1999
@Verwijderd11 mei 2024 12:40
Hoewel kleinere games zeker ook hun charme hebben, speel ik ook wel eens graag de echt grote, openwereld games waarin je tientallen, zoniet honderden uren bezig kunt zijn. Games die vandaag de dag meer dan 100 miljoen euro kosten om te ontwikkelen.
Verwijderd @Blokker_199911 mei 2024 12:46
Natuurlijk, ik ook.

Maar er zit wel een verschil tussen een GTA, Battlefield of Call of Duty en een FromSoft of Capcom game.
Een kwalitatieve game als Elden Ring, Dragon's Dogma of Tears of the Kingdom speel ik maar al te graag.
PearlChoco @Blokker_199911 mei 2024 13:50
Dergelijke games worden al 20 jaar gemaakt, en dat ging best fijn zonder mtx of ingame ads.

Het kan toch geen probleem zijn om de ontwikkelkost (die enerzijds sterk toegenomen is wegens hogere technische standaarden, en anderzijds ook is afgenomen dankzij modernere tools) en de potentiele omzet (die talrijke keren groter is dan vroeger) op elkaar af te stemmen zodat al die advertisement onzin gewoon niet nodig is.
Kapotlood @Luuk198311 mei 2024 12:30
Daar had ik ook aan gedacht, en er zitten wat nuances in:
  • Games worden steeds vaker digital-only verkocht, waardoor transport, drukwerk, hoesjes etc. niet meer nodig zijn. Toegegeven, je hebt datacenters nodig, maar op zulke volumes is dat goedkoper.
  • Games zijn al heel lang €60, terwijl ze vroeger ƒ75 waren. €60 was vroeger al ƒ120, dus er is al een redelijke inflatie op de game-prijs gekomen.
  • Vergeleken met vroeger gamen mensen ook veel meer. Er worden meer consoles verkocht en mensen spelen ook nog wel eens een spelletje op hun telefoon
Zo zijn er nog wel een aantal nuances te maken, en misschien is het ook deels omdat het júist EA is die dit nu oppert, maar ik heb er een hard hoofd in dat EA dit van plan is puur om de kosten te dekken.
Blokker_1999
@Kapotlood11 mei 2024 12:45
De kosten voor een fysieke kopie zijn relatief klein te noemen in het algemene geheel. Ik denk dat vele mensen die kosten zwaar overschatten terwijl je aan de andere kant de kosten voor de digitale infra alweer snel kunt onderschatten. Natuurlijk gaat digitaal iets goedkoper zijn, maar dat scheelt op het geheel van de aankoop misschien 1 of 2%

PC games zijn verdomd lang rond het 50 euro prijspunt blijven hangen terwijl console games lang bij 60 zijn blijven hangen om daarna per generatie er 10 bij te doen.
Kapotlood @Blokker_199911 mei 2024 12:56
Dat valt wel mee: als je 200.000 kopietjes verkoopt en je betaalt enkele centen voor het maken van 'n BluRay, enkele centen voor 't drukwerk en stickers, enkele centen voor het hoesje, maar ook enkele centen voor transport, verpakking, en later weer voor de verzending naar de consument, dan begint het uiteindelijk best op te tellen.

Stel dat 'n digitale variant 2% goedkoper is, als je 100.000'en exemplaren verkoopt (en met AAA-games zelfs miljoenen), dan telt het behoorlijk op lijkt me.
R4gnax
@Blokker_199911 mei 2024 19:28
Bekijk o.a. eens
YouTube: Video Games Are Not Too Expensive To Make | Feature Creep

Die wat uit verschillende bronnen beschikbare cijfers bij elkaar heeft gezet om een grafiek te maken van de zgn costs of goods sold - dwz directe logistieke kosten voor productie, transport, verkoop en administratie - van 'de grote drie': EA, Ubisoft, en Activision.

Deze grafiek laat een sterk dalende lijn laat zien tussen 2010 en 2017, corresponderend met de periode waar het aandeel digital-only in de markt juist sterk toenam.
Dat is echt wel iets meer dan 1~2% hoor.

