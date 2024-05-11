EA denkt na over implementatie van advertenties in games

Bekijk o.a. eens
YouTube: Video Games Are Not Too Expensive To Make | Feature Creep
Die wat uit verschillende bronnen beschikbare cijfers bij elkaar heeft gezet om een grafiek te maken van de zgn costs of goods sold
- dwz directe logistieke kosten voor productie, transport, verkoop en administratie - van 'de grote drie': EA, Ubisoft, en Activision.
Deze grafiek laat een sterk dalende lijn laat zien tussen 2010 en 2017, corresponderend met de periode waar het aandeel digital-only in de markt juist sterk toenam.
Dat is echt wel iets meer dan 1~2% hoor.
(De reden dat in die grafiek Activision ineens enorm omhoog schoot in 2017 is de acquisitie van King geweest, trouwens. En is niet een indicatie dat het patroon doorbroken werd.)
Verderop hebben ze ook gegevens betr. research en development - dus de daadwerkelijke ontwikkelkosten voor nieuwe games - bij elkaar gezet. En daar blijkt dat deze kosten in deze periode eigenlijk redelijk stabiel zijn gebleven. (Voor EA zelfs een duidelijk zichtbare dalende
lijn.)
Zelfde voor marketing kosten, wat voor deze grote drie ook gewoon stabiel is gebleven.
De video in kwestie maakt een interessante redenering, waar ik het op zich wel mee eens kan zijn:
De jaaromzet is voor alle drie bedrijven gelijk gebleven, terwijl het aantal games dat ze per jaar uitgeven, wel
sterk gedaald is. Minder nieuwe producten, minder directe verkopen, minder inkomsten uit directe verkopen. Maar nogmaals: de jaaromzet is gelijk gebleven.
Ten dele te verklaren door de afname van de logistieke kosten ('costs of goods sold') maar ten dele is er aangevuld met zaken als battlepasses; online passes; microtransactions; ingame advertisement; etc. - die allemaal zogenaamd 'nodig' zouden zijn om de verkoopprijs onder controle te houden.
Terwijl wat er werkelijk speelt gewoon lijkt te zijn dat er minder titels verkocht worden, en er dus op de één of andere lompe manier meer winst uit een kleinere poel producten getrokken moet worden.
Wat, aangenomen dat de afzetmarkt niet radicaal meegroeit om meer eenheden van dezelfde producten weg te zetten, maar op één manier kan: creatief andere manieren aanboren om geld te innen uit die zelfde producten.
Het lijkt er dan ook eerder op dat het gewoon de gierigheid van de grote uitgevers is wat er speelt. Zeker als je bronnen er op na gaat slaan die zeggen te beschikken over gegevens waaruit bijv. zou blijken dat 50% van de jaarinkomsten van EA afkomstig zijn uit 'after sales verkopen voor FIFA' - dwz. FUT lootboxes. Dan zijn alle verhoudingen gewoon compleet zoek.
[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:16]