EA denkt na over implementatie van advertenties in games

Electronic Arts beschikt over enkele teams die nadenken over hoe het bedrijf advertenties kan gaan implementeren in games. EA denkt dat reclame de groei van het bedrijf kan stimuleren, maar zegt ook dat deze ontwikkeling zich nog in een vroeg stadium bevindt.

Ceo Andrew Wilson heeft het bestaan van deze teams bevestigd tijdens een recente financiële vergadering met aandeelhouders. De man benadrukte dat EA bedachtzaam te werk wil gaan wat betreft het tonen van reclame in games, maar deed verder geen specifieke aankondigingen. De ceo vertelde dat in-game advertenties een groeifactor voor het bedrijf kunnen zijn en hij verwees ook naar advertenties die zich meer op de communities van bepaalde franchises richten en naar reclame die niet enkel in games moeten worden getoond. Het is niet duidelijk of EA in de zeer nabije toekomst plannen heeft om advertenties te tonen in games.