(De reden dat in die grafiek Activision ineens enorm omhoog schoot in 2017 is de acquisitie van King geweest, trouwens. En is niet een indicatie dat het patroon doorbroken werd.)

Verderop hebben ze ook gegevens betr. research en development - dus de daadwerkelijke ontwikkelkosten voor nieuwe games - bij elkaar gezet. En daar blijkt dat deze kosten in deze periode eigenlijk redelijk stabiel zijn gebleven. (Voor EA zelfs een duidelijk zichtbare dalende lijn.)

Zelfde voor marketing kosten, wat voor deze grote drie ook gewoon stabiel is gebleven.

De video in kwestie maakt een interessante redenering, waar ik het op zich wel mee eens kan zijn:
De jaaromzet is voor alle drie bedrijven gelijk gebleven, terwijl het aantal games dat ze per jaar uitgeven, wel sterk gedaald is. Minder nieuwe producten, minder directe verkopen, minder inkomsten uit directe verkopen. Maar nogmaals: de jaaromzet is gelijk gebleven.

Ten dele te verklaren door de afname van de logistieke kosten ('costs of goods sold') maar ten dele is er aangevuld met zaken als battlepasses; online passes; microtransactions; ingame advertisement; etc. - die allemaal zogenaamd 'nodig' zouden zijn om de verkoopprijs onder controle te houden.
Terwijl wat er werkelijk speelt gewoon lijkt te zijn dat er minder titels verkocht worden, en er dus op de één of andere lompe manier meer winst uit een kleinere poel producten getrokken moet worden.
Wat, aangenomen dat de afzetmarkt niet radicaal meegroeit om meer eenheden van dezelfde producten weg te zetten, maar op één manier kan: creatief andere manieren aanboren om geld te innen uit die zelfde producten.

Het lijkt er dan ook eerder op dat het gewoon de gierigheid van de grote uitgevers is wat er speelt. Zeker als je bronnen er op na gaat slaan die zeggen te beschikken over gegevens waaruit bijv. zou blijken dat 50% van de jaarinkomsten van EA afkomstig zijn uit 'after sales verkopen voor FIFA' - dwz. FUT lootboxes. Dan zijn alle verhoudingen gewoon compleet zoek.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:16]

Jovatov @Kapotlood11 mei 2024 18:04
Ik weet niet waar jij je spelletjes voor f75,- kocht. Maar Playstation 1 spellen kostten nieuw adviesprijs 'gewoon' 120-140,- (voor bv Riven met 5 discs was dat bv).
R4gnax
@Jovatov11 mei 2024 19:49
PC games -vs- console games.
PC games waren in de regel veel goedkoper.
Heeft mss. iets te maken met contractueel afgedwongen minimumprijzen op console games, terwijl dat op de PC markt al losser was? Geen idee, eigenlijk. Maar op zich interessant om eens in te duiken als iemand daar zin in heeft.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:16]

Jovatov @R4gnax12 mei 2024 11:53
Als je deze Bartsmit-folder bekijkt zit er inderdaad wel iets verschil tussen PC en console. Maar ook PC spellen waren 'gewoon' f100,-.
R4gnax
@Jovatov12 mei 2024 12:14
Ik heb hier anders voldoende dozen liggen waar ik de prijsstickertjes niet zonder gevaar af kan halen (dank je wel, Intertoys :: zucht :: ) die 75~80 fl. aangeven. Dus wat @Kapotlood schreef klopt ergens wel.

PC games hebben waarschijnlijk een grotere prijsspreiding gehad dan console games, waar de laatste wss. alles rondom hetzelfde industrie-breed uitgedragen MRP gezet heeft gehad. En waar de eerste mss. al meer op een AAA en een AA segment ingespeeld heeft. Vermoed ik dan.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:16]

tedades @Luuk198311 mei 2024 12:38
EA ziet spelletjes volgens mij als een service die ze aanbieden. Met die mindset in gedachte zullen ze kijken naar 2 dingen: kan ik een spel technisch gezien opleveren en kan ik er geld mee verdienen. (Er bestaat nog een derde: is er interesse in mijn spel; dat lijkt ze niet zo te boeien, dat lukt ze met een bestaande titel te gebruiken.)
Die twee dingen verdeel je over twee groepen in je bedrijf: technische mensen die code kloppen en een club die met dit soort advertentie oplossingen komt om geld op te leveren. De rest los je op met geld van investeerders die het liefst risico vermijden.
En zo krijg je volgens mij de huidige staat van EA: groot, log en het mist het sprankeltje dat hun games bewonderbaar maakt.
Yzord @Luuk198311 mei 2024 12:56
Streamingdiensten verlies draaien? Netflix had over 2023 een winst van 5.4 miljard dollar (Bron: wikipedia) terwijl ze significant de prijzen verhogen, reclame abo's doorvoeren en restricties verfijnen.

Disney heeft dit jaar winst gedraaid op hun streamingdienst. Welliswaar 47 miljoen op een omzet van 5.6miljard, maar ook die draait geen verlies.

Ik denk dat we niet moeten vergeten dat de honger van aandeelhouders veel meer een rol spelen dan dat het zo slecht gaat met de streamingdiensten. En dat zal voornamelijk de reden zijn dat de klant op allerlei manieren uitgezogen wordt. Want maakt niet uit hoeveel winst je maakt, de aandeelhouder wilt volgend jaar meer en meer.
Luuk1983 @Yzord11 mei 2024 13:06
Netflix was de enige uitzondering tot nu toe en Disney heeft eindelijk één keer winst gemaakt na allerlei prijsverhogingen etc. Alle overige diensten maken verlies.

Disney+ boekt voor het eerst winst, zeldzaam voor streamingsdienst - https://nos.nl/l/2519716

Het is natuurlijk wel een tactiek om goedkoop te beginnen en veel abonnees te krijgen en dan langzaamaan prijzen te verhogen. En inderdaad, de honger van aandeelhouders staat vast natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Luuk1983 op 22 juli 2024 14:16]

Jittikmieger @Luuk198312 mei 2024 05:46
Mijn ouders tikten zo eind jaren '70/ begin jaren '80 zo'n 150,- GULDEN af voor een Atari 2600 spel, dat is 187,93 EURO in 2023 volgens het CBS. Wanneer je het zo bekijkt, zijn games erg goedkoop tegenwoordig, ook de 80 Euro kostende AAA games... Het aanbod van games is tegenwoordig natuurlijk een stuk groter dan eind 1970, begin 1980. De markt is gigantisch veel groter geworden. Het mediaformaat van games is natuurlijk ook veel goedkoper geworden: voornamelijk digitale download i.p.v. dure cartridges. Enz. enz. Laten we het kort samenvatten: marktwerking doet zijn werk.

Het is natuurlijk belangrijk dat de gaming industrie een gezonde winst maakt. Maar wat tegenwoordig maar al te vaak gebeurt, is dat de consumentenbeleving lijdt onder het winstbejag van de beursgenoteerde bedrijven. Reclame is daar IMHO een groot voorbeeld van. Gezien de track record van EA verwacht ik er weinig goeds van.
himlims_ @Kapotlood11 mei 2024 12:44
Ligt helemaal aan de implementatie; voetbal, formule 1, openwereld.. overal zit reclame. Waarom niet op dezelfde manier doortrekken naar een game. Kan prima, zou me er niet aan storen…. Maar dat ligtveraan hoe ze dat verwerken.

Mij staat vaag bij dat burn-out paradise ooit reclame had van Obama, op billborden langs de weg

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 22 juli 2024 14:16]

Vage_Karel @Kapotlood11 mei 2024 12:28
Pay to win met Ytubers die valsspelen om het nog beter te laten lijken. Intussen worden de gewone spelers gebruikt in verkochte pay to win potjes.
WillySis @Kapotlood11 mei 2024 13:27
Deels heb je gelijk. Het winstoogmerk is belangrijk, maar bij heel veel bedrijven zijn de personeelskosten de laatste twee jaar behoorlijk gestegen. Deels door de economie, maar ook door personeelsschaarste. Om de winst op peil te houden moet men iets doen. Dat kan door de inkomsten te verhogen. Dan is de keuze: de prijs verhogen of een aanvulling met reclame inkomsten. In beide gevallen zal je dus iets meer moeten betalen. Direct in geld of door (tijdelijk) een stukje van het scherm af te staan voor het tonen van reclameboodschappen.
Het is natuurlijk wel te hopen dat EA niet al te gulzig is en de advertenties een beetje netjes in de games verwerkt. Met om aandacht schreeuwende advertenties jaagt men eerder mensen weg.
Orgel @WillySis11 mei 2024 14:14
...en vergeet ook niet de aandeelhouders want die beleven ook moeilijke tijden
WillySis @Orgel11 mei 2024 17:17
De rol van de aandeelhouders moet je niet overdrijven.
De aandeelhouders hebben nauwelijks moeilijke tijden. Het hebben van aandelen kost (na de aankoop) niets. De waarde kan veranderen, maar daar heb je pas bij verkoop wat aan. Het uit te keren dividend is alleen belangrijk voor grote aandeelhouders. Je hebt het dan over hooguit tien aandeelhouders (investeringsmaatschappijen) die samen zo'n 60% van de aandelen hebben.
Orgel @WillySis12 mei 2024 13:15
...en er nog serieus op ingaan ook :+
Dekar 11 mei 2024 12:28
Ik ga geen game kopen waar reclame in zit. We worden tegenwoordlig al letterlijk gehersenspoeld met reclame. En het is OVERAL. De stad, langs de wegen, op rotondes, bushaltes, kranten, internet, tv, de lucht.
Het is gewoon ongezond en propageren van producten op de consument. Het is slecht voor de mens (google maar eens) en milieu en dient alleen maar om CEO's en grote aandeelhouders rijker te maken. Echt, flikker op met al die kutreclame.
Vhxrsion @Dekar11 mei 2024 12:31
Goed gezegd. Voor bedrijven is het letterlijk gewoon "gaat lijn omhoog?" Ja is goed, nee is slecht. Ze kijken niet verder dan hun neus lang is.
BasHouse @Dekar11 mei 2024 16:23
Goed gezegd. Ik haat reclame. Tot op het bot. Verbieden! Verzin iets anders om je geld te verdienen alsjeblieft. Er zijn genoeg sectoren die prima functioneren zonder al die ellende. Er zou wat mij betreft één bijzondere uitzondering gemaakt kunnen worden voor filmpjes die écht grappig zijn. Met een "fun approval rate" van 95% of meer ofzo. Daar wil ik dan nog wel héél even naar kijken.
CelisC @BasHouse12 mei 2024 09:56
"De economie moet groeien"
Belachelijk veel bedrijven - vooral de grootste / genen met de grootste impact op ons dagelijkse leven - zitten op de beurs. De beurs "eist" dat nummertje omhoog gaat, want anders zakt de koers voor dat bedrijf in.

Dit creëert een ecosysteem waarin aandeelhouders zoeken naar de aandelen met de meeste groei / potentie om te groeien. Het stimuleert CFO's om te spelen met de cijfers om de 'winsten' hoger te doen lijken, vandaar gegoochel met EBITD(A) en pre-orders (het naar voren harken van de winst van een product dat je later past verkoopt/uitbrengt).

Het stimuleert overname van andere bedrijven, om te groeien en/of om de balans op te leuken zonder per se waarde toe te voegen, veelal met monopolie/duopolie als gevolg. Het stimuleert eigenlijk vooral praktijken die het slechtste in de mens naar boven haalt van iedereen die deelneemt aan de aandelenbeurs, met als gevolg dat de consument alleen nog maar belangrijk is om geld over de bank te smijten voor de winst, niet om hen een goede ervaring te geven.

Reclame is slechts het zoveelste stuk gereedschap in de kist van trucjes om meer geld binnen te harken. Hoewel ik het absoluut met je eens ben dat reclame compleet achterhaald is als middel, moeten we over op een systeem dat juist positieve aspecten voor iedereen stimuleert. Mensen zullen pas veranderen als er een betere stimulans voor ze is om de verandering door te zetten.
Dekar @CelisC12 mei 2024 12:33
Niet mee eens. We moeten serieus kijken naar het nut van reclame. Vroeger was reclame essentieel, omdat je zonder niet kon weten wat een product precies doet, of waar je het kan halen. Open jij een bakker ergens in een woonwijk, dan zal reclame mensen er van op de hoogte brengen dat jij bestaat., en wat je vraagt voor een zak broodjes. Dat is handig, voor jou én de consument. Dat is van oudsher waarvoor reclame dient.

Echter tegenwoordig weten we dat reclame ook ons sterk beïnvloed. Het obesitas probleem is deels te wijten aan reclame. Het ontregelt onze hormoonbalans in de hersenen. Het traint je coca cola lekkerder te vinden dan alternatieven. En het doel van informeren bestaat al lang niet meer voor grote merken. Het is pure propaganda voor grote bedrijven, en dat vind ik belachelijk. Ze hersenspoelen je om meer geld uit te geven, met groot succes. Reclame zou, zeker in deze mate, verboden moeten worden. Niemand wordt er blij van.
CelisC @Dekar15 mei 2024 16:07
Goede opmerking.
"Reclame zoals deze nu veelal ingezet wordt is compleet achterhaald" zou een betere zin zijn in mijn vorige reactie. Zoals je zegt: het wordt vooral gebruikt om te hersenspoelen.

Als er een reclame zou zijn: "nieuwe bakker op x straat in stad y, kom eens kijken wat wij jou te bieden hebben", dan vind ik dat als concept helemaal niet erg. Dat past goed op posters in de stad waar die bakker zit, misschien in een bus...

Reclame die in media gepropt wordt vind ik dat weer niet kunnen, ongeacht hoe die reclame voorgesteld wordt. Zit je lekker naar een lied van je favoriete artiest op youtube te luisteren, BAM, reclame tussendoor.
Dan vind ik het sponsor segment van de makers van veel youtube video's nog het beste alternatief. Dat kun je nog eens doorklikken, of daadwerkelijke bekijken omdat het vaak een stuk relevanter is als het ook nog eens gerelateerd is aan de inhoud.
Franckey @Dekar12 mei 2024 00:16
Mee eens, maar maak jij nu reclame voor een bepaalde zoekmachine? ;)
Recrush 11 mei 2024 12:18
EA denkt dat reclame de groei van het bedrijf kan stimuleren
Je zou denken dat het simpelweg copy pasten van een game, waar je dan wat skins en een nieuw hoofdmenu aan toevoegt en deze weer verkoopt voor de volle €70, genoeg financiële groei oplevert. Blijkbaar niet genoeg dus. (Looking at you, F1 games)
Luuk1983 @Recrush11 mei 2024 12:48
Ik denk dat je onderschat wat het hen jaarlijks aan licentiekosten kost. Kosten die ze al hebben zonder één regel te ontwikkelen. Neemt niet weg dat ik het met je eens bent.
Wolfos
@Recrush11 mei 2024 13:08
Niet wanneer de afzetmarkt krimpt. De markt voor games is enorm oververzadigt. Er komt jaarlijks meer uit op Steam dan dat je in je hele leven zou kunnen spelen. Vroeger was het zo dat oude games al snel oud waren. Nu speelt men gerust nog een 15 jaar oude game.

Nu de behoefte aan nieuwe games verkleint kun je denken aan het verlagen van de budgetten, het verhogen van prijzen, of andere middelen vinden.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:16]

idkjustsignmeup @Recrush13 mei 2024 10:19
"genoeg financiële groei" bestaat natuurlijk niet voor een beursgenoteerd bedrijf als EA
brekking 11 mei 2024 12:24
Nou, de nieuwe generatie rondom gaming is er eindelijk echt hoor:

Micro transacties, onzin skins, onafgemaakte games releasen voor de hoofdprijs, dlcs die de game afmaken voor de hoofdprijs, constant internetverbinding bij sp games en als klap op de vuurpijl krijgen we nu ook ongewenste advertenties tijdens het gamen door je strot geduwd.

Top!

[Reactie gewijzigd door brekking op 22 juli 2024 14:16]

Vhxrsion @brekking11 mei 2024 12:32
Gewoon niet kopen, niet supporten.

Als veel mensen dat doen gaan ze misschien realizeren dat ze iets niet goed doen. Gaat dat gebeuren? Denk het niet.
IIIIIIIIIIII 11 mei 2024 12:42
Ik wil EA niet verdedigen maar ik moet er wel bij zeggen dat je bij zulke discussies wel altijd moet onthouden dat games al erg lang hetzelfde kosten.
Als voorbeeld, Modern warfare 2 kwam in 2009 uit, dat is 15 jaar geleden, de game kostte toen ook €60
uitvoering: Call of Duty Modern Warfare 2, PS3
Volgens https://www.inflatiecalculator.nl/ zou de game €85 moeten kosten als het in lijn zou blijven met inflatie.
harmvzon @IIIIIIIIIIII11 mei 2024 12:47
Ze verkopen er ook een stuk meer dan vroeger. En daarnaast heb je microtransactions, battle passes, enz. Laat ze eerst maar weer eens goeie games maken, dan zul je zien dat niemand het heel erg vind als ze 80 euro zijn,
pruik6 @IIIIIIIIIIII12 mei 2024 08:50
Ja maar ze verdienen veel meer dan vroeger.
Ten eerste ze hoeven geen DVD boxen en boekjes en dvds te maken.
Ook die hoeven ze niet meer naar winkels te verschepen.
Plus dat ze veel nieuwe manieren hebben om geld binnen te harken.
Lootboxes, DLC, battlepass en wat nog meer. En dat levert bijna 10x zoveel op.
Als dat niet het geval was dan zou Valorant en Counterstrike niet hun servers kunnen bekostigen van die simpele skins.

En als je dit support dat is stap 1 van de volgende nieuwe truucen die ze gaan toepassen.
Straks is het opt-in ads. Opt-out ads. Elke 30 minuten een ad in je 80 Euro game.
Het wordt bijna een gratis mobiele variant waar alles wat je aan klikt geld kost.

Nee ik ben sowieso al 5 jaar klaar met dit bedrijf.
Dark-Mist 11 mei 2024 13:20
Leuk extra feitje over EA dit jaar;

Ze hebben meer studios gesloten dan games uitgebracht :+
ShadLink @Dark-Mist11 mei 2024 14:28
Ach ze zijn niet de enige: Microsoft is ook lekker bezig!
mr thee 11 mei 2024 12:11
Ik zou er denk ik geen probleem mee hebben als het gaat om reclame die bij een game past, zoals reclameborden in sportgames. maar ik heb geen zin in reclame`s tijdens het wachten.
Polderviking 11 mei 2024 12:11
De enige manier waarop ik reclame in games acceptabel ga vinden is als het op een of andere manier in de spelwereld past op bijvoorbeeld billboards enzo.
Maar daar zal het wel niet om gaan hier.
deknegt @Polderviking11 mei 2024 13:48
Dat eerste doen ze al jaren in verschillende games. In de sportgames zitten er natuurlijk al reclameborden naast het veld, maar ook herinner ik mij dat bijvoorbeeld Burnout: Takedown op de PS2 ook al van die reclameborden hadden voor Snickers en allterlei andere merken.

Dus ze doen het al jaren, ik denk dat ze hier echt mee bedoelen om mensen letterlijk door reclameblokken te laten gaan, of een "Mtn Dew Lightsaber" in de volgende Star Wars game te proppen.

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